Žádné nařízení o testovaných a očkovaných se v restauracích dodržovat nebude. Senátor za ODS tuší, jak to dopadne

Co říkáte aktivitám ministra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka k cestě do Moskvy? Máme jako Česko vůbec na to, uspořádat summit Putin–Biden?



Ministr Hamáček se chová zcela nezodpovědně, a prokazatelně o cestě do Moskvy lhal. Navíc lhal strašně hloupě a jeho báchorky by si nevymyslel ani školák. Hamáček nadbíhal Číně a teď provedl veletoče kolem Ruska. Jedním slovem zoufalost.

Navíc způsob, jakým si vymýšlel, velmi uškodil českým národním zájmům. A to je vážné, protože to je dlouhodobá záležitost. A protože v cizině nejspíše naši pohádku „O hloupém Honzovi“ neznají, jsme za hlupáky.

Summit Putin–Biden navrhovat v době, když takřka současně jdete vyhostit agenty a diplomaty z ruské ambasády v Praze, může jenom někdo, kdo postrádá jakýkoli smysl pro realitu.

Hamáček u toho všeho zřejmě prováděl hrátky společně s Pražským hradem, ale výsledkem je něco, za co by už nikdy neměl působit v politice.

Podle pirátské iniciativy by se v občankách měla zrušit kolonka pohlaví. Je to dobrý nápad? Neotevřeme s tím pomyslnou „Pandořinu skříňku“?

V tom případě vyvstává třeba i otázka, jak oslovovat členky Pirátské strany. Piráte, nebo pirátko? Pohlaví lze zrušit opravdu jen v nějaké kolonce. Piráti jsou bohužel v některých věcech opravdu pseudomarxisté. V parafrázi na seriál Městečko Twin Peaks bych řekl, že: „Piráti nejsou tím, čím se svým voličům mohou zdát.“ Pokud se Starosty vyhrají volby, mohou se divit nejen jejich koaliční partneři Starostové s velkým „S“, ale i všichni opravdoví starostové našich měst a obcí. Hlavně však naši občané, které může čekat ještě mnoho dalších nesmyslných nápadů, kterým budou muset čelit.

Co říkáte návrhům, aby se před hospodami a restauracemi povinně testovalo? V chumlech stojících před nálevnami zatím nic takového nevidíme.

Žádné nařízení o testovaných a očkovaných lidech se v restauracích nebude dodržovat. Lidi si to řeší a vyřeší po svém. Ve chvíli, kdy vám odpovídám, platí, že kontrolovat nebudou zaměstnanci hospod, ale policisté. Dalo by se ale říci, že to je posun k lepšímu? Já případným kontrolujícím nezávidím a vyzývám nás hosty – buďme k nim prosím tolerantní a chovejme se zodpovědně. Za pár dní již ale může být všechno jinak. Myslím si, že kontrolu by si měli povinně vyzkoušet třeba členové naší vlády.

Jaká je v tom navíc spravedlnost? Když čekáte týdny či měsíce na očkování, a za to žádný občan nemůže, proč máte mít jiná práva než někdo jiný? Myslím si, že to opět zavání právním gangsterismem, který vláda opakovaně předvádí. Něco ministři řeknou, pak se zjistí, že je to hloupost, a navíc soud nařídí to změnit. Řekl bych, že po otevření se hospody rozeběhnou a budou v nich všichni, kteří budou chtít.

Jak si podle vás s covidem stojíme? Zvítězili jsme? A po kolikáté již...

Pokud někdo považuje za vítězství nad covidem 30 tisíc mrtvých, tak já to považuji za krutou daň, k čemuž přispělo i zcela nezodpovědné chování vlády loni v létě a na podzim, když premiér Babiš nařídil rozvolnit příliš brzy. Obdobně, jako na to tlačil ministr všeho možného Havlíček před Vánoci. Chaotická a každou hodinu se měnící rozhodnutí vlády, která vidíme už od března loňského roku, také zhoršila situaci. Vláda prostě selhala v mnoha směrech. Ke 13. květnu byla zveřejněna data, kolik osob v ohroženém věku nad 75 pořád nebylo očkováno, a ten výsledek je tristní. Více než třetina těchto lidí nebyla vůbec očkována. Jak je to možné? Mezitím Babiš vyhlašuje registraci pro zdravé osoby starší 40 let. Postrádá to logiku.

Bude podle vás „léto, jak má být“ a bude vše zapomenuto, nebo nám bude covid dále hrozit?

Určitě bychom se neměli inspirovat názvem italského filmu „Vyšetřování skončilo – zapomeňte“. Vše nemůže být zapomenuto, to by mohl být tragický omyl, proto je určitá obezřetnost pořád namístě. Každá predikce v případě covidu-19 může být ošidná. „Léto, jak má být“ ještě úplně nebude, protože určitá omezení při cestování zřejmě platit budou. Ale myslím si, že s postupujícím očkováním se bude situace zlepšovat. Nevíme, jak se bude vir chovat, ani přesně nevíme, jakou imunitu vakcinace přinese. Takže rozvolňování ano, ale stále musíme být ostražití.

Co říkáte dalšímu a dalšímu zadlužování republiky?

Přestože koronavirová pandemie byla velká a některé sektory hospodářství i část občanů zasáhla velmi tvrdě, způsob, jakým Babišova vláda zadlužuje zemi, je nezodpovědný a nepřijatelný. Zejména proto, že u některých výdajů není prokazatelné, že šly na boj s pandemií. Vláda se nechová jako řádný hospodář a vypadá to, že je jí úplně jedno, co po sobě zanechá. Vypadá to, že si řekla: „Po nás potopa.“ Jsem dlouholetým starostou v městské části Plzeň-Slovany, a kdyby se náš obvod choval jako Babišova vláda, tak by už dávno zbankrotoval. Říjnové volby do Poslanecké sněmovny proto musí přinést změnu vlády a musí se nastolit lepší hospodaření. Bohužel to bude pak krušné pro všechny.



