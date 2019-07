Záruba, Bosák, Písařovicová, Szántó a další. Tady si poslechněte, jak se ta vaše matka živitelka chová

ROZHOVOR „Česká televize je nejdokonalejší institucí v širém to světě, možná i ve vesmíru. Cenzura prezidenta republiky, začerňování smluv na desítky milionů, propaganda, názorová nevyváženost a tak dále neexistují. Ideální firma zalitá sluncem. Škoda, že není kótována na burze, po jejích akciích by se jen zaprášilo,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz radní Českého rozhlasu Tomáš Kňourek.

Jak hodnotíte přístup médií k akci na Letné a celkově k demonstracím?

Tak média, a myslím samozřejmě ta z hlavního šturmu, byla od začátku jakýmsi latentním spolupořadatelem těchto akcí. Zcela evidentně se svým aktivismem, propagandou a cenzurou jiného názoru podílejí na radikalizaci společnosti, o které tak rády remcají. Opět dominují emoce, ratio se vytrácí.

Chovají se média nestranně, nebo demonstrace otevřeně podporují?

O nějaké nestrannosti přirozeně nemůže být řeč. Znám spoustu lidí v různých redakcích, jejich politické názory, a mohu s klidným svědomím prohlásit, že u minimálně 90 procent z nich hraje prim étos takzvané liberální demokracie. Projevuje se až fanatickou afinitou k Bruselu či k NATO, k těm správným politikům a ideologiím, jako jsou multikulturalismus, genderové šílenství či klimatický alarmismus. Každý novinář má své preference, to je přirozené. Ale hlavně s rozmachem sociálních sítí se nejen čeští médiusové hodně rozdováděli. Mají potřebu nositele odlišného názoru po bolševicku okamžitě zadupat do země. Je to pro ně jako droga, jejímž výrobcem je nenávist, odpor ke svobodě slova a k demokracii bez přívlastků. Jak pak mám věřit třeba moderátorce jednoho z nejzprofanovanějších pořadů v České televizi, že ho dělá objektivně, když veřejně kydá špínu na své neoblíbence, o kterých pak vysílá?

Neodpustím si klasickou ukázku fungování mainstreamu, a to z twitteru redaktora České televize Jakuba Szántó: „Neonacista, skinhead, prokremelský troll, milovnice Putina. Poznejte lidi za weby šířícími xenofobní nenávist, odpor vůči liberálně-demokratickému zřízení a EU, obdiv vůči Kremlu a vládě tvrdé ruky.“ Škoda, že už nevychází Der Stürmer, Jakuba bych viděl jako vhodného adepta na šéfredaktora. Všimněte si i úchvatného spojení „odpor vůči liberálně-demokratickému zřízení a EU“. Bruselu, podobně jako dříve Moskvě či vůdci, se budeš klanět. Milovat velkého bratra. A co to liberálně-demokratické zřízení? Měli jsme tu v ústavě článek o vedoucí úloze strany, co ho tam opět vložit a jen trochu modifikovat?

Ale zpět k otázce. O protestech proti Babišovi, Zemanovi, Benešové a dalších vinících z lidu, což jsou ti, které si valná část voličů přála, jsme slyšeli snad každou minutu. Rozhovory, ankety, komentáře. Člověk se bál otevřít i olejovky, aby na něj nevybafl ten slavný mladík v hnědém mundúru. Ale třeba o průvodu či demonstraci podporující vlastenectví nebo klasickou rodinu, po tom nikdo mediálně neštěkne. Vždyť soužití muže a ženy, plození dětí a jejich výchova už vypadly z tempa doby.

Jak se díváte na projevy umělců a jiných na demonstracích proti Andreji Babišovi, které jsou poměrně vyostřené a velmi nelichotivé?

Víte, já jsem tam umělců moc nezaregistroval. Když se podívám třeba mezi herce, tak tam v podstatě nebyl nikdo. Pro mě velká část generace skutečných kumštýřů už bohužel není mezi námi. Pár jich naštěstí ještě zbývá. Ale pány Preisse, Abrháma, Nárožného, Jandáka nebo Sobotu, či paní Janžurovou, Bohdalovou a Šafránkovou jsem tam neviděl. Možná jedinou výjimkou byl pan Svěrák, což mi u této v podstatě protikomunistické demonstrace přišlo s ohledem na jeho minulost komické.

