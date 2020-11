Vlastizrada, udeřil Veleba na Schwarzenberga. Vážné obvinění Moravce

ROZHOVOR „Je třeba zůstat u klasického systému voleb, kde chodíme osobně do volebních místností,“ reaguje na korespondenční hlasování při prezidentských volbách v USA někdejší senátor a bývalý prezident Agrární komory Jan Veleba. V rozhovoru se vyjádřil jak na adresu Donalda Trumpa tak Joea Bidena. Vrátil se i k nedávnému teroristickému útoku ve Vídni. Za názory pochválil kardinála Duku a naopak vůbec nešetřil Karla Schwarzenberga. Ten by si měl prý „zamést před vlastním prahem“. „Zatím je schopen pouze udílet knížecí rady kdo, co, jak by měl dělat a sám desítky let jenom drancuje naši republiku,“ říká rázně exsenátor a zmiňuje jak „privatizaci“ Becherovky, tak i Lety Písek. Příliš velkou budoucnost pak „nevěští“ ČSSD a doslova žasne nad některými ‚kroky“ jejího předsedy Hamáčka.

Novým prezidentem USA se má stát Joe Biden. Co na výsledek amerických voleb říkáte? Biden slibuje sjednocení Ameriky. Podle Hillary Clintonové jeho vítězství označuje novou kapitolu USA. Jak moc se podle vás Amerika změní?

Tak Amerika se už změnila, k horšímu, a katarze, vyústění nedemokratických společenských procesů ji teprve čeká. Obávám se, že to mohou být lokální ozbrojené střety, a že to nebude nová, ale staronová kapitola USA. Jistě, Biden slibuje sjednocení Ameriky, ale pokud vydrží, tak Bílý dům opustí ve věku 82 roků! To že je nová kapitola? Ne to je křížovka o hodně neznámých a nezbývá než tuto choulostivou skutečnost překrývat okázalými výkřiky politiků.

Donald Trump mluví o podvodech, chce se proti výsledkům voleb bránit soudní cestou. Může to podle vás ještě něco změnit?

Podvody u tak masívního počtu korespondenčních hlasů, navíc rozvolněného na celý měsíc určitě musely být, ale svět vyjma několika státníků svými blahopřáními Bidena už uznal a těžko si lze představit, že by se to celé otočilo. Voliči Donalda Trumpa žijí v Americe a mají to veškeré volební dění přímo před očima a ti se určitě jen tak nesmíří se svojí prohrou. Předseda české Poslanecké sněmovny Radek Vondráček v USA nežije a přítomnost ve volební místnosti v San Diegu ho vedla k vyjádření, že je překvapen nízkou úrovní ověřování totožnosti voličů, kteří hlasují korespondenčně. A že to tak bude, o tom přesvědčují česká veřejnoprávní média – Česká televize i Český rozhlas. Prezident Trump vytrvale odmítal uznat vítězství soupeře Bidena a vytrvale označuje tyto prezidentské volby jako podvod a jako volby ukradené. A kdykoliv při rozhovorech a publicistických pořadech ČT a ČRo názor prezidenta USA zazní, tak moderátor okamžitě dodává doplňující výraz „bez důkazů“. Možná že kdyby se naši zpravodajové v USA namáhali a šli za lidmi, kteří hlasovali korespondenčně, že by se něco dozvěděli. Je ale evidentní, že taková vůle není. To by se muselo týkat voleb na zcela opačné světové straně, třeba v Bělorusku.

Jaké poučení vzniká pro české volby, pokud jde o proběhlé volby v USA? Bylo by dobré i u nás zavést korespondenční hlasování?

