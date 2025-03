Vyskočil: Rozpláču Foltýna i Vetchého. Fialovy kšefty a černá díra na Ukrajině. Kde na to vezmeme?

„Vážení čtenáři, psát v těchto dnech článek, je takzvaný Danajský dar. Jistě znáte úsloví, že není starší věc, než včerejší noviny. Stejné je to se psaním článku dnes. Ne, že každý týden se vyloupne něco nového. Události nabírají takový spád, že to, co bylo pravdou ráno - večer už neplatí. Kdo se v tom má vyznat? Každopádně prožíváme nesmírně zajímavé dny a týdny. Přímo před našima očima padají doteď hlásaná dogmata a hroutí se říše,“ říká na úvod Nedělního rána herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a dodává.

„Jen náš, (tedy více ukrajinský) premiér Fiala, zůstává stejný (tedy konzistentní, abych také užil moderního jazyka, já zpátečnický dědek). Ano, pan signalista je neochvějný a troubí stále stejné blbosti, bez jakéhokoliv krytí. Ale k tomu se ještě dostanu.“

Trump…. Téměř náboženská dogmata se hroutila škrtnutím pera…..

„Jediné, co z dnešních událostí jasně vyplývá, že my dezoláti a svině máme pravdu. Vyjadřovali jsme se ke covidu. Mluvili o tom, že to nevzniklo jen tak. Nevěřili všeochraňujícímu očkování a měli ho za nevyzkoušené a v podstatě škodlivé. A najednou se ukazuje, že jsme měli pravdu. Samozřejmě jsme se omluvy, nebo satisfakce nedočkali. A přece se první vlaštovky ve formě soudních procesů ukazují. Ovšem ne u nás,“ krčí rameny Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Jakkoliv rozpláču pana Foltýna i Ondřeje Vetchého. Poté, co se ujal prezidentování v Americe Donald Trump se téměř náboženská dogmata hroutila škrtnutím pera. To, co jsme léta, zejména na našem zemědělském Klubu 2019, neustále kritizovali a usilovali o jeho zrušení, tedy onen posvátný Green Deal, který v Evropě prý nelze zrušit, prezident Trump ho zrušil škrtnutím pera. Jistě, neb to škrtí průmysl a ničí zemědělství, ale to přece už selský rozum ví dávno,“ pokyvuje herec a pokračuje.

Kdo chce mír – neposílá zbraně!

„Sankce proti Ruské federaci nefungují, a že mají zcela opačný dopad a škodí zpět Evropě, se už prokazuje také pár let. Také je kontraproduktivní posílat na Ukrajinu zbraně a sypat tam peníze, jako do černé díry. Jediné, co má smysl, je ujednat na Ukrajině co nejdříve mír. „A – kdo chce mír – neposílá zbraně“! Peníze se v tomto zkorumpovaném ukrofašistickém zřízení ztrácejí bůhvíkam. Mnozí mají honosná sídla různě po světě, a nespočet těch obyčejných mají jen vlaječku a kousek země nad sebou,“ říká Ivan Vyskočil a dodává. „Mír je pro všechny podmínka k životu a hospodářské prosperitě. Harašení zbraněmi a nechat je hovořit, vede jen k utrpení a úpadku. Toto, my dezoláti, říkáme už dlouho a jsme za to nazýváni „chcimíry a trolly“ a nevím čím ještě, včetně i trestního stíhání,“ kroutí hlavou a zamýšlí se.

„Asi máme zase pravdu! Neb ejhle, náš vzor USA, jako první dělá to, co se mělo udělat už dávno a hned. Sedá za jednací stůl a domlouvá konec války. Jistě, že se to naší vrchnosti nelíbí, včetně těch uniformovaných. Čemu se divit, jejich job je válka! To platí i pro našeho pana prezidenta.“

Kde na to vezmem, v projevu chybí….

