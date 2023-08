Vydíratelný Petr Pavel? S Fremrem úplně jinak. Aktivista Šinágl překvapuje

reklama

Jak vlastně vnímáte dnešní rozdělování na dobré a špatné exkomunisty?



Každý člen KSČ morálně a charakterově selhal tak, jako většina obyvatelstva, která nástup zločinného systému umožnila. Každý neseme svůj díl spoluviny. Připomínám biblické: „Kdo jsi bez viny, hoď kamenem“. Jen zlomek jednotlivců se dokázal zločinnému režimu aktivně postavit. Soudit druhé za nestatečnost, neochotu k boji, riziku a oběti mi nepřísluší. To může soudce či Bůh. Vážím si každého, kdo svým životem a skutky, před i po listopadu 1989, odvedl a odvádí poctivou, nezištnou práci, pro zachování naděje na skutečnou demokracii a svobodu. Je nám stále hodně vzdálená. Sama nikdy nepřijde, jen k těm, co o ni dennodenně usilují.



Zřetelně se to projevilo při posledních volbách – Pavel versus Babiš – hlavy státu...



Volil jsem Babiše. Věřil jsem mu. Zná systém a není koupitelný. V tom mne utvrzovala i roky trvající snaha jej odsoudit za každou cenu. Na druhé straně si nemyslím, že je typ státníka, kterého naše země dnes urgentně potřebuje. Rozhodně se méně kompromitoval svojí „spoluprací“ s StB, než generál Petr Pavel, který pracoval aktivně v komunistické rozvědce v době, kdy byla plně pod kontrolou Ruska. Může být tedy i potenciálně vydíratelný informacemi, které o něm mohou mít ruské tajné služby.





Mimochodem až po letech se mi podařilo získat protokol o schválení dotace na Čapí hnízdo, respektive všech dotací najednou, schválených za vlády ODS. Pochybuji, že ostatní projekty slouží, či sloužily tak dobře veřejnosti jako Čapí hnízdo. Bohužel nemám čas to porovnat na místě. Mám pevné mravní zásady. Kdykoli změním názor na kohokoli, pokud získám informace, které můj dosavadní vyvracejí, i kdyby se mělo jednat o mého nejlepšího přítele.

Fotogalerie: - Vodácký „Václavák“



Jak jste jako antikomunista vnímal nedávné mediální tlaky kolem jmenování Roberta Fremra ústavním soudcem?



V dnešní době jsem spíše antitotalista. Nedůstojný „mravní lynč“ soudce Fremra jen odhaluje stav dnešní společnosti a její morální nevyspělost, respektive úpadek. Více v mém článku tady https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/13779-podporuji-soudce-baxu-i-flemra.html

Prezident Pavel ho navrhl a podpořil, ale pak změnil názor, ze svého postoje ustoupil a soudce Fremr se nominace na ústavního soudce vzdal. Co vy na to?

Prezident měl Fremra jmenovat ústavním soudcem. Jinak by měl sám odstoupit, ctí-li stejné principy, zásady a rovnost všech před zákonem. Jinak působí nedůvěryhodně a zbaběle.



Na svých stránkách dlouhodobě píšete o Maroccogate. Můžete krátce nastínit, o co v kauze jde...



To je dost rozsáhlé. O této kauze píši podrobně jako jediný v Česku, už od června 2020. Právě jsem začal zveřejňovat seriál bývalého velvyslance Slovinska v Česku, pana Damjana Prelovšeka. Začal tématem Nízká úroveň české státní služby a diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) zde https://www.sinagl.cz/z-korespondence/13792-czech-maroccogate-serial-na-pokracovani-i-dil.html Druhý díl se věnuje premiérovi Petru Fialovi.



Opravdu je ministerstvo zahraničí tak prohnilé?





Bohužel, fakta jsou neúprosná. MZV ČR je zkorumpované „skrz na skrz“, při vší úctě k diplomatům, kteří naši zemi skutečně reprezentují a příkladně jí slouží. Potvrzuje to i trvalé mlčení médií včetně veřejnoprávních. Kdo má v naší zemi takovou moc, že umlčí všechna média a politiky včetně prezidenta republiky? Kdo má pravdu, brání se argumenty, kdo lže, brání se cenzurou. Věřme, že odpovědí se veřejnost brzy dočká – i díky seriálu dr. Damjana Prelovšeka, mimojiné velkého znalce díla architekta Jože Plečnika, který zanechal na Pražském hradu nesmazatelnou stopu.



