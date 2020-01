Venkov není Praha, pane Mináři! A neziskovky, pozor... Poslankyně SPD reaguje na nový plán Milionu chvilek

Předseda SPD Tomio Okamura chce zakročit proti politickým neziskovkám působícím v ČR. Zmiňuje miliardáře George Sorose a jeho údajný vliv na politické dění ve Velké Británii. Je taková iniciativa ze strany Okamury v pořádku, nebo jde o strašení hrozbou, která neexistuje?

Rozhodně se nejedná o hrozbu a já tento záměr plně podporuji. George Soros je znám tím, že zákulisně (skrze síť na něho napojených neziskových organizací) ovlivňuje dění v mnoha zemích světa. Přiznal podíl na změně režimu na Ukrajině, je známa jeho snaha ovlivnit brexit, podporoval současnou slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou a mohla bych pokračovat... o tom, že je aktivní i u nás, netřeba pochybovat. Pan Soros je zákulisní hráč, který se rozhodl přepisovat politické mapy, aniž se přímo účastnil politické soutěže. To je zcela nepřípustné, neboť to v mnoha případech jde proti vůli voličů jednotlivých zemí. Je to hráč, který chce hrát svou šachovou partii, a přitom nenést politickou odpovědnost. Proto (pokud jsme demokraty) musíme podobné aktivity co nejrozhodněji odmítat!

Tomio Okamura mezi neziskovky, které jsou finančně či jinak napojeny na Sorose, řadí například Člověka v tísni, Transparency International nebo projekt Hlídací pes. Měly by podle vás tyto organizace být pod větším dohledem, či dokonce zrušeny? A proč?

Rozhodně by podobné neziskové organizace měly být pod zvýšeným dohledem a měla by být známa jejich možná provázanost na osoby v pozadí. A to z těch samých důvodů, jaké jsem uvedla v případě pana Sorose. Navíc nemálo politických neziskových organizací čerpá peníze ze státního rozpočtu. Tuto praxi považuji za velice nešťastnou a za mě bych financování politických neziskovek z peněz nás všech zatrhla! Nikomu nebráním se politicky angažovat, ale jen za své, nebo za transparentně vykázané peníze podporovatelů! Peníze vydané na tyto kratochvíle totiž často chybějí tam, kde jich je opravdu potřeba. Například v sociálních službách apod.

Milion chvilek pro demokracii vyhlásil své nové cíle. Chce objet republiku kraj po kraji s diskusními akcemi, s cílem zajistit výhru demokratických stran v následujících volbách. Co na to říkáte?

Jelikož žijeme v demokracii, neupírám nikomu právo angažovat se, jak chce a kde chce. To je ale asi tak vše, co bych chtěla na adresu „chvilek“ a pana Mináře poznamenat. Snad jen ještě, že čekám, na jaké kandidátce se pan Minář a jeho kamarádi z „chvilek“ za čas objeví. Jen pošetilec by uvěřil tomu, že to dělají zcela nezištně, a čas ukáže, v čí náruči nakonec skončí.

A jak může Minář uspět na menších městech. Co mu tam lidé řeknou?

Pan Minář a jeho parta brzy poznají, že venkov není Praha, a prožijí veliké rozčarování, neboť lidé v menších obcích trápí úplně jiné starosti než pražské profesionální revolucionáře. Tito lidé totiž musejí, na rozdíl od pana Mináře, pracovat manuálně. Oni nemají čas přemýšlet o tom, jak správně trhat ústavu. Pan Minář bude rád, pokud mu nějaký „venkovský tatík“ názorně nepředvede, co si o něm myslí a jak se na venkově takové věci řeší. A co mu řeknou? Asi dost věcí, které nebudou publikovatelné. Ale nechme to na panu Mináři, on se nám jistě poté rád svěří.

Lze vítat politickou aktivitu mladých lidí, ať už skrze Milion chvilek, nebo třeba pro ekologické hnutí Extinction Rebellion? Je dobře, že se mladí lidé navzdory chybějícím zkušenostem tolik zajímají o věci veřejné?

Aktivitu každého občana (bez ohledu na věk) lze rozhodně vítat. Jediné, k čemu mám připomínku, je to, že mnoha mladým často chybí jistá míra pokory a trocha úcty k starší generaci našich otců a matek, kterým v nemalé míře vděčíme za naši současnost. Mnozí mladí nad nimi ohrnují nos, a dokonce zaznívají i názory, že staří by neměli mít volební právo. To je vrchol arogance! Jinak ohledně jakýchkoli aktivit, ty ekologické nevyjímaje, často platí: „Cesta do pekla bývá často dlážděna dobrými úmysly.“ To, co někteří aktivisté předvádějí a prosazují, často hraničí se zdravým rozumem, a pokud se jim část z těchto extrémů podaří prosadit, budeme se ještě všichni nemile divit.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula varoval, že pokud v roce 2020 nebude pokračovat růst mezd v obdobném tempu jako doposud, může to ohrozit ekonomiku. Má pravdu?

