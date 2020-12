Zavřít přístavy a nazdar. Pět set milionů blbů. Nejsme žádné ovce, ať už si to uvědomí, vzkazuje Blaško do Bruselu

ROK S COVIDEM A TEN PŘÍŠTÍ Koronavirová krize, migrace, ekonomické problémy, brexit a další. Problémů Evropské unie je tolik, že to ani nelze vyjmenovat. Podle generálmajora a europoslance hnutí SPD Hynka Blaška ukázal rok 2020 naplno, že Evropská unie není životaschopná. „Viděl jsem vystoupení poslance v britském parlamentu, který hovořil o nanočásticích hliníku, které vakcína obsahuje. Je to pravda, nebo nikoliv? Je to hoax, není to hoax? Má to vedlejší účinky, nemá to vedlejší účinky? Nikde se to nedozvíme. Přeci nejsme žádné ovce, ať už si to všichni jednou uvědomí,“ odsoudil v rozhovoru skutečnost, že Unie zbavila farmaceutické výrobce odpovědnosti za případné následky vakcín.

Jak vy byste nazval letošní rok 2020?

Rok 2020 byl jeden z nejpitomějších roků, který jsem ve svém životě zažil, a že jsem jich zažil docela dost.

Kvůli koronaviru SARS-CoV2?

Kromě jiného i kvůli tomu.

Kromě koronaviru kvůli čemu ještě?

Vždyť se na to podívejte. Evropská unie a hrůza, neustálé pokusy a snahy přimět státy k poslušnosti. Rozpočet, vypůjčování peněz, to je přeci něco hrozného. Budou platit ještě čtyři generace, jestli se jim vůbec podaří dluh zaplatit.

Co rok 2020 znamenal pro Evropskou unii z pohledu europoslance?

Z pohledu mého se Evropská unie zprofanovala tak, že už v podstatě prokázala svoji neživotaschopnost. Bylo by dobře s tím už konečně něco udělat.

Neživotaschopnost se podle vás projevila při koronavirové krizi? Nebo kvůli migraci či evropskému rozpočtu?

Koronavirová krize, migrace, ekonomické problémy, brexit a tak podobně. Toho je tolik, že to ani člověk nedokáže všechno vyjmenovat.

Ukázal tedy z vašeho pohledu rok 2020 ještě více to, co jste už odedávna kritizoval?

Přesně tak.

Je naděje, že se to s Evropskou unií v příštím roce zlepší?

Za současného stavu a obsazení vedoucích pozic těžko, protože tady by bylo třeba změnit celkovou filozofii. Vrátit se ke kořenům, k tomu, že šlo v podstatě o jakýsi svazek dobrovolně vstoupivších států, kterým jde pouze o obchod a tak dále. V tom vidím jakousi nápravu, ale tyhle orgány, které existují a ještě více se rozšiřují o další komisi generových příležitostí, to je něco neuvěřitelného.

Takže se vrátit do časů Evropského hospodářského společenství?

Tak, to by bylo nejlepší, co by se nám mohlo stát.

Vezměme si to postupně. Jednak vám vadí přístup Evropské unie v koronavirové krizi. Proč?

Tady se to přesně v průběhu koronavirové krize ukázalo, když došlo k souběhu problémů - jeden problém byl zdravotní a druhý problém ekonomický. A jakmile se to promíchá, zjišťuje se, že ta neschopnost cokoliv udělat je úplně neuvěřitelná. A všechny státy se de facto staraly samy o sebe. Kdo jim jakým způsobem pomohl? Každý stát si řešil a bude řešit krizi samostatně. Prostě Evropská unie není schopna něčeho takového.

S tím souvisí i evropský rozpočet a přerozdělování financí z Bruselu členským státům v rámci koronavirové pomoci. Došlo k určitému podmínění čerpání peněz. Jak to vnímáte v tomto případě? Ani tam podle vás Unie nepostupovala správně?

Oni ze svého zarezervovali a nakoupili vakcíny, zaplatili za ně nějaké peníze. A nyní jakým klíčem budou tu sumu mezi státy rozdělovat? To nikdo neví.

Nehledě na to, že výrobci vakcín jsou zbaveni odpovědnosti za případné vedlejší účinky, jež se mohou projevit za několik let…

O tom je lepší vůbec ani nemluvit. Skutečně jde o něco neuvěřitelného, aby někdo něco vyrobil a neposkytl žádnou záruku. Nikdo si nemůže žádným způsobem nárokovat, pokud by mu vznikla škoda. Když si koupím ledničku a rozbije se v záruční lhůtě, tak ji firma buď opraví, vrátí peníze nebo přiveze výrobek nový.

Tady jde navíc o lidské zdraví.

Tady bohužel jde především a hlavně o lidské zdraví.

Jak se podle vás stalo, že Evropská unie může tohle v dohodách s farmaceutickými firmami dopustit? Tedy zbavit výrobce odpovědnosti za něco, co má vliv na lidské zdraví?

