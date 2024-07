Západ v éře debilismu. Profesor Žaloudík do něj zahrnul i premiéra lokaje

Už jen něco přes rok zbývá pětikoaličnímu kabinetu do konce funkčního období. Máte při pohledu na jeho dosavadní počínání jasno, s čím si budete vládnutí Petra Fialy především spojovat?

Kroky váženého pana premiéra profesora Petra Fialy za dobu jeho premiérování si budu spojovat se slušností ke svým, s nezávislostí na názorech nesvých, s vazalstvím až lokajstvím k vlivným cizím a také s aspirací postoupit dále. Je možné, že Eurounie poté, co lehce upustí ze sytě zelené doktríny, bude pestřejší a pan expremiér jí pak dodá při postupu sám něco fialového odstínu. Mnohé už ani poničit nelze.

Ale třeba funguje jen v mantinelech, jakých může. Neurolog Martin Jan Stránský nedávno pro ParlamentníListy.cz tak trochu provokativně při hodnocení Fialova kabinetu uvedl, že je úplně jedno, kdo vládne, pokud se jedná o svobodnou demokratickou stranu, která má demokratické mechanismy, protože absolutní většina našich zákonů je podmíněna Evropskou unií. Vypadaly by tedy u nás předchozí tři roky politicky stejně či dost podobně, i kdyby v posledních volbách nepropadlo víc než milion hlasů a pětikoalice se díky souhře náhod a pro ni šťastných okolností nedostala k moci?

Když to řekl onen vážený neurolog, bude to asi tak. O neurologii je známo, že mívá dobrou diagnostiku, horší už to bývá s léčbou. Nervový systém je mrška tajemná a stále má jaksi navrch nad zbytkem člověka. Je v tom tvrzení ovšem i jistá odevzdanost a logika závěru, že chodit k volbám je vlastně zbytečné a progresivní že jsou spíše autoritativní režimy. Také ono otřepané, že svoboda je poznaná nutnost. Nevím, zda však tímto rozkladem nešířím poplašnou zprávu. Jsem profesí chirurg a onkolog, učili mě spíše uklidňovat a budit naději činy. Šíření zoufalých zvěstí bych přenechal jiným oborům a médiím.

K červnovým volbám do Evropského parlamentu přišly bezmála tři miliony voličů, což je o 600 tisíc více než v kterýchkoli předchozích. Co mohlo naše spoluobčany přimět k tak nezvykle hojné účasti? Chtěli se vymezit proti neoblíbené Fialově vládě?

Při této otázce se mi vybavil text pochodové písně „Až nás půjdou milióony, všichni proti větru“. Jenže jistěže nepůjdou, a když, tak chvilku jen v afektu, a hlavně pak s větrem. Poznal jsem mnoho lidských tužeb, přání, starostí, snů a stesků, ale nikoli člověčí touhu vymezit se proti vládě. Mnohé totiž nezajímá. Někteří se snažili vymezit proti hlouposti, servilitě, lokajství, dozadnicevlezectví, pokrytectví, ale vláda je jen pár občanů, byť vybraných, protože nejlepších z nás. „Lidé, bděte!“ už se stalo jen teatrálním heslem, hlásal bych teď spíše „Lidé, čtěte!“ Třeba skvělého sociologa, proto u nás opomíjeného Honzu Kellera. Vysvětluje mimo jiné, jak jsme už ve společnosti do drtě nastrukturováni přečetnými zájmy, ambicemi a strachy, takže „revoluce hlav a srdcí“ nehrozí.

Překvapivě skončilo poměřování sil mezi STAN s ministrem vnitra v zádech a mladou a krásnou Danuší Nerudovou jako jedničkou kandidátky a koalicí Přísaha a Motoristé na straně druhé. Oba subjekty sice získaly shodně po dvou křeslech, ale nováček ve volbách dostal o 50 tisíc hlasů víc. Možná i proto Vít Rakušan po volbách na adresu Filipa Turka pro iDnes.cz zhrzeně pronesl: „Není to nějaký sympatický chlapík, který si jezdí autem, ale veskrze nebezpečný člověk.“ Co si myslíte o tom, když ministr vnitra někoho veřejně označuje za nebezpečného člověka? Čím může být Filip Turek nebezpečný? A pro koho?

