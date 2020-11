Výslechové metody Václava Moravce. Takto na ně vzpomíná bývalý senátor Veleba

ROZHOVOR „Jsem přesvědčen, že to je výsledek současné opoziční politiky, které já nerozumím a kterou lze vysvětlit snad jenom programem Antibabiš,“ říká k protestním akcím proti vládním opatřením bývalý prezident Agrární komory a někdejší senátor Jan Veleba. Opět pak připomíná „srpnový hodokvas“ neboli „žranici“ na Karlově mostě a fotky „rozesmáté“ Němcové nebo Feriho. Otázku doslova na tělo pak má na předsedu ODS Fialu. V rozhovoru nevynechal ani ČT, která podle jeho slov „neplní svou roli“ a „pan generální by z toho měl vyvodit politickou zodpovědnost“. Připomíná starou lidovou moudrost. „Ryba smrdí od hlavy.“ Promluvil také o opatřeních proti šíření koronaviru a upozornil, jak je to v současné době v sousedních státech.

V minulých dnech jsme si připomněli vznik samostatného Československého státu. Jaké jsou u příležitosti tohoto výročí vaše pocity z dnešní doby? Když jsme spolu mluvili po telefonu, zmínil jste velký rozklad společnosti. Můžete být konkrétnější? Kam až se podle vás může situace vyhrotit?

Víte, já mám svou rodnou zemi rád, narodil jsem se dva roky po druhé světové válce jako čtvrtorozený syn rodičům rolníkům, kteří zažili pana prezidenta Masaryka, následně těžké dny mnichovské zrady, druhou světovou válku až po květnové dny 1945 a porážku nacistického Německa, konec války a nadšení z míru a možnosti bez obav o život vzdělávat rodnou hroudu se vším, co k tomu patří. Pro oba rodiče byl vznik samostatného Československa něčím, co je obtížné popsat, co jsem ale od nich převzal a co mně dali takříkajíc do osobnostní výbavy, do vínku.

To všechno ale vodnes čas, jak zpíval Waldemar Matuška a po listopadu 1989 po zhroucení režimu a předání moci, pečlivě organizovaném Marianem Čalfou – miláček lidu Alexandr Dubček se jaksi Havlovi nehodil – jsme tady vybudovali společnost konzumu s jejími hodnotami. Jinými slovy ideje prezidenta osvoboditele, velkého světově uznávaného filozofa T.G. Masaryka, s jehož jménem je spjat vznik samostatného Československa a který byl pojivem naší společnosti a dvou našich národů, jsou pro mne silně poničeny. Hodnoty, jako je vlastenectví, jsou dnes dokonce podezřelé a lidé se znovu bojí k nim přihlásit. Vše je nahrazováno jakýmisi eurohodnotami, dříve to byl mezinárodní internacionalismus, který jsme byli různými způsoby ponoukáni podporovat, dnes to má být obdobně, jen mechanismy jsou poněkud jiné. Europarlament, eurokomisaři dnes a denně nám vstupují do našich životů, a přitom jsme je nevolili. Takže ano, taková organizace soustátí zvané Evropská unie není v krizových situacích funkční a může se vyhrotit až do lokálních občanských bojů, ani nemusí jít o pandemii covidu. Stačí sledovat děsný vývoj ve Francii. Takže až tam se může situace vyhrotit, pokud nebudeme spolu mluvit a nepovedeme dialog.

Když mluvíme o napjaté situaci ve společnosti, tak i přesto, že počty lidí s pozitivním testem na koronavirus i počty úmrtí stále rostly, konaly se v minulých dnech v Praze protestní akce proti vládním opatřením. Odborníci varují před rizikem nákazy na těchto akcích, někteří mluví až o plivnutí do tváře lékařů, kteří se často 24 hodin denně starají o nemocné. Co na to říci?

Jsem přesvědčen, že to je výsledek současné opoziční politiky, které já nerozumím a kterou lze vysvětlit snad jenom programem Antibabiš. V takových akcích funguje bezezbytku psychologie davu, jednotlivec se cítí součástí masy a přejímá všemi smysly podněty, pokyny, chcete-li rozkazy „vůdce“. Zdatný a výrazný vůdce si v podstatě s davem dělá, co je libo. Jinými slovy ho ovládá a všichni účastníci jeho pokyny bez rozmyslu velmi aktivně plní. To tak zkrátka funguje a já středeční akce hodnotím nejenom jako plivnutí do tváře lékařů a sestřiček včetně dobrovolníků, ale je třeba vidět a sledovat návazné důsledky a připomenout si je, až nám ti dobrodějové budou vyprávět, jak společně odrazí síly zla a zajistí spravedlivou a rozumnou vládu. To nám prezentuje Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. – tak zní titul předsedy ODS pod jeho poslaneckou portrétní fotografií. Nutno dodat fotografií bez brýlí.

