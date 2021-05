Z lidí se dělají blbci. Keller už nedokáže mlčet: Příběh Vrbětic

„Víte, já nemám rád, když se z lidí dělají blbci,“ komentuje známý sociolog a někdejší europoslanec Jan Keller poprvé pro ParlamentníListy.cz kauzu Vrbětice. Shrnul informace ve veřejném prostoru, analyzuje reakce Moskvy i postup agentů. „Kdyby Rusko tušilo, že příslušné české služby projeví o věc zájem až téměř ke konci prezidentova druhého funkčního období, mohlo si své dva agenty šetřit pro smysluplnější akce.“ Zajímalo by ho, co kdo slíbil špičkám ČSSD za to, že zlikvidují i zbytky levice v naší zemi. Profesor přidal i náhled na program Pirátů.

Piráti a STAN už jsou považováni za favority voleb. V úterý představili společný program. Hovořili hlavně o tom, jak míří do budoucnosti, že chtějí, aby všichni lidé měli „perspektivní budoucnost“ nebo že chtějí zemi vrátit budoucnost. Chtějí také dát lidem „sdílenou vizi,“ pro kterou se nadchnou. Pane profesore, nadchli vás?

Mne tedy zrovna Piráti nenadchli, ale přivedli mne k tomu, že jsem začal zpytovat svědomí. Jako sociolog bych měl dokázat vysvětlit, jak mohou jít tak prudce nahoru dvě strany, které spojuje apel na infantilnost (kdo by nechtěl být v dětství pirátem v Karibiku) a kupa sice hezkých, ale naprosto nevěrohodných slibů. Nedokážu to vysvětlit tím spíše, že v jiných zemích k tak raketovému startu podobného uskupení nedošlo a nedochází. Sociologie je na tohle krátká, měla by více spolupracovat přinejmenším s odborníky na hlubinnou psychologii.



Koalice chce připravit Českou republiku na přijetí eura. Pět procent HDP by mělo jít do školství. Chtějí změnit Česko jako „montovnu“ na „mozkovnu“, změnit systém sčítání hlasů ve volbách atd. Piráti mají také v programu zdanění digitálních gigantů nebo zvýšení zdanění komerčních nemovitostí. Co vás zaujalo z jejich společného programu? Je politika této koalice pro vás čitelná? A konkrétně politika Pirátů?

Obávám se, že studovat podrobně jejich program by byla ztráta času. Pokud totiž volby skutečně vyhrají, zjistí velice brzy dvě věci. Za prvé, že stav země jim nedovolí naprostou většinu slibů ani z části realizovat, a za druhé, že koaliční partner či partneři, bez kterých se neobejdou, nebudou souhlasit s realizací toho zbytku. Pak vydají prohlášení, že důsledky předchozích vlád jsou tak hrozivé a požadavky koaličního partnera pro ně natolik závazné, že musejí svá předsevzetí v rámci zdravého rozvoje demokracie poněkud zkorigovat. A kdo by měl něco proti zdravému rozvoji demokracie?



Na zahájení kampaně jsme také slyšeli, že spravedlnost bude stejně dostupná pro všechny, pro chudé i pro bohaté a všichni budeme perspektivní.

Pokud to myslí vážně, pak by měli přece v prvé řadě vysvětlit, proč je podle nich dnes spravedlnost pro chudé a pro bohaté v naší zemi různá. Z jejich tvrzení v podstatě plyne, že u nás neexistuje právní stát. K tomu by se měli vyjádřit zástupci justice. A dále by měli Piráti vysvětlit, proč dnes nejsme všichni stejně perspektivní a jak to zařídí, aby tomu v Česku, jako v jediné zemi na zeměkouli, už konečně tak bylo. Ale měli by to skutečně vysvětlit. Nikoliv jen okecávat, jak jsou zvyklí.



Co se týká migrace, víme, že Piráti chtějí „zodpovědné řešení migrace,“ společně s ostatními státy. Kvóty nepodporují. Jenže na sociálních sítích už se připomíná Bartošova citace z roku 2009 z pirátského fóra, kdy chtěl svět skutečně bez hranic. „Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém.“ Teď už má názor jiný. Co v této souvislosti lze od Pirátů očekávat?

Očekávat lze jedině to, že pan Bartoš a jeho kolegové si na tato slova před volbami jistojistě nevzpomenou. Ale hned po volbách se jim zaručeně vybaví a začnou je realizovat. To by si měla uvědomit také každá strana, která bude uvažovat, že s nimi vládu vytvoří. A měla by to svým voličům na rovinu včas říci.



