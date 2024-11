Vidlák: Rozdíl mezi Fialou a Babišem. Voliči, chceš?

Tak Kateřina Konečná se vymezila proti Babišovi, že ANO je prozápadní hnutí. Současně ale tvrdí, že jejím hlavním soupeřem je Fiala, s jehož ODS prý Babiš čile kooperuje. No, jak se v tom má vyznat volič, který zvažuje jak Babiše, tak STAČILO!?



Babiš je pokračování této vlády jinými prostředky. Lepšími prostředky. Lépe manažersky zvládnuté. Ale dosavadní linie zůstane. Stále bude základem naší bezpečnosti servilní vztah k USA. Hnutí ANO také hlasovalo pro smlouvu o obranné spolupráci. Stejně tak Andrej Babiš zůstane zuřivě rusofobní a bude vojensky podporovat Ukrajinu. Netají se tím. Jen nebude bránit Orbánově diplomacii. Tunel století – stíhačky F-35 – nebude zpochybňovat a celý ten obchod chce dotáhnout do konce. Ve vztahu k EU se také nic nezmění. Andrej Babiš jako první podepsal grýndýl. Sice s lepšími podmínkami než Fiala, ale podepsal. Zatímco Fiala nás dával Leyenové zadarmo, Andrej Babiš za to něco bude chtít. Pokud to takhle volič chce, má koho volit. Ale pokud by volič chtěl, abychom byli suverénní zemí se suverénní politikou vůči EU i NATO, abychom skutečně usilovali o mír na Ukrajině a aby se obnovily obchodní vazby s Východem i Jihem, abychom měli ambice profitovat z nové Hedvábné stezky a uskupení BRICS, abychom nebyli krmelcem Evropy a popelnicí pro jejich prošlé zboží, pokud jim vadí naše nedůstojná pozice štěkající americké čivavy, tak by to měl hodit STAČILO!.

Každopádně Fiala soudí, že SPOLU dostane ve volbách třicet procent a on jako premiér bude pokračovat. Babiš ho už před tímto výrokem poslal k psychiatrovi. Útlocitní občané to Babišovi vyčítali. Není tohle už opravdu divná břečka s prominutím?



Já si ještě pamatuju, jaké ohledy Herr Fiala projevoval k Miloši Zemanovi, když byl v nemocnici. To přímo nutil doktory, aby podepsali papír, že je prezident nezpůsobilý, aby ho už už mohli odvolávat. Pamatuju si ty kecy kolem lékařských zpráv a dálkových diagnóz Džamily Stehlíkové. Babiš dal Fialovi ochutnat vlastní medicíny. A ano, celé je to nechutné. Jako každý den vládnutí našeho světového lídra.

Jaké ohlasy jste zaznamenal na vaše prohlášení z minulého týdne, že se SOCDEM by se mělo STAČILO! bavit jen poté, až bude zrušeno Bohumínské usnesení?



Zkrátka a dobře, nejprve si musíme být rovni a pak teprve bude o čem jednat.



Z trochu vážnějšího soudku je pro občana informace, že vytápění příští rok zdraží. Vám je to asi jedno, vy si topíte sám, ale má občan ve městě vlastně před něčím takovým úniku?



Vy ještě nemáte barák či byt zateplený dvaceti centimetry polystyrenu a izolované stropy? To musíte. Jinak se na vás budou vztahovat další poplatky za emise. Bude proti vám uplatněno ESG skóre a vaše nemovitost nebude mít žádnou hodnotu. Tak šup, šup, honem do toho. Máte na to jen dva roky. Pak už jen spláčete nad výdělkem.

A samozřejmě když budete mít dobře zatepleno, tak nebudete muset tolik topit. To dá rozum, ne? Sice pak v teplárnách zjistí, že prodělávají, tak budou muset zase zdražit a vy to zase nepochopíte, že se musíte nechat obírat ve jménu Síkelova zisku... A takhle to budeme dělat až do doby, kdy někdo řekne STAČILO! a vyhraje s tím volby.

Ekonomické problémy mají evidentně policisté a hasiči, kteří šli demonstrovat ministru Rakušanovi před ministerstvo. Zaslouží si Rakušan kredit, že se jich nebál a předstoupil před ně?



