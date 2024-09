Zbyněk Passer: Německo se rozpadá pod rukama. Na český venkov se řítí pohroma, o níž se nemluví

Zbyňku, krajské volby ovládl Andrej Babiš a ODS, která se považuje za pravicovou, skončila poražena. Máte z toho jako podnikatel vlastně radost?



Mám radost z vysvědčení, které občané po právu vystavili pětikoalici premiéra Fialy, nejhorší vlády polistopadové epochy. Nemám radost z proměny ODS, strany, kterou jsem volil prakticky od jejích počátků a s jejímiž hodnotami jsem se identifikoval. S lidmi, jako je Eva Decroix nemám hodnotově společného téměř nic, nerozeznám jejich mimikry od Pirátů, či TOP 09. U Petra Fialy nevím, o jakých hodnotách, strategii a směřování země máme mluvit, když jeho činy jsou vesměs o sto osmdesát stupňů jiné, než jeho předchozí sliby a deklarace. Takto prolhaného premiéra jsme historicky nikdy neměli, a to jsme tu měli Paroubka, Grosse a další vejlupky.



Přeji 5K porážku, ale nevím, zda se mám radovat jako podnikatel z úspěchu ANO. Příliš zapomínáme na zaklekávání podnikatelů, kontrolní hlášení a další ňamky, jimiž ANO lidem, kteří vytvářejí HDP a zaměstnanost, zrovna dvakrát nepomohly. Andrej Babiš se doufám poučil a pochopil, že už většina živnostníků a podnikatelů dnes kouká na něj a ANO jako na menší zlo a doufá, že je nechá aspoň dýchat, což 5K evidentně nenechá, viz nejnovější zprávy o růstu minimálních odvodů i paušální daně pro živnostníky, nejdražší energie, rozšíření emisních povolenek atd. Pokud ANO pochopí, že se stává novou ODS, tedy stranou těch, co táhnou káru, jen dobře pro ně i nás. Nic na tom nemění afinita ANO k důchodcům, kteří si rozhodně zaslouží spravedlivé důchody, i podpora rodin, to chápu jako povinnost.



Vrátím vám, co vám Fialova vláda vzala, bylo celorepublikové heslo ANO. Uspělo. Mohlo to vlastně dopadnout jinak, v důsledku ekonomických těžkostí, které občané zažívají?



Za takových okolností není tak těžké zvítězit. Pokud umí ANO analyzovat, tak musí brát výsledek voleb s pokorou, neboť jejich hlavní soupeř se střelil do obou nohou a teď se snaží trefit do vlastní hlavy. Pětikoalici mohou s čistým svědomím volit jen lidé velmi naivní, zmanipulovaní, či na jejich kšeftech zainteresovaní. Šlo často i o protestní volbu, nikoliv pro ANO, ale proti vládě. Je nyní na ANO, jak s touto divokou kartou naloží.



Má smysl nadávat na to, že lidé se nechtějí starat sami o sebe, že chtějí mocný stát apod.?



Jsme Češi. Neobvykle velká část národa čeká, že se o ně někdo postará, vše vyřeší a oni mu za to odevzdají své svobody a mnohá práva volby. Proto nejsem hrdý český nacionalista, protože duše národa je vesměs shrbená a služebná po mnoho generací, čestné výjimky potvrzují pravidlo. V naší kotlince nikdy tzv. malý stát nebude, kdo chce žít svobodně, musí žít off grid na samotě v souladu s přírodou, být ekonomicky nezávislý a nic po státu nechtít a ničím jej neprovokovat. Což je pro více než 90 % národa sci-fi a ani by to nechtěli. Takže, souhlasím, nemá smysl se rozčilovat. U nás se ani tak nevede debata, zda by měl stát kafrat lidem do života, jako spíš jak by měl kafrat. Bohužel.

Už během eurovoleb a po nich jste se těšil z neúspěchu stran, které prosazují opatření plynoucí z Green Dealu. Nyní zcela propadli Piráti. STAN se jakž takž držel. Co to znamená pro tuto linii?



Tak přiznejme, moje radost byla dětinská. Co je vám totiž platné, že v našich podmínkách neuspěli podporovatelé Green Dealu, když v Europarlamentu stále mají většinu a Uršula von der Leyen se hned po volbě přihlásila k pokračování v Zelené dohodě. Piráti se propadli hlavně proto, že jsou neviditelní ve velké politice a tam, kde vidět jsou, jde až na výjimky (Lipavský) vždy o zcela tragické výkony, ať už jde o Bartošovu digitalizaci, Hřibovu pražskou dopravu, prohibiční návrhy Kocmanové, komunistický přístup k osobnímu vlastnictví Michailidu, dlaždičsky sprostou komunikaci europoslankyně Gregorové atd. Jejich politika, kdy jsou ve vládě, ale snaží se tvářit div ne jako opozice, leze na nervy i jejím voličům, evidentně. Nadto, nesplnili ze svých volebních slibů vůbec nic.



