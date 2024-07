Za deset let z normálního novináře rebelem. Publicista Měšťan rozebere naši „dekádu s islámem“

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8379 lidí

Čemu se v těchto měsících věnujete?

Jsem teď v pěkném, klidném prostředí tzv. Moravského Švýcarska (brána do Moravského krasu) na Hamerském mlýně, kde připravuji dvě knihy a sleduji dění v politice jak u nás, tak v Evropě, či USA a potažmo ve světě. Je tady klid na to třídit myšlenky a přemýšlet s odstupem o tom, kam vše směřuje. V Praze nebo v Berlíně, kde jsem se teď poslední léta vyskytoval, takový klid není. Jste sice přímo v centru dění, ale ztrácíte tím právě ten odstup. A ten je potřeba, zvlášť když se snažíte o rekapitulaci a přemýšlíte nad tím, co a jak dál.

O čem je vaše připravovaná knižní prvotina?

Je to kniha povídek. Jde o povídkové příběhy, které se odehrávají během 105 let, ve 20. & 21. století. Inspirovány jsou příběhy mojí rodiny a mnou osobně. Odehrávají se ve střední Evropě (Česko, Slovensko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Lichtenštejnsko atd...). Jde o osudy, které byly ovlivněny společensko-politickou situací, která nastala po rozpadu Rakouska-Uherska a stále její důsledky zažíváme na středoevropském území. Já jsem přesvědčením „Herr mitteleuropäischer Bürger“ (občan střední Evropy). Považuji ji za svoji širší vlast. Střední Evropa je specifická a je potřeba, aby se tak na ní i nahlíželo. Je to přirozený návrat k tomu, co mělo smysl, styl a eleganci.

A druhá kniha, která má být o politice?

Ta druhá kniha bude takovou rekapitulací poslední dekády. Ta byla zajímavá v tom, že jsem se z mainstreamového novináře (pracoval jsem v ČT, TV Nova nebo pro slovenskou JOJ TV) stal tím antimainstreamovým. Spolupracoval jsem například s Russia Today nebo s nezávislou rakousko-německou televizí AUF 1, s německou PI-News, nebo jsem točil i pár věcí pro americkou FOX News. Sám jsem provozoval některé weby, které se snažily o zpravodajsko-publicistickou novinařinu po vzoru Breitbart apod. Koneckonců spolupracuji dlouhodobě i s vašimi Parlamentními listy.

Knihu chystám s nakladatelkou Evou Hrindovou (Naštvané matky). Bude dělána formou rozhovoru mezi mnou a Evou. S Evou se znám od vzestupu antiislámu před cca 10 lety. Byla v Bloku proti Islámu s Martinem Konvičkou, Petrem Hamplem, pro které jsem dělal PR. Věc se má tak, že jsem nikdy nebyl členem žádné politické strany nebo hnutí. Spolupracoval jsem vždy s politiky nebo stranami na projektech, které jsem považoval za důležité a správné. Antiislám důležitý byl a je, ale dnes je v podstatě už mainstream. Když předseda ANO Andrej Babiš mluví o nebezpečí islamizace, jsem spokojený, naše věc se tedy povedla. Jasně jsme chtěli ukázat, kam se Evropa řítí, a že islamizace a ilegální migrace, byly a jsou dnes hlavní hrozbou. Dnes nebezpečí islamizace ještě doplňuje Green Deal, LGBTQ, gender, woke teror a všechny ty šílenosti, a to vše následně završuje zástupná válka velmocí USA a Ruska na Ukrajině.

Můžete nějaký příběh z knihy prozradit, alespoň v krátkosti?

Z té první povídkové vyberu příběh o mém dědečkovi. Ten se živil celý život tím, že byl karbaníkem neboli karetním hráčem. No a těsně před vypuknutím první světové války, jezdíval hrát karty do Vídně. Do barů, hospod a hlavně kaváren. V té době byl ve Vídni tzv. „Koba", což byla dřívější přezdívka Stalina. Vyslal jej tam Lenin za soudruhy z Rakouska, aby navázal kontakty a podíval se i mimo carské Rusko. No a Stalin byl známý tím, že karty hrával rád. Takže to netrvalo dlouho a oba dva na sebe v jedné z těch vídeňských kaváren narazili a samozřejmě si dali partičku karet. Ta jedna hra měla o dalších více než 35 let dopad, jak na mého dědu, tak na celou rodinu. Ta jedna partička karet. To jsou ty dopady velkých věcí na osudy obyčejných lidí... Berme to jako fikci a magický realismus, který mám rád a v němž se protíná realita a fikce.

