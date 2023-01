Z nepřítele Babiše jeho volič: Potřebujeme brzdu válkychtivé vlády. Na Ukrajině to není tanková hra!

reklama

Jak se ze zakladatele Bojkotu Babišových Výrobků stane volič Andreje Babiše?

To je velmi jednoduché. Od bojkotu jsem se distancoval, a musím říci, že poměrně hlasitě, zhruba po dvou letech. Hlavně proto, že celý bojkot těchto výrobků, který měl racionální základy a argumenty, se změnil na iracionální hon za každou cenu a proti jakékoliv opozici. Celé své angažmá jsem ukončil proto, že tihle „majitelé jediné pravdy a lásky“ nectí právo jako takové, protože nectí v prvé řadě práva svých oponentů. Něco takového já podporovat prostě nebudu.

To znamená, že kdyby místo Babiše stál Zeman…

Jestliže ctím pouze svůj vlastní názor a tvrzení oponenta označuji a priori za nenávist, lež, dezinformaci a v jedné větě vyzývám k boji proti tomu, abych informace podané opozicí jakkoli zkoumal a vážil… Bez ohledu na to, kdo stojí na místě Babiše.

Generál Pavel: Řada lidí řekne – to je takový tatíček Masaryk...

Nenechme se vysmát… V roce 1981 až 1983 jsem absolvoval základní vojenskou službu. A přesně tyhle kariérní poručíčky, kterým bylo dvacet, jednadvacet, tak jako nám, jsme tam potkávali. Ti byli to nejhorší, co se z těch lampasáků dalo potkat. Ve věku jedenadvaceti let poručík byl opravdu kariérním komunistou, hajzlem par excelence. Jejich „neřiťolezečtí“ vrstevníci, kteří šli cestou vojny, byli v té době takzvanými nočními majory, praporčíky, rotnými a rotmistry. Pavel dosáhl takto vysoko, protože byl předem chystaným kádrem.

A už vůbec nemluvím o politicích – politických vychovatelích. I ty jsem potkal v hodnostech poručíků a nadporučíků a vzpomínám na nadporučíka Staňka. Říkali jsme mu příslovečně „meloun – navrch zelenej, uvnitř rudej“. Ovšem politruci v sukních, a to narážím na druhou paní Pavlovou, to byla jiná kasta, ti měli za úkol vychovávat mnohem a mnohem vyšší kádry než „hloupé záklaďáky“.

Charakterově, mentálně, jsou prostými bolševiky a poznávám je i po těch letech. A Pavel byl v bolševickém prostředí bolševikem vychován a v roce 1987 (nebo 1986), plně dospělý, schvaloval invazi z osmašedesátého, protože v roce 1968 mu to vysvětlili rodiče ve spolupráci s návštěvou přátel ze Sovětského svazu. A dnes se bude ohánět tím, že v osmašedesátém mu bylo sedm let? To je naprosté chucpe, to je faleš prvního řádu.

Z druhé strany – ať je to ten nebo ten, nemáme přece prezidentský systém…

Hmm, nemáme. Znamená to snad, že nám má být jedno, kdo usedne na prezidentském křesle? Prezident nevládne, to je pravda, nicméně má velkou možnost brzdit pětikoaliční fanatickou touhu válčit stůj co stůj.

Kromě toho má pravomoci, které už do rukou pětikoalice (v osobě Petra Pavla) nelze svěřit, a to zejména:

Čl. 62

Prezident republiky

…

e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,

f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,

h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,

i) podepisuje zákony,

j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,

k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Čl. 63

a) zastupuje stát navenek,

b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,

c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,

d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,

e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,

… atd.

Chtěl bych po prezidentovi, aby sypal písek pod kola téhle válcechtivé vládě v čele s Fialou a paní Černochovou, která neuvěřitelně dětinsky je schopna vyprávět o „Vlastíku Válkovi“ jako o Leopardovi, protože rád hraje tankové hry a oba jsou nesmírně natěšeni na tanky Leopard. Ti lidé jsou snad přesvědčeni, že na Ukrajině probíhá nějaká tanková hra! Že jde o počítačovou hru! Bohužel však na Ukrajině umírají lidé, tisíce lidí, a to už od roku 2014. Tohle není počítačová hra, to je surová válka vyprovokovaná Západem a dlouhodobě na ní Západ pracoval. Včetně podvodu Ruska v Minských dohodách.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě

Nu, ono s těmi Leopardy nebude tak hrr, vždyť je Německo v pořádném počtu ani nemá. Viz „padlá“ paní německá ministryně války…

