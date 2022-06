Začalo to u Faltýnka? Bývalý ředitel dopravního podnik připomněl, kde vznikla kauza Hlubuček

reklama

Jak s odstupem času vzpomínáte na vaše téměř tříleté působení v čele Dopravního podniku Praha (DPP)? Vrátil byste se do čela DPP?

Vzpomínám na to moc rád. Nejen na ty tři roky v čele podniku, ale i na těch více než 26 let před tím. Já jsem nastoupil do DP Metro hned po vojně a až do sametové revoluce jsem pracoval v provozu. Manažerské pozice jsem začal vykonávat až po změně režimu. Pracoval jsem například na pozici náměstka ředitele, když byla v roce 2002 povodeň. To byla tvrdá škola. Později jsem zastával i pozici personálního ředitele DPP, až do roku 2008, kdy jsem z podniku odešel, to byl generálním ředitelem Martin Dvořák. V DPP jsem tedy pracoval prakticky 30 let a mám k němu citový vztah. V DPP je spousta srdcařů. No a jestli bych se vrátil? Myslím, že cesta už jde jinudy. Máme velmi zajímavý byznysový model, roste nám to pod rukama, nepotřebujeme žádné dotace, žádné vlivné politiky. Je to ekologické téma hospodaření s vodou, na bázi cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje. Strašně nás to baví a má to neskutečný potenciál.

Za vaší éry došlo k prodloužení metra A, ale zároveň váš odchod provázala kritika tehdejší primátorky Adriany Krnáčové, která vám vytýkala problémy spojené s dodávkou tramvají, ale také ústupky vůči firmě Rencar, která zabezpečovala reklamu v metru. Jak se na tuto kritiku díváte po více jak šesti letech?

Dopravní podnik Praha provází v posledních letech řada skandálů či vážných pochybností. Čím to je? Může za to velikost firmy, nebo politici, kteří ji řídí?

Jednoznačně to je vina politiků, kteří podnik řídí. Mnoho let vnímám u politiků pocit, že dopravě rozumí a tím pádem do toho mohou mluvit. Valnou hromadou společnosti je rada města, která rozhoduje o klíčových otázkách chodu firmy. Dozorčí rada je 15členná a z toho je pět zástupců zaměstnanců, ostatní jsou nominovaní politici. Pouze v představenstvu jsou odborníci. Teda až na pana generálního ředitele, toho za odborníka nepovažuji. To, že politici nejsou schopni takovýto podnik řídit, je vidět z reakcí pana radního pro dopravu Scheinherra a pana primátora Hřiba. Oba se tváří, že u toho nebyli, že jim nesvítili a za nic nemůžou a teprve teď to začnou čistit. Tak to mají takřka čtyři roky zpoždění.

Asi největším skandálem je aktuální korupční kauza spojená s dnes již bývalým náměstkem primátora Petrem Hlubučkem. Pokud budeme vycházet z policejní verze, kde se podle vás stala největší chyba? Šlo o lidské selhání, nebo jde o podstatně hlubší problém?

Zcela jistě je to největší skandál jak DPP, tak i vedení města. Nikdy v historii neodváděla policie 1. náměstka primátora v poutech. A kdy to začalo? Paradoxně naším odvoláním, mým a paní ekonomické ředitelky Magdy Češkové v květnu 2016. Mimochodem post ekonomického ředitele je ten, na který pan Hlubuček později prosadil svého kandidáta pana Mateje Augustína, nyní obžalovaného v této kauze. Tuto akci připravil pan Jaroslav Faltýnek v době, kdy Praze vládlo ANO. Těch pokusů bylo víc, ale nějak se jim nedařilo přesvědčit potřebný počet členů dozorčí rady, aby pro to hlasovali. Situace byla dlouho poměrně vyrovnaná. Pro mé setrvání bylo šest členů dozorčí rady - pět zástupců zaměstnanců a pan Petr Šimůnek. Pro naše odvolání byli zástupci politiků ANO a sociální demokracie. Jazýčkem na vahách byli právě pan Petr Hlubuček a Petra Kolínská, a ti se přiklonili na stranu tehdejšího vedení města. Tím začala éra, jejíž konec právě sledujeme.

V souvislosti s touto kauzou se hodně mluví nejen o trestněprávní odpovědnosti, ale i té politické, protože Dopravní podnik je přeci jen obrovskou městem vlastněnou firmou. Jste spokojený s dosavadní sebereflexí politických představitelů Prahy?

Vůbec ne! Je nehorázné, jak se k tomu současná koalice postavila. Žádná politická odpovědnost, žádný pokus tomu zamezit a teď nás začnou přesvědčovat, že je máme na podzim volit, aby nám ukázali, jak to dají zase dohromady. Jak říkám, nehoráznost!

Co by se podle vás mělo stát, aby se pro příště nic podobného nemohlo opakovat? Je možné něčemu takovému vůbec systémově zabránit?

Dost těžká otázka na pár řádek. To, co mi chybí, je dostatek zkušených odborníků v politice. Jen malý příklad na závěr. Praha měla a má, včetně dočasného pana primátora, ve svém čele několik lékařů. Nikdo by si nedovolil zpochybňovat jejich erudice v tomto oboru. Doprava je ale stejně vysokoškolský obor jako medicína, ale do toho mluví nezkušení a dopravně nevzdělaní diletanti. Pojďme to společně změnit.