Ale ptáte se na projevy. Baví mě, jak na pódiu ty bezobsažné kydy čtou z papírku. Musí jim je někdo napsat a pak se modlit, aby to přežvejkali. Z vlastní hlavy nevymyslí nic. Přitom si hrají na sektu vyvolenců hlásajících pod kuratelou erárního chlastu morální apely z karlovarské kašny. Alfou a omegou pro jejich chování jsou peníze. Co myslíte, kdo by mezi prvními kupoval spacáky v případě redukce průtoku penězovodů z Kavčích hor?

Česká televize je nejdokonalejší institucí v širém to světě, možná i ve vesmíru. Její povinní donátoři se každý měsíc třesou nedočkavostí, až jí pošlou zasloužený desátek za skvělé výkony, dokonce někteří z nich žádají, aby mohli cálovat ještě víc. Vždyť považte. Pokud mě paměť neklame, tak minimálně osm let dostává generální ředitel stoprocentní roční odměnu, krkavčí perpetuum mobile pod přísným dohledem drsných chlapců z televizní rady zkrátka šlape. Cenzura prezidenta republiky, začerňování smluv na desítky milionů, propaganda, názorová nevyváženost a tak dále neexistují. Ideální firma zalitá sluncem. Škoda, že není kótována na burze, po jejích akciích by se jen zaprášilo.

Ve výsledku přeci jenom jde o téměř 450 tisíc měsíčně, jak to působí na společnost ve chvíli, kdy je práce ČT silně kritizována?

Dost ironie. Částečně už jsem odpověděl. Tu část společnosti se sosáky kritika irituje, protože by se v televizním účetnictví mohl začít někdo pořádně šťourat. Pak je tu nemalá skupina lidí, která bude televizi do soudného dne obhajovat nikoli pro její nezávislost, ale právě pro politickou a ideologickou tendenčnost. Vyhovují jim pořady typu 168 hodin, kde s bolševickou rozhodností cílí na ty správné terče. No a s tím souvisí další skupina, statisíce či miliony voličů Miloše Zemana, Andreje Babiše, Tomia Okamury nebo komunistů, kteří to všechno musejí vydržet, a házení špíny na své favority zaplatit.



Jo a když už jste zmínila těch 450 tisíc, jen připomenu, že premiér České republiky bere zhruba polovinu.

Teď si trochu přihřeju polívčičku. Vámi zmíněná odměna generálního ředitele je i vizitkou práce Rady České televize. Neslyšel jsem od ní za poslední dobu žádnou kritiku vysílání či hospodaření. Dokonce se mi zdá, že někteří televizní radní mediálně vystupují spíše jako mluvčí managementu, přitom ho mají kontrolovat. Pak mi přijde ze strany některých politiků nespravedlivé, že se takzvaně vozí po rozhlasových radních za slovo „prdel“ a naprosto přehlížejí naši činnost. Jen za mého působení rada přijala spoustu usnesení konstatujících pochybení Českého rozhlasu, častokrát jsme i krátili odměny generálního ředitele. Instituce s dvacítkou stanic a 1500 zaměstnanci prostě chyby dělá, lidé nejsou stroje. A naší rolí je na ně upozorňovat, nikoli je zametat pod koberec.

Jako radní Českého rozhlasu jste dali za pravdu stížnosti posluchače na stanici Český rozhlas Plus, když v pořadu Ondřeje Konráda zazněla tvrdá kritika na ministra kultury Antonína Staňka. Petr Honzejk například prohlásil, že má vizáž a vyjadřování okresního tajemníka z 80. let. Ke kritice ministra ČSSD se přidal i další diskutující, Daniel Kroupa. A moderátor Českého rozhlasu na zesměšňující výroky nijak nezareagoval, jak byste zareagoval vy?

