Výměna Sputniku za Vrbětice? Krycí cesta pro Pivoňku? Kdepak. Pirát Ferjenčík tuší jiný důvod, proč Hamáček spěchal do Ruska

„Pokud by zadlužování pokračovalo tempem, do kterého se pustila současná vláda, tak směřujeme k řeckému scénáři,“ varuje pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Upozorňuje, že už nyní rostou státu náklady s úroky dluhu, a pokud se spirála rozjede, bude nesmírně obtížné ji zastavit. Na tajných jednáních Sněmovny se ohledně plánované cesty vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy nedozvěděl nic nového, nevyloučil však, že účelem byla vakcína Sputnik V.

reklama

Jako poslanec jste byl při neveřejných jednáních Sněmovny kvůli tomu, co se děje kolem vicepremiéra Jana Hamáčka. Server SeznamZpravy.cz tvrdí, že měl plánovat cestu do Moskvy, aby utajení Vrbětic vyměnil za milion vakcín Sputnik V. Co jste se během těch jednání dozvěděl? Objasnila vám situaci kolem údajné výměny?

Nepadlo tam nic, co by dávalo důvod jednání utajit, takže jsem se dozvěděl, co říká ministr Hamáček do médií. Jediná zajímavá informace byla, že se ho zastali přítomní představitelé tajných služeb, to bylo asi to hlavní. Z mého pohledu by to měli především řešit výbory a komise k tomu zřízené ve Sněmovně.

Věříte v tomto smyslu ministrovi vnitra Hamáčkovi, že se jedná o lži a spekulace, a žádnou podobnou výměnu neplánoval?

Já nevěřím panu Hamáčkovi v tom, že cesta do Ruska byla krycí manévr, protože ten příběh nedává vůbec žádný smysl. Skutečně tvrzení, že kvůli tomu, aby odůvodnil přílet českého velvyslance z Ruska do Čech, zorganizoval fiktivní zahraniční cestu, do které namočil bývalého předsedu slovenského parlamentu a spoustu dalších lidí, kdy proběhla další spousta úkonů, objednal vládní letadlo… a tvrdit, že se ta cesta vůbec neměla konat a celé to bylo fiktivní, mi přijde za vlasy přitažené.

Druhá věc je, jestli si myslím, že tam chtěl dělat handl za Vrbětice. To mi přijde trochu nepřesvědčivé, ale samozřejmě si počkám na nějaké důkazy od Seznamu. Z mého pohledu to působí tak, že chtěl přivézt Sputnik, než to praskne.

Fotogalerie: - Padlým rudoarmějcům

Jakou důvěru v tomto smyslu máte naopak k novinářům?

Beru to jako nějaký zdroj informací a současně vnímám, že konkrétně kolem této kauzy probíhá dost intenzivní hra zpravodajských služeb – a to v celé řadě segmentů – ať už českých, tak nejspíše i zahraničních. Je to hodně zmatené. My se snažíme prověřovat informace, které dostáváme, a přistupujeme k tomu s odstupem, ať už je to od Hamáčka, nebo ze Seznamu.

Ministr vnitra se nechal slyšet, že postup v kauze Vrbětice je úspěchem České republiky a zasloužila by pochválit, ocenit a poděkovat. Souhlasíte s ním?

Anketa Komu víc věříte? Janku Kroupovi 9% Janu Hamáčkovi 84% Já fakt nevím 7% hlasovalo: 11275 lidí

Je také pravda, že slyšíme už několikátou verzi toho, proč měl do Moskvy jet.

Už i pan Netolický (Martin, hejtman Pardubického kraje, ČSSD, pozn. red.) uvedl, že mu Jan Hamáček řekl, že to bylo kvůli nákupu Sputniku V a záchraně preferencí ČSSD. Takže tvrzení s krycím manévrem je velmi nepřesvědčivé.

Piráti chtěli vyvolat předčasné volby a stihnout je ještě před volbami podzimními, nesehnali ale dostatečnou podporu. Proč se ji nepodařilo sehnat?