Stále se někdo nový objevuje a říká, že chce něco dobrého, co mi prospěje, byť v sedmdesáti už jaksi tuším, co mně a mému okolí prospívá nebo škodí. O Filipu Turkovi jsem slyšel, o paní profesorce Danuši Nerudové rovněž, rovněž o nezávislém starostovi se zodpovědností za věci niterné panu Vítu Rakušanovi, který má v popisu práce označit živly nebezpečné. Jsou to všechno asi hodní lidé, kteří chtějí lepší svět pro sebe a možná i pro příznivce, neboť pro všechny nelze.

Znám ovšem také spoustu dalších zajímavých a činorodých lidí. Kdysi jsem míval v akváriu rybky živorodky, teď bych asi sháněl spíše činorodky. Řečmi mi jmenovaní neubližují, snesu názorově leccos, protože je ta demokracie, podle Karla Kryla demokratúra. Pokud činy s řečmi neladí, mohu se ozvat vždy co pár let ve volbách miliontinou vlivu voliče. Každodenní a daleko větší vliv na vůli i zvůli lidu má zajisté naše veřejnoprávní televize, jak a koho představí a koho vyžene do zapomnění. Asi je to tedy na ní. Proto si ji zřejmě platíme, a pokud si i připlatíme, bude prý to ještě lepší.

Pětice vládních stran sice neuspěla v eurovolbách, když získala jen devět z 21 křesel, ale jejím poslancům se podařilo prosadit ve Sněmovně korespondenční volbu ze zahraničí, od níž si slibuje nějaké tisíce či desítky tisíc hlasů navíc oproti konkurenci. Je zvýšení voličského komfortu a zapojení více lidí do politiky pádnějším argumentem než možné zpochybnění voleb, poněvadž nebude možné zajistit minimálně dva jejich ústavní principy tajnost a přímost? Máte jako bývalý senátor pro tento způsob volby pochopení?

Cui bono? Komu to prospívá? Tážeme se tak odedávna. Toto řešení prý vychází vstříc krajanům v cizině, že nemusejí cestovat, utrácet a zatěžovat již tak zatíženou dopravu. Je to tedy také řešení ekologické. Krajané v zahraničí však volí podle průzkumů více ty, kteří se jim zdají pokrokovější, chytřejší a světovější. Takže řešení je nejen ekologické, ale i logické, že ti světovější, chytřejší a pokrokovější kandidáti si i takto chtějí přidat na hlasech, možná i z jakési nejistoty o sobě. A platí, že větší bere.

Čemu a komu prospěje funkce vládního koordinátora strategické komunikace státu, v níž se už činí nedávný náčelník Vojenské policie plukovník Otakar Foltýn? A bude stačit tucet oficiálně přiznaných úředníků, které bude mít k ruce, aby si poradil s dezinformacemi, které škodí státu a vládě?

S ostychem přiznám, že mně osobně to asi neprospěje. Ostatně v podobném benefitu doby jsem vyrostl. Ale mohu se zeptat u nás na vsi, zda by úrovni venkova prospělo, kdybychom měli také obecního koordinátora diskuse a zpráv z okresu, aby občané netápali. Nicméně je to strategie již staršího data.

Už před 400 lety to popsal Jan Amos Komenský ve XXX. kapitole svého nadčasového díla Labyrint světa a ráj srdce takto: „Královna Moudrost má své nepřátele a musí se před nimi chránit dvěma ochránci. Ochránce v liščí zbroji se jmenuje Úlisnost, ten druhý v železe a ohni Moc. Kde nemůže jeden, chrání druhý. Pes, který u nich stojí, je tam jako strážný, aby štěkotem hlásil, když se blíží někdo podezřelý, a odežene ho. U dvora mu říkají Posel, ale ti, kterým se nelíbí, mu přezdívají Donašeč.“ Nyní po 400 letech už je to dále. Moudrost je střežena Vysvětlovačem informací a Koordinátorem komunikace.