Nejsem odbornice na ekonomické otázky. U pana Středuly však mám pocit, že si tak trochu připravuje půdu pro svou případnou budoucí prezidentskou kandidaturu. České mzdy jsou ovšem bez vší diskuse podhodnocené! Zvláště v případech zahraničních firem. Prostor pro zvyšování jistě je, ale asi by se pan Středula měl primárně zaměřit na to, aby z Česka neodcházely takové obrovské prostředky, které zahraniční firmy vyvádějí. Pak by možná zbylo i na důstojný růst mezd našich zaměstnanců.

Co tzv. zelený úděl, tedy nový plán EK na snižování emisí, zhorší pozici českého průmyslu?

Bohužel si myslím, že Evropská unie je tak trochu mimo realitu. Požaduje na výrobcích drastické snižování emisí, ale už tak neřeší to, jak ekologicky náročná a efektivní bude výroba alternativních zdrojů. Je sice hezké mít auta s nulovými emisemi, ale nereálné. Zamyslela se EK nad tím, jak bude ekologicky náročné likvidovat staré baterie a jak výraznou uhlíkovou stopu tato výroba ponese? A to je jen jedna z věcí, které záměr EK provázejí.

Neméně podstatnou je obrovský objem prostředků, které to každého daňového poplatníka bude stát. Navíc to, zda to klimatickou změnu zvrátí či významně ovlivní, je značně diskutabilní. Jsem přesvědčena, že dopad na český průmysl to mít bude, jak ve výrazném útlumu v našich tradičních průmyslových odvětvích, tak i v omezování počtu pracovních míst.

Častým argumentem zastánců ekologičtějšího průmyslu je, že pokrok a regulace dají vzniknout zcela novým pracovním pozicím. Jenže, je garantováno, že v rámci evropského společného pracovního trhu vzniknou právě u nás, třeba v Ústeckém kraji?

Zastánci tohoto argumentu však neuvádějí, že zároveň mnoho pracovních míst zanikne, neboť některé pozice nebudou potřeba. Obrovské investice se zcela jistě promítnou i do cen produktů, a tak se může stát, že se Evropa stane nekonkurenceschopnou. Ostatní svět mimo Evropu se takto drastickou cestou nevydává, a tak bude rozhodně levnější, a tím i konkurenceschopnější. Zda tyto pracovní pozice vzniknou v mém Ústeckém kraji, nedokážu odhadnout.

Je dobře, že premiér Babiš během jednání s dalšími unijními lídry trvá na zachování jaderné energetiky? A co říkáte odklonu Německa od jaderné energetiky?

Ano. Je to rozhodně dobře. Myslím si, že jaderná energie je i přes jisté problémy (například s uložením vyhořelého paliva) cestou, které bychom se měli držet. Odklon Německa od jádra považuji za chybu a podlehnutí tlaku „zelené lobby“. Německo bude muset chybějící energii dokupovat, což vyšroubuje ceny i pro českého odběratele. Elektrická energie je komodita, se kterou se obchoduje na burze, a tak tím jediným, kdo si u nás bude mnout ruce, bude asi jen polostátní ČEZ.

Řečtí poslanci přijeli ve středu do Prahy žádat přijetí 40 dětských uprchlíků. Jak se na to díváte?

Jelikož jsem se těchto jednání přímo účastnila, tak mohu potvrdit, že tlak z řecké strany byl opravdu enormní. Aktivity, týkající se přijetí jakéhokoli počtu uprchlíků, zcela odmítám a v tomto smyslu jsem se i vyjádřila. Zvláště když se ukázalo, že údajní syrští sirotkové nejsou ani tak dětmi, jako spíše značně odrostlými chlapíky, které řecká strana ani nedoporučuje do rodin, nehledě na to, že mohou být bezpečnostním rizikem. Nepochopím jejich rodiče, že je pustili na tak dlouhou cestu samotné, v pozdější vidině slučování početných rodin a bezpracného blahobytu – inu jiná mentalita. SPD bude vždy primárně prosazovat pomoc vlastním občanům. Pokud je u nás cca 100 000 dětí žijících na hranici chudoby a mnozí i pod ní a pokud u nás žijí tisíce dětí na ulici, pak bychom takovou pomoc považovali za nemorální a pokryteckou!



