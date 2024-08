Vyhazov bez důvodu - klacek na „neposlušné“. A ekonomiku fakt nespasí, vzkazuje Konečná

„V ČR je v průměru třeba 13,3 hrubé roční mzdy na pořízení vlastního nového bytu. Je to nejvíc z celé Evropy,“ uvádíte také. Opět se zeptám – jak je toto možné? Proč to tak je?

Je to naprosto otřesné. Ještě chci podotknout, že je to třináct let průměrných mezd, na které dvě třetiny vůbec nedosáhnou, takže pro většinu našich občanů to číslo bude ještě mnohem hrozivější. A pro některé to bude fatální zjištění, že na vlastní bydlení nenašetří prostě nikdy. Což je ve chvíli, kdy poctivě pracujete, naprosto šílená vyhlídka.

Kde jsou sliby vládní koalice? Piráti si na tématu bydlení vystavěli svou kampaň. A výsledek – neschopnost jejich předsedy zatím zastavila výstavbu i pro ty, kteří na to měli.

A co by s tím udělalo STAČILO!?

Pro uskupení STAČILO! je a bude otázka dostupnosti bydlení jedním ze zásadních bodů. Proto s experty připravujeme model, který by primárně z bydlení dělal právo, nikoli nástroj výdělku velkých developerů.

Zatím mohu pouze prozradit, že bychom rádi podpořili družstevní výstavbu, která u nás naprosto nepochopitelně dostala zabrat, zatímco v západních zemích její kouzlo objevili nebo začínají objevovat.

Velmi důležitá bude ale nejen cena výstavby, ale i cena „peněz“. V tomto ohledu by mohla vypomoci státní banka, která by mohla poskytovat novomanželské půjčky či půjčky na bydlení s velmi výhodným úrokem.

Na druhou stranu je logicky do systému nutné též peníze nasypat, kde bychom rádi otevřeli téma progrese u daní z nemovitosti. Ti, kteří svou nemovitostí řeší svou bytovou potřebu, by neplatili nic nebo naprosté minimum, na druhé straně ti, kteří vlastní desítky, stovky nebo tisíce bytů např. pro spekulaci, tak těm by tato daň výrazně narostla.

ODS chce do zákoníku práce zavést výpověď bez udání důvodu. Opravdu to podnikatelům pomůže? A co to může znamenat pro zaměstnance?

Zaměstnance, kteří jsou ze svých nuzných mezd v porovnání se západní Evropou nuceni platit tu extrémní drahotu, to přivede jen k dalšímu stresu a obavám o svou budoucnost. Ale také – a o tom se moc nemluví – se stanou více „poslušnými“. Každý takový zaměstnanec si totiž dvakrát rozmyslí, jestli vstoupí do odborů – byť na to má ze zákona právo nebo zda pojede na demonstraci či se „občansky“ projeví jinak než jeho šéf.

Kromě toho, že ekonomiku zdevastovanou neumětelstvím Fialovy pětidemolice rozhodně vyhazov bez udání důvodu nespasí, tak je to další střípek do mozaiky utahování šroubů ze strany vlády.

Ve svém nejnovějším „Bločku“ jste se opět zaměřila na dvojí kvalitu potravin. Vím, že na to upozorňujete už dlouho. Jak to v současné době vypadá?

Paní Šojdrová z KDU-ČSL by vám odpověděla, že problém neexistuje. To mi teda byla schopná tvrdit na jaře v jedné televizní debatě… Je to samozřejmě absolutní nesmysl. Stačí se zajet podívat pár kilometrů za hranice a hned je každému jasné, že nekalá praktika dvojí kvality pokračuje vesele dál. Ať už je to z hlediska obsahu daných výrobků nebo třeba velikosti a hmotnosti balení.

Ale vláda to má asi stejně jako lid(l)ovec Nekula, který chodil prosit řetězce. Fiala natočí video s nutellou, aby přišel na to, co už stejně všichni víme, a tím to hasne. Abych ale byla spravedlivá, tak zásadní podíl na tom, že stále tento problém musíme řešit a že naši občané jsou nuceni kupovat předražené šunty v obchodech, má komisařka Věra Jourová z hnutí ANO 2011.

Nevynechala jste ani vyšetřování útoku na Nord Stream 2. Co říkáte na to, co se ohledně vyšetřování nedávno objevilo v tisku?

S Nord Streamem je to jako s raketou, která dopadla v listopadu 2022 na polské území. Třeba taková paní Černochová měla hned jasno o vině Ruska, aby se později ukázalo, že to byla ukrajinská raketa.

Stejně tak my, kdo jsme tvrdili, že je třeba tento útok vyšetřit, jsme byli různě značkováni. Nyní mne však zajímá, jak zareagují naši váleční jestřábi. Dočkáme se nyní silných činů a slov na podporu evropské infrastruktury před útoky ze zahraničí? Nebo se budeme pouze usmívat, neboť evropskou infrastrukturu mohl napadnout někdo jiný než Rusové? Jaká bude naše odpověď, pokud se ukáže, že za útok byla odpovědná ukrajinská vláda, jak naznačují výpovědi CIA?

„Jsem od jisté doby zvyklá, že dostávám různé nálepky. Ale aby si úředník dovolil označovat lidi, kteří mají jiný názor, než má aktuálně USA (a její ocásek Fialova vláda), za svině, to je trochu silné kafe,“ píšete na Facebooku. Narážíte na vystoupení Otakara Foltýna na festivalu ve Slavonicích. Co více k tomu říci? A očekáváte, že se k jeho slovům, která vzbudila z některých stran velké emoce, vyjádří například premiér?

V první řadě se obávám, co bude následovat příště. Tady si úředník o občanech, kteří podle něj nemají to správné hodnotové směřování, dovolí říkat, že jsou „svině“. Opravdu. Co bude příště? Vyzvou k lynčování těch nepohodlných? Nebo kam až to chtějí dovést?

Jinak vyjádření premiéra nečekám. Kdyby měl tu slušnost, kterou s jeho jménem média neustále nepochopitelně spojují, tak by jej odvolal. Ale když mu nevadí ani sprosťák Novotný, který by našim občanům přál válku a vypálit barák, tak se tomu vlastně ani nedivím. Asi je s tím v pohodě.

Vraťme se ještě k nedávné olympiádě ve Francii. Slavnostní zahajovací ceremoniál vyvolal množství kritiky. Jak se vám líbil? A celkově, co říci k letošním olympijským hrám?

Chtěla bych v první řadě pogratulovat každému, kdo reprezentoval Českou republiku. Schválně jsem si přehrávala zahajovací ceremoniály z předchozích olympiád a musím říct, že na ty byla radost pohledět. Bohužel ten letošní byl něco, co nedokážu ani nikam zařadit. A navzdory tomu, že mám pochopení pro ledacos, tak si myslím, že to nebylo důstojné tomu, co mají olympijské hry reprezentovat.