Ale vraťme se do reality, totiž do komedie, kde komiksoví hrdinové, tak sami sebe nazývají, Fiala, Pekarová, Jurečka na Hradčanském náměstí pod sochou T.G. Masaryka po podpisu memoranda o vytvoření předvolební koalice ve volbách 2021 do Poslanecké sněmovny. Všichni v pohádkovém brnění, p.t. politolog Fiala už s důstojnými nedioptrickými brýlemi, laik se diví, odborník žasne, pan prezident Masaryk nad nimi, ten jediný je autentický, neměnný po celá desetiletí, stejně jako dnes. A voličský lid ODS, na jehož facebookovém profilu se tento skvost, tato trojice v pátek objevila, no raději ty reakce nečíst.

Prezident tento týden jmenoval nového ministra zdravotnictví. Vy jste v minulém rozhovoru uvedl, že: „V nadcházejícím týdnu jde v podstatě o všechno, a pokud se nezklidní situace ve společnosti a na postu ministra zdravotnictví se rychle neobjeví kvalitní osobnost, pak opoziční demoblok a mediotelevizní žumpa ČT využijí všech prostředků k likvidaci vládnoucího hnutí, speciálně premiéra Andreje Babiše. Pokud by se jim to podařilo, tak tato společnost končí.“ Máte pocit, že nástupem nového ministra zdravotnictví se situace alespoň trochu „uklidní“?

Tak zdá se, že opoziční demoblok bude mít po zveřejnění společného fota Fialy, Pekarové a Jurečky s motem, kterak udatně společně odrazí síly zla (rozuměj Babiše) a zajistí spravedlivou a rozumnou vládu, starosti sám se sebou, respektive se svými udivenými členy, jak je patrno z nevěřícných a ironických reakcí partajníků na facebookovém profilu ODS. A to ještě až přijede z Řeporyjí do boje v plném zbroji na multikáře, to teprve bude šrumec. Copak Fiala s tímto šálkem čaje, který prý není jeho, jak po předchozím focení a dalších veletočích pravil, jak s ním naloží, kdo ho za něj vypije anebo snad vylije?

Ale k věci. Situace se po nástupu, nutno dodat nezvykle rychlém nástupu, nového ministra malinko uklidnila, ale určité napětí zřejmě zůstává dál. Řekl bych, že jsme se dostali do patové situace, kdy nový ministr zdravotnictví ještě neměl zahřátou svoji židli, tak už na něj média vytáhla podporu Milionu chvilek, dnes už bezprizorního Mináře, který se poohlíží, kam by zase vlezl. To je první věc, druhá pak, změnila se situace demobloku. Program Antibabiš totiž nestačí, situace se stává delikátní a je třeba zavčas změnit alespoň pomyslně kurz, aby voliči zapomněli. Mám na mysli jejich oslavy konce pandemie a srpnový hodokvas na Karlově mostě a následné útoky na premiéra, který prý chce ovládnout lid této země a zničit demokracii!

A když se ukázalo, že ona chřipečka přináší mrtvé a jejich odhady se postupně navyšují, no tak bylo potřeba udělat první názorový veletoč a svést to všechno na vládu, a premiérovi dokonce přišít osobní zodpovědnost za mrtvé! Jenomže ouha, když si ty rozjásané fotky paní Němcové, Fialy, Feriho a dalších slávy chtivých politiků z oslavy, někdo říká žranice, na symbolickém místě Prahy soudný občan prohlédne, tak dojde k jinému závěru. A sice že je-li někdo morálně zodpovědný za smrt obětí koronaviru, kdo toho premiéra a vládu zahnali do kouta, tak jsou to právě tito výtečníci z Karlova mostu! Jinými slovy, zákeřná opoziční politika, zase jsme u toho – Antibabiš, kdy se ani v těch pro národ nejtěžších chvílích nedovedli semknout a odložit hašteření a nenávist. Ani tato situace nepřiměla zmíněné zatáhnout za záchrannou brzdu a přestat útočit na jakýkoliv krok vlády při řešení doposud nepoznané krize, která zasáhla celou planetu. Pro běžného občana odporné, při hovorové přesrouškové řeči nelze zde reprodukovat.

Když jste nepříliš pochvalně zmínil ČT – moderátor Moravec ve svém pořadu uvedl, že na středeční schůzce Prymuly s Faltýnkem měl být i náměstek VZP Šmehlík. Prymula ovšem řekl, že se se Šmehlíkem na místě nepotkal. Svou přítomnost na schůzce odmítl i Šmehlík. Podle Tomáše Cikrta si Moravec neověřil fakta. Co na to říct?

Teď už je jasné, že pan Moravec si přítomnost náměstka VZP pana Šmehlíka vymyslel, že zkrátka lhal! V soukromé televizi by letěl, a ještě by se omluvil, jako třeba na Nově moderátor Suchoň. Ne tak ve veřejnoprávní ČT, kde je dotyčný pro pana ředitele Dvořáka nenahraditelný – vím, co říkám, jako senátor v letech 2012 až 2018 jsem to často pocítil na vlastní kůži, nicméně odměnu jsem dostal, Zlatý citrón.