Je třeba zůstat u klasického systému voleb, kde chodíme osobně do volebních místností a ten kdo se ze zdravotních důvodů dostavit nemůže, tak má možnost volit do pojízdné volební urny, která je zapečetěná. Když jdu k volbám, tak se musím slušně obléct, musím se teoreticky na volební akt připravit a mít povědomí o volebních subjektech, jejich názorech atd. Korespondenční hlasování tuto osobní identitu a názorovou sounáležitost s voleným subjektem ztrácí, a to nemluvím o i u nás známém nátlaku vnuků na prarodiče, aby volili podle nich. Snad si ještě pamatujeme video Mádla a Issové „zajeďte za bábou a dědou a přemluvte je, aby volili pravici“. Velká hustota volebních místností, bezproblémové obsazení volebních komisí nás nenutí k experimentům, naopak je třeba zachovat volbám vážnost a konzervativní pojetí.

Pak tu vidím výraznou paralelu s americkými volbami, která se týká naší veřejnoprávní ČT a jejích aktivistických redaktorů. Je jednoduchá. Česká televize a její aktivističtí redaktoři se celé volební období zaměřují na kritiku premiéra a prezidenta. Stejně tak se chovají americká média vůči Trumphovi. Česká televize má své průzkumy volebních preferencí, které komentuje a rozebírá zejména Václav Moravec. Podobně to praktikují velké mediální domy v USA. Výběr hostů do politických pořadů ČT je nápadně proopoziční, stejně jako celá režie politických pořadů. Stejně tuto záležitost hodnotil prezident Trump v USA. Sečteno a podtrženo – Česká televize přebírá aktivistický styl velkých mediálních molochů a vytváří svoji volební kampaň a ovlivňuje volební preference. Nemusíme jmenovat jenom Václava Moravce, vyzná se i Jakub Železný. Zkrátka a dobře, naše veřejnoprávní média nám sem přenáší postupně, nenápadně, ale zato cílevědomě politický styl, který je nám cizí, který postupně podchytí mladou generaci, která nemá životní zkušenosti a která se nechá snadno ovlivnit. Tak jde dnešní svět a zejména Česká televize se stala aktivním prvkem tohoto dění.

Co bude Bidenova politika znamenat pro politiku vůči Rusku a Číně?

Řekl bych, že horší to být nemůže a v tomto směru nechápu značnou část českých politiků, kteří slují lítostí nad porážkou Trumpa. Téhož Trumpa, který po svém vstupu do Bílého domu rozvinul do obludných rozměrů protiruskou a protičínskou rétoriku počínaje nepodloženým obviňováním Putina ze zasahování do prezidentských voleb. Rétorika o vlivu ruských špionů připomínala nejhoršího období studené války, jehož hlavním architektem byl republikánský politik Joseph Mc Carthy, v letech 1947–1957 senátor za stát Wisconsin a hlavní představitel antikomunismu v USA. Trumphova politika byla hned od začátku jeho prezidentství vůči Rusku a Číně sankce a restrikce, jinými slovy obchodní válka a nečitelnost jeho dalších kroků.

Bidenova politika bude zřejmě preferovat obchodní spolupráci, samozřejmě si na skutky budeme muset počkat. Pokud to tak bude, pak by to přineslo změnu přístupu k oběma velmocím i ze strany EU, což by i nám přineslo, respektive vrátilo spolehlivá odbytiště našich výrobků.



Mohou se západní státy těšit na americkou podporu ve věci zelených technologií a „transatlantické vazby“? Co očekávat vojensky, politicky, geopoliticky?

Myslím si, že Američané nejdou a nepůjdou cestou zeleného šílenství, které přinese v primárním sektoru, tedy zemědělství, dramatické zvýšení výrobních nákladů na jednotku výroby při jejím současném snížení a prohloubení už dnes značných rozdílů v potravinové soběstačnosti mezi starými a novými zeměmi EU. Různí ekoaktivisté, politici a média včetně těch veřejnoprávních ohlupují veřejnost a vytváří prostor pro přijetí naprosto nereálných výrobních technologií. Třeba zákaz klecového chovu slepic, který potvrdil před několika dny náš Senát. Bude znamenat pro chovatele vynaložit 9 miliard Kč, aby učinili slepice šťastnými, vejce drahými a dovozce vajec, které ze zemí, kde tak hloupí, pardon ekologičtí nejsou, povzbudili k zvýšení dovozu na náš trh. Ano, rozumíte dobře, zákaz klecových chovů slepic má platit v ČR, ve většině ostatních zemích EU to takto natvrdo postavené není a budeme tedy baštit vejce z klecových chovů z dovozu! Věřím, že pan prezident tuto skutečnost zohlední a předložený zákon nepodepíše.

