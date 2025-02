Vidlák: Teď si je Fiala bude platit sám. Hrozba násilí v kampani

Vypadá to, že Donald Trump dost zkomplikoval život našim „oblíbeným“ českým neziskovkám, které čerpaly „pomoc“ na „podporu demokracie a nezávislosti médií“ a podobné cíle nejen z fondů USAID, ale i z jiných programů americké vlády. Pro ilustraci - Člověk v tísni bral v roce 2023 z amerického federálního rozpočtu 1,798 miliardy Kč. Asi nějak moc nepláčete, že ano?

V posledních dnech spím jako nemluvně a zdají se mi samé růžové sny plné pozitiv a sociálních jistot. Sice mě překvapuje, že se Američané rozhodli zaříznout svou vlivovou síť u nás, ale rozhodně se za to na Donalda nezlobím. On si nejspíš spočítal, že vliv přes Twitter a jiné sociální sítě je levnější a silnější než vliv přes Šimona Pánka. Oni se všichni ti dobroserové totiž docela rozežrali a nikdo z nich nezachraňuje svět, klima, evropské hodnoty, i černoušky za minimální mzdu. Navíc, ovlivňovali volby nejen ve světě, ale i v USA. A to se neodpouští. Obzvlášť když nevyhrál Biden...

Podobné neziskovky namítají, že podporují humanitární projekty, pomáhají chudým apod. Necítíte se provinile, že jim ty peníze nepřejete?

Já chudým ty peníze přeju. Jen nevím, proč z těch peněz dvě třetiny padnou na mzdy pro pracovníky neziskovek. Daniel Vávra nedávno uváděl příklad, kdy Rozumek (ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, pozn. red.) dostal od státu peníze na projekt, jak to udělat, aby potřeboval od státu méně peněz... Ono by bylo vůbec zajímavé, podívat se všem těm Člověkům v tísni na účetnictví. Nejspíš bychom zjistili, že chudí dostali podezřele málo a podezřele hodně se spotřebovalo na vysvětlování školákům, že měnit pohlaví je cool.

Na americké pomoci je závislých 80 % až 90 % ukrajinských médií. A propos, ta americká pomoc se nějak poztrácela, říká sám Zelenskyj. A Trump za další pomoc bude chtít ukrajinské suroviny. To je asi celkem slušný obrat?

Víte, mně se na tom všem nejvíc líbí, že všechny ty evropské hodnoty přestaly být svaté. Grýndýl už není svatý, sto padesát pohlaví už není svatá pravda, ani ten Covid ve Wuhanu už není Boží tajemství, na které je neslušné se ptát... A válka na Ukrajině je už normální proxy válka mezi dvěma jadernými velmocemi. Naopak se začíná ukazovat, že ty nedotknutelné evropské hodnoty byly jen maskované americké zájmy a ještě k tomu zájmy velmi přízemní. Zájmy o prachy, suroviny a zdroje.

Uvědomit si, jak to doopravdy je, je prvním krokem k nápravě.

Objevují se některé skupiny, které s kamerou a mikrofonem chodí na akce opozice a ptají se např. Okamury, proč je „ruská kurva“. Nebudeme jim dělat reklamu, protože své výtvory pak prodávají jako placený obsah. Máme čekat vyšší aktivitu takových „rozbíječů“? Může volební kampaň sklouznout až k násilí?

Mně to přijde, že se nám ještě aktivisté snaží ukázat svou potřebnost, protože teď už je bude platit Fiala ze svého. A tomu teď zkrachovala kampelička, takže bude každý groš obracet dvakrát. Tudíž se dostane jen na ty nejagilnější, nejlevnější a zároveň všeho schopné. Americkou sofistikovanost vystřídá domácí buranství. Ale to nemohou dělat všichni. Tolik platících diváků tady zase není.

Pokud ale volební kampaň sklouzne k násilí, tak vyhrají ti, kteří ho dělat nebudou. U nás jsou sympatie veřejnosti vždycky na straně oběti a nikdy na straně násilníka.

Každopádně, vy jste seknul s „asistentováním“ Ondřeji Dostálovi v Evropském parlamentu. To chcete mít víc času na kampaň či co?

To víte, půlrok utekl jako voda. Jsem teď angažovaný v politickém hnutí a to tam v europarlamentu vidí dost neradi. Za chvíli nám začne volební kampaň, kterou budu muset odpracovat a navíc mi vypršela lhůta na absolvování školení o sexuálním harašení a genderové identitě...

Byla to zajímavá půlroční zkušenost, během které jsem přišel o poslední zbytky iluzí o sjednocené Evropě a tak jsem se rozhodl, že si navíc nebudu zabíjet mozkové buňky při zoufalém bušení hlavou o stůl při přednášce o sto padesáti pohlavích.