Ale zpět k Moravcovi. Kdo by ho nahradil? Jeho výslechové metody, stylizace návodných otázek, přerušování diskutujících, když není po jeho, převaha opozičních přitakávačů. A nakonec i pan Moravec a další nám v té naší ČT profesně zestárli a lidé už holt na ně nejsou tak zvědaví, což vědí odborníci vyhodnocující sledovanost. Vědí a nepoví, proč asi? Sečteno a podtrženo, ČT neplní svou roli a pan generální by z toho měl vyvodit politickou odpovědnost, jak často jeho žáci vyzývají svoje oběti. Neboť jak praví prastará lidová moudrost, „ryba smrdí od hlavy“.

Jak s odstupem několika dní onu tolik diskutovanou schůzku vnímáte? Například zbrojní analytik a někdejší zaměstnanec Ministerstva obrany Jaroslav Štefec uvedl, že „něco tady smrdí“. Mluví o akci, jejímž cílem byla likvidace Prymuly, jeho odstavení z postu ministra zdravotnictví. Zmínil, že má „všechny atributy klasické operace bezpečnostních služeb“. Také se ptá, „kdo poslal fotografa v daný čas na dané místo“…

Anebo také klasické operace obyčejného znalce prostředí pražských nóbl restaurantů, kam pány velkomožné vozí na jednání, při nichž musí být na stole zrovna ta a ta odrůda vína z té a té konkrétní a ne jiné viničné trati té správné země, o ročníku ani nemluvě. Tam bych hledal ony atributy průšvihu pana Prymuly, nikoliv nějakou špionománii zpravodajských služeb, ač to zní zajímavě a lidová tvořivost dodá životadárnou sílu na sociální sítě a do mediálního prostoru. Nebyl by to první ani poslední případ, lecjaký ministr či předseda o tom po návštěvě například budějických šantánů při agrosalonu Země živitelka ví své. Vždy se najde někdo ochotný přivydělat si.

Chtěl se někdo Prymuly zbavit? Kdo by mohl mít takovou motivaci? A co říci na spekulace, že Prymula začal Babišovi takříkajíc přerůstat přes hlavu?

Vždy někdo někomu zavazí, ale případ Prymuly je z jiného soudku. Stačí sledovat výroky představitelů opozice a mít svůj zdravý rozum. Jeden příklad za všechny. 21. 8. 2020 jsme mohli zaznamenat následující neuvěřitelné tvrzení: „Není žádný důvod pro to, aby se plošně zaváděly roušky. Toto říká řada odborníků. Čísla jsou pozitivní. Nejde o počty nakažených, ale o počet lidí, u nichž má onemocnění vážný průběh, jde o smrtnost. Všechna tato čísla jsou lepší a lepší!

A vláda přichází s plošným opatřením, které všechny otravuje. Takže se ptám: Proč? Komu to slouží? A čeho tím vláda chce dosáhnout?“

Ptáte se, kdo a kdy toto vypustil ze své hlavy a následně spolu s dalšími moudrými hlavami rozvinul tlachy o konci demokracie a kdo mluvil za „všechny otrávené“? No přece pan politolog Fiala, 21. 8. 2020 – pečlivě upraven, slušivé brýle se skly bez dioptrií, lehký úsměv, no zkrátka chlap, jak má být. Mám také otázku na pana Fialu. Necítíte se i vy zodpovědný za ty mrtvé, kteří by třeba žili, kdyby neuvěřili vaší partě z Karlova mostu, kde jste coby předseda ODS hrál jednu z hlavních rolí?

Vláda opět přitvrdila ohledně opatření proti šíření koronaviru, nově tady máme například zákaz vycházení v noci (až na výjimky), nedělní zavření obchodů… Právě tato opatření ale řada lidí v souvislosti s bojem proti koronaviru označuje za nesmyslná. Jak opatření, které zatím vláda vydala, hodnotíte a co by bylo podle vás nutné udělat, aby počty nakažených začaly razantně klesat?

Poslední kroky vlády hodnotím jako nanejvýš nutné a potřebné, stačí se podívat na drastická opatření sousedního Rakouska, ale i Německa, určitě se dočkáme dramatických kroků na Slovensku. A propos, kéž by byly poslední! U nás to lidé se zdravým rozumem vezmou zcela vážně až teprve nyní, až když přibývá mrtvých, stoupá dramaticky absolutní číslo nakažených, když to denní, zdá se, snad začalo klesat. A co udělat, abychom se se zákeřnou rychle se šířící nemocí, kterou nikdo v životě předtím nepoznal a která drtí společnost, vztahy, hospodářství států na celé planetě, která je tu poprvé, abychom se s ní co nejlépe, nejrychleji s co nejmenšími ztrátami na životech a zdraví lidí vyrovnali?

Napadá mě mnoho věcí, ale v první řadě je třeba nalézt společný jazyk a semknout se a podpořit vládu a vést s ní nonstop dialog. Jedině tak lze náš národ vyvést z tohoto děsu. A pokud to někdo podsekává a naneštěstí desetitisíců lidí vytřískává politický kapitál, a ještě se u toho směje, pak mě nic jiného nenapadá než vliv takových falešných proroků a neználků eliminovat. To mohou v demokracii jedině voliči, tož ať si na to každý před urnou vzpomene. Před volební urnou, nikoliv pohřební, kde už zbývají jenom oči pro pláč. V tomto případě doslova.