Můžete uvést příklady z našich polí, kde je drobnohled občanů přece jenom takřka každodenní?

Jistě, třeba řepka olejka, kterou zná takříkajíc od vidění každý a které nejvíce rozumí novináři a tvůrci jediného programu opozice, který jsem už zmínil, programu „Antibabiš“. Pár faktů o řepce: Je to plodina, která zúrodňuje půdu, zabraňuje vodní erozi, tukovému průmyslu dává vynikající surovinu pro výrobu vysoce kvalitního stolního oleje, významně se podílí na plnění programu obnovitelných zdrojů energie, konkrétně přimíchávání metylesteru řepkového oleje do motorové nafty. Protože to je směr a program celé EU, tak tomu také odpovídá farmářská cena řepky, která je dvojnásobná než před řekněme 20 lety, kdežto farmářská cena obilí je ve stejném srovnání téměř stejná. Pro celý resort přináší pěstování řepky ekonomickou stabilitu, pro potravináře kvalitní domácí surovinu, kterou přenáší do výrobků pro spotřebitele. Přesto až začnou naše pole v květnu měnit barvu do žluta, to zakvétá řepka, která rozpaluje média, politiky a mění se, jak trefně nazval významný soukromý zemědělec na „politické afrodiziakum“, začíná mediální běsnění. To i europoslanec Luděk Niedermayer z Bruselu, respektive z paluby letadla, kde má pěkný výhled na žlutá pole, si užije a inspiruje k dalším a dalším útokům v médiích a celé to končí u Agrofertu. To ten zlý Andrej Babiš postavil v Lovosicích Preol, velký a moderní závod, který řepku zpracovává. Možná že kdyby Preol postavil kníže, tak by k němu chodila procesí. On ale nic takového prospěšného nepostavil, ale koupil (zprivatizoval) s podporou prezidenta Václava Havla coby jeho hradní kancléř Becherovku a s velkým vývarem v řádu desítek milionů korun ji po krátké době prodal. Svět běží dál, Becherovka v dobách mimokovidových teče proudem, pan kníže v úctyhodném věku coby ústavní činitel udílí za blahosklonné a úslužné pozornosti médií cenné rady. Naproti tomu řepka, Agrofert a premiér … však si počkejme, za 6 měsíců to vypukne. A tak pro tento měsíc a blížící se dobu adventní mějme pokoru a klid v duši a odpusťme řepce její žlutý kvítek. Neboť ona je už dlouhá léta světlem na konci tunelu pro české zemědělství.

Vrátíme se ještě k nedávnému teroristickému útoku ve Vídni. Dalo se podle vás něco takového očekávat? Je možné Rakousko stále považovat za bezpečnou zemi?

Stačí být průměrně informován a číst noviny, abych si udělal představu, že celá západní Evropa je sužovaná teroristickými útoky, které mají na svědomí většinou nikoliv křesťané. To je zkrátka fakt.

Ozvaly se i hlasy, že je jen otázkou času, než se něco podobného stane u nás. Někteří vyzývají vládu, aby „konala“. Dá se ale něčemu podobnému opravdu zabránit? Co proti tomu dělat?

Zabránit terorismu se nedá, ale měli bychom na našem území zabránit šíření myšlenek nenávisti k našim hodnotám, k naší kultuře a způsobu života. Ne my jim, ale oni nám se musí přizpůsobit, musí přijmout naše zákony, naše zvyklosti, naši zemi. A pokud ne, tak tu zkrátka nemohou žít a chtě nechtě budeme muset přistoupit k represi.

