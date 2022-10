Vymyté palice, nenávist k Západu! Právník z ODS se rozjel. A „poblil“ Ševčíka

reklama

Ti, kteří měli přijít, nepřišli, může si znovu říct Babiš nad výsledkem druhého kola senátních voleb. Co se stalo, že to tak dopadlo?

Ještě před půlrokem to bylo hodně přes 45 %, když jsem viděl poslední průzkum zaměřený na potenciály, a to z Babišovy bašty na Ostravsku, byl potenciál někde kolem 34 %. I nerozhodnutí voliči, kteří nepatří do tvrdého jádra, už jim to nehodí. Nonstop kňučení, blábolení o spiknutí polistopadového kartelu a obdobné drzé lži tohoto obžalovaného skřeta už vadí i těm, co jsou výrazně proti současné vládě. A pro drtivou většinu voličů SPD či KSČM, které také vysával, je Babiš stejné zlo jako současná vláda.

Máte coby koalice výhodu, že si své kandidáty plus minus podržíte, zatímco voliči SPD se příliš nechce podpořit nominanty ANO. Čím to je? Může se to změnit?

Souvisí to s tím, co jsem psal výše. Obě hnutí mají odlišné motivace existence. Mají sice stejný základ – tedy finanční toky pro majitele těchto „hnutí“ (spíš akciovek – SPD akciovka nenávisti, ANO = Agrofert), jsou to tedy ryze obchodní projekty, ale zatímco Babiš chce vládnout a rozhodovat, Okamura jenom „prodává hrnce“ lidem, kteří mají vymyté palice proruskou propagandou a spojuje je nenávist k Západu jako takovému. Okamurovi stačí 10–14 % a desítky milionů za mandáty.

On z toho vyžije, vytáhne do politiky zase pár neskutečných lobotomiků s geopolitickým rozhledem vypnuté míchačky a miliony přijdou. Všimněte si také, že rétorika Babiše se změnila, chtěl také oslovit ty lidi, co jsou latentní náckové a komunisté, co se chovají jako paraziti demokracie a chtějí tento systém odstranit – ale nikdo z nich jej volit nepřišel. Má svůj strop a ten je na sestupné trajektorii.

Nesmíme pominout demonstraci, která se přihodila na Václaváku před týdnem. Padlo tam přibližně to co na té první. Jak projevy hodnotíte, když už jste se opět byl podívat? Chytilo vás to za srdce? Byli vzácní hosté z AfD, například.

Jak víte, byl jsem na celé protičeské kolaborantské demonstraci. Slyšel jsem všechno, co z pódia zaznělo. V podstatě kdyby to nebylo tak odporné, byl by to dobrý televizní kabaret. Směs proruských kolaborantů, ezo pitomců, regulérních komunistických zločinců a gazpromových štětek na pódiu byla ještě tragičtější než minule. Lidé jako nevystříknutý vřed na tváři vysokého školství – Ševčík, který je schopný sám sebe ve třech větách čtyřikrát popřít – jsou jako klauni ve špatném šapitó. A politici AfD?

Vždyť přesně dokazují to, co píšu. A potvrzují mé dřívější věty, že se jedná o maškarádu pro lidi bez elementárního rozhledu a schopnosti vnímat realitu. Jak by mi zdejší partička polovičních bláznů, kteří mi vyhrožují v diskusi a v e-mailu po každém rozhovoru, vysvětlila, že zatímco většina vystupujících nenechá na Německu nit suchou, blábolí v různých kampaních nesmysly o prolomení Benešových dekretů (vzpomeňme, jak tím hrozil Zeman i Klaus v prezidentské kampani Schwarzenberga) a poté skandují při projevu ženské, která má zrušení dekretů přímo v programu? Chovají se jako sekta. Proruští jehovisté.

Mezi liberální veřejností vzbudila demonstrace ještě větší popuzení než ta první. Obecná linka byla, že při první demonstraci nemuseli lidé vědět, „na koho jdou“, zatímco teď už to věděli. Čili žádné omlouvání „strachem z energií“ a je třeba „zakročit“. Jak si asi dotyční takový zákrok představují? Zakázat další demonstrace, rozehnat je?