Volby do EP rozkolísaly politické scény ve Francii a v Německu. Zatímco prezident Macron zareagoval rozpuštěním parlamentu a vypsáním předčasných voleb, kancléř Scholz v zemi našich sousedů se rozhodl výzvy ke stejnému kroku ignorovat. K předčasným volbám šla už i nečlenská Británie, kde triumfovali labouristé, ve Francii získala nejvíce mandátů levicová koalice. Ocitla se Evropa na politickém rozcestí a dá se mluvit o nástupu levice? Co to může znamenat pro budoucnost projektu s názvem Evropská unie?

Ano, ve Francii i v Německu se za posledních 250 let už rozkolísalo mnohé. V Německu vždy bylo více disciplíny. A těch rozcestníků už bylo hodně. Skoro až tak, že poskakujeme od křižovatky ke křižovatce jako autem v metropolích. Něco z toho mělo a může mít důsledky také u nás. Pozoroval bych to zatím, ale zejména zkoumal úmysly kormidelníků. Nicméně v trojrozměrném prostoru je těžké hrát jen lineární hru na levici a pravici. Zjevně jsou zde kromě směru doleva či doprava také směry nahoru a dolů a dopředu a dozadu. A pokud dozadu a dolů, tak zda zleva či zprava, je jedno.

Ani projekt V4 nemá své jisté. Fialova vláda se viditelně distancuje od Maďarska a Slovenska, zatímco předseda nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš si s předsedy vlád obou těchto zemí notuje. Je politicky prozíravější orientovat se na mocnosti jako USA a Německo, jak to činí současná vláda, nebo spíše na okolní země, s nimiž nás mnohé spojuje, což by nejspíš prosazoval Andrej Babiš, pokud by za rok znovu sestavoval vládu?

Projekt V4 zde byl vlastně jen krátce. Postačí už asi jen obecná křesťanská teze, že se máme mít všichni rádi. To třeba projekt Rakouska-Uherska měl silnější tradici a tam se to také asi zvolna posouvá a posune. V Rakousku máme zkušenějšího a méně hloupého bratra vychovatele. Již za mého krátkého sedmdesátiletého života jsem zažil vedení – chcete-li, tedy orientaci – z Moskvy, Bruselu i Washingtonu, moji rodiče ještě i z Berlína a prarodiče také z Vídně. A do toho věčný všetečný Vatikán.

Tážete-li se, jak se v tom dále motat, pozorujme modely hradní, vládní i opoziční. A také běžel či ještě běží v televizi takový pořad o opuštěných štěňatech s názvem „Chcete mě?“ To aby si je někdo z útulku vzal k sobě, že jsou milá, mají potenciál, lísají se, k pánovi přilnou a na cizí budou po výcviku štěkat. Nejsem skeptik, jsem stoik. Spolu s otci stoiky říkám: „Bože, dej mi sílu, abych ovlivnil, co ovlivnit mohu, pokoru, abych se nesnažil ovlivňovat, co nemohu, a moudrost, abych obojí od sebe rozpoznal.“

Tři měsíce po volbách do Evropského parlamentu se v Česku budou konat krajské a senátní volby. Vy jste v letech 2010 až 2022 zasedal v Senátu jako nestraník s podporou původní ČSSD, v krajském zastupitelstvu pak v letech 2020–2024. Co vás vedlo k tomu, že se v září budete ucházet o zvolení v krajských volbách v barvách jiné ČSSD (České suverenity sociální demokracie) než doposud, a to na kandidátce koalice STAČILO!?

Původní ČSSD mi jako dřívějšímu senátorovi a nyní zastupiteli v Jihomoravském kraji pod zadečkem jaksi vyšuměla nebo se rozšuměla doširoka mezi Socdem a Českou suverenitu sociální demokracii. Mnozí její čelní funkcionáři se přemístili do ANO, PRO, SPD, dříve i k Zemanovcům a již nepřehledně leckam, také nikam. Vysvětluji si to jako logický vývoj úspěšné strany, neboť už všichni ve vlasti i v Evropské unii jsou sociální demokrati, tudíž sociálnědemokratické strany obdařené po 140 letech totálním ideovým vítězstvím v myslích všeho lidu už netřeba. Neznám totiž nikoho, kdo by hlásal, že je asociální a nedemokrat. Od Ursuly po Danuši, od Káji po Kláru, od Petra po Pavla smýšlejí všichni sociálně a demokraticky.

