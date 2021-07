Z bláta do hnoje, popsal docent Valenčík volební vítězství opozice. Pátá kolona, velká vrbětická blamáž...

„Volby nebudou rozhodování o tom, zda z bláta do louže, ale o tom, zda z bahna do hnoje.“ Preference ANO rostou v logice výběru „nejmenšího zla“. Vysokoškolský pedagog docent Radim Valenčík analyzuje předvolební situaci a vrací se i ke kauze Vrbětice. Pokud by vláda skutečně chtěla odškodnění a ne jen poštvat naše občany proti Rusku, podala by žalobu. „Pokud to neudělá, pak se to může jevit jako absurdní, ale je to spíše křivárna.“ V rozhovoru také upozorňuje: „Proti blbům, kteří de facto říkají, že tornádo bylo Boží trest uvedené oblasti za to, že příliš mnoho obyvatel zde volilo Zemana, nelze dělat nic.“ Docent přidává v závěru i nápad, co dělat, pokud by to někdo se zvýšením role elektromobility myslel vážně a dodává: „Snaha jít cestou ekonomiky založené na diktátu globálně ovládané přerozdělovací moci je stále čitelnější. Je na čase se efektivně bránit.“

Většina předcházejících volebních průzkumů favorizovala Piráty a STAN před hnutím ANO. Byl předpoklad, že budou ve vládě Piráti se STAN společně s koalicí Spolu. Myslíte si, že je to pravděpodobné a co by to pro nás znamenalo?

Zjednodušeně řečeno, problém je v tom, že strany vládní koalice jsou špatné, ale strany opozice, ty takzvaně „demo“ i ty takzvaně „nedemo,“ jsou většinou ještě horší. Volby nebudou rozhodování o tom, zda z bláta do louže, ale o tom, zda z bahna do hnoje. Piráti, STAN, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se zcela zjevně projevily jako pátá kolona současné globální moci. A bude nás to hodně stát. Vlastně už stojí. Reprezentace ANO a ČSSD jsou slabé a vydíratelné. Nechaly se pátou kolonou dotlačit k fatálním chybám v oblasti koronavirové epidemie a vztahů s Ruskem. Za „Velkou vrbětickou blamáž“ ponesou od dějin hodně špatný cejch.

KSČM i ČSSD selhávají jako programové strany, tj. strany, které znají příčiny problémů a ukazují lidem, jak se zapojit do jejich řešení. Proto jsou vyprázdněné a neatraktivní. SPD spadla do připravené léčky, že covid je jen podvod, což ji bude neustále připravovat o voliče, kteří se s dopady epidemie setkají. A těch bude ještě dlouho přibývat. Přísaha je velká neznámá. Takže shrnu: Největší nebezpečí je v selhání celého politického spektra, navíc i uvnitř jednotlivých politických stran je situace neradostná. Po volbách nás čekají asi těžké chvíle.

Piráti mají stále v programu přijatelnou verzi reformy penzijního systému, ale to, jak jsou globální mocí ovládáni v oblasti zahraniční politiky, představuje jedno z největších rizik pro naši zemi.



Měli by tedy zpozornět voliči, co se týká Pirátů a STAN nebo ODS v některé konkrétní otázce?

Stačí, když se poctivě seznámí s dostupnými materiály ke kauze Vrbětice a začnou používat rozum. Tady jsem dal dohromady takový souhrn. Mj. požadavek, který vznesla vláda ve vztahu k Rusku, je podraz na českou veřejnost a vrbětické občany zvlášť. Vláda chce, aby se Rusko přiznalo k tomu, co patrně neudělalo, dokonce chce, aby tím napomáhalo krýt velkou lumpárnu, kterou měl výbuch zahladit. Pokud by vláda skutečně chtěla odškodnění a ne jen poštvat naše občany proti Rusku, podala by žalobu. Právně a argumenty podloženou žalobu na Rusko. Pokud to neudělá, pak se to může jevit jako absurdní, ale je to spíše křivárna. Ale podívejme se, kdo vládu k takto nesmyslnému chování tlačí…



Preference hnutí ANO rostou. V době pandemie každopádně převládal klesající trend. Po čase, jak podle vás hnutí ANO zvládlo epidemickou krizi?

Preference ANO rostou v logice výběru „nejmenšího zla“. Ale epidemickou krizi zvládalo a zvládá špatně. Připomeňme si, k čemu všemu se nechalo ANO dotlačit opozicí. Včetně „vánočního rozvolnění“, které přineslo hodně „veselé Vánoce“. A k čemu se ANO nechalo dotlačit opozicí v kauze Vrbětice… Občan, který chápe současnost, je před těžkou volbou – volit ty, kteří to dotlačili do průšvihu, nebo ty, kteří je k tomu dotlačili?



Světem se šíří nakažlivější koronavirová varianta delta a výjimkou nejsou ani státy v asijsko-pacifickém regionu. Zatímco většina z nich se vrací k přísnějším opatřením, Singapur se rozhodl pro jinou cestu. Všechna omezení plánuje zrušit a přestane dokonce počítat denní přírůstek nových případů, uvedla CNN. Podobný přístup plánují i v Británii, kde se nebude nutné prokazovat potvrzením o prodělaném očkování. Co říkáte na tento přístup?