S první částí souhlasím. Ano. Na Václaváku nemohl být nikdo, kdo by nevěděl, že je akce pořádána protičeskými silami, které podporují zaostalou zdegenerovanou teroristickou zemi, která vyvražďuje Ukrajinu. To musel vědět každý. Celá plejáda vystupujících nemá žádné řešení ani energetické, ani finanční, ani jakékoliv jiné krize. Jenom využívá nešťastné existence, které jsou nasrané na celý svět, a neuvěřitelně stupidními bláboly je roztleskává jako kdysi náckové Němce.

Z pódia blábolí například estébácký zločinec, kolaborant Koller, který za bolševika sepsal vlastní rukou na 150 udání vojáků, vynášel do Moskvy a dnes je bezpečnostní expert? V Rusku by takový gauner dávno letěl z okna (když už teda tu zemi tak miluje). S druhou částí si dovolím nesouhlasit.

Demonstrace byla řádně ohlášená, svoboda shromažďování je jednou z nejdůležitějších svobod, které naše svobodné demokratické zřízení přináší. Ať si řvou. Je vtipné, že banda kremelských kolaborantů mele nesmysly o ztrátě svobody, přitom mohou demonstrovat, mohou ty svoje stupidní lži tlačit do lidí, a ještě jim k tomu asistují média. Ano, to je západní svět, nikdo vás za názor nezavře, pokud nepřekročíte hranici trestního práva. Takže ne, zakročit proti nim nechci. Pokud ale někdo začne roztleskávat tuhle pomatenou partu k násilným akcím, má se tomu stát samozřejmě v zákonných mezích bránit.

SPOLU podpořilo hned tři kandidáty na prezidenta. Není to málo, Antone Pavloviči, chtělo by se říct? Hned tři kandidáty? A není trapné, že ODS opět nevygenerovala vlastního kandidáta?

Tak v současném rozpoložení společnosti, rozbíjené krizemi, dvěma roky covidu a hlasitou vlastizrádnou klikou (která je hlasitější na sítích než ve skutečnosti), by bylo kontraproduktivní přinášet dalšího kandidáta. Jsem spokojen s tím, že naše koalice podpořila tyto tři, a nejspíš si mezi nimi vyberu také. Druhá věc jsou důvody, proč politická reprezentace nedokázala vygenerovat vlastní osobnost. Rozbor tohoto tématu by vydal na rozsáhlejší esej, takže jen krátce. Jedním z velkých nedostatků politických stran je „výchova kádrů“ a nemyslím to slovo kádr pejorativně.

Je to dáno z části tím, že mají málo členů, ale také tím, že jsou do jisté míry uzavřené. V Rakousku, srovnatelně velké zemi, mají politické strany statisíce členů, u nás se přes dvacet tisíc dostanou jen lidovci. Takže není to trapné, ale vadí mi to. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že největší historickou chybu ODS – tedy podporu přímé volby prezidenta – nepůjde jen tak snadno napravit a z politického boje se stala variace na téma „Česko hledá superstar – prezident“, je to vlastně ve výsledku jedno. Ani jeden z kandidátů není nevolitelný. Sám se teprve rozhodnu.

Na druhé straně se mluví o zajímavém rozuzlení na druhé straně barikády: že by ANO podpořilo Josefa Středulu. Ten by šel do volby ve stejné pozici jako Miloš Zeman v roce 2013 – nestraník, známá osobnost s autoritou. Navíc s podporou a marketingem ANO. Máte z toho strach?

Primárně nemám strach z Josefa Středuly. Je sice odporné, jakým způsobem zneužívá odbory ke své kampani, jak do Prahy na demonstraci sveze placené maňásky, jak si bere do své milionářské huby matky samoživitelky, pro které nikdy nehnul prstem, a jak nadbíhá protičeským silám, ale je to jen kampaň a rétorika. U Středuly jsem si jistý, že by byl relativně standardním prezidentem. Je to sice odborář s levicovou rétorikou, ale ve skutečnosti se jedná o tvrdého obchodníka a kapitalistu, který má přátele na Západě, a ne v říši zla. Takže je možné, že se ANO rozhodne jej podpořit, ale to by bylo pro demokratickou prezidentskou volbu vlastně dobře.