Příběh z druhé knihy o poslední dekádě v politice ve střední Evropě je příběh, kdy jsem se setkal se Stevem Bannonem (poradcem prezidenta Trumpa a temně osvíceným demiurgem konzervativců po celém světě) na zámku v Lánech u prezidenta Miloše Zemana v roce 2018. Byl jsem tam tehdy s poslancem Petrem Bystroněm z německé AfD. Byl jsem jediný novinář, který tam měl povolení být, natáčel jsem tam a fotil. Bylo to celé hektické a akční. Čas byl následně potom chvíli na letišti, kdy Bannon tehdy pokračoval svým letadlem za Viktorem Orbánem do Budapešti. No a tehdy jsem Bannonovi řekl, že je hrdinou naší dekády a on na to řekl, že „hrdinové teprve povstanou“. Steve Bannon je dnes ve vězení za pohrdání kongresem a soudem. Na Donalda Trumpa byl spáchán neúspěšný atentát, po Petru Bystroňovi jdou tak, že měl už dvacet domovních prohlídek. Myslím, že je jasné, že „hrdinové už jsou dnes tady“.

Tomáš Měšťan se Stevem Bannonem v Praze. Foto: Archiv Tomáše Měšťana

Potkal jste i slavného srbského režiséra a hudebníka Emira Kusturicu. Jaký je?

Emir Kusturica je prostě muž, který je mužem božím, a to doslova a do písmene. Je to renesanční člověk. Nejde jen o jeho úspěšné filmy či muziku. V Srbsku v horách vybudoval komplex zvaný Kustendorf (Mečavnik–Mokra Gora, Drvengrad) a nedaleko v Republice Srbské v BiH tzv. Andričgrad (podle jugoslávského spisovatele Ivo Andriče, nositele Nobelovy ceny za literaturu), kde se potkávají filmaři, muzikanti, spisovatelé, divadelníci atd... Je to místo, kde se prostě potkáte s lidmi, se kterými si máte co říct, a je zcela jedno, jaký mají politický názor. Respektují se a Emir na vše dohlíží jako místní horal, který tomu všemu udává směr a trend. Jakýkoliv rozhovor s ním je vždycky obohacující. Kromě toho si rád povídá v češtině, kterou se naučil v době studií na pražské FAMU. Ta škola je však dnes již na hony vzdálená tomu, co se na ní bylo možné tehdy naučit a pochopit. Dnes je to už jen dům plný „prázdných frází“, fízlování, udávání se navzájem a všeho, co s sebou woke teror nese. Dnešní absolventi, studenti a přednášející se dnes do Emira mnohdy opírají za jeho politicko-společenské názory. Nemají ovšem ani zbla potuchy o tom, jak ke svým názorům za svůj život došel a proč mu nevadí přijet do Kremlu za prezidentem Putinem a povídat si s ním o Tolstém nebo Dostojevském. Nebo když ho pozvou do Číny, aby tam dělal předsedu poroty největšího asijského filmového festivalu.

Teď mu v červenci dali Italové na festivalu cenu za celoživotní dílo, takže je vidět, že tu dehonestaci jeho osoby řeší jen nízcí lidé u nás. Kusturica se jasně postavil na stranu BRICS, kdy podporuje rozvoj států, které dříve podléhaly západu a byly ním kolonizovány. Emir je srbský patriot, pravoslavný křesťan a muž víry a cti. Jsem rád, že se s ním znám a taky jsem rád, že mu prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání (na můj popud). Když jsem to říkal Emirovi tehdy v létě ve Francii, kde jsem byl na koncertě jeho kapely The No smoking Orchestra, že mu na podzim prezident udělí vyznamenání, tak byl dojatý. S prezidentem Zemanem se pak setkal v Bělehradě. Emir Kusturica před tím podpořil Miloše Zemana na prezidenta v roce 2018, kdy jsem s ním natočil u něj doma v Srbsku video, kde řekl: „Kdybych byl Čech, volil bych Zemana“, což tehdy rozezlilo jeho někdejší československé pravdoláskové příznivce. Je to tak, Emir si prostě dělá, co chce, žije si svobodně, myslí svobodně a věří v boha. To je Emir Kusturica...