Především bych si takové spektrum hostů do pořadu nezval. Ale právě názorová uniformita je jednou z největších bolestí veřejnoprávních médií. Už si ani nemyslím, že je to z určité pohodlnosti tvůrců diskusních relací, protože jim vyhovuje oslovovat sobě názorově spřízněné respondenty a často také kamarády. Jsou na ně zvyklí a ještě dělají danému médiu reklamu. Dnes už bych v tom viděl i politický boj.

Zmínila jste třeba pana Honzejka. Mně se někdy zdá, že v rozhlase snad už bydlí. A není sám. Stále stejná jména, stále stejné názory. Perfektně naprogramovaní bioroboti. A o Viktoru Orbánovi nám napíše komentář třeba opět a zase, chvilka napětí... ano, pan Palata. Co myslíte, bylo v něm alespoň zrnko objektivity? Když loni na podzim asi po požití nějakých omamných hub šéfové z Českého rozhlasu Plus oslovili nynější komentátorku serveru iprima.cz Karolinu Stonjekovou, museli pro cenzuru jejího příspěvku použít ubohou výmluvu. Byl prý „slabý“. Jistě, ale pouze v tom, že nešel po linii povinné zdrcující kritiky maďarského premiéra. Můžete si ho najít zde a srovnat jeho kvalitu s ostatními rozhlasovými komentátory. Co vím, paní Stonjeková si pak v rozhlase už neškrtla, podobně jako jiní, názorově nevyhovující autoři.

Často jako argument z per či úst zástupců stanice Plus zaznívá, že do pořadů zvou jako hosty „novináře z renomovaných a seriózních médií“. Proboha, co je renomovaného třeba na Hospodářských novinách či na Respektu z portfolia asi největšího popřevratového tuneláře Bakaly ukrývajícího se ve svém skromném brlohu u Ženevského jezera? Přitom zajímavých komentátorů se v éteru pohybují desítky. Stačí se podívat i na stránky Parlamentních listů.

Můžete jako radní do tvorby přímo zasáhnout?

Ze zákona nemůžeme přímo zasahovat do tvorby a vysílání rozhlasových pořadů. Nelze proto třeba vedení redakce nařídit, aby pan Honzejk z vysílání zmizel. To bych rozhodně nechtěl. Mojí snahou, a někteří mí kolegové to vidí podobně, je snižovat nynější hluboký deficit názorové plurality. Našimi usneseními na zmíněné nedostatky upozorňujeme, pokud je pochybení závažnější, shodneme se i na porušení Kodexu.

Veřejnoprávní média jsou často kritizována za nevyváženost zpravodajství i za chabou profesionalitu. Co je podle vás ve výsledku horší?

Obojí spolu úzce souvisí. Vezměte si třeba mladou redaktorku, kterou v duchu „liberální demokracie“ už ve škole vycvičí jako opičku. Následně nastoupí třeba do redakce České televize, kde bude každý den od ranní porady slýchat o zlých extremistech, xenofobech, fašistech, homofobech, estébácích, komunistech, zkrátka jak říká Jakub Szántó, o nepřátelích liberálně-demokratického zřízení. Budou její články či reportáže objektivní a nestranné? Stane se snad redakční disidentkou s téměř stoprocentní jistotou vyhazovu? Chce to odvahu mít hlavu otevřenou a neřídit se jen výší platu, hypotéky, mediální moci či společenského postavení. O tom novinařina nesmí být.

Novým šéfem zpravodajství Primy se stal Martin Ondráček. Soukromá televize nyní připravuje kanál CNN Prima News, který chce denně vysílat nejméně 16 hodin zpravodajství a publicistiky. Bude podle vás tento projekt schopen konkurovat ČT24?

Těžko říct, neznám jeho náplň. Ale když srovnám názorové spektrum na Primě a v ČT, tak má nový kanál velkou šanci. Pro začátek stačí neuhnout z cesty, využívat nejrůznější zdroje informací, oslovit zajímavé komentátory a neřídit se hyperkorektností. Člověk toužící po informacích, a nikoli po vymývání mozku, si takovou stanici jistě najde. Držím palce.

autor: Barbora Richterová