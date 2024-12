Zbořil: Mluvit o rvačkách s Ukrajinci jim vadí, ale tohle jim nevadilo

Pane doktore, primátor Plzně Zarzycký z ANO ve vysílání České televize řekl, že mladí muži z Ukrajiny dělají v jeho městě binec a že nechápe, proč nejsou na frontě. Moderátor následně rozhovor ukončil, prý vypršel čas na něj vyhrazený. Panuje v naší zemi pod povrchem napětí vůči Ukrajincům?

Nechce se mi věřit, že by takové „napětí“, jak o něm referují mnohá a různá média v ČR skutečně existovalo. Jistě trvá a hrůzně se prohlubuje obecný úpadek mravů, který začínal kdysi doporučením lékaře někde ze severních Čech, aby byl Miloš Zeman rozčtvrcen, vykrven a někde pohozen. O podobné likvidaci, tentokrát v Oděse, mluvil i diplomat, vládní zmocněnec pro energetiku Václav Bartuška, který doporučoval naší rozhodnosti také fyzicky zlikvidovat a pohodit někde okolo cesty, „aby byl klid“. Pak přišly pokusy o odstranění Václava Klause. Některými senátory nebo senátorkami byla doporučována žaloba pro velezradu, protože VK váhal s podpisem Lisabonské smlouvy. Nemravně se útočilo na prezidenta Zemana během jeho krátkodobé hospitalizace v ÚVN ve Střešovicích. A pak přišly slavné dny Pavla Novotného v Řeporyjích, kde se s ním promenovali čeští politici pobývající dočasně na nejvyšší úrovni české politiky. Nezapomeňme ani na paní exministryni Džamilu Stehlíkovou. To vše za blahosklonného přihlížení stovek právníků, soudců, státních zástupců… A to bez zamyšlení se alespoň jednoho soudce Ústavního soudu ČR, nebo nějaké jiné vrcholné soudní instance. Ti se ve stejné době usilovně věnovali covidové šlamastice a záchraně svých platů, před možnými pokusy o jejich třeba jen miniaturní úpravy.

Varianta starořímského – co je dovoleno Jovovi, může být dovoleno i volovi, u nás zdomácnělo, a tak proč by někoho měly vzrušovat rvačky v Plzni? Když v sousedství halasně vyhlašovala kancléřka Angela Merklová „my to zvládnem!“, mohli ji „ze z Plzně“ poslat alespoň pohlednici a napsat, že mají jiný názor, že tomu tak nebude, a že se obávají, aby tomu jednou tak u nich doma nebylo.

A když si dnes český pan ministerský předseda myslí, že u nás budou platy stejné jako třeba v sousedním Bavorsku, pak by si nejen v Plzni, ale i jinde, měli lidé vymyslet něco, třeba jako se situací na Ukrajině obeznámený vládní zmocněnec, aby byl klid.

Pakliže někdo upozorní na problémy, které s Ukrajinci jsou, přiletí na něj z vládních stran nadávky, že šíří dezinformace a nenávist. Je moudré takto řešit pocit značné části občanů, že něco není v pořádku?

Na jednoduchou otázku dovolte jednoduchá odpověď – moudré to není, ale jak vysvětlit nemoudrým, co to je moudrost? Zejména, když si myslí, že moudří jsou jenom ti, kterým dal Bůh úřad. Jak říká klasik – kde blb, tam nebezpečno!

Některá oblastní sdružení ODS nesouhlasí s účastí strany na kandidatuře v rámci koalice SPOLU. Naposledy ODS Praha 8. Proti vedení se vymezila také ODS z okresu Praha-západ, té vadí zvyšování televizních a rozhlasových poplatků. Jihočeský hejtman Kuba také má pochybnosti o koalici SPOLU. Má premiér Fiala vážný problém?

Myslím si, že pan premiér žádný vážný problém nemá a mít nebude. Jednak se situací, která v pěti-, čtyř- anebo ještě menší koalici jistě počítal a předpokládám, že má nějaké své typické řešení, jak takový problém vysvětlit, omluvit a vyležet. A nezapomínejme na to, že má velkého pomocníka v chamtivosti svých potenciálních koaličníků, pohodlnosti, a přiznejme i otupělosti občanů, a služebnosti stratkomů (stratégů komunikace), kterými nejsou jen ti v uniformách a ale i ti, kdo si o „sviních“ myslí něco podobného, jako ty jim přátelsky nakloněné khaki-mozky nebo zájemci o podobně dobře placené živnosti. A nezapomínejme, že nemusí pršet, stačí jen když kape.