Je známo, že strany, které se rétoricky vůči vládě vymezují, především mluvím o SPD a KSČM, tak s nimi ve skutečnosti mají poměrně úzký vztah a tento vztah si nechtěly narušit. Současně se asi celá řada poslanců bojí, že po volbách by už poslanci nebyli. To jsou dva hlavní faktory, které odradily třeba KSČM a ČSSD, aby se k nám připojily v této snaze, která by rozhodnutí dala do rukou občanů.

Psali jsme: Ministr Zaorálek: Už v roce 2017 se tu mluvilo o změně zákona, protože stavební řízení je pomalé Kde jsou ty důkazy, Kroupo, ptal se komentátor na ČT Bauer: Kurzarbeit dostal od ODS šanci Majerová Zahradníková (Trikolóra): Covidová diktatura si udělala další zářez na svoji pažbu

Často se bavíme o situaci živnostníků a podnikatelů. Ti opět protestují, že pozvolné rozvolňování přichází pozdě a už je nezachrání. Jak hodnotíte plán na rozvolňování?

Považuji za zásadní chybu, že vláda porušuje pandemický zákon. Prostě zavřela maloobchod, přestože nemá zákonné zmocnění. To považuji za naprostou nehoráznost a byla to chyba, protože jedna čtvrtina maloobchodu, která zůstala zavřená až do desátého května, nenese epidemické riziko. Z mého pohledu je tady fatální selhání, kdy spousta lidí bankrotuje úplně zbytečně. Budu interpelovat ministryni financí ohledně kompenzačních schémat, v nichž spousta lidí stále propadá sítem, případně dostanou jen část kompenzací, protože je nesmyslně nastaveno, že se některé programy vzájemně vylučují, i když by dávalo smysl, aby člověk mohl čerpat oba.

Co říkáte na výzvu šéfa výboru Podnikatelských odborů Radomila Bábka, aby malí živnostníci a podnikatelé otevřeli své obchody nehledě na to, co po nich chce vláda, protože nemá právo jim to zakázat?

Jestliže se obchody reálně otevřou desátého, tak to postrádá smysl. Druhá věc je otázka zahrádek, dnes máme desítky a stovky reálných zahrádek, které vznikají okolo výdejen piva nebo jiných alkoholických nápojů, a je trochu nepochopitelné, že lidé na lavičkách oficiálně sedět nesmí, ale neoficiálně mohou. A nejsem si jistý, že tento chaos přispívá ke zvládnutí epidemie. Nějaká smysluplná pravidla, která by dovolila otevřít, by dávala větší smysl než živelné otevírání, které teď probíhá.

Stání dluh vzrostl na téměř dva a půl bilionu korun. Jde o obrovskou částku, pro většinu lidí naprosto nepředstavitelnou. Ratingová agentura Moody´s tvrdí, že česká vláda nemá žádný plán, jak vyřešit dluhy. Do toho ukazují různé kontrolní mechanismy, že spousta peněz z dluhu při covidové pandemii nešla na věci, které s koronavirem souvisí. Domníváte se, že za tohle bude nakonec někdo potrestán? Ponese někdo odpovědnost za to, do jakého stavu dostal ekonomiku České republiky?

Já doufám, že to vnímají voliči a že se podle toho budou rozhodovat ve volbách, které nás čekají v říjnu. Jinak ta osobní odpovědnost by podle mne měla nastat u nezákonných rozhodnutí, třeba proti pandemickému zákonu, kde jsme připraveni ho řešit na úrovni odpovědnosti ministrů. Někomu nezákonně uzavřít krám, nemůže zůstat bez odezvy. Ale na úrovní státního rozpočtu je to prostě otázka, kterou musí voliči posoudit ve volbách.

Měla by tady fungovat přímější odpovědnost politiků v tom, že by za své činy měli nést větší odpovědnost, i hmotnou například?

Jedna věc jsou politická rozhodnutí, a druhá věc je potom zjevně nezákonný postup. Nikdo nemůže být postihován za to, jak hlasuje o nějakém zákoně, ale jednoznačně může být postihován ministr, který dělá nezákonná rozhodnutí, která někoho zlikvidují. A tohle bude třeba řešit.

