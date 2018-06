Vicehejtman Knot z TOP 09 se vysmívá Hradu: Podpal červených trenek? Zeman ukázal, že není dobrý hospodář. Z té látky se daly vyrobit dvě krásné ruské vlajky

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Jsem kritikem antibabišovské kampaně. To ale neznamená, že musíme s hnutím ANO vstupovat na parlamentní úrovni do koalice,“ říká vicehejtman Jihočeského kraje Josef Knot s tím, že ale na druhou stranu spolupráci s ANO na komunální úrovni jako chybnou nevnímá. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz promluvil nejen o TOP 09 a odchodu Jitky Chalánkové, ale i o chystané vládě a vyjádřil se i ke čtvrtečnímu brífinku Miloše Zemana a pálení červených trenýrek.

Jiří Drahoš nebo Pavel Fischer. To jsou jména, se kterými se rozhodla jít TOP 09 do senátních voleb. Je to podle Vás záruka nebo alespoň velká šance na to uspět?

Zda záruka, to nevím, ale značná šance uspět určitě.

Strana chce klást důraz i na to, že odmítá spolupráci s ANO. Právě i na „protibabišovské“ kampani ale při parlamentních volbách pohořela. Jde to tedy dobrým směrem?

Jsem kritikem antibabišovské kampaně. To ale neznamená, že musíme s hnutím ANO vstupovat na parlamentní úrovni do koalice. Na druhou stranu nevnímám spolupráci s hnutím ANO na komunální úrovni za chybnou. V Písku jsme spolu v koalici, vše funguje a i díky stabilní politické situaci Písek šlape a patří mezi jedno z TOP měst v České republice. Vyhráváme prestižní ocenění na místní i mezinárodní scéně, roste nám počet obyvatel a tím i rozpočet…

TOP 09 má i nové heslo, které chce využít pro kampaň před senátními i komunálními volbami, a to zní – „Zpátky k Topce. Zpátky na vrchol“. Co konkrétně si pod tím má volič představit?

Mně se to heslo líbí moc. Nebyl jsem u tvorby tohoto sloganu, ale osobně ho vnímám tak, že TOPka mívala i lepší časy a díky kvalitnímu programu a kandidátům jsou voliči vyzýváni k tomu, aby nás opět podpořili. Když jsem viděl návrh programu, přijde mi velmi dobrý. Věřím, že ho ocení i voliči.

A myslíte si, že má TOP 09 v komunálních volbách šanci uspět, vzhledem k tomu, jak dopadla v parlamentních volbách, kdy se téměř nedostala do Senátu?

Nebude to jednoduché, co si budeme povídat. Nicméně u nás na jihu budeme tvořit kandidátky ve všech větších městech. Konkrétně v Písku půjdeme do koalice s Jihočechy, Volbou pro město a STANem…myslím, že díky kvalitě našich kandidátů a výsledkům, kterých jsme za poslední 4 roky dosáhli, máme šanci vyhrát.

Když jsme u toho, jak hodnotíte Jiřího Pospíšila jako předsedu strany? Pomůže právě to, že má strana jiné vedení, než v době parlamentních voleb, k tomu, aby opět získala důvěru voličů?

Strana potřebovala změnu a tou může být i Jiří Pospíšil. Říjnové komunální a senátní volby ukáží. Bez ohledu na předsedu, TOPka se vždy programově chovala racionálně, a to je i důvod, proč jsem stále členem.

A co vlastně říkáte na to, že bývalá poslankyně za TOP 09 Jitka Chalánková se rozhodla ze strany odejít? A co říct na její vyjádření, že současné směřování strany je podle ní sebezničující a že – cituji: strana absolutně opustila ideály konzervativní strany, ideály, ze kterých vyrostla a na nichž stojí evropská civilizace…?

Žádný odchod výraznější tváře stranám neprospívá. Tedy ani ukončení členství trochu kontroverzní Jitky Chalánkové. Jejímu vyjádření sice moc nerozumím, stejně jako některým jejím krokům, ale to neznamená, že mě těší její odchod.

ČSSD si v referendu odhlasovala, že vstoupí do vlády s hnutím ANO. Získá podle Vás nakonec vláda Andreje Babiše důvěru? A Vy sám souhlasíte s vládou ANO a ČSSD za podpory KSČM?

Vše nasvědčuje tomu, že získá. Je to nakonec i přání pana prezidenta. Na co jsem ale zvědavý, jaký bude vývoj samotné ČSSD. Co je pro mne osobně nepřijatelné, když oslavíme 100 let vzniku Československa vzestupem politické moci komunistů. Věřím, že si na to u voleb voliči ANO a ČSSD vzpomenou. Tohle je prostě moc.

Hlavně v posledních měsících se konala celá řada demonstrací. S tím, jak se vyvíjí situace na politické scéně, máme podle Vás očekávat další? A mají pravdu ti, kteří demonstrace schvalují s tím, že máme demokracii a každý může vyjádřit svůj názor, nebo ti, kteří poukazují na to, že právě ty demonstrace jsou vlastně proti výsledkům demokratických voleb?

Omlouvám se, ale nejsem obecně příliš přítelem demonstrací. Voliči rozhodli. Andrej Babiš a jeho ANO získalo 30 %, stejně tak byli legitimně zvolení poslanci za ČSSD a KSČM a když není proti srsti Andreji Babišovi se nechat zvolit hlasy komunistů, pak je to o jeho svědomí, ale nikoli o nedemokratičnosti voleb a systému. Na druhou stranu tím jen Andrej Babiš ukazuje, že na tom jeho údajném členství v StB asi něco bude.

Velkou diskuzi vyvolal čtvrteční brifink, na který Miloš Zeman nechal svolat novináře, a nakonec na něm před nimi spálil červené trenýrky. Mnozí to označují za ostudu, frašku, žumpu, někteří to vidí jako další „vtipný kousek“ Miloše Zemana. Jak to vnímáte vy?

Vtipný kousek Miloše Zemana??? To myslíte vážně? Spíše bych to viděl, že pánové Mynář s Nejedlým si vymysleli srandu, trochu nedůstojnou prezidenta republiky. Již delší dobu nechápu postoje Miloše Zemana a tímto krokem prostě jen nevybočil z posledního trendu. Tímhle "vtípkem" navíc ukázal, že není moc dobrý hospodář... z té látky se přeci daly vyrobit hned dvě krásné ruské vlajky. (úsměv)

autor: David Hora