Italský ostrov Lampedusa je přeplněn nově příchozími uprchlíky. Na území EU se v tuto chvíli nacházejí, jak zaznělo na idnes.cz, zhruba 3 miliony ilegálních migrantů. Jde o nezvládnutí situace ze strany Frontexu, nebo je problém jinde?

Ze strany Evropské unie není vůle tomuto problému čelit. Nemyslím si, že by to byl výsledek nějakého tajemného spiknutí. Je to výsledek neschopnosti těch, kdo jsou do vedoucích funkcí v Bruselu vysíláni v domnění, že alespoň nebudou škodit doma. Bohužel se pak jejich neschopnost v kombinaci s ideologickou zaslepeností vrací jako bumerang a poškozuje národní státy.

Psali jsme: „To máme bombardovat bratry?“ Lži o Zemanovi, vzkaz od Havla. Svědectví z roku 1999 „Mám viset. 25 let nebyly anonymy, až teď.“ A pak Hrušínský probral dotace SANEP: Hodnocení ministrů zdravotnictví, rezignace ministra zdravotnictví Petra Arenbergera Dominik Duka: Není úkolem církve kontrolovat hospodaření veřejnoprávních médií



Někdejší francouzský ministr zahraničí a vyjednavač pro brexit Michel Barnier požaduje na pět let zastavit migraci ze zemí mimo Evropskou unii. Překvapuje vás tato pozice od člověka, kterého dříve takřka vzývali třeba ti Britové, kteří si přáli setrvání v EU? Je to jen předvolební rétorika?

Situace ve Francii je stále dramatičtější a šance na zvolení Marine Le Penové rostou. Michel Barnier přichází s radikální rétorikou proto, aby část jejích sympatizantů odlákal, tábor nespokojených rozdrobil a tím umožnil Macronovi, aby byl zvolen znova.



Francií otřásl již druhý dopis, varující před islamizací a případnou občanskou válkou. Nyní je situace vážnější o to, že signatáři se rekrutují ve velké míře i z řad aktivní armády. Do jaké míry je tohle podle vás vážná věc? Je současná Francie politicky stabilní?



Generál francouzské gendarmerie Bertrand Soubelet napsal dvě knihy o tom, jak to dnes ve Francii vypadá. Byl kvůli tomu zbaven funkcí a vyhozen od četnictva. Takže jen pár detailů z jeho knih. Jestliže policie zadrží nezletilého cizího původu, má ho dle instrukcí bez šetření pustit, protože nejsou peníze na překladatele. Když dotyčný ukradne věci za méně než 300 eur, mají ho rovněž pustit. Ve francouzských věznicích je místo pro 57 000 odsouzených. Trest si v nich odpykává 67 000 vězňů. Dalších 80 až 100 tisíc odsouzených do vězení je na svobodě, protože pro ně není ve vězení místo. V některých regionech udělují soudy trest vězení jen v případě, že se nějaké místo v kriminále uvolní. Ve všech větších francouzských městech jsou sklady zbraní propašovaných ze zemí střední Evropy. Např. v prosinci 2013 byly při policejní razii zabaveny stovky zbraní. Převládaly mezi nimi čs. samopal vzor 58, čs. pistole CZ 75, polské PM 63, české škorpiony. Byly používány k přepadením a k vraždám, hlavně v jihovýchodní Francii. Kdo ví, kolik z nich pocházelo z Vrbětic. Nedivím se, že francouzská armáda a policie jsou krajně znepokojeny.

Pane profesore, ještě jsme spolu nehovořili o kauze Vrbětice na stránkách PL, nejdřív váš názor? Co o tom soudíte?

Vůbec bych se nedivil, kdyby historie jednou označila současnou vládní verzi za „Velkou vrbětickou lež.“ Co se nám tady s vážnou tváří vlastně tvrdí? V březnu 2013 se českým prezidentem stává Miloš Zeman, tedy politik, o kterém se soudí, že oplývá příchylností k Rusku. Moskva na to reaguje tím, že vyšle své dva agenty, aby v jeho zemi vyhodili do vzduchu muničák, a tím prezidenta zdiskreditovali. Muničák však k velkému překvapení Ruska nikdo nehlídal, pachatele nikdo nepronásledoval, vyšetřovatelé nic nevyšetřili. Proto po pár týdnech posílá Moskva do Vrbětic oba agenty pro jistotu ještě jednou. V té době už bylo místo dokonale prohledáno a hlídáno. Oba agenti v klidu vyhodili do vzduchu další obrovský sklad, vrátili se domů a žádali o přidělení dalších, stejně riskantních bojových úkolů.