Nastal rozruch kolem toho, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání chce registrovat a kontrolovat ty, kteří vysílají na internetu. Ať publikují videa, nebo podcasty, tedy vlastní rozhlasové pořady, řekněme. Když odhlédneme od toho, že se z toho stala bramboračka a nikdo vlastně neví, jak to bylo myšleno: Má stát kontrolovat tato nezávislá vysílání, když už tak podléhají mediálním zákonům?

Když jsem poprvé zaslechl, že se o tom někde podobně diskutovalo, napadlo mne, že jde zase jen o nějakou hloupost z vládní kantýny.

Ale ono je to vlastně v pořádku. Jak se říkalo v carském Rusku snad už za Karla Havlíčka – car nám zasolil, i my mu zasolíme! Mnoho stále ještě domýšlivých občanů si myslí, že svoboda je hlavně a jen svoboda slova. A zapomínáme na to, že svoboda je dělat vše, co není zakázáno. Konečně to máme napsáno i v ústavě, ve které si málo občanů čte alespoň ty nejdůležitější odstavce. Každý čtenář ústavy ví, že „svoboda je volný prostor možností volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat sám o sobě za sebe sama“. Tedy prostor, který vzniká za účelem nějakého dobra. A protože víme, že stát je organizované násilí, měli bychom se obávat, aby soubor pravidel chování v obci nevytvářeli zlovolní a zlomyslní, kteří jsou pod vlivem svého opojení mocí. Jak říká klasik: „Zákony na obranu tisku jsou dobré, ale dobré jsou i zákony na obranu před tiskem“.

Opozice se pokusí odvolat Markétu Pekarovou Adamovou z funkce předsedkyně sněmovny, ač na to nemá hlasy. Zaslouží si výkony paní Pekarové takovou iniciativu?

Viděl jsem dnes paní předsedkyni PS PČR, která je jistě u velké části voličů své strany a vlastně celé, předpokládám, že opět budoucí, koalice, oblíbená. Neliší se sice od dámské části Poslanecké sněmovny tak moc, ale někdy by i ona měla raději nemluvit, a jak hezky po demokraticku říká, raději šoupat nohama.

V Sýrii se znovu rozhořela občanská válka, kde se zapojují Rusko a Írán. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou pokračuje, stejně jako ta v Gaze. Viktor Orbán řekl, že „musíme přežít, než se moci ujme Trump“. A není sám, kdo to říká. Za jakých okolností má svět příští rok šanci na zklidnění?

Kdybych si mohl dovolit humornou nadsázku, tak bych řekl, že by to snad bylo možné, ale už by se musela zhroutit chřadnoucí konstrukce britského impéria, které je přímo posedlé ničením všeho ruského – carského, sovětského i pravoslavného impéria. Degenerovaná posedlost zánikem carského impéria vedla ke Krymské válce, válce rusko-laponské, první světové a z čítárny Britského muzea dodané Velké říjnové evoluce. Od podpisu Atlantické charty je to i snaha diktovat impériu americkému, a dnes už zase opakování století, které mělo rozpustit v opiových válkách tisícileté čínské císařství. Někdy se mi zdá, že je to moje obsese, kterou způsobila má studia neevropského a často trpícího světa tam někde daleko, kam naše oči nedohlédnou. Ale nemohu se zbavit dojmu, že krvelační a válek chtiví britští panovníci a jejich odchovanec James Bond škodí i současnému světu víc, než mu prospívají.

Elon Musk evidentně myslí vážně zřízení úřadu, který má osekat americký stát. Před volbami mluvil i o tom, že je lepší dát vyhozeným úředníkům mnohaleté odstupné, než kdyby dále regulovali a vymýšleli pravidla. Jak vidíte tento přístup ke státu a jeho funkcím?

Rétoriku interregna, doby postupného a nikoli, jak Joe Biden sliboval, klidného a pokojného předání úřadu amerického prezidenta, beru trochu s nadhledem. Volby amerického prezidenta připomínají tak trochu karneval, ale s novými herci, byť v dobře známých a trochu retrokostýmech. Protože jde ale o výraznou generační proměnu administrativy, nelze to přehlédnout. Proto bychom měli studovat, nikoliv jen komentovat, všechna vyjádření těchto homo novus, jako je třeba Elon Musk. Stojí to za kulturně-antropologickou studii jejich jazyka, kterého bychom se od těch do minulosti odcházejících amerických politiků nedočkali. Takže doporučuji – studovat, kriticky analyzovat, ale důvěřovat, až budeme schopni reflexe.