Nevím, kolik má dnes Německo Leopardů a kolik jich má Polsko a kolik je polských posádek, které údajně odmítly jet na Ukrajinu, protože by to bylo de facto i de iure zatažení celého NATO do války. Fakt není relevantní, kolik těch Leopardů vlastně je. Podstatné je, jakým způsobem a jakou rétorikou nás všechny celý ten slavný kolektivní Západ tlačí a řinčí zbraněmi. Naši ministři si hrají na válku, ministr obrany si tank nosí v kabelce a zahrávají si tak s životy milionů lidí! To je naprosto bezprecedentní a já nechci vládu a premiéra, za které se nemusí Ukrajina stydět. Ale mám je takové a chci někoho, kdo je ochoten ten písek sypat…

Zpět k prezidentským kandidátům. Babiš prý nechce válku…

To je volební heslo, kterým se bude zaklínat klidně i Fiala, pokud mu přinese nějaké výhody. Vím ale naprosto bezpečně, že Babišovy obchodní zájmy se kryjí s mými zájmy a zájmy České republiky. Tedy s mírovými zájmy.

A co ti, co si řeknou – mně už je to všechno jedno.

Jejich právo. Ale pak je právo ostatních poslat je tam, kde ta záda končí.

Zdá se však, že národ jest spokojen, jak to vláda vede.

To si nejsem úplně jistý.

Když si k tomu ale připočteme hlasy paní profesorky, pana Fischera a dalších…

Volba prezidenta nefunguje čistě matematicky. Nejde o excelové tabulky a mějme na paměti minulé volby – Drahoš vs. Zeman. Vybavuji si sebejistého pana Drahoše na pódiu nějakého divadla na Moravě (vedle kartonové siluety prezidenta Zemana na lyžích) a budícího frenetický potlesk veselým vyprávěním, jak s manželkou také jezdí na lyže, ale nikdo je nemusí podpírat.

Na oponě za ním, kde stáli senátoři pěkně v řadě – Chaloupek, Láska, Hilšer a další, se skvěl nápis „SLUŠNOST JE SÍLA“. To fakt je síla slušnosti všech samozvaných majitelů pravdy a lásky. Tehdy dávaly průzkumy Drahošovi náskok těměř 60 % ku 40 % Zemanových. Počkejme si trpělivě na výsledky voleb.

Jsme členy NATO a EU, takže politika je více méně daná…

Ne, ne, ne. To, že jsme členy, ještě neznamená, že musíme souhlasit s kdejakou lumpárnou. I pan prezident Zeman se dokázal omluvit Srbsku za invazi NATO.

Schůzka ohledně vyzbrojení Ukrajiny nejen tanky Leopard, se konala na americké základně Ramstein. Hovoří se o státech, které jsou jednoznačně pro, tedy Velká Británie, Polsko, pobaltské státy a nevíme, jaké jsou názory jihoevropských států – Itálie, Portugalska, Španělska, Řecka. I ti Turci jsou přece také členy NATO. A významnými. Těch by se to také týkalo…

Řekněme si na rovinu, že tu vůbec nejde o demokracii. Jde jen a pouze o zničení Ruska pomocí proxy války, kterou vede NATO a USA prostřednictvím Ukrajiny. Do posledního Ukrajince. Jedinou nosnou myšlenkou je nenávist k Rusku, naprostá a totální. Podívejme se i po sportovních utkáních ve světě. Linie nenávisti k Rusům se táhne jako potok jedu, stejná nenávist, jaká se táhla západní Evropou – a nešlo jen o Německo, ve třicátých letech k Židům.

Sociolog Hampl uvádí, že se může v Rusku klidně stát, že se k moci může dostat ještě militantnější vedení státu, než je dnes.

Co nám je do toho, jakého bude mít nástupce Putin? Myslíte takoví jestřábi, jací jsou momentálně v Americe? Takoví šílenci? Ano, takoví se mohou dostat k moci i v Rusku. Ano.

A v ten moment se stane ze střední Evropy jen jaderná díra. Jak říká pan generál Pavel, trvalý mír je pouze iluze a USA si klidně zaválčí v Evropě.

Na mítincích jsou náměstí přeplněna, je to podle vás nějakým ukazatelem?

Máte na mysli na mítincích Petra Pavla anebo Andreje Babiše? Co to znamená přeplněná náměstí?

No prý to tam ještě takhle velké nebylo.

Počkejme si na výsledky voleb. Volby se nevyhrávají počtem návštěvníků na mítincích a neuvěřitelná podpora Pavla vládou, tlak mainstreamu a stejně tak neuvěřitelná dehonestace protikandidáta – dokonale známe názory novinářů, ale informace nějak nepodávají, mohou působit naprosto opačně. Věřím, že volič není slepý a hluchý a základem je informace hodnotit, zvažovat.

Takže to může být šalba a klam?

Může to být šalba a klam a já bych na něčem podobném rozhodně nestavěl. A uzavřel vše slovy vzácné kamarádky, paní Ireny Haas – „Nemůžu Babiše ani namalovaného, ale nikdo mi nebude říkat, co a jak mám dělat…“