Představte si, jak musela Moskva zuřit, když příslušné orgány České republiky nejprve celou věc vyhodnotily jako běžnou nedbalost a už začátkem roku 2015 i tuto verzi opustily, takže další důkladné vyšetřování probíhalo až do roku 2018 bez jediné vyšetřovací verze. Kdyby Rusko tušilo, že příslušné české služby projeví o věc zájem až téměř ke konci prezidentova druhého funkčního období, mohlo si své dva agenty šetřit pro smysluplnější akce. Vláda nám tvrdí, že kdo této verzi věří, je úplně normální, kdo má o ní nejmenší pochybnosti, bude asi sympatizant Ruska. Víte, já nemám rád, když se z lidí dělají blbci.



A ještě jedna drobnost. Ve skladech se po dlouhé roky skladovaly části protipěchotních min, které se Česká republika zavázala v Ottawské úmluvě z roku 1999 kompletně zlikvidovat během čtyř let, tedy do roku 2003. Příslušný soud prohlásil, že v areálu byla uložena pouze nepoužitelná těla protipěchotních min bez výbušné nálože a bez spouštěče. Na tento rozsudek se odvolal premiér Babiš při interpelaci ve Sněmovně 6. května. Takže pan premiér, sám úspěšný podnikatel, nám tvrdí, že je úplně normální, když si soukromá firma pronajme od státu rozsáhlé skladovací prostory a po dlouhé roky platí nájem za to, že v nich může opečovávat mimo jiné tuny naprosto nepoužitelného šrotu. Toto harampádí nemůže ani vyvézt, ani jakkoliv jinak uplatnit. Není to divné ani soudu, ani vládě a už vůbec ne opozici. Naštěstí můžeme ve volbách nedůvěryhodnou vládu odmítnout a zvolil si Piráty, kteří nám budou tvrdit totéž co Babiš s Hamáčkem.

Ruská vláda schválila nový seznam nepřátelských zemí. Je krátký, jsme na něm pouze my a USA. Jak tuto zprávu hodnotíte? Co nám to přinese?

To nevím. Hospodářské dopady nedokážu posoudit. Do Ruska nejezdím a ani se tam nechystám. Z vojenského hlediska by to mohlo znamenat, že kromě americké armády se stává hrozbou pro Rusko i armáda česká, což asi ruským generálům přidělá hodně vrásek. Víte, jak musí být obtížné zaměřovat zbraně na tak miniaturní území?

Co se týká domácí politické scény, vicepremiér a předseda ČSSD stále čelí otázkám v souvislosti s cestou do Moskvy. Podal trestní oznámení na Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou, autory reportáže, která se toho týkala. Do jaké míry celá záležitost poškodila ČSSD? Nebo mají ještě šanci u voličů?

Já si myslím, že by bylo řešení, pokud by všichni aktéři Velké vrbětické lži na sebe podali navzájem trestní oznámení a šli si to odsedět. To bych pak, na rozdíl od Pirátů, upřímně věřil, že žijeme v právním státě.



Když to zhodnotíte po čase, v čem je vlastně problém ČSSD? Proč nedokáže zaujmout voliče?

Mne by spíše zajímalo, co kdo slíbil špičkám ČSSD za to, že zlikvidují i zbytky levice v naší zemi. Dělají to tak důsledně a natolik promyšleně, že se mi nechce věřit, že by to právě v dnešní době dělali jen tak z plezíru.

Na závěr, snad můžeme říct, že jste prodělal v minulých dnech onemocnění covid-19. Změnilo to nějak váš názor, ať už na dodržování opatření nebo vakcinaci atd.?

Déle než rok jsem velice pečlivě dodržoval všechna opatření, a covid si mne stejně našel. I když mnohá z těch opatření mají asi tolik logiky jako Vrbětice, myslím si, že nebyla úplně zbytečná. Pokud by se ta nákaza nerozložila na delší období, nemocnice by ten nápor nevydržely. Obávám se, že budeme moci tyto věci studovat ještě důkladněji, až se k moci dostanou politické strany, které nenechaly na vládních opatřeních nit suchou.



