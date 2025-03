Zavřená sněmovna, generál v maskáčích. Pošarová: Myslela jsem, že začal vojenský puč

V příštím týdnu má být ve třetím čtení definitivně schvalován vládní návrh zákona o podpoře bydlení, což je vaše agenda. Už máte jako klub jasno, jak budete hlasovat?

Máme jasno. Tato vláda sice tvrdí, že chce pomoci lidem, ale neřeší klíčový problém – ceny bytů a jejich dostupnost pro naše občany. Novela zákona se nezaměřuje na výstavbu nových bytů ani na podporu družstevního bydlení, pouze zřizuje kontaktní místa pro sociálně slabé skupiny, což neřeší skutečné potřeby obyvatel.

Bohužel přibude více dalších úředníků tzv. „vládní realitky“. Podle nastavených kritérií se pomoci nedočkají matky samoživitelky nebo důchodci, ale pouze nepracující rodiny s více dětmi. Jde v podstatě o další formu sociálních dávek, navíc zcela nesystémovou a duplicitní.

My navrhujeme konkrétní řešení – masivní výstavbu bytů za účasti státu, zjednodušení povolovacích procesů a snížení objemu regulací a předpisů, které dnes brání výstavbě a zbytečně ji prodražují.

Je třeba využít modulové výstavby, která by snížila cenu bytů. Plánujeme zavést bezúročné půjčky a podporu hypoték pro mladé pracující rodiny a další úlevy při narození dětí v případě splácení nákladů na bydlení, což by nejen snížilo ceny bydlení, ale podpořilo by to i porodnost a celou ekonomiku.

Stejný systém funguje v Maďarsku, kde nastartoval růst porodnosti a počtu uzavíraných manželství. Stejnou cestou chceme jít i my! Chceme podpořit to, co už v Evropě reálně funguje.

Nikoli sociální experimenty, které neřeší podstatu problému.

Proto vládní návrh nepodpoříme.

Zákon vychází z vize, že bytů je dost, jen je třeba lidi do nich nějak vhodně rozmístit. S tím souhlasíte?

Souhlasím, že bytů je někde relativně celkem dost, ale problém je v tom, že pracující čeští lidé na ně nedosáhnou. Ty byty jsou pro ně cenově nedostupné. Ať už se jedná o koupi nebo pronájem.

A to nemluvím o Praze, kde střední třída už nemá šanci pořídit si vlastní bydlení vůbec a na nájemní třípokojový byt padne celý plat jednoho člena domácnosti.

Zpřísněné podmínky pro získání hypotéky a nízké příjmy prakticky znemožňují přístup k vlastnímu bydlení.

A když přidáme vysoké nájmy a rostoucí ceny energií, mnozí lidé jsou ve finanční tísni. A kam je chcete rozmístit, když v oblastech s volnými byty není práce, protože tam krachují firmy nebo nefunguje veřejná doprava? To je zásadní problém, který tento zákon neřeší.

Tento zákon vznikal ještě v dílně ministra Bartoše a i z koalice, pokud si vzpomínám, zaznívalo, že je to takové „pirátské squaterství“. Změnilo se něco za ministra Kulhánka?

V podstatě nic, jen se upravily některé detaily.

Počet kontaktních míst byl snížen na 105, což jsou v podstatě pobočky nové vládní realitní kanceláře Fiala reality s.r.o., které budou shánět volné byty od soukromých vlastníků, aby je následně nabídly sociálně slabým nebo problematickým skupinám obyvatel podle pochybně zvolených kritérií.

To znamená, že slušní a pracující občané některých měst se mohou těšit na nové sousedy, jejichž nestandardní životní styl může přinést velké problémy.

Pro mnoho soukromých vlastníků to může být lákavé, protože jistota peněz od státu bude převažovat nad možnými problémy s těmi, kdo se tam nově nastěhují.

Takto vláda řeší bytovou situaci – přes nové úředníky, kteří do soukromých bytů pod záminkou pomoci přivedou problémové obyvatele.

Zákon také hovoří o tom, že pokud vám do bytu umístí problémového nájemníka podle tohoto zákona a on vám byt zničí, že vám opravu zaplatí stát. To je celkem lákavá motivace, ale na podobném principu vznikl i neblaze proslulý „obchod s chudobou“ v ubytovnách. Nehrozí zneužití i tady?

Hrozí, bohužel! Pokud problémový nájemník byt zničí, stát se zaručuje, že ho opraví do původního stavu. To zní jako lákavá motivace pro vlastníky, ale ve skutečnosti to znamená, že náklady na opravy půjdou z kapes daňových poplatníků – tedy nás, pracujících občanů.

Tento systém je nebezpečný, protože připomíná neblaze proslulý „obchod s chudobou“ v ubytovnách, kde se na úkor daňových poplatníků vydělávalo na problémových skupinách obyvatel. Může dojít k masivnímu zneužívání tohoto mechanismu, což opět zaplatíme všichni.

