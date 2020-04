Vyoralova brutální smršť: Koněv? Mladý Kolář dostane cukříček od staršího a ten... Nezaměstnaní na pole? Fízláček Hamáček. A závěrem Halík alejkum!

reklama

Institut svobody a demokracie Jany Bobošíkové upozornil na to, že socha maršála Koněva je válečným pomníkem, a vztahuje se tak na ni mezinárodní Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993, kterou podepsali prezidenti Havel a Jelcin. Její odstranění pak je v přímém rozporu s článkem 21 této smlouvy. Domníváte se, že akce starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře ještě bude mít následky?

Slaboduchá a na oko hrdinná provokace prominentního diplomatického synka důsledky může mít v rovině partnerských vztahů s Ruskem. Dokládá to i fakt, že Rusové, co jsem zaznamenal, začali zjevně na tento krok reagovat.

Mladý Kolář dostane cukříček od táty Koláře, který ho zase dostane od operativců, nikoliv nutně přímo důstojníků, zahraničních, zjevně amerických, zpravodajských služeb, a budou se plácat za podpory veřejnoprávní euroamerické ČT a Bakalových medií po zádech, jak to hezky zpytlíkovali.

Na druhou stranu se jim coby levným hrdinům teď možná začínají klepat půlky kvůli ruským krokům. A že porušili smlouvu, kterou podepsala jejich nekriticky zbožšťovaná modla a mýtus? To zvrhlíky typu Koláře, Novotného nebo Hřiba opravdu nepálí.

Zábavní průmysl kolabuje, 25 tisíc pro OSVČ muzikanty prý nevytrhne, prý je potřeba další finanční injekce. Navíc někteří na podporu ani nedosáhnou. To zaznělo ve Studiu ČT24. Pokud se nepodaří „ekosystém“ udržet a muzikanti si začnou hledat trvalou práci, může podle místopředsedy Svazu autorů a interpretů Jakuba Nového hrozit, že se bude hudební průmysl obnovovat velice dlouho. Byla by to podle vás citelná ztráta? Je v této době důležité posílat peníze na podporu kultuře?

Jakkoliv jsem proti většině zcela evidentně neadekvátních restriktivních vládních opatření, která jsou, slovy Ládi Větvičky, řízenou demolicí ekonomiky, tak nevidím rozdíl mezi hudebním průmyslem a třeba lektory cizích jazyků či kadeřnicemi, kteří a které mají rovněž zákaz, ale na rozdíl od hudebníků třeba kadeřnice online žádnou hitparádu neudělají. A na rozdíl od těch nejvíce křičících hudebních či hereckých celebrit měly rozhodně i menší možnost udělat si určitou finanční rezervu. Na tom, že pětadvacet tisíc pro OSVČ, kterým byla zakázána prakticky ze dne na den činnost, opravdu nikoho nevytrhne, se asi shodneme. Ale taky se asi shodneme, že pořád lepší než nic.

Jinak, vyhrožování či vydírání ve smyslu, že ‚až si začnu hledat trvalou práci, tak přijdete o mé geniální umění‘, jen ukazuje plytkost těchto slov i to, jaký je o toto umění zájem.

Jak se díváte na nově spuštěnou mobilní aplikaci eRouška, která má s pomocí sledování polohy občanů bránit šíření nákazy? Nainstaloval byste si něco takového do svého telefonu? A přijdou, podle vás, další podobné věci?

Takových aplikací a projektů je už teď po celém světě nepřeberně. Nedělejme si iluze, skrze mobilní telefony, bankovní karty, sociální sítě, kamerové systémy, občanky či pasy jsme v současnosti špiclováni víc, než kterákoliv jiná generace před námi, ale proč zavdávat tuto možnost zase někomu dalšímu. Takže dobrovolně si nic podobného, co využívá hysterie a neuvěřitelného PR jenom dalšího viru, si rozhodně dobrovolně instalovat nebudu.

Orwellovo 1984, Zamjatinovo My nebo Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita začínají být ve světle současnosti, nejen té spojené s covidem, slabým kafíčkem.

Jak hodnotíte současnou situaci, kdy se stát snaží zavádět tzv. „chytrou karanténu“ a ministr vnitra Hamáček říká, že lidé s příchodem hezkého počasí polevili v disciplíně? Obáváte se, že to s tím uvolňováním poměrů není zase tak horké, minimálně proto, že někteří členové vlády by rádi restrikce prodloužili?

Rudosvetrovému manekýnovi či resuscitovanému Červenáčkovi, chcete-li, zachutnala moc. Zachutnal mu bič a vyhrožování. Zachutnalo mu rozumování a rozhodování o nás ostatních, na které ovšem intelektem zdaleka nemá.