A co Miloš Zeman?

Prezident Miloš Zeman je stále tím velkým gigantem naší politiky. Bílou velrybou – Moby Dickem. Čím více harpunářů se jej snaží ulovit, tím více jich porazí a potopí jejich lodě. Považuji ho vedle Václava Havla (se kterým jsem nikdy politicky nesouhlasil, nicméně líbí se mi jeho dramatická tvorba), Václava Klause (se kterým, i když se považuji za konzervativního pravičáka se ne na všem shodnu) za tzv. třetího velkého muže porevoluční doby. Zeman si vše vybojoval sám. Začínal prostě od píky. Hodně mu pomohl jeho někdejší poradce a manažer Miroslav Šlouf. Zisk funkce premiéra a následně prezidenta jde hlavně za schopnostmi Miroslava Šloufa. To, že pak Šlouf dopadnul jako Falstaff z Jindřicha V., je krásné prolnutí Shakespearovského dramatu s realitou. Opět tedy ten magický realismus. Byl jsem tehdy v Top hotelu v Praze v roce 2013, když Zeman vyhrál prezidentské volby. Hned po vyhlášení výsledků si se Šloufem podal ruku, ale zároveň mu vyčítal únik rozhovoru, zaznamenaného tajnou službou, do médií. Šlouf v něm mluvil s někdejším „kmotrem Mrázkem" a tehdy tam řekl, že „mlhovi" (Zemanovi), stačí jen chleba se sádlem a cibulí. Zeman mu za to vyčinil, protože si myslel, že ho to připravilo o 10 % hlasů.

Co nejhoršího jste s politikem zažil?

To je v návaznosti na Miloše Zemana a Miroslava Šloufa. Když Zeman Šloufa odstavil, tak jako Jindřich V. odstavil Falstaffa, dostali se na jeho místo „dva kamarádi do deště“ (Nejedlý & Minář). Politika pro oba dva znamenala jen cestu k velkým penězům. Fajn, i to je motivace mnohých, dnes ani jindy se na tom nic nemění. Nicméně k věci. Když byl Emir Kusturica pozván na Hrad, aby mu prezident Zeman udělil vyznamenání, tak mu volali právě tito dva pánové. Kusturica jim řekl, že rád přiletí, že letenky ať neshánějí, že má vlastní letadlo, ale že by chtěl mít hotel na pár dní v Praze, pro sebe, ženu a dceru. Že by rád zavzpomínal na studentská léta. Bylo mu však řečeno, že Hrad nemá prostředky k tomu, aby mu hotel zaplatil. Toliko o těchto dvou pánech, a jim podobných, kterých je česká politika plná na všech stranách barikád.

Tomáš Měšťan a Emir Kusturica. Foto: Archiv Tomáše Měšťana

Kde budou moci čtenáři vaše knihy koupit?

Nakladatelství Naštvané matky distribuuje svoje knihy do všech knihkupectví v Česku, samozřejmě půjde to i přes e-shop. Asi uděláme i menší veřejné akce, kde budeme z knih číst a debatovat o nich. Plán je, že obě dvě vyjdou během roku 2025, je to hodně práce, ale bez toho to nejde.

Co si myslíte o současné politické situaci?

V podstatě se celý současný tragický vývoj nástupem Joea Bidena do Oválné pracovny v Bílém domě dal očekávat. USA drží Evropu pod krkem (mainstream tomu říká spojenectví), a vysává ji a prodává jí draho to, co by levněji nakoupila jinde. Mezitím se „zbytek světa“ formuje ve spojenectví BRICS, který sice naše euroatlantická civilizace podceňuje, ale to na věci nic nemění. Chuť lidí pracovat a mít se lépe v BRICS roste. Chuť lidí v euroatlantické civilizaci k práci upadá. K tomu nesmyslná byrokracie, zásahy do občanských svobod, kterými se západ vždy pyšnil. Sociální problémy, bezpečnostní problémy (islamizace, migrace, válka na Ukrajině a v Gaze). Vše se změní, až se změní obsah a nájemce Bílého domu. Donald Trump má reálnou šanci na úspěch, ale mainstream proti tomu udělá vše, viz volby v roce 2020, a teď dokonce i pokus o atentát. Trump mě ovšem potěšil výběrem svého viceprezidenta. J. D. Vance, jako tzv. „bílý plebs“, je přesně tím mužem, který ví, jaké jsou problémy současnosti v USA. Je také čtenářem a přítelem amerického bloggera a neomonarchisty Curtise Yarvina, kterého pro nás objevil sociolog Petr Hampl a často jej cituje. Já Curtise Yarvina hltám neustále a považuji se stejně jako on, za temného osvícence, temného Elfa (nemyslím ty české Elfí udavače), neomonarchistu a jak říká Yarvin: „Jsem temný Elf, toužící po králi.“

