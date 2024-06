Vlády, neziskovky, média. Všichni společně proti lidem. Shellenberger o Sorosovi, Bidenovi i cenzuře EU

Pojďme začít definicí: Cenzurní průmyslový komplex, pojem, který jako novinář dlouhodobě propagujete. Co to je?

Je třeba pochopit, že je to odkaz na velmi slavný pojem vojensko-průmyslový komplex. Kdysi prezident Eisenhower ve svém posledním projevu varoval právě před tímto nebezpečím.

Co tím komplexem myslel? Myslel tím spojení ministerstva obrany, zbrojního průmyslu a také různých think-tanků a neziskovek. To je velmi důležité, protože právě ty dodávaly intelektuální zdůvodnění pro válečné akce. A samozřejmě na tom též finančně vydělávaly.

A já jsem si povšiml, že podobné neziskové organizace, nebo třeba i ty samé, najednou vytvářejí ideologické zdůvodnění pro cenzuru a omezování svobody slova. Takže bylo zřejmé, že se tu rodí podobný komplex.

Když bychom si vzali nějaký příklad tohoto propojení u nás ve střední Evropě, tak se nabízí třeba předvolební kauza AfD a poslance Petra Bystroně, která měla i mezinárodní přesah, když z českých tajných služeb unikly informace k jedné mladé novinářce, od ní to opsali další a takto se to dostalo do Německa, kde pan Bystroň kandidoval do europarlamentu. Je toto ten průmysl?

Myslím si, že ano. Pokud vím, neviděli jsme za celou dobu jediný důkaz. Byla tu jen nařčení od tajných služeb, že někteří čeští a němečtí politici berou peníze z Ruska přes médium Voice od Europe. Nikdo ale nebyl zatčen.

Ano, ani žádné obvinění doposud nebylo vzneseno.

Ano, a v médiích jste si o těch jménech četli. To je přece proti všem novinářským standardům, to slušný žurnalista nedělá, sepsat si story jen na základě nějakých podkladů, co mu dá tajná služba. Tím spíše, pokud je to pár týdnů před volbami. A pokud jde o politiky strany, která se ve výzkumech dostává přes dvacet procent a těm tajným službám, řekněme, není sympatická.

Takže tohle se určitě dá považovat za cenzurní průmyslový komplex. Ale pozor, jeho součástí není jenom cenzura některých tvrzení. Je v tom také šíření dezinformací, které mají ničit reputaci vybraných lidí.

Bavíme se tu o spojenectví vlády, soukromého sektoru a neziskových organizací. Teoreticky tyto tři síly mají navzájem vyvažovat, vytvářet balanc a společnost svobodnější a spravedlivější. To je teorie. Jak se stalo, že tyto síly najednou působí společně, stejným směrem a mohou tak zlikvidovat člověka?

Neziskovky mají teoreticky omezovat a kontrolovat vládu. A já bych dodal, že taky média mají omezovat a kontrolovat vládu. Role médií je k pochopení hodně důležitá.

Pokud média spolupracují s vládou, tak spíše omezují a kontrolují opozici a tím fakticky pomáhají vládě a státním orgánům.

Média k těmto aktivitám využívají jak vlády, tak neziskové organizace. A to už je hodně znepokojivé, pokud se jedná o tak významné a vlivné neziskové organizace, jako jsou třeba ty od George Sorose.

S tím je v USA ještě jeden problém, totiž že pokud se pustíte do kritiky Sorose, vykoledujete si obvinění z antisemitismu.

To asi v Evropě přece jen máme trochu méně intenzivní…

Tam je velmi zajímavá linka, že organizace a projekty, které začal podporovat George Soros, začala v mnoha zemích pár let po něm podporovat i americká ambasáda. I to ukazuje na spolupráci vlády a neziskového sektoru, o které hovořím.

To máte pravdu, a americká ambasáda v Praze, podobně jako v Bratislavě, patří v tomto směru k těm nejaktivnějším.

Ještě mě v tom zaujal jeden moment. Když byly teď na jaře v Německu protesty farmářů, sehrál při jejich negativní prezentaci velmi neblahou roli think-tank Correctiv. Což je projekt podporovaný současně Georgem Sorosem a německou vládou. Velmi aktivní byl už za covidu, a proti zemědělským protestům také vystupoval velmi aktivně. Takže německá vláda a George Soros společně financovali projekt, který měl znevěrohodnit protivládní protesty.

Tady u nás, ve střední Evropě, jsou jakékoliv zásahy tohoto typu velmi účinné, pokud jsou zdůvodňovány ruskou agresí a ruskou válkou. Co říci, pokud je válka využívána jako nástroj domácí politiky a omezování opozice?

Je to určitě velmi znepokojivé. Hlavně proto, že se tu šíření dezinformací, těch ruských, uvádí jako hlavní důvod k těmto opatřením. Takže je to v podstatě klasická projekce – viním oponenta z toho, co dělám sám.

Pokud jde konkrétně o varování před Ruskem, tak strategie strachu z nebezpečí zvenku samozřejmě funguje vždy. Zde je to navíc spojeno se vzpomínkami na studenou válku, když jsme měli strach ze Sovětského svazu všichni, a teď je tento strach využíván jako zbraň v ukrajinské válce.