Jak vnímáte vyhození tamního auditora Jana Čapka?



Jako důkaz prohnilosti a zkorumpovanosti MZV ČR, která nemá nic společného s diplomacií vyspělých zemí. MZV opět dokazuje, že čestné a charakterní lidi nepotřebuje. Mimochodem bývalý státní tajemník na MZV Miroslav Stašek, který kryl obchodování s vízy v Maroku velvyslancem Viktorem Lorencem, „kamarád“ prezidenta Zemana, byl za „odměnu“ jmenován českým velvyslancem v USA!

Fotogalerie: - Pochod Prague pride 2023



Není tou „žábou na prameni transparentnosti“ aktuální vedoucí personálního odboru Jana Hybášková?



Zkorumpovaný systém nemůže mít trvale na odpovědných místech čestné a charakterově pevné osoby. Obsazuje je lidmi s opačnými vlastnostmi. Mohli být dříve slušní, ale podlehli „dobrému bydlu“, či se nechali zkompromitovat, zkorumpovat, aby plnili vůli mocných. Paní Hybášková je dalším důkazem. Znám ji osobně. Poznal jsem ji při začátku její politické kariéry a podporoval ji. Obávám se, že se stala také obětí systému. Její alkoholové excesy mohou být důsledkem jejího „vnitřního rozpoložení“. Ví, v čem žije a nemusí už mít sílu z „rozjetého vlaku“ sama vystoupit. Mašinerie moci je neúprosná. Odolá jí málokdo.



Na svých stránkách jste také napsal: „Nejvyšší čas, aby ministr Lipavský, politici a prezident Pavel – i jako vrchní velitel Armády České republiky (AČR), začali konat. Jinak bude hrozící hospodářský kolaps a mravní propad společnosti pokračovat – se zaslouženými následky.“ Není na to už pozdě, když se skoro celý svět řítí podobným směrem?



Ministra Lipavského jsem už před dvěma roky osobně informoval v Plzni – symbolicky na Slavnostech svobody. Slíbil, že se na to podívá… Nikdy není pozdě. Je to každodenní výzva každému, kdo ctí demokratické hodnoty. Co se po generace ničilo, nelze rychle obnovit. U nás to bude o to těžší, protože jsme si ty nejlepší z nás sami zlikvidovali. Dnes nám zoufale chybí. Velké země si vždy úbytek elit na všech úrovních nahradí, malé také nemusí a časem zmizí z dějin. Příkladů v dějinách je dost.



Vše už dávno vymyslel a v praxi dokázal Tomáš Baťa. Vybudoval člověka i firmu. Jeho recept je i receptem na řešení problémů dnešního světa: „Neexistuje nejde, když nemůžeš, přidej!“ Knihu Inspirace Baťa mohu čtenářům jen doporučit – změní člověku život. Člověk je nezměnitelný, dělá stále stejné chyby – i proto o tom čteme stále stejné „moudrosti moudrých“ z dávné minulosti i dneška. Jeden schopný mozek vykoná vždy více, než mnoho neschopných. Platí to i v negativním smyslu. Věřme, že se opět u nás i ve světě objeví, a zabrání tomu nejhoršímu. Jinak nastoupí příroda. Ta si s námi snadno poradí.



Žijme tak, abychom se nemuseli za své životy stydět a zanechali po sobě hodnoty, na které budou moci příští generace navazovat. Vše začíná výchovou, vzděláním a osobním příkladem. Základem je žít plně v přítomnosti (její kvalita tvoří naši minulost i budoucnost), obnovení přirozené lidské komunikace a empatie. Cizinci o nás říkají, že jsme divná země – jinak myslíme a jinak mluvíme. Dříve nám to pomáhalo přežít, dnes nám to brání v tom, abychom skutečně žili. Říkejme upřímně, co si myslíme a cítíme. Náš život dostane okamžitě zcela jinou dimenzi. Jinak nás nepřirozená komunikace ovládne, zmanipuluje, budeme jen existovat a za život považovat to, co jím vůbec není. Začněme hned!

Psali jsme: „Ukrajinci jsou zlatí, že?“ Holec po znásilněních značně přitvrdil Vladimír Ustyanovič: Když se lež stává pravdou a pravda lží Už jsme zase ve válce? Bez metafor? Lipavského mluvčí jde proti Úřadu vlády Ministerstvo zahraničí: Česko se ujalo předsednictví ve Visegrádské skupině

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE