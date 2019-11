Zdechovský: Že prý chci smrt uprchlíků. Afghánci se diví, koho to přijímáme. Nadávat ,,ruský agent”? Pak vyhraje Babiš

Evropský parlament nedávno odmítl návrh rezoluce o pátracích a záchranných akcích na Středozemním moři. Neprošlo to o dva hlasy, včetně vašeho. Proč to podle vás byl škodlivý návrh? Bylo to spíše prezentováno tak, že to pomůže těm, co se ztratili nebo topí na moři…

To je naprostý nesmysl a hloupost. Byla to rezoluce Evropského parlamentu, která měla k něčemu vyzvat. Nabízeli jsme smířlivý postoj, kdy bychom řekli, že je potřeba respektovat zákon a pokračovat v operacích pod mezinárodním dohledem. Proti tomu se ale postavila frakce Zelených, část liberálů, hlavně socialisté a komunisté, kteří začali tlačit, že musíme za každou cenu Komisi a členské státy vyzývat, aby netrestali ty, kteří porušují zákony a pohybují se ve Středozemním moři. Jejich cílem v mnoha případech není zachraňovat, ale dělat si alibi a popularitu a sbírat peníze na svoji činnost.

Kdo skutečně tuto problematiku sleduje, ví, že záchranné akce už probíhají a jsou velmi úspěšné. Nelze nespolupracovat s libyjskou nebo tuniskou pobřežní stráží, ignorovat zákony a napomáhat pašerákům lidí k tomu, aby dostávali lidi do Evropy. To byl hlavní důvod, proč většina poslanců z frakce evropských lidovců, velká část liberálů, lidé z ECR a dalších frakcí hlasovali proti. Když se podíváte na hlasování českých europoslanců, mimo Pirátů, kteří jsou v zelené frakci, všichni hlasovali proti.

Mediální ředitel Human Right Watch Andrew Stroehlein napsal, že jste hlasoval pro smrt uprchlíků a že KDU-ČSL křesťanství jen předstírá…

Absolutní nesmysl! Pan ředitel by si měl dojít k nejbližšímu psychiatrovi na vyšetření. Každý, kdo sleduje naši práci, ví, že my jsme jednoznačně pro pomoc skutečným uprchlíkům. Ale nejsme pro to, abychom stejně jako on podporovali pašeráky lidí. On systematicky porušováním námořního práva jednoznačně porušuje mezinárodní zákony a pomáhá pašerákům lidí v bohatnutí a v jejích byznysu. Stroehlein je kritizován napříč všemi bezpečnostními složkami. Ať se na něj v Evropě zeptáte kohokoliv, řeknou vám, že to je aktivista, který problematice vůbec nerozumí a většinu svého byznysu postavil na tom, že lže o situaci v Libyi a nechce spolupracovat s žádným členským státem na skutečném zachraňování lidí.

Mimochodem, v souvislosti s migrací se opět mluví o případném přijetí údajných sirotků z Řecka, které prosazuje vaše kolegyně Šojdrová. Může k tomu podle vás jednou dojít?

Nevím, to je spíš otázka na současnou vládu. Byl předložen nějaký list, vláda společně s bezpečnostními složkami měla za úkol ten list prověřit a najít s Ministerstvem vnitra řešení. Je to na nich. Já dlouhodobě preferuji variantu přijetí 40 skutečných rodin, kterým šlo o život a nacházejí se v některém z uprchlických zařízení v Řecku. To by výrazně mohlo pomoci. V Hradci Králové máme zkušenost s výbornou integrací syrských křesťanů. To je dobrá cesta.

Na jedné i druhé straně sporu v této věci je řada nedorozumění a teď je situace tak vyhrocená, že bude velmi těžké najít jakékoliv, byť jednoduché řešení.

Zajímavé je, že z původně malých dětí ze Sýrie jsou náctiletí Afghánci nebo Pákistánci, kde se to vzalo?

Měl jsem možnost hovořit s představiteli Afghánistánu a Pákistánu, kteří jsou velmi překvapeni tím, že Evropská unie chce lidem, kteří často nemají žádné dokumenty, udělovat azyl. Tohle je otázka na azylové úředníky, protože od nich jsem velmi často slyšel, naposled letos v srpnu, že řada lidí, co se vydává za náctileté, prostě náctiletí nejsou a podvádějí při procedurách. Nechci nahrávat žádné straně. Myslíí si obecně, že potřebným lidem je třeba pomáhat, a ne být aktivistický a uškodit tak zbytečně systematické pomoci těm uprchlíkům, kteří ji skutečně potřebují.

Zastal jste se youtubera Bratříčka, kterému Facebook smazal účet. Podnikl jste něco v té věci? Vyvíjí se situace?

Komunikoval jsem s ním a byl jsem ve spojení i s lidmi z Facebooku. Nebyl smazán, byl mu pozastaven účet a nemůže publikovat další věci. Odůvodnění, kterého se mi dostalo, říkalo, že ho velikánské množství lidí nahlásilo a jeho příspěvky oni musí systematicky prověřit.

Co obecně míníte o této praxi Facebooku, která je často kritizována jako cenzura či zásah do svobody slova?

Obecně si myslím, že dialog je v demokracii potřeba z jedné i z druhé strany. Za to, že má někdo konzervativní názory, s něčím nesouhlasí nebo říká něco, co někdo jiný nechce slyšet, nelze člověka uzemnit nebo mu vzít prostor k vyjadřování. Názory Bratříčka jsem dlouhodobě sledoval, není to žádný extremista nebo psychopat. Je to člověk, který podporuje naše členství v mezinárodních západních strukturách. Skutečnost, že byl zastaven, je pro mě zcela nepřijatelná.

Podle mnohých jsou to právě lidé z liberálního křídla aktivní společnosti, kteří se z jedné strany zaklínají svobodou slova, a z druhé strany pak tuto svobodu berou lidem, kteří mají opačné názory. Vnímáte to stejně?

Ano, přesně tak. Podívejte se třeba na to, že v České republice někdo bojuje proti fake news a jak ti lidé pracují. Příkladem může být server Manipulátoři. Když si nezávisle projdete jejich texty, být konzervativní podle nich znamená manipulován.

Nemyslím, že v naší zemi probíhá souboj mezi Babišem a ostatními směry. Hlavní problém je v tom, že mnozí liberálové pořádají hon na konzervativce. Každý, kdo má konzervativní názory, je dneska vystaven poměrně tvrdému tlaku a atakům. Tohle je cesta, která se projeví u výsledků voleb. Předpokládám, že pokud současní liberálové nezmění svůj způsob rétoriky a označování každého, že je ruský agent, tak v příštích volbách utrpí takovou porážku, na kterou nikdy nezapomenou. Andrej Babiš prostě vyhraje.

Většina lidí, která dnes řve, jak jsou proevropští, ve skutečnosti proevropští nejsou. Neuvědomují si souvislosti, které je potřeba při budování Evropy zohledňovat. Jedna z těch základních souvislostí je, že státy mají právo si říct, co je a není součástí jejich kultury a tradic. Vytvoření jakési jedné univerzální netradiční společnosti, která je postavená na tom, že se nerespektuje vůbec nic a nevyznávají se žádné hodnoty, to je velká chyba. Liberálové svou rétorikou posilují pravicové či pravicově-nacionální strany.

