Velký úspěch završil kauzu předvolání Češky za kritiku Fialy. Vidlák se raduje

Posledně jsme tu řešili, že europoslanec Kolář by omezil svobodu slova těm, co podvracejí státní zřízení. Ozvali se proti mnozí, i koaliční kolega. A on evidentně chybu nevidí, ještě považuje své kritiky za „svině“ a „dezolátní chlívek“. No budiž. Ale ještě jednou: On mluví o „podvracení státního zřízení“. To je strašné slovo. Co se děje, že zastánci Fialovy vlády volí terminologii horší než za Brežněva?



Tohle je vždycky v dějinách stejné. Prostě nám zase jednou zvítězila ideologie nad rozumem. Europoslanec Kolář si spolu s dalšími liberály myslí, že když zastává ty správné hodnoty, tak prosperita a svoboda přijdou samy. S tím přece vyhráli volby, ne? Zavládne tady konečně slušnost, nebudou tu ti zlí Babišové... hodnotová politika přinese vyrovnaný rozpočet, hospodářskou prosperitu a šťastné euroobyvatelstvo. Vidíte někde prosperitu? Vidíte někde vyrovnaný rozpočet? Hodnoty europoslance Koláře za to samozřejmě nemohou, takže je jasné, že za to může nějaký sabotér, co jim to státní zřízení podvrací.

A pak už je jen krok k tomu, aby každá kritika byla sabotáží napojenou přímo na Putinův ďábelský režim. Nikdy je nenapadne, že se to hospodářství musí prostě umět a oni jsou příliš hloupí, než aby mu porozuměli.



Proti dodávkám zbraní na Ukrajinu je už snad polovina občanů, dle průzkumů. Vláda má mizernou podporu. Uvědomují si, proti jak velké části veřejnosti stojí, možná proti většině? Já nechápu, proč nevolí pokornější a vysvětlující tón. Místo toho „souhlas, jinak jsi svině a dezolát“.



Pokora... pokora... á už jsem si vzpomněl. To je takové to, že si o sobě moc nemyslíte, uznáváte, že jste člověk omylný a i když s někým nesouhlasíte, hájíte jeho právo na názor. Když nemáte pokoru, je snazší říkat druhým, že jsou svině. Odpadne vám pracné a nepříjemné analyzování vlastních chyb. Vždyť oni se na to vládnutí tak těšili. Tak si byli jistí svou genialitou... A lidi jim to neberou. Je na čase obrátit volby. Vláda by si mohla rozpustit svůj národ a zvolit si nový. Ach, pardon, oni už to dělají. Rozpouštějí ho rozvracením rodiny a masovou migrací rychleji, než bys řekl Bertold Brecht.



Vy můžete potkat pana Koláře mladšího na chodbách europarlamentu, kde budete pracovat pro Ondřeje Dostála. Co mu řeknete, až ho potkáte?



No, zrovna včera jsme mu s Ondrou Dostálem řekli „dobrý den“. Ale prošel kolem nás jako Zorro Kamenná tvář. Příště bych mu mohl zkusit říct „Sláva Ukrajině“. Třeba se postaví do pozoru a ukáže nám, jak vysoko vyskočí jeho pes. Když už zavádí ty praktiky opsané z manuálů Třetí říše...



Odbory státní správy chtějí přidat a vláda dala návrh, který je neuspokojil. Vláda chce prý přidat těm nízkopříjmovým. Premiér Fiala řekl, že buď vezmou to, co se nabízí, nebo nebude nic. A teď, babo, raď: Nemáte rád tuto vládu. Ale jistě ani nemilujete úředníky. Co vám z toho vychází?



Tady je to jednoduché... odbory nakonec kývnou, protože jinak zase přijde nějaká paní Mazancová z TOP 09 a bude se od jejich požadavků distancovat. Případně přijde na pódium Středula a v té chvíli nepřijdou lidi. Takže já bych také úředníkům doporučil, ať vezmou, co se dává, protože pokud by došlo na skutečně nebezpečný protest, přidají se proti odborům i média, a to by si (sebe)Středula nemohl budovat svou image. Radikalizaci odborářů bych uvítal, ale zatím k tomu žádné signály nevidím.





Pokud jde o rozpočet, tak Miroslav Kalousek nadává, že navržený deficit je obrovský, příjmy založené na „okradení akcionářů ČEZu“ a navíc se rezignuje na snižování výdajů. A znovu „babo, raď“: Nemáte rád ani vládu, ani Kalouska a asi ani neplanete láskou k akcionářům ČEZu. Tak co vám z toho vychází, znovu?