Někdy se však, hlavně po ránu a maje ještě energii, radikalizuji a říkám si, že už třeba toho veselí stačilo. Navečer mě to zase přejde, že jako by ještě nestačilo, ale zaujala mě protagonistka koalice STAČILO!, že má vyřídilku, náhled a je taková mile, úměrně a seriózně radikální, jako jsem se snažíval být zamlada. Také mě zaujal americký pan prezident Joe Biden, když onehdy médiím pravil, že ve vyšším věku patrně musí méně pracovat a více spát a po osmé hodině večerní už nic, ani doma. Dokonce i on si tedy říká, že stačilo. Možná už je a bude nás s tím konceptem STAČILO! více, byť těch, kterým to dosud ke spokojenosti a vlastní prosperitě nestačilo, bude také hodně. Inu, demokracie má mnoho podob, úskalí, výzev i příležitostí, jak pravili a zažili její praotcové.

Zmínil jste Joea Bidena. Jeho vyzyvatel v blížících se volbách Daniel Trump se stal terčem atentátu. Co o tom soudíte?

O různých možnostech jak „zastavit“ Donalda Trumpa už dříve někteří analytici spekulovali. Je zjevné, že Donald Trump se mnohým nehodí a nemusí to být jen hnutí v mysli jednoho devianta. Riziko nelze pokládat za odstraněné, neboť i přituhne. Máme zde ostatně také nedávný případ Roberta Fica, na který už se u nás jako by pozapomnělo, asi že pan premiér hezky zhojil a nemá český mainstreamový názor. Velmi tragikomicky ovšem vyznívají sériová vyjádření světových politiků, včetně našich bojovných předáků, kteří jednomyslně a stejnými formulacemi odsuzují vraždy jako nepatřičné pro politiku a řešení názorových rozporů.

Lze si snad představit něčí vyjádření, že vraždění je OK a chvályhodné? Jde tedy jen o zbytné formalizované pokrytectví a laciné zviditelňování plků. Mohou třeba také všichni společně ve stylu nerozborné internacionální jednoty podpořit přikázání „nezabiješ“ z Desatera a nebo se halasně shodnout, že po dešti bývá mokro. Média tyto prázdné plky samozřejmě donekonečna opakují a má z toho vyplynout jak citliví, zrale uvědomělí a morální jsou také naši plkající politici. Ti rovněž „přejí soustrast“ příbuzným paralelně zabitých a zraněných. Měl by někdo politiky a investigativní redaktory poučit, že je docela nesolidní „přát soustrast“. Soustrast se projevuje a nikomu nepřeje. I to je znak nevzdělaného debilismu.

Spekuluje se o nejrůznějších okolnostech atentátu. Nad čím se pozastavujete vy?

Mě napadá, že všichni ti hoši z ochrany exprezidenta, FBI či CIA jsou spíše veselé filmové osoby školené v Hollywoodu. V nynější době dronů, s nimiž si už hrají i tatínkové a kluci na hřištích měst a v polích venkova, snad tito „profesionálové“ nesledují a nemají pod kontrolou střechy a okolí těchto exponovaných meetingů? Ostatně nejméně dva účastníci shromáždění prý podle svých autentických vyjádření několik minut pozorovali a upozorňovali na muže plazícího se s flintou na střeše. A ochranka nic nevidí? Asi že mají hoši imponující černé brýle nevidomých neviditelných agentů. Buď jsou tedy i v USA placeni „čučkaři“ nebo je to ještě jinak a někdo si z nás opět dělá legraci.

O zdraví kandidáta Donalda Trumpa se lze jistě i nadále obávat, ať už mu kdo fandí či nikoli. Okcident, tedy nekulturně kulturní Západ, jako by dále zabředával do vlastních rozporů mezi deklaracemi a realitou. Současná protektivní demokracie, chránící proti úpadku i proti prosperitě, proti informacím, rozumu i názorům, včetně vlastních, zjevně degeneruje. Není asi nespravedlivé nazývat tuto etapu socialismu, kapitalismu a covidismu debilismem.