Ano, připomnělo mi to povídku Šimka a Grossmana... A nakonec jel Rakušan, sám, nebojácně v obrněném voze. V naší zemi ještě žádný politik po hubě nedostal. Obzvlášť když má kolem sebe bouchače z ochranky. Ale docela by mě zajímalo, jestli by si Rakušan troufl, kdyby byl ministrem ve Francii nebo třeba na Slovensku.

Ale jinak jsem demonstraci sledoval s hořkostí. To víte, když demonstroval lid a byl plný Václavák, tak se nikdo z policajtů a hasičů nepřipojil, aby na pódiu vznesl své požadavky. A teď, když už je vznášeli, tak zase nepřišel lid, aby je podpořil. Tak se všichni alespoň od Rakušana dozvěděli, že jim se žádné německé platy zařizovat nebudou.



Jak hodnotí experti a různí povolaní jedinci, se kterými se bavíte, ať už v EP či jinde, dost ostrý vývoj na Ukrajině? Putin poslal na fabriku ve Dnipru balistickou střelu Orešnik a vzkázal Evropě, že proti ní nemá obrany. Co se tak proslýchá?



Že je to docela průser... Putin de facto oddělil Evropu od USA. Je schopen zničit Evropu, ale nezničit USA. Má rakety, které do Londýna doletí, ale do Washingtonu ne. Když si k tomu přičtete, že Trumpa nezajímá ani Ukrajina, ani Evropa, tak se dostáváme do poměrně blbé situace.

Ale zatím jsem nezaznamenal, že by se naše hospodské řeči dostaly do europarlamentu a někdo se jimi vážně zabýval. Tam je pořád ještě vítězství na dosah, stačí jen dodat další výzbroj. Ukrajinců je ještě dost.

Prezident Pavel „zachraňuje“ situaci tím, že píše Donaldu Trumpovi dopis, kde vysvětluje, jak chce čelit Putinovi a dalším „autoritářům“. Ministr Lipavský pro změnu jel do Kyjeva ukázat Zelenskému knížečku. Těmito dvěma kroky asi světem nepohneme?



Já si tak představuju Zelenského, jak očekává příslib munice, tanků a peněz... a místo toho mu přivezou debilní brožuru. Až tak daleko jsme to dopracovali. Před třemi roky munici a děla, po třech letech osvětová literatura...

A dopis Trumpovi? Já nevím, jestli si toho Pávek všiml, ale on ve svém dopise prezidenta USA kárá a vysvětluje mu, co by Trump měl správně udělat... Nevím, jestli se Trump dozvěděl o „odpudivé lidské bytosti“, tipuju, že ano, ale oni místo aby mlčeli, tak ještě napíšou takovou blbost. Ten Kolář nebude nejostřejší tužka v penále. Kterýkoliv skutečný protokolář by to napsal lépe.



Já se zeptám úplně blbě a naplacato. Koho byste si přál v koaliční vládě, kde byste třeba zasedli s Babišem, jako ministra či ministryni zahraničí? Neříkejte, že se o tom v KSČM neuvažuje...



Druláka. Kdybych do toho mohl mluvit, tak v této chvíli bych navrhoval jeho. Před deseti lety bych navrhoval Evu Filipi. Ale ať by to byl kdokoliv, byl bych rád, kdyby si jmenované často zval na konzultace a spoléhal se na jejich doporučení. V dnešní době může být, jak vidno, ministrem i Lipavský. Ale kurňa, kdyby si Knedlíček občas nechal poradit, nemusel by být za hlupáka.



Jinak, ať dokončíme to, co jsme dříve nakousli. Jak dopadá vaše „disciplinární řízení“ v Evropském parlamentu kvůli tomu, že jste si dělal legraci z Danuše Nerudové?

To řízení se teprve rozebíhá. V Evropském parlamentu jde všechno pomalu. Koneckonců, nemají problémy jen se mnou. Osobně odhaduju, že už dávno asistentem nebudu, ale řízení stále poběží, stále ho budou přežvykovat parlamentní úředníci a přenášet si lejstra o mně mezi kancelářemi. Ono to totiž nemá řešení. Vyhodit mě vlastně nemohou, protože odbory... Nechat to být nemohou, protože Nerudová... Takže je nejlepší o tom hodně psát a dělat schůze. Sice se nic nezmění, ale nikdo tím nebude vinen.