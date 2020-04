Žádná bouře se nekoná. Situace v ANO na jihu Moravy se zklidňuje. S hejtmanem fungujeme dobře, říká PL Petr Vokřál

reklama

Česká republika se už přes měsíc potýká s epidemií nového koronaviru. Jak vnímáte opatření státu a krajských samospráv mající za cíl šíření nákazy potlačit? Jak si stojíme v porovnání s jinými státy Evropy?



Je velmi těžké a zatím ještě předčasné hodnotit dnes situaci. Ani přesně nevíme, jak dlouho bude tato mimořádná situace trvat. Ukazuje se, že na takové katastrofy se nelze nikdy plně připravit, ale jsem jednoznačným podporovatelem opatření, která byla přijata. Minimálně co se týká zdravotnických zařízení a jejich zatížení jsme na tom v porovnání s okolním světem výrazně lépe. Těší mě semknutí všech v tomto boji. Heslo „Dáme to“ skutečně platí. A za to díky všem. Od vlády, krajských samospráv přes lékaře, zdravotníky a tisíce dobrovolníků. Porovnávat strategie a nařízení v ostatních zemích si určitě netroufám, ale jsem rád, že nezažíváme situaci podobnou Itálii, Španělsku, Francii či USA. A to je jednoznačně dobře. Jestli byly možné lepší scénáře a bylo moci přijmout nějaká další opatření, to nám ukáže až čas.



Čtyři roky jste řídil Brno, druhé největší město naší země. Jak si podle Vás Brno v této chvíli stojí? Dělal byste něco jinak?



Za normální situace bych byl velmi kritický. Město se bohužel v mnoha směrech víceméně zastavilo. Ale činit tak v dnešní mimořádné době by nebylo fér.





Je něco, čeho litujete, z čeho jste zklamaný?

Poslední dobou je rušno kolem krajské organizace hnutí ANO v Jihomoravském kraji. Skandál kolem pana Švachuly, údajné spory o kandidátku atp. Jak to teď u Vás na jihu Moravy vypadá?



Každý, kdo sleduje vývoj, tak určitě vnímá, že tyto kauzy hnutí poškozují. A to mě osobně velmi mrzí. Snažím se pracovat, jak nejlépe to jde a jsem přesvědčený, že úspěšně. Bohužel takové záležitosti vždy dojem z této práce kazí. Diskuse při tvorbě kandidátky probíhají ve všech stranách. Důležitý je konsenzus a ten tady vznikl. Krajské předsednictvo i sněm schválil kandidáty zásadní většinou. To je demokracie, i když se to někomu nemusí líbit.



Ekonomický deník přinesl zprávu, že na Váš popud byly vedením hnutí zrušeny hned tři místní organizace v Brně, a to prý mimo řádné procedury, jak to předpokládají stanovy. Někteří vyloučení členové se hodlají bránit i soudně. Co na to říkáte? Jak to bylo?



Je to velmi nešťastná situace. Některé buňky bohužel nerespektovaly principy fungování hnutí. Řada kroků dlouhodobě poškozovala hnutí jako celek. Já sám jsem o tom mluvil na řadě setkání i s některými členy osobně. Bohužel jsme se nakonec museli rozhodnout k takto razantnímu kroku. Dáváme tím jasně najevo, že se od některých kontroverzních praktik, které v politice někteří považují za standard, prostě budeme zásadně distancovat. Přesně z tohoto důvodu a proti i těmto praktikám v politice hnutí ANO vzniklo.

Co se týče kandidátky do krajských voleb, sice teď všechno pozastavila krizová situace, nicméně volby se blíží. Začíná už být jasněji, jak to s kandidátkou bude?



Kandidátka je schválena krajským sněmem a čeká nás schvalování na celostátní úrovni. Věřím, že teď už je jasno. A já jsem rád, že je mezi kandidáty současný hejtman, lidé, kteří už pro kraj mnohé udělali, ale i nové tváře, které kandidátku obohatí.



Tady nelze vynechat pana hejtmana Šimka, s nímž máte prý napjaté vztahy. Je to tak? Co Vaše spolupráce?



Vždy jsme se s hejtmanem dokázali dohodnout, spolupráci s ním hodnotím jako dobrou. I dnes se snažím pomáhat, kde je potřeba. Vážím si jeho práce, obzvlášť nyní, a proto jsme se před časem domluvili na pokračování naší spolupráce i v dalším období. Věřím, že budeme dobře spolupracovat i do budoucna.