STAN je v jiném postavení. Jeho předseda a vicepremiér Rakušan je vidět, i když vrší chyby, dokáže se z nich obratně vylhat a nadále se v krajských volbách těší ze setrvačného zdání části voličů, že STAN je stranou starostů, budovanou zdola. Realita, že žádná jiná strana není u nás tak dlouhodobě prorostlá s organizovaným zločinem a korupcí, jejich voliče buď nezajímá, nebo jim nevadí, protože nevěřím, že o ní neví. Zde hrají neblahou roli media, která kdysi tak moc tepala korupci ODS, aby dnes převážně ignorovala mnohem horší korupci „jejich hochů“ ze STANu, či od Pirátů.

Bavili jsme se o tom, že vyšší a střední třída je konformní vůči „zelené Evropě“. Protože chce uživit sebe a své firmy. „Je podivuhodné, kolik jinak inteligentních lidí se s takovým nesmyslem spokojí, a ještě se v tom na golfu a recepcích vzájemně utvrzují,“ cituji Vás. Mění na tom krajské volby něco?



To musím rozvést: Většina lidí chce být in, plynout s hlavním proudem. Pokud je v něm Green Deal trendy a je to nic nestojí, plují s proudem. Situace se mění, když kvůli Green Dealu budou krvácet. Ta doba nastane a řada lidí, firem i institucí otočí. Jenže už bude pozdě, škody budou fatální a prakticky nevratné v horizontu jedné generace. Množství lidí, kteří se na Green Dealu živí, je marginální, leč, tito lidé mají disproporčně obrovský přístup do médií a vliv na utváření obecného, byť mělkého, názoru. Krajské volby na tomto nemění nic.



Každopádně, jako podnikatel, občan a plátce daní a faktur máte přehled o tom, co budete muset už příští rok pravidelně platit. A když ne Vy, tak typičtější spotřebitel. Kdybyste Fialově vládě měl odpustit, co by za ten rok, co má před sebou, měla změnit?



Měla by neimplementovat emisní povolenky do cen paliv a vytápění domácností. To je neúnosné.



Měla by zrušit zcela nerealistické zákony, které za několik let znemožní pronajmout, prodat i zdědit nemovitost horší energetické třídy. To většinu lidí na venkově zruinuje, zatím to ani netuší, ale je to za rohem.



Měla by zrušit zcela šílený program pořízení F-35. Obrovské předražení oproti jiným zemím nelze vysvětlit jinak, než korupcí. Jde o tak šíleně drahý program, že podvazuje další potřebné vyzbrojovací investice, pro naši zemi nedává smysl, jde spíše o vlezení do americké zadnice výměnou za pár fotek z Bílého domu a pět minut slávy za šílenou cenu, kterou bude ČR platit dekády.



Italská premiérka Meloniová začíná vystupovat proti zákazu spalovacích motorů a proti Green Dealu obecně. Jaká vláda má vzniknout v ČR po příštích parlamentních volbách, aby tento trend posílila? Babišova, nebo jiná?



Pozice Meloniové je žinantní. Itálie by bez evropských peněz nepřežila a Meloniová si nebude stát za svým, pokud by jí Brusel sáhl na peníze tak, jako Maďarům, Polákům, nebo nyní Slovákům. Meloniová v minulosti uhnula nejednou a je tak pravděpodobné, že uhne zas. Věcně je její stanovisko v pořádku, ale ona je schopná to zobchodovat.



Pravděpodobné varianty české vlády po volbách jsou:

ANO + Přísaha/Motoristé, s přímou účastí, nebo tichou podporou Stačilo. Tato varianta znamená politiku, podobnou spíše Ficově, než Orbánově. Nepůjdou hlavou proti Bruselu, ale budou se snažit vyjednat a zobchodovat výjimky pro ČR, které zmírní dopady bruselského šílenství na české občany a průmysl. Babiš je na evropské úrovni nejschopnější vyjednavač, kterého kdy ČR měla. Je to totiž jeho životní náplň, vyjednat si co nejlepší podmínky. Tak ho to nechme dělat. Taková vláda nepůjde proti Green Dealu přímo, ale bude se jej snažit zředit, zpomalit, úplné excesy vyřadit. Stačilo bude kooperativnější a nebude takový červený hadr pro Brusel, jako SPD, jejíž koaliční potenciál navíc zásadně limituje Tomio Okamura, s nímž je velmi těžké mít funkční a spolehlivou koaliční dohodu.

ANO + ODS. Z této varianty rupne progresivistům a lepšolidem cévka. ODS by se musela částečně vnitřně přeformátovat, pro některé její členy totiž není taková koalice představitelná. Zjednodušeně, ODS by musela dát větší prostor pragmatikům typu Kuby a Zahradila před snílky typu Decroix, nebo Vyskočila. Fialu budou muset uklidit do Bruselu, což tvrdím už dva roky. On jde tak moc na ruku EU a USA, že se o něho určitě postarají, jako se kdysi nadnárodní struktury postaraly o Tošovského, který hluboko pod cenou rozprodal český zlatý poklad. ANO a ODS se nezakecají, rozdělí si lukrativní byznys, o tom nepochybujme, ale zároveň můžou pro Česko odpracovat, co je třeba, pokud upřednostní zájem země před svým. Podmínkou ale je, aby se ODS zbavila progresivisticko-liberálního balastu, který by ji pro koalici s ANO zatěžoval neustálým vnitřním konfliktem.