Jakou predikci máte pro letošní rok? Někteří ekonomové tvrdí, že s rozvolněním se ekonomika začne startovat okamžitě a lidé začnou utrácet. Už nyní ale spousta firem nevydržela a zkrachovala, takže se zároveň mluví o důsledcích na nezaměstnanost.

Zatím vše spíše směřuje k tomu, aby se schodek státního rozpočtu vešel do 500 miliard, které byly schválené. Na druhou stranu nevíme, co se vláda chystá udělat v létě. Už jsou avizované nějaké dárečky v rámci snahy zachránit si krk, takže se vláda chystá zaseknout ještě další sekeru. A samozřejmě nevím, jak velká ta sekera bude.

Za mě je klíčová věc dát dohromady státní finance po volbách, protože pokud by to pokračovalo tímto tempem zadlužování, do kterého se pustila současná vláda, tak směřujeme k řeckému scénáři. Už nyní nám výrazně rostou náklady a úroky za státní dluh a hrozí, že se tahle spirála rozjede a pak bude nesmírně obtížné ji zastavit.

Co je klíčem k tomu, aby se to podařilo?

Především se bude muset politická reprezentace po volbách shodnout na tom, že i přes některé nepopulární korky nám nic jiného nezbývá, jinak bychom museli dělat ještě nepopulárnější kroky později. Bude třeba najít shodu. Musí to být kombinace posílení růstu a úspor v provozu státu. Bohužel se budeme muset bavit i o příjmové stránce rozpočtu.

Fotogalerie: - Věnce na Vítkově

Spousta kadeřnic dochází do domů, z výdejních okének se stávají spíše zahrádky, jak jste zmínil. I přesto, že to není povoleno, lidé nenosí respirátor na ulicích. Obáváte se, že rozvolnění by mohlo způsobit další vlnu a zasadit české ekonomice další ránu?

Musím vás opravit u kadeřnic, ty docházejí do domácností zcela legálně, vláda to povolila, akorát to nikomu neřekla, ale tohle je zrovna legální. Stejně tak, co se týká zahrádek, tam je správný výklad přinejmenším sporný. Co se týká respirátorů venku, konečně jsme přiměli vládu, aby přehodnotila tohle opatření, a brzy vstoupí v platnost, že člověk musí nosit respirátor jen, pokud jsou v okolí další lidé, a skončí nesmyslná povinnost nosit respirátor na prázdné ulici.

Je neposlušnost Čechů vinou české vlády a její komunikace?

Na to, jak nesmyslná jsou pravidla, tak jsou lidé neuvěřitelně disciplinovaní a jsem velmi příjemně překvapen, jak vzorně se chovají vzhledem k situaci a nesmyslům, které po nás vláda chce. Rozhodně bych nikoho nenapomínal, pokud nedělá něco nebezpečného, což se děje jen málo. Jestli někdo venku nemá respirátor a nikdo kolem něj není, tak bych takové lidi neotravoval, protože to nedává žádný smysl. Co se týká další vlny, tak nás chrání, že jsme promoření a vláda dopustila, že jsme šli cestou promoření, která stála desetitisíce lidských životů, ale v tuhle chvíli nás chrání před další vlnou, protože nezbývá moc lidí, kteří by se mohli nakazit.

Takže podle vás k promoření české populace už došlo?

Můžeme se bavit, kolik je to procent. Hovoří se o padesáti procentech a v takovém případě by mělo stačit masivní testování, a současně je lepší počasí, aby minimálně přes léto byla už situace relativně bezpečná.

Psali jsme: Primátor Hřib: Chystaný stavební zákon musí umožnit lepší plánování rozvoje měst a obcí Do Česka se měla přesunout ruská bojová vozidla. Ze Slovenska. Odborník varuje Aulická Jírovcová (KSČM): Minimální mzda jako v Německu je fajn, ale to bychom zhroutili ekonomiku Ferjenčík (Piráti): Ministerstvo si nemůže vykládat omezení jako zákaz

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.