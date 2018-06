Zděšený Evropan Rouček: Co dělá Trump, to tu nebylo od dob nacismu. A stejně tím problém nevyřešil

EVROPAN LIBOR ROUČEK Každá obchodní válka je nesmyslná a přináší ztráty na všech stranách! Bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček komentuje celní válku nejen mezi Spojenými státy a Evropskou unií a na adresu prezidenta Donalda Trumpa říká: „Slibovat, že se navrátí například těžařský nebo ocelářský průmysl? To je to samé jako slibovat na Kladně, že obnovíme Poldovku. Jsme někde jinde. On jen populisticky získává na těchto slibech hlasy. Slibovat, že se něco vrátí? Nevrátí. Jen jeho jednání poškodí celosvětovou ekonomiku“.

Evropská unie přistoupila k odvetným opatřením v reakci na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést cla na dovoz hliníku a ocele. V pátek začne uplatňovat cla ve výši 25 procent na dovoz některého zboží ze Spojených států. Rozhodla Evropská komise správně? Bylo jiné řešení?

Je historickou zkušeností všech ekonomů i politiků, že každá obchodní či celní válka je nesmyslná a přináší ztráty na všech stranách. Mnoho lidí včetně mě varovalo, když lidé ve volbách fandili Donaldu Trumpovi, že tento člověk, když chce prosazovat Ameriku na prvním místě, poškodí ostatní země. A to nejen nás jako EU, ale i další země, Čínu, Rusko a také samotné Spojené státy. Poškodí celou světovou ekonomiku.

Donald Trump jednoznačně vyhlásil celní válku tím, že uvalil cla na ocel a hliník. A znovu opakuji, je to nejen válka vůči EU, ale i vůči jeho nejbližším spojencům Kanadě, Mexiku, Číně atd. Samozřejmě, že si to státy nemohou nechat líbit. Nechtěly to dělat, ale musely si vybrat výrobky, na které uvalí cla a dopad rozhodnutí poškodí na podzim ve volbách Donalda Trumpa.

Rozhodnutí poškodí například výrobek ikonický pro Ameriku, motocykly Harley-Davidson. A jak firma zareagovala? Okamžitě oznámili, že výrobu přesunou mimo Spojené státy. Donald Trump si dal vlastní branku. Ukazuje to na nesmyslnost cel. Všichni na tom tratí. Poškodil firmu Harley-Davidson, což bude znamenat i to, že v Americe bude méně práce. Když uvalí clo na dovoz oceli a hliníku, tak se zase zdraží ocel a hliník ve všech odvětvích, která ve Spojených státech ocel dovážejí. Je to spirála, která neprospěje nikomu. Jde o to, aby se netočila dál. Evropská unie, Kanada, Mexiko, Čína uvalily cla, ale nechtějí v tom pokračovat, chtějí se vrátit k jednání a situaci řešit, aby neeskalovala.



Donald Trump aktuálně hrozí zavedením cel ve výši 20 procent na všechny automobily, které se vyrábějí v EU. Přijde další odveta z EU?



Zpracovává se studie, co by způsobilo, kdyby Donald Trump uvalil na dovoz automobilů cla, a pak se zřejmě rozhodnou. Pokud by uvalil cla na automobily, které se vyrábějí v EU, poškodí to všechny výrobce, protože automobilový průmysl je propojený. Bude to mít dopad na evropské a americké výrobce i na zaměstnanost ve Spojených státech, atd.

Donald Trump chce vytvořit tlak, protože Spojené státy mají obrovský deficit obchodní bilance, který dělá asi 800 miliard dolarů ročně. Ale, proč tomu tak je? Protože za posledních 25 let americké firmy přesunuly výrobu do levnějších zemí. Slibovat, že se navrátí například těžařský nebo ocelářský průmysl? To je to samé jako slibovat na Kladně, že obnovíme Poldovku. Bylo by nepoctivé slibovat Kladeňákům, že obnovíme Poldovku. Jsme někde jinde. On jen populisticky získává na těchto slibech hlasy. Slibovat, že se něco vrátí? Nevrátí. Jen jeho jednání poškodí celosvětovou ekonomiku.

Co je podle vás hlavním důvodem toho, že se vztahy EU a Spojených států přibližují bodu mrazu?