Co se týká politiky u nás doma nebo ve střední Evropě, považuji za naprosto skvělé, za skoro jako „výstřel z Aurory“, že vznikla v europarlamentu frakce Patrioti pro Evropu. Posun Andreje Babiše, kdy se z liberálně globalistických pozic posunul ke spojenectví s Viktorem Orbánem, rakouskými Svobodnými, a následně se přidali stěžejní hráči, jako RN Marine Le Penová, Salviniho Lega, Wildersova strana svobody atd. je prostě zásadní. Podporu mají i Ficova Smer-SD, i když jako nezařazených europoslanců. Fico je pro mě státníkem střední Evropy, který dnes už patří mezi hrdiny, a to říkám, i když je politikem levicovým. Konzervativní levice je potřeba, stejně jako konzervativní pravice.

V Evropě je šance na změnu, až se něco pohne v Paříži nebo v Berlíně. Ovšem viděli jsme teď absolutní tlak Macrona na to, aby se Paříž dál podřizovala Washingtonu a jím vyvolané předčasné volby, to jen stvrdily. Francie čeká na svého Napoleona, De Gaulla, prostě na nějakého generála nebo maršála. Mimochodem Marion Maréchalová (Le Penová), dnes již jako nová poslankyně v europarlamentu nese příjmení „Maršálová“.

Tomáš Měšťan s Petrem Bystroněm. Foto: Archiv Tomáše Měšťana

V Berlíně se nezmění nic. Tlak vlády na jedinou velkou reálnou opozici AfD je obrovský, dehonestace, pronásledování policií, tajnými službami, mainstream médii, vylučování z voleb, vyhrožování kandidátům za AfD atd. Německo v podstatě jako samostatný suverénní stát už neexistuje, je plně v moci „Bílého domu a korporací“ a viděli jsme to, když vyletěl do povětří plynovod Nord Stream. Všichni jsme viděli, jak Biden pár měsíců před tím veřejně na tiskové konferenci s kancléřem Scholzem řekl, že se mu Nord Stream nelíbí a že to bude řešit. I pětileté dítě ví, nebo tuší, kdo a proč Nord Stream zlikvidoval, to bez obav řekne nahlas, mainstream politici v Evropě mlčí...

Nicméně mezitím se může snažit na sobě pracovat střední Evropa. I když vláda Polska a česká Fialova vláda (je bez debat to, že jde o nejhorší, nejhloupější, nejarogantnější a nejméně kompetentní vládu od revoluce v roce 1989) de facto rozbila V4. Frakce Patriotů pro Evropu nebo i frakce pod vedením AfD (Evropa suverénních národů), k tomu bude mít dostatek příležitostí. Považuji to za naprosto stěžejní a zásadní pro budoucnost našeho prostoru. Nepatříme ani na východ ani na západ. Jsme prostě „Tolkienova středozemě“. Někdy nás ohrožuje „Mordor“ z východu (komunismus), někdy ze západu (nacismus a neoliberální globalismus). Nedávno se spojily v konfederaci africké země Burkina Faso, Mali a Niger, kde proběhly vojenské převraty a následně byli vyhnáni jejich někdejší evropští kolonisté. Tyto země se spojily v Alianci zemí Sahelu. Když to umějí v Africe, půjde to i u nás, snad svobodnými volbami, ale i ty už začínají být pro globalisty nebezpečné... Tak uvidíme, jak se k tomu postaví.

Věřím tak, že lepší časy ještě přijdou, jen musíme být odolní, jak vzkazuje z vězení Steve Bannon, pracovití a nesmlouvaví. Musíme mít vůli k činu a touhu zvítězit...