S tím Singapurem je to přece jinak. Tady se CNN pokouší hrát určitou hru a Novinky to papouškovaly po ní. Jak chcete počítat nové případy, když skoro žádné nejsou. Již několik měsíců je jich mezi 20 až 30, dnes dokonce jen 10 a žádný trend zvyšování není. Zde se můžete přesvědčit. Novinky šly dokonce tak daleko, že zveřejnily zfalšovaný graf, který nazvali „Sedmidenní průměr na sto tisíc obyvatel“, ale neuvedly čeho. Žádný podobný graf ve zdrojích, na které se Novinky odvolávají, jsem nenašel. Tady je ten článek v Novinkách i s grafem. Je to součást psychického tlaku.

V Singapuru naopak zůstává velmi přísné trasování, o kterém si můžeme nechat jen zdát, resp. které bychom u nás nazvali zavedením totality. Některá opatření Singapur ruší, protože již nejsou nutná. Ale import epidemie z ciziny si velmi hlídá. Pokud jde o Británii, tak ta spoléhá na to, že jejich vakcíny zabránily vzniku těžších případů. To je pravda. Počet nových případů však rychle narůstá a je otázka, zda to nebude mít dopad i na průběh případů. Stále se domnívám, že když koncentrace nákazy dosáhne určitého stupně a portfolio nákazy se určitým způsobem diverzifikuje, začne být virus agresivnější. Uvidíme.

Vy jste na svých stránkách prezentoval varianty vývoje. Dobrá varianta považuje globální nárůst počtu případů za nahodilý výkyv a předpokládá postupné zklidňování. „Připomínám, že klíčovou roli hraje složení, tj. portfolio nákazy dané velikostí přenášené dávky a pestrostí ‚mixu‘. Tomu lze poměrně účinně bránit, ale obávám se, že právě v Praze k tomu nemusí dojít,“ psal jste. Jaká opatření by teď podle vás byla vhodná, právě co se týká Prahy?

Nepřipustit „Mallorcu“, resp. po našem „Techtle-Mechtle,“ tj. větší množství řvoucích na sebe mladých lidí v bezprostřední blízkosti v uzavřeném prostoru po delší dobu. Tady dramaticky roste riziko takové koncentrace mikromutací, v nichž dojde ke „zdivočení“ viru a začne se šířit portfoliová nákaza. V Praze k tomu již patrně dochází a budeme s tím mít problém.



Jižní Moravu zasáhlo tornádo. Sledujeme velkou solidaritu ve společnosti. Lidé pomáhají fyzicky, materiálně, finančně. Někteří ale přišli s názorem, že snaha občanů přispět přímo ukazuje na jejich nedůvěru ve stát a jeho schopnost pomáhat. „Lidé nevěří, že se stát dokáže rychle a efektivně postarat o ty, které postihlo neštěstí. A tak se toho chopili v nebývalé míře sami,“ píše například komentátor Petr Honzejk. Co říkáte na tento názor?

Míra solidarity, která se projevila, je obdivuhodná a příjemně mě překvapila. Ale ti, kteří se stali součástí páté kolony, se snaží sebemrskačsky pozvracet vše české, potupit náš národ, aby se nebránil, nechal se okrást a pokořit. Jsou to stále stejné firmy. Tady pan Honzejk vymyslel způsob, jak současně pozvracet občany i stát. A mně je z jeho zvracení špatně. Všude na světě se při podobných tragédiích setkáváme se solidaritou lidí. Ale jen ten, kdo se snaží potupit vlastní národ, je schopen vymyslet takovou perverzní konstrukci. A tak se po zásluze stává miláčkem mediálního mainstreamu.



Někteří si i v souvislosti s tornádem neodpustili kritiku hlavy státu. Například šéfredaktor zpravodajství ČT upozorňoval před proslovem prezidenta na sociální síti, že prezident ještě nepodpořil lidi proslovem. Zveřejnil počty lidí ze zasažených oblastí, kteří ve volbách hlasovali pro Zemana. Co prezident vlastně může dělat, aby naplnil některá očekávání?

Proti blbům, kteří de facto říkají, že tornádo bylo Boží trest uvedené oblasti za to, že příliš mnoho obyvatel zde volilo Zemana, nelze dělat nic. Jen říci, že jsou to blbové a upozornit na to, kdo je zaměstnává. Snad stojí za připomenutí, že lidé právě v oblasti zasažené tornádem, jsou z velké části upřímně a poctivě věřící, takže si to přeberou. Přemýšlet umí.



S klimatickou změnou a trendy, které sledujeme, souvisí elektromobilita. 171 akademiků napsalo Ursule von der Leyenové, že elektromobilita ve skutečnosti nepřispěje k nižším emisím. Co to ukazuje o projektu uhlíkové neutrality? Do jaké míry je projekt skutečně podle vás založen na nezpochybnitelných vědeckých a ekonomických základech?

Jsem rovněž skeptický k zavedení elektromobilů na vzdálenější dopravu. Je to hodně předčasné a existuje několik výrazně odlišných alternativ, kterými se může jít. Prosazovat elektromobily tímto způsobem je něco jako „poručíme větru dešti,“ pýcha moci, ale také podpora vynucených výdajů na navyšování konzumu. Pokud by se to se zvýšením role elektromobility myslelo vážně, tak by se podpořila malá auta pro provoz ve městě, která by mohla být sdílena zájemci na určitou dobu za velmi přijatelných podmínek.

Prostřednictvím jednoduchých zařízení by mohla parkovat nad sebou, odpadl by problém časových ztrát při dobíjení... Ale to není ten správný „velký kšeft“, který zaplatí spotřebitel. Tak o to není zájem. Snaha jít cestou ekonomiky založené na diktátu globálně ovládané přerozdělovací moci je stále čitelnější. Je na čase se efektivně bránit. A to bez rozumu opírajícího se o dobrou teorii nepůjde.