Vztahy se změnily filozofií Donalda Trumpa a jeho administrativy a heslem Amerika na prvním místě. Dopady má jeho chování na celý svět. Po druhé světové válce se Spojené státy staly velmocí číslo jedna, ale jak šel čas, po ekonomické stránce ztrácely. Například v oblasti bezpečnosti a NATO má Donald Trump pocit, že většinu financují Spojené státy. Má do určité míry pravdu, ale nemá ji úplně. Například, když tvrdí, že USA dávají na obranu 4 procenta a ostatní jedno, má pravdu, ale ostatní země včetně Německa nemají takové ambice, nehrají roli jako Spojené státy, že mají základny po celém světě. My v Evropě tuto politiku nevedeme. Je samozřejmě jasné, že se o svou obranu musíme starat více. Nejen v oblasti obchodu, ale i obrany je nutné přejít na normální vztahy.

Co se týká tématu migrace. Donald Trump teď slavil úspěch, když Nejvyšší soud podpořil jeho dekret, jenž zakazuje vstup na území Spojených států občanům několika převážně muslimských zemí. Co vy na to?

Když vidím, co se děje na americko–mexické hranici... 99 procent migrantů nepřichází z arabských zemí, ale ze zemí jako je Mexiko, Salvador, Honduras. Jak je vidět, Donald Trump s tím má obrovské potíže. Dokonce, když nasadí opatření, která tady nebyla od dob nacismu – odebírat děti nebo rozdělovat rodiny – tak samozřejmě se vystaví obrovské kritice jak ve Spojených státech, tak v celém světě, a problém stejně nevyřeší.



Evropská unie se tématu migrace bude věnovat na nadcházejícím summitu. Na stole bude mimo jiné i téma vytvoření záchytných táborů pro migranty, a to buď mimo EU, nebo na území jejích států. Také lze číst názory, že summit nepřinese vůbec nic... Přinese?

Summit samozřejmě všechno nevyřeší, jako to bylo i v případě těch předchozích. Posune ale celou záležitost ve směru větší ochrany vnější evropské hranice. Hodně se bude diskutovat o myšlence záchytných center mimo Evropskou unii. A jak už jsem zmiňoval minule, počty migrantů, kteří přicházejí do Evropy, jsou mnohem nižší. Je vidět, že opatření, která Evropská unie společně krok za krokem dělá, jsou účinná. Uprchlické tábory jsou v Jordánsku, v Turecku... Protože je politický tlak, samozřejmě vyvolaný i novou italskou vládou, řešení se posouvají. Vzniknou opatření ve smyslu silnější ochrany vnější hranice. Už před vypuknutím uprchlické krize jsem na to upozorňoval. Je škoda, že k opatřením dochází, až když vidíme následky.

Řešení otázek migrace v úzké spolupráci s okolními zeměmi či bezpečnost označil za své priority nový ministr vnitra Jan Hamáček. Jak vnímáte po této stránce postoj nové vlády?

Když se podíváme na počet uprchlíků, které tu máme, čísla jsou minimální, je to řádově několik desítek. Je to mnohem méně, než jich bylo před deseti nebo patnácti lety, když byla jugoslávská krize či válka v Bosně a Hercegovině. Chápu, že je to citlivá věc a lidé vidí každý večer v televizi loď s uprchlíky. Je potřeba také vidět realitu, kde jsme na mapě a jaký dopad to na nás má. Od počátku jsem říkal, že povinné kvóty jsou nesmysl.

Pro vládu je otázka migrace priorita, držel bych ji, ale je důležité nevyvolávat paniku, pro kterou není sebemenší důvod. Uprchlíci u nás nejsou, počet těch, kteří přicházejí do Evropy, se rapidně snížil a k nám ani nechtějí. Já bych si přál, abychom si toho byli vědomi a v Evropě působili šikovněji a diplomatičtěji, aby nás stále nedávali do jednoho pytle s Maďarskem, ale abychom byli například jako Litva, Estonsko... země, které nemají uprchlíky, nemají problémy v Evropě a nikdo je za nic nekritizuje.

Přál bych si, abychom změnili minimálně rétoriku vůči Evropě. Je zbytečné vše vyhrocovat tím, že říkáme, že nepřijmeme jediného uprchlíka. Neříkám, abychom je sem brali, natož v kvótách, ale chovat se chytřeji a diplomatičtěji.

autor: Daniela Černá