„Bitevní pole nenávistné zloby se blíží k našim hranicím“, reagoval na útok i Dominik Duka. K samotné integraci cizinců pak podotkl. „Úcta k člověku, k jeho svobodné vůli, ke svobodě jeho vyznání a názoru jsou hodnoty, nerozlučně spojené s naším civilizačním prostorem. Pokud tyto hodnoty nepřijmu, nemohu tu hledat nový domov“. Co na jeho slova říkáte?

Pan kardinál Duka je uvážlivý a moudrý člověk, vzdělán nejen teologickými semináři, ale také školou života. S jeho slovy souhlasím a je třeba je vnímat tak, jak je pan kardinál řekl. Tady je naše země, náš domov, naše vlast. Moji rodiče byli prostí lidé, kteří od mládí pracovali na půdě, otec od 17 let vedl hospodářství, a přesto nás čtyři bratry vychovali ke krásnému vztahu k rodné zemi, k vlastenectví. Řekl bych, že toto je základ nápravy světa konzumu, moci peněz a rozumím tomu, že vychází z hodnot křesťanské civilizace, o které mluví pan kardinál, nikoliv z různých gender ideologií či homosexualismu, jako oficiální politiky EU.

Zdůraznil bych ještě jednu důležitou myšlenku Dominika Duky, kde mluví o zločinech islámských teroristů, které vychází z islamismu, cituji: „Jsou to zločiny, které se vymykají civilizované společnosti a je naší povinností je nejenom odsoudit, ale také apelovat na naše představitele, aby problém pojmenovali a účinně řešili“. To by si měla vzít k srdci Merkelová, Layenová a mnoho dalších politiků, ale i obyčejných sluníčkářů a vítačů.

Kdo to od řady lidí opravdu „schytal“, to je čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Po nejnovějším útoku ve Francii a těsně před útokem ve Vídni, se totiž v tisku objevila informace, že bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v rozhovoru pro rakouský časopis ostře kritizoval středoevropské státy za jejich přístup k problematice migrace. Dokonce prý řekl, že chybějící solidaritu z jejich strany by Evropská unie neměla tolerovat…

Pan čestný předseda by si měl především zamést před vlastním prahem a jít ostatním příkladem. Zatím je schopen pouze udílet knížecí rady kdo, co, jak by měl dělat a sám desítky let jenom drancuje naši republiku. Není to jenom už zmíněná „privatizace“ Becherovky. Vezměme Lety Písek, kde přes vytrvalé protesty pamětníků musel být zastaven a zbourán jeden ze zbývajících špičkových producentů vepřového masa v ČR (4000 tun ročně). Samozřejmě zaměstnával lidi, krmil krmné směsi se základní surovinou, kterou produkovali zemědělci jižních Čech a vykrmená prasata končila na českých jatkách v Plané. To všechno vodnes čas, respektive pan kníže a jemu spříznění politici vykreslili celou kauzu tak, aby zapadla do známého scénáře. Marné byly protestní dopisy pamětníků, že historie Letů byla poněkud jiná a hranice pracovního lágru také a že nebylo při troše dobré vůle třeba likvidovat takovýto prosperující podnik, pardon pro média a neználky politiky „prasečák“. Lidé v jižních Čechách se dodnes nesmířili a pokládají kauzu Lety za zvůli a vlastizradu. Nemohu než s nimi souhlasit, neboť o to víc dovezeme vepřového masa ze zahraničí, vyvezeme další nepotřebné obilí, propustíme nepotřebné zaměstnance a ještě to draze zaplatíme – odškodnění podniku, lidem atd. Ale co, tehdy, jak pravil Vladimír Špidla, zdroje byly, masa už bylo pomálu a teď už zdroje nejsou, celosvětová krize v podobě pandemie koronaviru drtí svět a je třeba se připravit na velký pohyb a změny – společenské, hospodářské a geopolitické. Jedním ze základních předpokladů úspěšné adaptace na novou postcovidovou dobu je potravinová bezpečnost. Mít svoje zdravé a kvalitní potraviny a mít jich dostatek. To jenom na okraj, abych připomněl panu čestnému předsedovi TOP 09, kam by mohl napřít svou starostlivost. Prostor a snad i prostředků má dostatek, a tak by s těmi migranty měl republice pomoct a jít příkladem a ne ponoukat EU, aby nás potrestala.

