Vláda škrtá, kde nemá. Lékař a poslanec Farhan varuje. Tady jde o zdraví

Česká vláda schválila rozpočet na rok 2022 s tím, že mnohé položky z návrhu minulé vládní reprezentace razantně snížila. Zatímco se zmrazením platů státních úředníků lze celkem souhlasit, velkou nevoli mezi veřejností vyvolalo snížení plateb na poplatníka (rozuměj běžného občana) zdravotním pojišťovnám o 14 miliard Kč oproti dřívějším plánovaným výdajům. Dle vyjádření ministrů financí a zdravotnictví se tím údajně nesníží kvalita poskytované lékařské péče. Je to vůbec možné, když nám stále roste inflace, ceny energií i pohonných hmot jsou za poslední měsíce na historických maximech, a když jsou všechny české nemocnice finančně vyčerpané dvouletým bojem s covidem?

Je zřejmé, že škrty budou mít významné negativní dopady, a to patrně už v letošním roce. Že situace je vážná, dokládá i prohlášení Svazu zdravotních pojišťoven. V něm se uvádí, že bude třeba prověřit rozsah současných bonifikací, které nemají přímou podporu v úhradové vyhlášce a ještě nebyly nasmlouvány. A také, že se zpětně prověří efektivita i přínos pro pacienty u mimořádně nákladných léčiv a případně se takovéto dohody o cenách ukončí. Jinými slovy už letos může dojít ke škrtům u pacientů, jejichž zdravotní péče je velmi nákladná, a kterou doposud platil systém veřejného zdravotního pojištění. Je možné, že se škrtnou už letos bonifikace, jež pojišťovny považovaly za přínosné, ale kvůli nedostatku peněz je prostě nezavedou. Pojišťovny ale mohou být nuceny „brzdit patami" a snažit se objem úhrad omezit regulací péče, a tudíž zpomalit vyčerpání svých rezerv. To je možné u předem schvalované péče, jako je například ta lázeňská. Na tento fakt pak právě upozorňuje ve svém prohlášení Svaz léčebných lázní.

Prohlášení Svazu zdravotních pojišťoven (SZP) je důkazem toho, že neplatí deklarace premiéra, ministra financí i ministra zdravotnictví, že v letošním roce nehrozí omezení zdravotní péče. Situace je však mnohem dramatičtější ve výhledu na příští rok, kde SZP hovoří přímo o snižování úhrad nemocnicím, praktikům a ambulancím, pokud by stát nenavýšil platby za státní pojištěnce.

Na zamýšlené, zásadní snížení plateb pojišťovnám také zareagovaly zdravotnické a lékařské odbory, které nyní hrozí stávkou. Myslíte si, že po schválení státního rozpočtu i Sněmovnou dojde k razantnějším protestům odborářů?

Myslím si, že všechny segmenty zdravotnictví by měly vládě vyslat jasný signál, že nesouhlasí s otočením kormidla. Zdravotnictví se v posledních letech ve svých rozpočtech v poměru k HDP začalo srovnávat s vyspělými západoevropskými zeměmi. Začalo se vymaňovat z podfinancovaného režimu. Při devítiprocentní inflaci plánovat na tento rok platby nemocnicím, ambulancím a praktickým lékařům na úrovni nula procent navýšení znamená reálné snížení objemu peněz na poskytování zdravotní péče. Takže hrozí, že se zase vyspělé Evropě začneme vzdalovat. Vláda svým rozhodnutím o škrtu plateb za státní pojištěnce zvýšila deficit systému veřejného zdravotního pojištění. Vymítá tak čerta ďáblem. Vymítá deficit státního rozpočtu deficitem veřejného zdravotního pojištění.

Nebudou ty snížené finance citelně chybět právě v těchto dnech, kdy jsme ve větší části republiky opět v kulminaci covidové pandemie a počty hospitalizovaných se stále zvyšují? To samé se pak přece může přihodit i na konci letošního roku. Zkušenosti s tím už přece všichni máme...

Peníze chybět určitě budou, není správné spotřebovat všechny rezervy, jet nadoraz a ve výhledu mít jen rostoucí deficit, který se promítne do všelijakých omezení a restrikcí.

Stejně jako vy, varují před snížením plateb zdravotním pojišťovnám i někteří renomovaní ekonomové s tím, že deficit zřejmě letos vyrovnají samotné pojišťovny, ale v příštím roce už nebudou mít z čeho. Samozřejmě tímto postupem by se jednak mohly v tomto roce „umrtvit“ mnohé investice do zdravotnické oblasti a zřejmě lze i těžko kalkulovat se skutečností, že hned v příštím roce získá český stát nové stovky miliard na pokrytí všech závazků, které letos odložil, jakými jsou například i výdaje Ministerstva obrany na slibovaný nákup nové výzbroje, investice do dálniční infrastruktury atp. Co vy na to?