Když jste zmínil studenou válku, tak tu přece Západ vyhrál díky tomu, že byl svobodnější, proto flexibilnější, bohatší, úspěšnější. A na svobodě si velmi zakládal, dával to za příklad Rusku, Číně, a vlastně celému světu. Ale teď Západ jako hlavní zbraň uznává cenzuru. Pořád moc nerozumím, jak to jde dohromady.

Je to vážně velmi šokující. Všichni si ještě pamatujeme, jak se ještě v devadesátých letech hodně zdůrazňoval význam svobody slova. Tady padl komunismus a všechno se otevřelo, v USA byla osmdesátá a devadesátá léta tou nejsvobodnější érou.

Ta změna je časově spojena s posunem vlády a estabilishmentu doleva, z našeho amerického pohledu. Velmi to zrychlilo pár let zpátky, když se za Bidena vrátili k vládě demokraté.

Psali jsme: Přijel z USA kvůli „Fialově kauze“: Tajné služby, média, vlády. Shellenberger a uniklá data

Ten web, kdo ho znal? Novinář ukázal na Jourovou. „Špiní nepřátele.“

„Smazat.“ Ukrajina diktovala Twitteru. Novinář jen kouká, co našel

Jak moc to podle vás souvisí s vítězství Donalda Trumpa v roce 2016, které bylo pro mnohé šokem, se kterým se nedokázali smířit?

Jak moc? Stoprocentně. Jiné zdůvodnění se ani nenabízí, nebyla tam žádná zásadní generační nebo technologická změna, která by to vysvětlovala.

Právě v této době se začalo intenzivně mluvit o tom, že existuje nějaký problém fake news, a nakonec i Trumpovo vítězství vysvětlovali tak, že bylo dosaženo díky nějakým dezinformacím.

Zmínil jsem Trumpovo vítězství proto, že právě od roku 2017 máme u nás v Česku jeden projekt, který velmi rázně prosazuje boj proti fake news a dezinformacím. Naše největší nezisková organizace Člověk v tísni od toho roku vede projekt školní mediální výchovy. Ta se do té doby učila v rámci dějepisu nebo občanské výchovy, ale od toho roku 2017 je propagována jako zvláštní předmět a učebnice a pomůcky na něj učitelé od počátku čerpají právě od této neziskovky, která má na jeho výuku velký vliv, pořádá přednášky, vozí do škol novinářské celebrity. Myslíte, že toto je taky součást „cenzurního průmyslu“?

Ano, máme u nás podobné školní předměty. V USA je to ale složitější, u nás je školní vzdělávání pod kontrolou jednotlivých států a některé se tomu celkem účinně brání.

Až donedávna se za hlavní smysl mediální výchovy ve škole považovalo naučit žáka kriticky myslet. Že budete o věcech přemýšlet, že nebudete automaticky věřit žádnému zdroji, byť by byl sebevíc prestižní. Že si budete klást otázky.

No a teď se naopak učí, komu všemu máte věřit. Že máte věřit oficiálním institucím, nebo tomu, co vám nějaká instituce doporučí.

Tím se pomalu dostáváme k práci s informacemi, jakou popisoval George Orwell v románu 1984, tam se to psalo doslova, věř tomu, co ti řekne Velký bratr.

Vy jste říkal, že v USA státy mohou těmto tlakům bránit. V EU máme dvacet sedm teoreticky nezávislých států, jejichž legislativa ale může být podstatným způsobem ovlivněna, a také je ovlivňována, z úrovně Evropské unie. A Evropská unie je velkým tahounem agendy boje proti dezinformacím. Jen za poslední měsíce tam byly tři legislativní návrhy, které se svobody slova velmi intenzivně dotýkaly. Jejich velkým obhájcem je česká komisařka Věra Jourová, o které jste nedávno napsal, že „ve skutečnosti ona a EU zavádějí rozsáhlý totalitní systém cenzury a lžou o něm“.

To máte pravdu.

Nemáte pocit, že Brusel má v tomto směru až příliš síly a nekontrolované moci?

No, zdá se to z našeho pohledu skutečně děsivé, kolik moci Brusel získal. V tom to u nás asi máme jednodušší.

Na druhou stranu to možná není jenom v politice. Nelze přehlédnout, že v některých kruzích byla vytvořena autentická poptávka po cenzuře. Někteří mladí lidé tomu, zdá se, skutečně věří. Věří, že je tím třeba zajistit bezpečnost, že vlády a bezpečnostní složky mají v tomto směru mít moc.

Myslíte si, že tomu mladá generace opravdu věří?

Už v tom byla vychovávána.

U nás se totiž teď, po evropských volbách, vede debata nad úspěchem Filipa Turka u mladých voličů. A zaznívají názory, že mladí lidé už jsou z dominující liberální a progresivní rétoriky unaveni a takový sebevědomý „frajer starého typu“ je pro ně mnohem lákavější hrdina. Není možné, že od mladé generace se nakonec můžeme dočkat změny trendů?

Viděl jsem ty výsledky a pokud by to tak bylo, bylo by to skvělé. Já si pamatuji jako kluk osmdesátá léta za prezidenta Reagana, kdy došlo k něčemu podobnému. A bylo by skvělé, kdyby v tom mladá generace něco změnila.

Mám pocit, že u vás je to možné. Včera jsem tady v Praze mluvil s pár mladými lidmi v parku a překvapilo mě, že vědí třeba o skandálu Twitter Files. Je to hezké, vidět tuto naději pro budoucnost.