Kdy odbočíme, jak podle vás aktuálně zvládáme epidemii koronaviru? Je důvod k optimismu? Je čas rozvolňovat pomalu opatření? Počty lidí, kteří mají nově pozitivní test na covid klesá, klesá prý i reprodukční číslo. Počet úmrtí, jak se v médiích uvádí „s covidem“ ale příliš optimismu na druhou stranu nepřináší…

Necítím se být jedním z několikamilionového davu „epidemiologů“, ani politickou opozicí, která kritizuje jakýkoliv krok vlády a znovu s pomocí našich práskačů v EU rozfoukává pečlivě udržovaný doutnající ohýnek programu „Antibabiš“, neboť nic jiného neumí. A pokud se mýlím, tak to z neznámých důvodů tají. Je smutnou skutečností, že drastické dopady světové pandemie využívají politici k vytrvalým útokům na vládu s chorobnou touhou uštvat premiéra. Lidem to připadá jako úchylka a ocenili by na místo nesmyslné každodenní kritiky spolupráci, jak to bývalo zvykem.

Co si myslíte o zřízení parlamentní vyšetřovací komise pro vyšetření chyb před druhou vlnou epidemie koronaviru?

Tu vyšetřovací komisi žádá vedle opozice místopředseda vlády Hamáček, tedy mimo vyšetřování členů vlády chce vyšetřování sebe sama (!), což je politická story hodná pozornosti a zpracování do skript politologie. No a pokud se skutečně podaří panu Hamáčkovi, toho času předsedovi ČSSD, tu vyšetřovací komisi na svou vládu prosadit, tak mu s tím opozice s podporou médií určitě pomůže a v dalším kroku takovou „zásadovou“ politiku určitě ocení zbylí voliči sociální demokracie. Podobně, jak ocenili už nyní většinu jejich kandidátů v nedávných senátních volbách. Nezbývá mně než uzavřít, že s takovým stylem politiky je ČSSD na nejlepší cestě stát se mimoparlamentní stranou. Nakonec Václav Moravec už s kampaní začal.

A co říci na dva konkurenční návrhy, co se týče zrušení superhrubé mzdy?

Máte-li na mysli Hamáčkův návrh a silácké prohlášení do médií, respektive vzkaz premiérovi přes média, že socani nebudou hlasovat pro návrh v tomto případě „poslance Babiše“, tak to jenom dokresluje a podtrhuje moji předchozí odpověď. Pan prezident Miloš Zeman i prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý návrh „poslance Babiše“ podpořili. Na rozdíl od Hamáčka to jsou vzděláním ekonomové.

Opozice mluví o rozkladu vlády. Myslíte si, že vydrží koalice až do příštích voleb?

U opozice se takováto rétorika očekává, i když běžný občan má názor jiný a psychologie u něho působí tak, že premiéra a vládu spíše podporuje. Kde by se jinak bralo stabilních cirka 30 % pro Hnutí ANO? Jistě, program „Antibabiš“ nestačí, a tak přišli s další podlou fází v mediálním prostoru – úřednickou vládou. Pokládám to v době celosvětové krize za velmi nebezpečné a riskantní a je třeba zklidnit hormony

Základem je sestavení a schválení navrženého státního rozpočtu, který umožní chod země a podá pomocnou ruku milionům potřebných. Udělat přesnější predikci makroekonomického vývoje je nemožné a za rekordní deficit – 320 miliard není třeba vládu tolik kritizovat – takto se vyjádřil šéf Hospodářské komory Dlouhý v oficiálním pořadu „20 minut Radiožurnálu“. Hlavní postavy probíhajícího dramatu prezident republiky Miloš Zeman, předseda vlády Andrej Babiš a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý jsou ve shodě a Senát bohudík zákon o státním rozpočtu neprojednává. To pokládám za stabilizační faktor současné krajně nestabilní doby a za naději, že krizi společně zvládneme.



