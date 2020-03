Vy jste to sem zavlekli! A tady někdo selhal! Generál Blaško ukazuje na viníky

ROZHOVOR „S tím nelze než souhlasit a se svými spolupracovníky připravuji dopis pro Ursulu von der Leyenovou, kde jí sdělím, že tohle přehnala a že by bylo nanejvýš krajně slušné a rozumné, aby se všem státům omluvila,“ říká europoslanec SPD a generálmajor Hynek Blaško ke kritice z Evropské unie. A stěžuje si na nezodpovědnost lidí, kteří nás do současné situace dostali, a i na ty, kdo koronavirus podceňují. Za českou vlastnost považuje pocit, že „nám se to stát nemůže“. Současně připomněl, že skvěle vybavené záchranné sbory armády byly zrušeny, stejně jako byly rozprodány hmotné rezervy.

reklama

Nakažených koronavirem v České republice přibývá. Lidé mají zakázáno vycházet z domu vyjma nejdůležitějších potřeb, zaměstnání a podobně. Čekal jste, že k těmto opatřením Česká republika dospěje?

Ano, čekal jsem, že k tomu dospějeme. Čekal jsem, že k tomu dospějeme dříve a že ta opatření budou daleko tvrdší, než jsou. Byl jsem obstarávat věci pro svého osmaosmdesátiletého tchána. Parkoviště plné, všude plno lidí. Před lékárnami jsou fronty, protože tam pouštějí po jednom. Myslím, že lidé na to svým způsobem docela, jak se říká lidově, kácej.

Anketa Dělá Babišova vláda dost pro zvládnutí virové krize? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 2789 lidí

Takže podle vás měla tvrdší opatření přijít ještě dříve?

Určitě a zvláště pak měla padnout na ty, kdo se vraceli z Itálie a kteří měli být okamžitě nějakým způsobem hlídáni. Jak je vidět, tak podle mého názoru to sem zavlekli z Itálie oni. Tito lidé jsou nezodpovědní a je hrozné, že když vidí, co se děje, že sami sebe uvědoměle nepodřídili nějakému režimu. Všichni to věděli, a když se podíváte na Facebook na prohlášení některých chudáků, jde o unikát. A teď to máme.

Anketa Co říkáte na opatření vlády ze dne 15.3., která omezují svobodu pohybu? Zbytečně tvrdá 3% Příměřená 9% Ještě přitvrdit 88% hlasovalo: 12732 lidí

Jak tedy celkově podle vás česká vláda a krizový štáb situaci zvládají? Zmínil jste, že opatření měla přijít mnohem dříve, ale jak to zvládají nyní?

Nechci být soudce, to bych si v životě nedovolil. Jde o můj názor, že měla přijít dříve a že měla být tvrdší, ale jsou tam snad odborníci, kteří dokážou podobné věci vyhodnotit. Je fakt, že v podstatě od druhé světové války se tu prakticky nic takového neudálo. V podstatě tím, že jim chybí materiál a podobně, se tyto věci dost těžko zvládají, protože zrušili u armády záchranné prapory, které byly vybaveny perfektně. Nikdo je kolik let nepotřeboval, takže na co držet takové jednotky? Navíc jsou zde hasiči.

A toto je výsledek. Státní hmotné rezervy na něco takového podle mého názoru v počtu, který tam mají, nejsou vůbec připraveni. A zvlášť dneska, když vzpomenete na šílený útok v Tokiu nervovým paralytickým plynem. Tady si stále někdo myslí, že všude okolo se něco děje, ale u nás se to samozřejmě nemůže stát. A pokud se podobné věci chtějí zajišťovat, tak stojí až na 58. místě. Co bychom to kupovali, že? Proč bychom to tam měli? Proč bychom měli takové zásoby? K čemu?

Psali jsme: „Postavíme se vám, lopaty!“ Babiš chce škrtnout Gretu a spol. kvůli viru. A je zle Klaus st.: Já roušku nenosím. Karanténa? To nebylo potřeba. Ekonomika padne o 10–15 procent Korona vybije tlusté dědky, co zničili planetu. A přijde zelený ráj, jásá VIDEO pro německou TV Zavřít Babiše? Jde to do p*dele. Chlastat na náměstí, pak do nákupáku... Tupec na ministerstvu. Slavnému Čechovi bouchly saze, opravdu hodně

Vy sám říkáte, že považujete za českou vlastnost pocit, že nám se to stát nemůže, nám se to vyhne? Proto se i lidé chovají nezodpovědně?

