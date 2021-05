Všeználek Řezníček, málo ví, rád mluví. Režisér Dvořák byl hodně naštvaný po tom, co ČT odvysílala

ROZHOVOR Prezident Zeman omluvou Srbsku za bombardování v roce 1999 ukázal svou lidskou velikost, pro Srby to znamená velkou satisfakci. ParlamentnímListům.cz to řekl režisér a autor slavného dokumentu Uloupené Kosovo. Antisrbská propaganda v našich médiích podle něho funguje dodnes, což dokazuje vystoupení moderátora Řezníčka na ČT24. Kavčí hory je prý potřeba řádně vyvětrat. „Tihle lidi několik desítek let mrzačí tupou propagandou duši našeho národa. Jsou přesně jak propagandisté v 50. letech,“ konstatuje Dvořák.

Před týdnem byl v Praze srbský prezident Aleksandar Vučić, kterého český prezident překvapil omluvou za český souhlas s bombardováním Srbska v roce 1999. Ten nakonec dala právě tehdejší Zemanova vláda. Překvapilo to i vás? Co jste na to říkal?

Miloš Zeman nejenže vyslovil omluvu, ale uvedl, že ho tehdejší podpora této vojenské akce celá léta tížila, přiznal nedostatek odvahy a požádal srbský národ o odpuštění. Lze říct, zda Srbové tuto omluvu přijmou? Co to pro Srby znamená?

Pro Srby to znamená velkou satisfakci. Vždyť díky lžím a propagandě šířené v zemích NATO byla proti nim tehdy skoro celá Evropa, USA a anglosaský svět. Jen kolik států světa pod nátlakem USA bez mrknutí oka uznalo „nezávislé Kosovo“ a podílí se dodnes na legitimizaci násilného odtržení území suverénního státu a jeho předání místní mafii, aby si v „novém státě“ dělala, co chce. Některé země to uznání v posledních letech odvolaly, ale většina s násilným odtržením jižní srbské provincie dodnes souhlasí.

Srbský prezident Vučić v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Zemana mimořádně ocenil s tím, že se touto omluvou stal legendou srbského národa a zapíše se do dějin s tím, že jde o prvního vysoce postaveného politika v aktivní funkci, který něco podobného řekl. Vučić věří, že se další státníci časem přidají. Věříte tomu? Dojde někdy na Západě k proměně atmosféry vůči Srbům?

Myslím, že to bude trvat ještě dlouho. Snaha Spojených států za pomoci vazalských států ovládnout celou planetu je stále silná a rozbití Jugoslávie, napadení Srbů, jejich vraždění a vyhánění toho bylo a je součástí. Naštěstí další světové velmoci vizi světa vedeného Spojenými státy nesdílejí, imperiální politiku USA korigují a v tom je i jistá naděje pro Srbsko.

Podle Vučiće je ale jisté, že nikdy nedojde k institucionální omluvě ze strany NATO. Souhlasíte? Mimochodem, pokud bychom měli čtenářům přinést souhrn, jaké škody aliance v Srbsku napáchala? Ať už jde o životy, ale i materiální škody.

V tom má prezident Vučić pravdu. NATO je nástroj imperiální politiky USA, agresí proti Jugoslávii spáchalo nejtěžší mezinárodní zločin, a zločinci se za své zločiny omlouvají jen pod přinucením, např. před soudem.

Dodnes je možné se v českých médiích setkat s, mírně řečeno, podivnými interpretacemi konfliktu v Kosovu a Metochiji. Moderátor ČT24 Martin Řezníček kupříkladu před týdnem mluvil o tom, že Srbové prý v Kosovu ničili historické kulturní památky a páchali genocidu, což je vzhledem k faktům dosti bizarní výklad. Co na to říkáte?

Co všechno samotnému aliančnímu bombardování předcházelo? Je možné označit hlavní architekty této agresivní operace? Oficiální zdůvodnění tehdejších západních vůdců je takové, že bombardování mělo zabránit humanitární katastrofě a muselo přijít, aby ochránilo nevinné životy. To dodnes říká třeba paní Albrightová.

Na výkladu tehdejších dějů se významně podepsala propaganda zemí NATO. Např. ředitel reklamní agentury Ruder a Finn z New Yorku, která byla v 90. letech najata na vedení protisrbské kampaně, se holedbal, jak vyráběli lži o „zločinech Srbů“, že nic nemuseli dokazovat, protože jejich „práce“ nebyla informovat pravdivě, ale vytvářet dobrý obraz o Albáncích a jejich UČK a malovat ošklivý obraz o Jugoslávii, Srbech a Miloševićovi. A zatímco se Srbové bránili a lži vyvraceli, oni už vymýšleli a dávali do oběhu další vykonstruovanou lež. Takhle se dělá válečná propaganda. Říká se, že ve válce umírá pravda jako první. Ale ona umírá často ještě dlouho předtím, než válka vypukne.

Kosovští Albánci v roce 2008 (čtyři roky po velkém pogromu na Srby, kterému mezinárodní síly KFOR nezabránily) vyhlásili nezávislost na Srbsku. Tento „stát“ neuznává ani polovina zemí OSN, naopak řada států v posledních letech uznání zrušila. Kosovo se však těší podpoře EU i USA a aktuálně odmítá dialog se srbskou vládou. Jaké řešení celého problému by bylo na místě? A jaké řešení je reálné a možné?

Měla by se dodržovat mezinárodní smlouva, podepsaná zbytkovou Jugoslávií (Srbsko a Černá Hora) a zeměmi NATO 6. 6.1999 v Kumanovu, kde se počítá s tím, že se na Kosovo vrátí srbské státní orgány včetně policie a armády, že se mohou vrátit všichni běženci. Dodnes se na Kosovo nemůže vrátit přes 230 tisíc srbských běženců, kteří tam mají své majetky. Dodávám, že by měli být souzeni všichni viníci tehdejších zločinů, a to především těch dosud nepotrestaných z řad kosovských Albánců. Jejich organizace sice byla prohlášena za teroristickou a zakázána, ale její nepotrestaní vůdcové Kosovem vládnou doteď.

Zájmy západních velmocí o Kosovo nemusí běžnému návštěvníkovi tohoto území vůbec dávat smysl. Jde o rozlohou malinké území, z jeho začátku prakticky dohlédnete na konec, nic se tam nevyrábí, turisté tam jezdí prakticky jen do srbských klášterů atd. Co je na Kosovu pro Západ tak přitažlivého?

Myslím, že je to především vojenská přítomnost USA na západním Balkánu. Je to další část planety, kterou ovládají. Základna Bondsteel je prý největší základnou americké armády mimo území USA. Podle některých nezávislých pramenů se přes tuto základnu údajně dostávají do Evropy drogy, především z Američany ovládaných enkláv v Afghánistánu. Kosovskoalbánská mafie pak drogy distribuuje po Evropě. Také u nás. Zisk ale slouží především americké špionážní agentuře CIA na financování operací, které nesnesou dohled amerických zákonodárců. Tenhle často uváděný „příběh“ určitou logiku má, takže nevím, proč by nemohl být pravdivý.