Jihomoravský kraj dlouhodobě připravuje projekt rehabilitačního centra v Pasohlávkách u Novomlýnských nádrží. Územní rozhodnutí je platné již skoro rok. Jak je tento projekt daleko?



Momentálně se připravuje dokumentace pro vyhlášení soutěže na dodavatele celého Sanatoria. Původně jsme chtěli záměr schválit v krajském zastupitelstvu během dubna. Dnes je ale jasné, že budeme muset počkat, jak velké dopady na ekonomiku a tedy i rozpočet kraje bude mít dnešní epidemie. Každopádně je to ale skvělý projekt, který jižní Morava potřebuje. Uvidíme, jestli si ho nyní budeme moci dovolit. Je možné, že pro něho budeme hledat spoluinvestora.





Co se týče dalších klíčových témat a projektů pro jižní Moravu, co dalšího by mělo být v příštích letech z Vašeho pohledu na stole?



Jednoznačně jsou to projekty v oblasti zdravotnictví, kde máme připravenu již řadu projektů, a dále v sociální oblasti, zejména vzhledem ke stárnutí populace. Dnešní situace si zcela jistě vyžádá ještě celou řadu dalších strategických rozhodnutí. Velice dobrou výchozí pozici má Jihomoravský kraj v tvorbě pracovních příležitostí ve výzkumu a inovativních průmyslech, kde patříme ke špičce ve střední Evropě. To považuji rovněž za klíčové, protože tato pracovní místa na sebe váží další pracovní příležitosti a možnosti v podnikání. Toto bude zcela jistě v příštích letech velkým tématem, nejen v našem regionu. A je třeba toto téma dále rozvíjet.



Nedávno jste se stal ambasadorem Národní sportovní agentury pro jižní Moravu. Jak se to promítne v Jihomoravském kraji?



Je to velmi čerstvá věc, která se teprve rozjíždí a dá to ještě hodně práce a úsilí. Na druhou stranu, mi to dává samozřejmě možnost načerpat dostatek informací a pomoci Jihomoravskému kraji při realizaci významných sportovních staveb, ale, a to především, pomoci klubům v malých obcích tak, aby i děti z menších obcí měly možnost kvalitního sportovního vyžití.

Co říkáte na některá vyjádření paní Votavové, bývalé členky Židlické buňky?



Je to bohužel směs nepravd a případně neznalost chodu hnutí. Pokud paní Votavová říká, cituji –„ navrhovala na čelní místo pana Šimka, který je členem naší organizace…“, tak to jen vypovídá o tom, jak vedla „svoji“ organizaci, když ani neví, že pan Šimek nebyl nikdy členem Hnutí ANO, tedy ani té „její“ organizace. Stejně jako informace, že kandidátka byla posvěcena na Brně-střed. To se schvalováním určitě nemá nic společného. Naopak zcela ignoruje fakt, že na krajský sněm byla předložena kandidátka schválená řádně krajským předsednictvem. To je obrázek o tom, jak někteří lidé ve hnutí fungují nebo spíše jak si to představují.



Úsměvné je také, když píše, že - opět citace: „Měli jsme tu problém s bývalým starostou Reném Novotným, který vedl radnici do roku 2018. V dalším volebním období už jsme ho ale nechtěli“. Zapomněla ale říci, že ho schválili na první místo kandidátky, pan Novotný s největším počtem preferenčních hlasů volby vyhrál a do dvou dnů po vyhraných volbách podpořila tato skupina na starostu někoho jiného. Toto jsou praktiky, které mi hlava nebere. Toto je mimo moje chápání a hnutí to poškozuje. Jsou to jen střípky celé mozaiky problémů v této organizaci, která s kauzou Švachula souvisí jen okrajově, přes hluboký propletenec lidí v pozadí, kteří se snažili hnutí v těchto oblastech ovlivňovat.



Pro mne je naprosto nepřijatelné, aby se lidé mimo hnutí pokoušeli ovlivňovat chod hnutí přes skupinky navelrybařených členů. Já jsem do politiky vstupoval ze zcela odlišných důvodů. Určité praktiky bývalých členů některých standardních politických stran uplatňující vliv v hnutí, klientelizmus a podobně to zcela jistě nebyly.