Tenhle kariérní kecal odtržený od reality podobně jako svého času socialista Sobotka, navíc s vazbami na uvědomělý think tank Aspen Insitute – člověk, který si za expertní ekonomické poradce zvolí věčného kandidáta a amerického lokaje Švejnara a kvazi ekonoma Sedláčka, člověk, zprávy jehož úřadu jsou protkané formulacemi a ideologií politických neziskovek a čpějí rusofobií a sinofobií, člověk, který vzývá potírání svobody slova na internetu ve jménu „boje proti dezinformacím“ a kterému bližší než zájmy a bezpečnost vlastní země je zákaz oprávněné kritiky islámu a migrantů – by měl být hlídán dnem i nocí a patří Chocholouškovi, nikoliv do vlády.

Českým občanům má, bohužel, z titulu funkce právo nařizovat; z hlediska charakteru a toho, co v životě vytvořil a co po něm zbude, by však měl secvaknout paty, sundat svetr, odevzdat roušku a odlifrovat se někam do Brusele. A za vlastní, ne jak je zvyklý na naše náklady. Včera už bylo pozdě.

Od pondělí se znovu otevřou farmářské trhy, služby mohou poskytovat řemeslníci, autobazary a autosalóny. Od 25. května zajásají ti, kteří potřebují kadeřníka či holiče. Na restaurační zařízení připadlo datum 8. června. Rozhodla o tom vláda. Jak se vám tento způsob rozvolňování jeví? Má to systém, nebo to na vás dělá dojem nahodilosti?

Těším se na příští losování a držím pěsti sexshopům, provozovnám s rybičkami na okusování nohou a prodejnám kuželek.

Prodejny oděvů mají bohužel smůlu, protože Hamáček zkrátka nechce, aby si někdo koupil rudější svetr než má on sám.

V týdnu zaujal Jan Hamáček výrokem, že nezaměstnaní mohou na pole. V zemědělství totiž pracovní síly chybí. Jak se vám to poslouchá? A co ti, kteří přišli o práci, poděkují podle vás ministrovi vnitra za radu?

Fízláček Hamáček by si mohl pole vyzkoušet sám coby celoživotní parazit a rádoby politik živící se z kapes daňových poplatníků – také těch nyní i díky němu nezaměstnaných. Co tak na pole poslat přebujelou úřednickou armádu politiků, senátorů a dalších? Po dobu, kdy poslední živnostník bude mít „moudrý“ zákaz se živit. A politici typu Hamáčka bezplatně, by nad svými „nouzovými stavy“, „moudrými opatřeními“ a výhrůžkami bystřeji přemýšleli. Ono s platem v řádu statisíců a proplácenými výdaji za každý exkrement se to krásně rozumuje, nařizuje a vyhrožuje.

Hudební kritik Jan Rejžek se vyjádřil k velikonočnímu videu Andreje Babiše, na kterém premiér za pomoci dvoumetrové pomlázky koleduje svou manželku a dodržuje tak doporučený bezpečný odstup. „Chybí snad už jen snímky, kterak oba potom močí ve křoví,“ dodal Rejžek, podle nějž by takovéto video v jiné zemi stálo premiéra funkci. Ani komunistům se prý kdysi nepodařilo znesvětit Velikonoce tolik, co současným papalášům, myslí si Rejžek. Vidíte to stejně?

Výjimečně s Rejžkem částečně souhlasím, a to v druhé části. Jenže naši papaláši jsou jen poklonkovači, loutky a zprostředkovávatelé, takže oni jen posloužili, jak bylo třeba. Ty s vlastní hlavou a rozumem – nejen u nás – spočítáte na prstech jedné ruky, cirkulárkou poladěné. No a propaganda Andreje Babiše stejně jako prakticky celé vlády, ústředního krizového štábu provádějícího řízenou demolici naší ekonomiky, eurounijněamerické ČT a plejády na hlavu slabých, ale na dotace silných umělců roste přímo úměrně s pokračující akcí PR covid-19.

„Část z nás bude pokornější, pochopíme zranitelnost světa,“ říká o současné pandemii kněz Tomáš Halík. On sám prý dává neustále nějaké rozhovory, píše eseje, publikované mnohdy i v zahraničí a promlouvá k lidem na YouTube. „Je to velmi náročná doba, ale je to služba, samozřejmě,“ svěřil se kazatel. Myslíte si, že skutečně z krize vyjdeme pokornější? Jak na slova Tomáše Halíka pohlížet?

Mám pocit, že tím „my“ Halík myslí jenom nás ostatní, protože on coby držitel Templetona a údajný člen předrevoluční podzemní církve, jak v každém z těch tisíců bezvýznamných rozhovorů neopomene připomenout, je ve svých očích, prostřednictvím kterých můžeme nahlédnout do duše ďáblovy, vzorem pokory a skromnosti. Očima reality jde však naopak o ukázkové ztělesnění pýchy a arogance, které by mělo být příkladem při teologické výuce.

Částečně může mít Halík pravdu, protože řada obyčejných lidí si může v souvislosti se současným bezprecedentními a drakonickými opatřeními z hlav všech Hamáčků, Prymulů a Babišů začít více vážit sluníčka či procházky v lese. Možná spíše než o pokoru půjde o uvědomění si.

Tak zase příště. Halík alejkum.

PRAVIDELNÁ RUBRIKA: Páteční zúčtování Tomáše Vyorala