Byl jste tam přes půl roku. Je to banální otázka, ale co jste se tam naučil, přiučil, odnaučil apod.?

Zjistil jsem, jak to tam chodí. Tečka. Dávám Evropské unii jedno období, maximálně dvě. Nedělal jsem si žádné iluze, ale skutečnost předčila má očekávání. Ale jestli chcete vidět akropoli bohů byrokracie, jeďte se podívat do Bruselu na Evropskou čtvrť. Nebudete litovat.

Ale abych nebyl jen negativní... musím ocenit, že Belgičané si to uměli zařídit. Jejich největší zaměstnavatel nepotřebuje žádnou speciální čističku odpadních vod, nepotřebuje žádné speciální stroje, nejezdí tam denně tisíce kamionů, aby dovážely polotovary a odvážely výrobky, žádný komín nechrlí do ovzduší nějaké svinstvo, nemůže tam dojít k žádné průmyslové havárii, produkce Evropského parlamentu nezabíjí ryby v řekách... Platy jsou tam velmi dobré i na belgické poměry... U nás je poslanecká kantýna nápadně levná... v Bruselu je naopak šíleně drahá. To se místní starají, aby europoslancům od toho jejich hezkého platu co nejvíce pomohli.

Jinak, k praktickým otázkám. Česko vydělává na prodeji elektřiny na lipské burze kolem 820 milionů Kč ročně, hlásí Seznam Zprávy. Máte radost?

Jo? Prosím, které Česko na tom vydělalo? Protože například já jsem nevydělal ani korunu. Naopak, moje složenky za proud jsou čím dál vyšší. K tomu mě straší, že brzy budou na elektriku i obyčejná kamna, protože když budu chtít zatopit prasátkům ve chlívku, budou kamna potřebovat lambda sondu na měření emisí.

Pokud nás voliči pošlou do Sněmovny, uděláme všechno pro to, aby obchodování na lipské burze skončilo. Česká elektřina se bude prodávat českým domácnostem za české ceny. Přebytky pak budeme prodávat do Německa za německé ceny... a to by v tom byl Síkela, aby se tím nevyřešila většina našich problémů.

Ale už vím, proč Seznamu klesá čtenost. Takový blábol fakt nechcete číst dvakrát.

Posledně jsme se bavili o daňové politice, kterou chcete dělat. A vy jste tvrdil, že daň z nemovitostí nechcete zavádět a progresivní zdanění na příjem 80 tisíc také ne. Jenže mně to nedá, pořád mám pocit, že soudruzi z KSČM něco takového budou chtít. S tím progresivním zdaněním třeba... 150 tisíc Kč měsíčně. Co na to říci?

Já chci progresívně zdanit korporace. Především obchodní řetězce a banky. Tedy ty korporace, které nikdy neodejdou, protože jejich kšeft spočívá v tom, že vytahují peníze z kapes našim občanům. Kaufland nikdy neodejde, protože by měl jinde lepší podmínky k podnikání. Když nebude mít ten hytlermarket tady, tak nevydělá. A i kdyby odsud odešel, už si na jeho obchodní prostory brousí zuby třeba Biedronka. Ti nejsou tak nenažraní, stačí jim nižší marže a zaplatí klidně vyšší daně. To samé platí pro banky.

Obchodní řetězce a banky, ty tady mají takový klondajk, že nikdy neutečou, i kdyby měly dvakrát vyšší daně.

Naopak nechci progresívně zdaňovat ty, kteří tady něco vyrábějí. Ty sem chci naopak lákat na levné energie, kvaifikovanou pracovní sílu a stabilní prostředí. Nějaké daně po nich budu chtít také, protože budou potřebovat absolventy z kvalitních škol, ale když má třeba někdo postavit levnou bytovku, tak ho sakra nemůžu zdanit na kost.

Jo a když někdo bere sto padesát tisíc měsíčně, tak zřejmě bydlí v hezké čtvrti, že? Někde, kde se nekrade, kde může nechat odemčené dveře, kde jezdí často policie na obchůzky... děti mají blízko do školy, v nedalekém lesíku jsou krásné asfaltové cestičky pro ježdění na kole... To by mohl dát o pár korun víc na daních, za takové výhody, ne? Tohle lidé ve věžáku v Chomutově nemají.

A opět, klasicky. SOCDEM, Šlachta. Jak to vypadá, pane předsedo hnutí Stačilo?

My nesmíme ani naznačovat... (smích) Jednání se stále vedou, ale dokud jednáme, tak o tom nebudeme mluvit. Ale až bude dojednáno a ujednáno, rád se podělím o podrobnosti.