To je zase způsobeno tím, jak se to ušilo. Něco se vyvinulo a v podstatě to není řádným způsobem odzkoušeno nikde. Když si koupíte prášky, je u nich přiložen leták, kde jsou vypsány nežádoucí účinky nebo možné nežádoucí účinky a je uvedeno, které a v jaké míře. Takový papír u vakcín nikde neexistuje, nikde ho nikdo nezveřejnil, nikdo se s tím nemůže seznámit, a to je kámen úrazu. Když mluvíte s doktorem, on vám sice řekne, že tyhle příbalové letáky nemáte číst, protože vás akorát iritují, ale v tomto případě to ani není možné.

Copak chtějí mít pět set milionů blbů, nebo Bůh ví, jaké se za měsíc projeví účinky vakcíny? Zachráníme se zřejmě před Covidem, ale bude ze mě totální idiot. Viděl jsem vystoupení poslance v britském parlamentu, který hovořil o nanočásticích hliníku, které vakcína obsahuje. Je to pravda, nebo nikoliv? Je to hoax, není to hoax? Má to vedlejší účinky, nemá to vedlejší účinky? Nikde se to nedozvíme. Přeci nejsme žádné ovce, ať už si to všichni jednou uvědomí.

Do třetice je to migrace, kterou jste zmínil. Letos mají za sebou Evropané několik vážných útoků a dokonce useknutí hlavy na ulici za bílého dne. Do toho francouzský prezident Emanuel Macron začal s bojem proti radiálnímu islámu. Jak si Evropská unie vedla letos v této otázce?

Jak si vedla? Valí se sem pořád. Merkelová (Angela, německá kancléřka, pozn. red.) vytvořila problém, pozvala sem migranty a není schopná to řešit, takže se snaží migranty nacpat kdekomu. Je tohle normální? Jestliže je někdo chce, ať si je nechá a necpe je nikomu dalšímu. Ona si je pozvala, ať se o ně tedy postará. Stále se valí do Itálie, kolik jich je v Řecku a nikdo není schopen s tím něco udělat. Nikdo není schopen se postavit a říci jednoznačná pravidla: Vážení přátelé rozdělíme vás, vy, kdo jste pronásledováni režimem, zůstanete tady. Těch bude absolutní minimum. A vy všichni ekonomičtí migranti na loď a zpátky. Čím déle u toho budeme přešlapovat, tím hůře pro tuhle evropskou civilizaci. Prostě zhnědneme a bude po nás. Hotovo.

Domníváte se, že ani v tomto případě se Evropská unie v roce 2021 neposune? Nebo že státy samy nebudou chtít změnu?

Jestliže se bude neustále ustupovat antifám a dalším nevládním organizacím, které se o to starají, dokonce se do nich budou dále sypat státní peníze daňových poplatníků, tak bohužel. Zavřít pramen pro nevládní organizace, nebudou mít z čeho tam jezdit, kde tankovat naftu do lodí. Zavřít přístavy a nazdar. To, co chtěl Salvini (Matteo, bývalý italský premiér, který uzavřel přístavy, pozn. red.), a za co ho popotahovali a chtěli ho zavřít. To je jediná cesta. Zavřít přístavy, aby se tam nikdo z nich nedostal. Ale bohužel se obávám, že toho Evropská unie není schopná a bude to pokračovat dále.

Evidujete nebo zaznamenal jste nějaké změny v české společnosti nebo ve způsobu myšlení po té, co si letošní rok prošla koronavirem?

Na začátku, když jsme se všichni s novým koronavirem setkali poprvé, nastalo něco neuvěřitelného, co lidé v České republice dokázali, jakým způsobem se k tomu postavili. A teď? Teď už svým způsobem, i když lidé chodí s rouškami, vládne jakási apatie a odevzdanost, protože jednou je to otevření obchodů, tak si všichni nakoupí a ta pět dní se všechno zase zavře. Vždyť je to jako u blbých na dvorku. Co ta čísla znamenají? Tady stále mele televize deset tisíc mrtvých a podobně, ale jsou to skutečně potvrzené případy, že ti lidé zemřeli na koronavirus? Těch jsou miliprocenta. Byla bouračka a vytáhli člověka, který byl pozitivní na koronavirus, takže ho zahrnuli do statistiky. Ale on zemřel na následky zranění, které utrpěl při dopravní nehodě.

A další a další. Nikdo neprovádí pitvy, aby řekli, že čísla skutečně odpovídají. Takže to je jeden guláš vedle druhého. Není schopen se nikdo postavit a udělat deset konkrétních opatření a vydržet. Tvrdili, že se budou vyhodnocovat, ale nic se neděje. Jméno Jan Blatný známe všichni stejně jako nedávno Romana Prymulu. Jenom aby neprasklo, jak je to s vakcínami v byznysu.

Co byste vzkázal českým politikům to roku 2021?

Aby se konečně začali chovat racionálně. Aby přestali z občanů České republiky dělat blbce. A aby jim skládali účty v tom, že o ně budou pečovat. Ne tím, že nám budou všechno zakazovat, štvát lidi proti důchodcům, protože důchodci jsou ohrožená skupina a kvůli důchodcům musíme všichni nosit roušky, bláboly a blbosti. Aby měli koule na to přestat dělat z lidí blbce. To by bylo úplně to nejlepší, co by mohli. Aby si uvědomili, že i když jim na podzim končí mandát, pořád jsou zaměstnanci občanů České republiky. Občané České republiky je platí a oni jsou povinni se podle toho chovat a jednat.