Civilizovaná země musí disponovat valorizačním mechanismem, který zachovává přiměřenou výši peněz na důchody a zdravotní péči v závislosti na růstu ekonomiky a inflace. Minulá vláda razantně navýšila platby za státní pojištěnce. Současná vláda slíbila valorizaci, ale prozatím jen zdravotnictví sebrala peníze. Z koaliční smlouvy tím udělala cár papíru. Dělá přesný opak toho, co slíbila v koaliční dohodě. Žádná vláda v polistopadové historii doposud nesebrala peníze ze systému veřejného zdravotního pojištění. Budou muset změnit zákon, aby těch 14 miliard letos zdravotním pojišťovnám sebrali. Vezmou zdravotním pojišťovnám 14 miliard na zdravotní péči v roce, kdy inflace atakuje devítiprocentní hranici. A příští rok mlhavě slibují, že něco málo přidají, aby nemocnice a praktici dostali zaplaceno to, co letos. Že mezitím se náklady na provoz nemocnic a zdravotnických zařízení zvyšují, nová vláda zcela ignoruje.

Jak vůbec hodnotíte, jako bývalý náměstek ministra zdravotnictví a lékař, současný postup nové vlády v boji proti covidu? Je v pořádku, že se už razantně utlumují proticovidová opatření, když zvláště na Moravě a ve Slezsku začínají mít nemocnice velký problém s nárůstem pacientů, a kdy roste i počet úmrtí? Není tato vládní euforie s údajným útlumem pandemie poněkud předčasná? Vždyť za kulminací nákazy je pouze hlavní město a možná pak i pár českých krajů...

Nemá tato snížená ostražitost vlády proti nákaze i negativní dopad na zájem veřejnosti o očkování, který v těchto dnech citelně poklesl? To alespoň tvrdí někteří lékařští specialisté a ředitelé našich nemocnic.

Ano, myslím, že vláda situaci podceňuje. Pětikoalice se ani není schopna shodnout v rámci dvou komor Parlamentu – což ukázalo projednávání pandemického zákona, který pětikoalicí ovládaný Senát zamítl. Nyní bude přehlasovávat pětikoalice ve Sněmovně pětikoalici v Senátu. Podtrhuje to zmatečnost komunikace vlády, která se plně zaměstnává vlastními spory a na kampaň podporující očkování, jí zřejmě již nezbývá čas.

Senát, jak jste v předchozí odpovědi uvedl, vrátil Sněmovně upravený návrh pandemického zákona. Souhlasíte s jeho postupem nebo má tato legislativní novela vaši podporu? Co vůbec mohlo druhé komoře Parlamentu tak vadit na úpravách zmíněného zákona z pera nového ministra zdravotnictví?

Mojí podporu tento návrh nemá. Neprošel v Senátu, jak i ústavněprávním výborem. Těch kontroverzních věcí je tam uvedeno hned několik. Od restrikcí při venkovních aktivitách, posílání lidí do karantény pomocí SMS, malá podpora podnikatelů a podobně. Ale co mně vadí nejvíce, je chaos, polopravdy a neinformovanost, se kterým je k tomuto zákonu nyní přistupováno. Jako příklad uvedu rozhodnutí Správního soudu týkající se prokazování certifikátem při vstupu do restaurací. Po vyhlášení zdůvodnění soudu premiér Fiala oznámí, že tato informace je stará několik desítek minut, a tak je třeba ji nejprve posoudit a potom se prý může až dát kvalifikované stanovisko. Už ve večerním zpravodajství toho dne však náměstek Ministra zdravotnictví (MZ) uvede, že se plánovalo od tohoto opatření odstoupit a soud svým rozhodnutím to jen urychlil o několik dní. Z tohoto postupu při informování veřejnosti pak musí zákonitě vyplynout otázka, proč tedy premiér České republiky nemá takto zásadní informace, když MZ takovéto rozhodnutí plánovalo už delší dobu. Proč některá další vystoupení reprezentantů vládní koalice vyzývala naopak nejdříve k podrobné analýze pandemické situace a větší zdrženlivosti?

Nová vláda premiéra Fialy personálně obměňovala také správní radu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Měl by v ní usednout i exministr Miroslav Kalousek. Když se ale tato zpráva dostala do médií, tak stovky lidí ve webových diskusích s tímto rozhodnutím nesouhlasily. Poukazovaly přitom na údajné kontroverzní působení M. Kalouska ve funkci náměstka ministra na Ministerstvu obrany i na jeho činnost ve funkci ministra financí Nečasovy vlády, kdy se Česká republika přílišným a dlouhotrvajícím „utahováním opasků“ dostávala z finanční krize nejhůře ze všech středoevropských zemí. Jaký je vlastně váš názor na případné působení M. Kalouska ve správní radě VZP?

Každá politická strana nominuje do funkcí takové osoby, o kterých se domnívá, že nejlépe reprezentují její hodnoty a zájmy.