Nabídka pro průmysl, pokud jde o kompenzace za ceny energií, je 30 miliard korun. Není to mnoho, tedy. Začínají krachovat sklárny, ale i jiné provozy. Bez ohledu na vaši podporu vládě: neměla by se vláda přičinit trochu víc? Po covidu je tu další „smrtka“ pro podnikatele.

Já se nerad vyjadřuji k otázkám rozpočtovým, průmyslovým a ekonomickým. Tohle ponechávám lidem z oboru. Jsem právník, zabývám se primárně procesy ve veřejné správě, jejich efektivitou, digitální transformací, a pokud mám v něčem opravdovou odbornost, je to právo správní a právo municipalit. Osobně mám za to, že právě v energeticky náročných provozech je riziko největší. Takže výše kompenzací nebude nikdy „dost vysoká“.

Nechci polemizovat o té konkrétní částce, ale je třeba si uvědomit, že vzestup a pád, růst a krach zcela přirozeně patří do života člověka a společnosti. Někteří lidé s nostalgií vzpomínají na bolševický zločinecký režim a chtěli by socialismus s lidskou tváří. Já říkám – každá tvář socialismu je nelidská. Stát nemůže dávat víc, než je schopen ufinancovat. Představa lidí, že stát je tu proto, aby se o ně staral, je zcela mylná.

Policie se opět činí u vás v Brně. Tentokrát jde o přidělování bytů. A opět do toho média máčejí Pavla Blažka. Jak to vysvětlit?

Orgány činné v trestním řízení nechť dělají, co jim zákon říká. Druhá věc jsou média. Ostudné a nezákonné úniky z řad OČTŘ do různých redakcí přímo ovlivňují právo občanů na spravedlivý proces. Jak je možné, že pohádkáři z Economie byli na místech domovních prohlídek? Jak je možné, že Babišův trojský kůň v „liberálních médiích“ Valášek a jeho povedená parťačka Jelínková mají informace, které jsou tajné – např. telefonní číslo na člověka, u nějž je domovka prováděna? A ještě to v článku přiznají, že porušují zákon?

Celá teatrální inscenace včerejšího zásahu a přítomnosti novinářů připomínala akce StB, případně nějaké mafie, a jejím jediným cílem je skandalizace bezúhonných nevinných občanů. Pražské ostudy žurnalistiky chtějí ovlivnit komunální politiku v Brně. Tak jednoduché to je. Ani pan ministr Blažek, ani paní primátorka Vaňková a nikdo z těch, o kterých už léta píší naprosté nesmysly a lži, nemají se včerejším zásahem nic společného.

Několik let recyklují články založené jen a pouze na výpovědi obžalovaného Hubálka, který výpovědi několikrát změnil – a pouze na základě jeho vymyšlených historek dehonestují brněnské politiky. Také jejich skandální odhalení, že jeden z prověřovaných, Brabec, je obchodním partnerem ministra, je sprostá a úplně idiotská lež. Brabec dělal koncipienta v advokátní kanceláři Pavla Blažka, a to od prosince 2000 do září 2001. Devět měsíců koncipient v AK před dvaceti lety, to je jejich „obchodní spolupráce“.

Nechápu, jak tyhle komiky může Bakala pořád platit. Jejich práce je založená na opakovaném porušování občanských a lidských práv brněnských politiků, skandalizaci, vymýšlení pohádek a zneužívání nezákonných úniků ze VSZ. Ostatně nedávno jsem o tom napsal článek pro Info.cz., kde jsem přesně popsal, proč vadí právě Blažek. Zejména proto, že se staví za právní stát a tyto zločinecké praktiky chce vymýtit.