Co říkáte celkově na bytovou politiku státu? Váš Plzeňský kraj pociťuje problém s byty i s některými jejich obyvateli celkem intenzivně, třeba Tachov se stává skoro stejně negativně slavným, jako býval mostecký Chanov…

V případě Tachova je situace alarmující a vyžaduje okamžitou a razantní změnu přístupu. Město se totiž stává nejen symbolem problémů s bydlením, ale i „vzorem“ pro neřešené problémy spojené s kriminalitou, sociálními problémy a s vysokým výskytem ohrožených skupin obyvatel kvůli masové migraci cizinců za prací.

Tachov, který v posledních letech zažívá rapidní nárůst problémových lokalit a zhoršující se bezpečnostní situaci, se dnes ocitá na pokraji sociálního výbuchu.

Množství neudržitelných a špatně koncipovaných bytových projektů, které byly realizovány bez ohledu na sociální integraci a stabilitu místních komunit, se odráží v rostoucí kriminalitě a v napětí mezi obyvateli. Zároveň se zde objevují známky ghettizace, podobně jak to bývalo v jiných českých lokalitách kvůli existenci rozsáhlých ubytoven pro zahraniční pracovníky.

V žádném případě nelze pokračovat v ignorování těchto problémů!

Vládní koalice se snaží sociální témata překrýt strašením Ruskem a zahraniční a bezpečnostní agendou, v čemž jí ještě povzbuzují komentátoři. Myslíte, že lidé se nechají vystrašit do té míry, že budou volit s myšlenkou na Putina na tanku v Praze?

Vládní koalice si očividně myslí, že „strašení Ruskem“ je efektivní trik na zakrytí její vlastní neschopnosti řešit domácí problémy. Když už nic jiného, aspoň mají novou hrozbu, kterou můžou v televizi ukazovat, místo toho, aby řešili inflaci, zdravotnictví a školství.

Lidé se ale nenechají tak snadno zmanipulovat. Možná se někdo bojí Putina na tanku v Praze, ale většina si spíš říká, že by už po letech potřebovala svého obvodního lékaře nebo zubaře a nemuset pobírat sociální dávky na zaplacení nájmu, i když poctivě pracují.

A k tomu se ještě nechat nepřetržitě poučovat a urážet od neschopných nýmandů z Fialovy koalice hrůzy.

Takže pokud vláda opravdu doufá, že volby rozhodnou tanky místo sociálních a dalších problémů, mohli by si alespoň připravit helmy pro všechny.

Ve středu jsme sledovali v Poslanecké sněmovně nevídané věci, když opozice svolala mimořádnou schůzi k problémům armády a jejího dalšího rozvoje, ale ministryně Černochová na jednání přivedla náčelníka generálního štábu Řehku a kvůli tomu celé jednání uzavřela. Vy jako opozice jste se ho pak neúčastnili. Co k tomu říci?

Vláda Petra Fialy a její poslanci se rozhodli zablokovat jednání mimořádné schůze Sněmovny svolané opozicí tím, že z pozice mocenské arogance uzavřeli veřejnosti přístup.

To mimo jiné znamená, že chtěli před veřejností utajit debatu o financování obrany, na kterou daňoví poplatníci vynakládají nyní už stovky miliard korun ročně – a Fialova vláda chce tento objem peněz ještě navýšit.

Kdo jiný by měl slyšet argumenty koalice i opozice k této věci, která znamená další masivní nárůst veřejných výdajů, než ti, kdo to celé financují, tedy česká veřejnost? Místo toho, že by vláda čelila argumentům opozice a debatovala by o všech souvisejících problémech, zvolila uzavření schůze a vypnutí kamer, jako bychom byli minimálně na prahu válečného stavu.

Tento krok v SPD považujeme za akt vládního zoufalství a zbabělosti, který zásadně podkopává důvěru veřejnosti ve schopnost vlády řídit obranu této země a její financování – a koneckonců i upřímnost a pravdomluvnost této vlády.

Hnutí SPD se této frašky nechtělo účastnit.

Navrhovali jsme, aby případné utajované skutečnosti zpravodajského charakteru byly projednávány neveřejně, na separátním jednání mimo půdu Sněmovny, ale to, co není tajné, aby bylo plně dostupné veřejnosti. Bohužel nám to nebylo umožněno.

Ani svolavatel schůze nemohl promluvit, ani nebylo možné využít přednostní právo předsedů stran i poslaneckých klubů.

Navíc o tom, že schůze bude neveřejná, nebyl dostatečně informován ani prezident republiky Petr Pavel, který vystoupil v jejím úvodu.

A úplným vrcholem všeho bylo, když do Poslanecké sněmovny nakráčel náčelník generálního štábu Řehka ve zmačkaných maskáčích namísto služebního stejnokroje.

V první chvíli jsem měla dojem, že probíhá vojenský puč.

Čekali jste od koalice, s ohledem na vše, co se poslední čtyři roky děje, něco takového?

Tato koalice se nezastaví před ničím – jsou ochotni udělat cokoliv, aby ochránili vlastní zájmy. Místo řešení skutečných problémů raději uzavírají schůze a skrývají se před kritikou a kontrolou veřejnosti.