„Teď se vrátím k tomu projevu pana premiéra Fialy,“ jde na další téma Ivan Vyskočil. „Zřejmě mu ,dopadl pětník', nebo mu to spíše někdo poradil a on měl prokec, ve kterém zazdil všechno své konání po dobu tří let, co je u moci. Důležitě se tváříc mluvil o tom, že Green Deal je potřeba trochu upravit. Pozor, né zrušit!! Upravit. Jenže celou dobu svého vládnutí nám tento nesmysl zaváděl a v EU horlivě podporoval, stejně jako zákazy aut se spalovacím motorem. A další nesmysly jako energetické povolenky a rušení levného plynu. Hlavně aby nebyl ruský,“ říká naštvaně Ivan Vyskočil a ve stejném tónu pokračuje. „Takže jsme se odstřihli a stále kupujeme ruský plyn, jen přes prostředníka. Je sice stále cítit azbukou, ale je báječně odideologizovaný a nádherně dražší. To jsou kšefty, co? Bude zbrojit a podporovat zbrojní průmysl. Jenže celé naše království je zadlužené jak nikdy předtím. Takže, kde na to vezme, v projevu chybí,“ upozorňuje herec a dodává.

„Elektrikář Stanjura už se asi chytá za hlavu. Jediné, co tahle parta umí, je zvednout daně a peníze vydřít z nás, obyčejných lidí. Oni sami jistě o své prebendy nepřijdou a do společné kasy přihodí tak leda kecy. Nečekejme nic dobrého! Bohužel tahle parta ještě do podzimu, tedy do voleb, napáchá další a bolavé škody. A nedej Bůh, aby se díky svým opatřením, jako např. korespondenční volba, udržela i nadále. Snad to nevyjde. Dobré znamení je, že Markétka P. A. už nebude kandidovat, takže asi tuší průser. Ale velký plat a výhody musí využít do mrtě, tak přes svoji nemoc ve funkci předsedy Parlamentu vytrvá až do konce. Chudinka nemocná, obětavá. Škoda, že si z ní ostatní kumpáni neberou příklad,“ pokyvuje herec.

Přirovnání ke kuřeti bez hlavy, které ještě zmateně běhá po dvoře….

„Prezident Trump chce nápravu škod, a proto prosazuje audity, sčítá napáchané škody a podvody a vyvozuje důsledky. Kéž by jednou něco podobného nastalo u nás a k odpovědnosti by byli hnáni ti, kteří ten úpadek naší vlasti zapříčinili. A to nejen za poslední amatérské vlády Péti Fialenka, ale za všechna ta léta zlodějen od „sametového podvodu“ až dodnes. Z toho světového obratu a nejistoty, co bude, jak se zachovat, do kterého otvoru nyní lézt? Myslím, že Ondřej Dostál (Stačilo!) jejich zmatení trefně přirovnal ke kuřeti, kterému už hospodyně usekla hlavu a ono ještě chvíli zmateně běhá po dvoře,“ říká Ivan Vyskočil.

P. S. Ivana Vyskočila – Nechoď Vašku s pány na led….

A na závěr je tady tradiční P. S. Ivana Vyskočila. „Stejně vykolejená je i ,pražská kavárna'. I když tam ,ten pětník dopadá' ještě později. Někteří mí kolegové ještě plamenně řeční na nějakých demonstracích. Moc mi připomínají ty retardované vychcánky, co si to neuměli spočítat a ještě v listopadu 89 podávali přihlášky do KSČ. Někteří z nich jsou zapálení aktivisté, někteří mají už tak zničenou hlavu alkoholem, že vlastně neví, co činí a nejspíše potřebují nějaké prostředky. (O tom, že prostředky byly hojně poskytovány, už také není pochyb poté, co to odhalila Trumpova administrativa),“ krčí herec rameny a dodává.

„Ale někteří kolegové mne přece jen překvapili. Jakoby Vašek Vydra zapomněl Havlíčkův epitaf? Přece: ,Nechoď Vašku s pány na led, mnohý příklad známe. Pán uklouzne a sedlák si za něj nohu zláme'!!!,“ obrací se na svého hereckého kolegu. „Pevné zdravím všem,“ vzkazuje pak na úplný závěr.