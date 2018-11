Vy žumpo, kavárníci zaplacení! Lezli jste mi do zadku. „Omilostněný“ Zdeněk Ondráček účtuje

ROZHOVOR Kavárníkům rozhodně radost udělat nehodlám, říká poslanec KSČM Zdeněk Ondráček, kterého ve středu Sněmovna odmítla vydat k trestnímu stíhání. Ondráček reagoval na otázku, zda ho politika neznechutila a neuvažoval někdy o svém odchodu. Média podle něho proti KSČM vedou dlouhodobou negativní kampaň a každý, kdo má všech pět pohromadě, to podle něj vidí. Vůči Ondráčkovi samotnému prý média dělala prasárny. A proč? “Peníze, jak víme, nesmrdí,” sdělil poslanec.

Sněmovna vás dle očekávání k trestnímu stíhání nevydala. Slyšeli jsme argumenty o tom, že nelze kriminalizovat názory a vystoupení a případným řešením pro pana Horáčka by byl občanskoprávní spor. Co na to říkáte?

Nic, beru to jako skutečnost. Pro mě se tím nic nemění.

Debata před samotným hlasováním trvala dlouho. Jak to na vás působilo?

Nijak. Jsem již zvyklý, že se tu často mluví mimo projednávaný bod.

Šlo o věcnou debatu nebo spíše opoziční exhibice, jak uvádí některá hodnocení?

To nechť si vyhodnotí občan, který to sledoval.

Podle šéfa vašeho poslaneckého klubu Pavla Kováčika se jednalo o součást brutální kampaně proti KSČM. Souhlasíte s ním?

To, že se vůči KSČM vede dlouhodobě negativní kampaň, vidí snad každý, kdo má všech pět pohromadě.

Kritizoval jste média s tím, že jsou pro vás žumpa, neboť jejich chování je za hranou. Co podle vás některá média k tomu, řekněme nezvykle aktivistickému žurnalistickému přístupu, vede?

Neschopnost objektivní žurnalistiky a peníze, které, jak víme, nesmrdí.

Připomeňme, což také zaznělo, že na adresu prezidenta Miloše Zemana často od politiků i různých veřejně známých lidí zaznívají ostré či vulgární výrazy a komentáře a nikdo za to stíhán není s tím, že jde o svobodu slova. Jde z vašeho pohledu o dvojí metr?

Samozřejmě, že ano.

Ve Sněmovně jste druhé volební období, pokud se nepletu, a za tu dobu jste zažil možná to, co někteří vaši poslanečtí kolegové nikdy během mnohaleté kariéry. Mířím na různé kampaně, masové demonstrace apod. Neměl jste někdy chuť se na to vykašlat a říct si, že to nemáte zapotřebí?

Myslíte, jako abych těm kavárníkům udělal radost? Ne, tak to rozhodně ne.

V době, kdy se proti vašemu angažmá v čele komise pro kontrolu GIBS na Václavském náměstí scházely davy protestujících, kterým nakonec premiér Babiš podlehl, se mluvilo o tom, že v tomtéž pluku byl i ministr Metnar. Jak si vysvětlujete, že vás tato část života stála de facto „flek“, zatímco na pana Metnara vlastně nikdo nemířil a dnes je šéfem obrany?

Myslíte ten placený komparz? Neodstoupil jsem kvůli nim, ale kvůli obavám o bezpečnost mé rodiny a prasárnám některých médií. Jak jsem včera řekl, na Pohotovostní pluk přicházelo každý půlrok cca 400 nových mladých mužů. Demožumpě a jejím médiím jde jen o mě, a to proto, že mám tu drzost být politikem za KSČM. Je to ta dlouhodobá negativní kampaň.

Nezalitoval jste někdy svého vstupu do vrcholné politiky? Přece jen v době vaší policejní kariéry jste byl často zván coby expert do médií včetně ČT apod. Teď zažíváte pravý opak…

To je přeci o té kvalitě a objektivitě naši žurnalistiky. Když jsem nebyl politikem za KSČM, tak mi lezli do zadku a dnes neumí napsat ani objektivní pravdu a tam, kde by museli napsat moje jméno v pozitivním obraze, tak jej raději vynechají.

Závěrem ještě jiné téma. Co po čtyřech měsících od jmenování říkáte na výkon druhé Babišovy vlády? Jste spokojen? Případně, na co vláda podle vás příliš nemyslí a neřeší to?

Výkon celku hodnotím na 3 a oblasti, které sleduji, ještě hůře. Co potřebuji, řeším přímo s ministry a své si umím prosadit. Nejde mi o zviditelňování, stejně vím, že by média o mně nic pozitivního nenapsala.

autor: Radim Panenka