Mě spíš fascinuje, že Kalousek je schopen celkem nepokrytě říkat, komu bude jeho nově připravovaná partaj sloužit, ale stejně ho zvolí i lidé, kteří se pak na to odškodnění akcionářů ČEZu složí tím, že sáhnou hlouběji do vrecka. Nikdo nevydělal na energetické krizi tolik jako energetické firmy. Majetky našich energobaronů značně vzrostly. Ale u Kalousků se to jmenuje „okradení akcionářů“. Raději nechci vědět, jak bude podle Kalouska vypadat spravedlnost. Ale už asi vím, kdo mu tu stranu zasponzoruje.

Co mi z toho vychází? Vykoupit minoritní akcionáře, zestátnit ČEZ, vydělávat na prodeji elektřiny do Německa, kde je nedostatková a bez Temelína se neobejdou a na energii pro český průmysl i domácnosti vydělávat jen s malým přiměřeným ziskem. Kdo chce zůstat pravičákem a nevadí mu, že Kalousek zahájí rekonstrukci veřejných financí zvýšením DPH a naopak snížením daní korporacím, bude mít koho volit.



Podle generála Řehky Ukrajina v podstatě vyhrává. V jistém smyslu. Řekl to na konferenci GLOBSEC, která se prvně konala ne na Slovensku, ale v Praze. No, špatné zprávy se tam asi říkat nedaly, že ano?



Ano, Ukrajina sice vojensky nevyhrává, ale jinak vyhrává. Sláva Řehkovi, s tímhle by se mohli všichni spokojit. Ukrajina sice vojensky prohraje, ale jinak vyhraje. Sice nevím jak, ale tím si nebudu lámat hlavu, to už Řehka vymyslel. Myslím, že s tím se spokojí i Rusko. Tomu bude stačit, že Ukrajina v poli prohraje a nebude jim vůbec vadit, že to nějak okecáme. Takže můžeme už prosím začít s tím mírovým procesem? Nějaké první setkání znepřátelených stran? Třeba v Budapešti?

Mnozí se radovali z úspěchu AfD a Sary Wagenknechtové ve volbách ve východním Německu. Nicméně, AfD zřejmě na účast v zemských vládách nedosáhne. Co to bude znamenat?



V Sasku je velmi specifická situace, protože tam CDU má velmi úspěšného a oblíbeného premiéra Kretschmera, který mluví jako pravý dezolát a má s tím ve své straně docela problémy. Je to takový úspěšný Jiří Čunek německé politiky. Sára Wagenknechtová (zdá se) se raději rozhodla pro něj, než pro AfD. Naši vlastenci z toho úplně radost nemají, protože by raději viděli spojení BSW s AfD, ale německé reálie jsou trochu jiné, než ty české a s Kretsmerem bude snazší hledat kompromisy.

Voliči Sáry Wagenknechtové nejsou tak radikální jako voliči AfD. V podstatě si přejí návrat svého starého světa, než že by volali po dramatických změnách. Ale myslím, že celoněmecké tlaky budou hrát v sestavování koalice docela významnou roli a je možné, že všechno bude nakonec jinak.

Viděl jsem pěkný článek na serveru Politico. Pojednával o tom, jak AfD dokáže oslovovat občany malých měst v někdejším východním Německu. Zděšeně to působilo. Co k tomu můžete říct vy, když vaše rodina odtamtud pochází?



Jo, už je všechno jinak. Dnešní němečtí prvovoliči už nevolí Zelené. Posunulo se to. Všimněte si, že diskuse o snížení voličského věku se už dělá jen u nás, ale v Německu už de facto skončila, a pokud se otevře, tak díky AfD a ne díky tamním liberálům.

Já si myslím, že čas AfD ještě přijde. Svým způsobem Němci dali poslední šanci svým tradičním politikům, aby sakra začali něco dělat. Jinak příště sestaví vládu AfD a sestaví ji sama.

Všiml jste si, tak jako mnozí, „přestupkové“ kauzy z Prostějova. Občanka byla zvána před přestupkovou komisi za výroky o vládě. Ministr Rakušan nyní sdělil, že se mu to nelíbí a nepovažuje to v demokracii za správné. Ulevilo se vám?

Hele, a víte že jo? Ne kvůli tomu, že se Rakušan dal na pokání. V tomto ohledu mu nevěřím ani nos mezi očima, ale zdá se, že alternativní média už dokážou dělat dostatečný humbuk, aby musel reagovat i ministr vnitra.

Ale stejně by mě docela zajímalo, kdo u policie s tím podáním přišel, ve kterém oddělení sedí, kdo mu to schválil, kdo vydal pokyn, sledovat „nenávistné komentáře na sítích“ a docela s chutí bych se dopracoval až úplně nahoru. Měli bychom vědět, kdo se tady pokouší o policejní stát.