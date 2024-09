Vyhazov Bartoše: „Fialovi doporučili ukázat koule, které nemá.“ Vyoral se neudržel

Tak volby jsou fuč. A hleďme, konalo se tsunami. Akorát tentokrát ne oranžové, ale pro hnutí ANO. Až na tři kraje všude vede hnutí založené Andrejem Babišem. Je to snad nějaký ten signál?

Jedná se o výsledek, který snad museli očekávat i prominentní tendenční kvazi politologové mediálního hlavního proudu, kteří nám bez mrknutí oka jak na běžícím páse tvrdí, že černá je bílá, kluk je holka, Fiala je pravičák a další prorežimní žvásty. Co se týká protektorátní kolaborantské vlády – ne že by ty předchozí byly v tomto ohledu nějak zvláště lepší – s Fialovou liberálně levicovou ODS v čele, tak pouze sklízí bouři, kterou sama zasela. Nicméně se budu jak na kolovrátku opakovat; kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. Tudíž se nemá cenu příliš vzrušovat oním divadlem pro masy, které má evokovat zdání demokracie.

Kromě toho, ANO se začalo umísťovat i v jinak spíše pětikoaličním Senátu. Lámou se podle vás ledy, mění se zažité poučky?

Nevím, jaké poučky máte na mysli, ale všechno je vždy souběhem řady dílčích aspektů. Předně, Senát je v našich končinách a za současné konstelace zcela zbytečný parazitický moloch k ničemu. Pardon, tedy pouze k vydržování a maštění kapes v drtivé většině jinak v životě neuplatnitelného politického odpadu. Tedy zájem voličů o něj je minimální, a pak se může v rámci malé volební účasti dít kde co. Obdobně jako u voleb do EUropského sojuzu. No a liberálně levicová klika, která totalitně ovládla veškerou moc v zemi – od vlády, obou parlamentních komor, přes prezidentský post, Ústavní soud až po veřejnoprávní i soukromá mainstreamová média – si zkrátka začala už příliš vyskakovat a dělat z lidí kašpary v takové míře, že už to i mnohým zadrhlým nadšencům „slušnosti a jakože demokracie“ – eufemisticky řečeno – začalo docházet.

A překvapení nekončí. Petr Fiala odvolal Ivana Bartoše za zpackanou digitalizaci stavebního řízení. Zasloužil si to podle vás? Náklady kvůli tomu prý šly do miliard.

Na druhou stranu, byl ten způsob, jakým to udělal, košer? Bartoš přišel na schůzku s Fialou, odešel, napsal status, ve kterém o vyhazovu nebylo ani ň, a o dvě hodiny později se dozvěděl, že to dle premiéra Fialy už „nechce dělat“.

Jako vždycky nemáme dostatek informací a nevíme, jaká byla domluva a záměr toho všeho. Jak píšete, vypadá to, že Fiala opět jednal Fialově se vší prolhaností a pokrytectvím sobě vlastní, ale všechno taky může být jinak.

Co říkáte na pirátská osočení, že za vyhazov mohou „kmotři“ a že jediný důvod, proč proti nim je pořádaný hon, je, že vyšoupli toho, kdo chtěl systém dodat za miliardy?

Sic otázka onoho vyšoupnutí může být relevantní, a dokonce v běžném politickém boji jde na úrovni oněch papalášů a politruků velmi často především o přiklepávání státních zakázek, tak tady jdou Piráti trochu s křížkem po funuse. Kdyby na ně „nezačal hon“, tak by si jinak nadále v pohodě chrochtali, krkali a prděli u koryt? Zřejmě ano.

Jaký máte názor na Piráta Lipavského, který se nejdřív vyjádřil, že je potřeba ze strany vyhnat „komouše“ a zavřít pirátské fórum. A už o něho jeví zájem TOP 09. Takže pokud se budou Piráti poroučet z vlády, bude to možná bez Lipavského.

V USA v mezičase Volodymyr Zelenskyj prezentuje svůj „vítězný plán“ Bidenovi a dalším politickým špičkám. Vypadá to, že zmíněný plán je „vy nám dáte všechno a ještě více se zapojíte do války“. Co myslíte, že bude Zelenskyj dělat, až s ním v USA vyběhnou?

To netuším. Možná bude zase po Greténsku kvičet, vydírat a vyhrožovat na kdejakém mezinárodním fóru či videokonferenci. Jen jak dobře známo, každá revoluce nakonec sežere své děti. Respektive ti, kteří za revolucemi ve skutečnosti ve stínech stojí, se ve finále většinou zbaví revolucionářů. Pro sichr, aby se nevyzradilo příliš mnoho o skutečných, nikoliv oficiálních, předstíraných záměrech, financování a tak dále.