Jistě. Všichni ti lidé přesto, že jsou informováni, se chovají, jak se chovají. Počínaje špičkami a konče posledním člověkem. Řeknu vám, že to vidím venku. Nevím, jak v Praze, ale tady venku jsou z toho docela zděšení, protože když vidí úmrtnost například v Itálii, mají staří lidé doopravdy strach. Když to začalo, tak nebyla žádná povědomost o nemoci, co je to vlastně koronavirus a co dokáže. Ale dnes už to vědí, mají výsledky pitev těch zemřelých. Nevím, zda to neproniklo na internet náhodou, že jejich plíce jsou absolutně vyřazeny z provozu, že plicní tkáň prostě zvazivovatí. To kdyby v současné době těm hlupákům, kteří stále nemají dost informací, kteří stále vykřikují a stále někoho kritizují, tak kdyby se jim tohle řeklo, asi se z toho zblázní.

Anketa Má opozice pravdu, že Babišova vláda selhala při shánění roušek a respirátorů? Má 12% Nemá 88% hlasovalo: 11736 lidí

Myslím si, že pokud se lidem skutečně neřekne: ta nemoc má průběh takový, u někoho lehčí, u někoho horší, záleží na věku, na konstituci toho člověka, jaká je jeho imunita a tak dále, ale je dost možné, že pokud to dostanete, že budete mít trvalé následky na celý život… pak byste viděla, jak by lidé jinak kmitali. Ale je potřeba s těmi lidmi mluvit a je třeba jim to říci, dát jim informace.

Současným problémem je také nedostatek respirátorů i roušek hlavně pro zdravotníky a další potřebné včetně seniorů. Premiéra Andreje Babiše osočují, protože ochranné pomůcky nesehnal. Je však jasné, že poptávka nyní převyšuje nabídku. Nicméně určitá varování tu byla od počátku roku. Nebo je to pro premiéra omluva?

Já ho nechci kritizovat, protože když se na něj dnes člověk podívá, tak ten chlap sotva leze. A všichni kolem něj, takže bychom měli být uctivější a říct, že s největší pravděpodobností dělá, co může, ale on vlastně – de facto – dnes bojuje s tím, co má na svědomí někdo jiný. A myslím si, že i za tuto dobu možná mohli něco urychlit – jenomže někdo má nějakou zodpovědnost a ten někdo si tu svoji zodpovědnost prostě nesplnil a výsledkem je současný stav. Já nechci nikoho kritizovat, protože to umí každý debil, ale někde se prostě stala chyba. Teď, až to skončí, je potřeba tu chybu najít a učinit z toho patřičné závěry, aby se tohle nemohlo opakovat.

Psali jsme: TOP 09: Společné prohlášení předsedů opozičních parlamentních stran Rozvoral (SPD): Přiznala Angela Merkelová, že EU podcenila první signály o koronaviru? SousedskáPomoc.cz: Nový web pro koordinaci pomoci ohroženým má již 3000 dobrovolníků Zdechovský (KDU-ČSL): Šéfku SÚKL na dovolené by měli okamžitě odvolat!

Andrej Babiš i europoslanec ODS Alexandr Vondra nešetří kritikou směrem k Evropské komisi a její šéfce Ursule von der Leyenové, která v tomto týdnu kritizovala členské země Unie kvůli přijímaným opatřením vůči šíření koronaviru, jako je uzavírání hranic. Vondra řekl, že v řešení současné krize Evropská unie zaspala. „Nic nedělat a pak ještě kritizovat, jak to (EK) předvedla v pátek, je špatné a navíc hloupé,“ napsal. Andrej Babiš je přesvědčen, že pokud není efektivní akce schopna Evropská unie jako celek, musejí to v rámci zachování zdraví obyvatel řešit jednotlivě členské státy. Souhlasíte s nimi?

S tím nelze než souhlasit a se svými spolupracovníky připravuji dopis pro Ursulu von der Leyenovou, kde jí sdělím, že tohle přehnala a že by bylo nanejvýš krajně slušné a rozumné, aby se všem státům omluvila. Znovu se vracím k tomu, když jsem vystupoval poté, co Velká Británie odešla z Evropské unie. Tehdy měli na paškále Polsko, Maďarsko a já jsem jim při vystoupení řekl, že jsem si myslel, že vyhodnotí důsledně důvody, proč Británie odešla, a že se prostě změní rétorika Evropské unie. Ale opak je pravdou. Díváme se na to stále. Oni si myslí, že šéfují nějakému státu, ale Evropská unie není stát. Neexistuje jako stát čili to znamená, že tito lidé mohou někomu jen doporučovat, a ne někomu vládnout. Notabene když jsou to lidé, které nikdo nevolil.

Takže připravujete dopis, ve kterém budete požadovat omluvu státům Evropské unie za tu kritiku.

Ano, protože kdo v konečném důsledku ponese odpovědnost za to, že tyto věci nebudou zvládnuté?

Budou to vlády daných států.

Samozřejmě. Lidé se obrátí proti svým. A co má nějaká Leyenová, která vyleze až dva měsíce poté, co epidemie jede na plné obrátky, někoho poučovat a někoho kritizovat? Já si nesmírně vážím těch lidí, kteří jsou v první linii a bojují s touhle nákazou. Záchranáři a další. Prostě prodavačky v marketech a supermarketech de facto tím, že tam sedí na té židli dnes a denně a riskují své životy anebo svoje zdraví, abychom si mohli koupit, co potřebujeme, a neumřeli jsme hlady. Kdybychom bývali čekali, až se Evropská unie nebo špičky Evropské unie proberou, tak jsme tu byli všichni mrtví.

Byl to herec Jan Hrušínský z Divadla Na Jezerce, který nejdříve kritizoval kroky proti šíření koronaviru a prohlásil to za cílenou likvidaci svého divadla. Pak se omluvil s tím, že měl starost o zaměstnance divadla a jejich materiální zabezpečení. Jak to myslel podle vás?

Nezlobte se na mě, ale jestli někdo vystupuje tímto způsobem, je to za hranou a domnívám se, že těch, kterým by se mělo pomoct – jako třeba živnostníci, kteří museli zavřít živnosti, kteří se podílejí na státním rozpočtu, platí daně a tak dále… těm se má pomoci. On ze státního rozpočtu jen bere, takže jde o něco tak příšerného. Nebo ti, kdo zdražovali roušky, kolik stály předtím a kolik stojí dnes? Kde to jsme? Je tu kapitalismus, na všem je potřeba vydělat. Ale ne až za cenu toho, že se ohrozí chod státu a lidské životy. Jeho otec se musí v hrobě obracet, a nejenom on.

Celá situace bude mít i ekonomický dopad. Vláda připravuje posunutí daňových přiznání, řeší půjčky pro podnikatele a podobně. Domníváte se, že to dělá dobře, tedy že předpokládá správně a dopředu, co všechno by mohlo živnostníkům pomoci?

Já si myslím, že na takové úvahy je dnes brzo. To, kolik nás bude tento obrovský průšvih stát – a nejenom nás – bude mít návaznost na všechny evropské státy.

Ale jsou i věci aktuální – například daňová přiznání, která by jinak měla být odevzdána do konce měsíce…

Samozřejmě, nic jiného ani není možné udělat, je potřeba těm lidem vyjít vstříc. Na jednu stranu omezím zákonem, to je v pořádku, ale na druhou stranu, když už řeknu A, musím říci i B. A říci, jakým způsobem stát pomůže.

genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jaké změny podle vás přinese virus světu a České republice? Semknou se lidé? Budou se více bát? Co si myslíte, že to zanechá ve společnosti?

Byl bych hrozně rád, kdyby si lidé konečně uvědomili, že tady jde opravdu všechna sranda stranou. Pokud nebudeme všichni zodpovědní a nebudeme dělat to, co bychom dělat měli, tak se tyto věci budou dít dál. Nejhorší je, že lidé tím, jak se chovají nezodpovědně, u ostatních evokují nízké pudy jako udavačství a takové, co člověku způsobí pocit úplně na zvracení. A bohužel tohle nezodpovědní lidé v ostatních vzbuzují. A to je, myslím, velký problém. My jsme prostě nepoučitelní.

Čím to podle vás je, že jsme nepoučitelní?

Protože je zde spousta lidí, kteří si myslí, že jsou něco více než ti ostatní. A podle toho se také chovají a v tom je zakopaný pes. Já jsem XY a vy jste povinni kdesi cosi. Neuvědomí si, že tady existuje jedna spravedlnost, která nám to spočítá všem, a to je zubatá s kosou. A je jedno, jestli mám značkové oblečení a mobil posledního typu osázený diamanty. Až si pro mě přijde, tak jí bude jedno, kdo je kdo.



Psali jsme: Mrazivé svědectví pražského popeláře: Brigádník vytáhl roušku z odpadků, nasadil si ji a měl z toho srandu. Šéf ho nechal dál jezdit! Co když všechny kolem nakazí? Petr Hampl: Každému stejným metrem? A proč? Chudáci za plotem? Generálmajor Blaško zuří kvůli nové migrační krizi: Erdogan vyhrožuje a EU se k němu zase plazí po prd*li! Ať pro mě přijdou! Generál Blaško naplno: Svědectví z EU, vzpomínky z NATO, Jugoslávie, Irák, Ukrajina

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.