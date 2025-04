Že to Fiala nevěděl? Jeho voliči uvěří. Petrov o sto tisících měsíčně pro premiérova zetě

Velkou diskusi vyvolala nedávná informace v médiích ohledně pěti placených veřejných funkcí premiérova zetě, který si tak prý vydělával téměř sto tisíc korun měsíčně. Co k tomu říci? A překvapilo vás, že se rozhodl z některých funkcí, po zveřejnění této informace, odstoupit?

Těch 100.000 korun měsíčně je částka, kterou mladí lidé očekávají jako minimální odměnu, když už se mají zvednout z postele a jít něco dělat. Zeť pana premiéra to má jen jednodušší. Přijde, představí se a natáhne ruku. Vždyť je zeť nejvyššího státního úředníka hned po prezidentovi, kdo jiný by měl očekávat tučnou částku z veřejných peněz? On z něčeho odstoupil? Asi mu tchán řekl, neblbni, jsme před volbami, počkej až po volbách.

Domníváte se, že zmíněná informace o kumulování funkcí jeho zetě může premiéra Petra Fialu třeba nějak více poškodit v očích veřejnosti, ačkoliv premiér uvedl, že s tím nemá nic společného?

Nemůže ho to poškodit. Když řekl, že s tím nemá nic společného, jeho voliči mu věří. Věří mu v daleko závažnějších věcech, které jsou za hranicí zdravého rozumu. Tohle je jasná věc, prostě věří, že premiér neví, co manžel jeho dcery dělá.

Mimochodem, je podle vás v pořádku, aby měli politici hned několik placených veřejných funkcí? Jak moc je toto běžné v jiných zemích?

Nevím, jak je to v jiných zemích, ale být sběratelem veřejných funkcí a tím si zajišťovat slušný příjem, je nemravné. Horší už je jen to, ve veřejné funkci brát úplatky.

Současná vláda od začátku mluví o hodnotách, o hodnotové politice. Takže, pár měsíců před volbami, jak vidíte politickou kulturu této vlády? A srovnejme to prosím s předešlou vládou Andreje Babiše...

Spíš jde o to, jak se s nějakým prohřeškem svého člena předsedové stran vypořádávají. Nedělám si statistiku, kolika lidí se zbavila pětikoalice nebo vláda Andreje Babiše. Vím, že v ANO tyhle věci jdou rychle. Andrej Babiš je citlivý na to, když někdo poškozuje jeho značku. Asi to je také tím, že se jedná o „jeho“ značku, kdežto ODS už snese všechno a ke značkám ostatních vládních hnutí nikdo nemá žádný vztah. Jsou to prázdné obaly.

Pojďme na další téma. Velkou diskusi vyvolal také dokument s názvem Reportáž psaná na benzínce, prý o české dezinformační scéně. Nedávno ho odvysílala ČT. Jak se vám pořad líbil?

Vnímal jsem tu debatu. Hodně se o tom pořadu a o té paní novinářce psalo. Ale odvahu si to pustit, tu jsem nenašel.

A jak vy vnímáte dezinformační scénu v ČR?

Nehraju tuhle hru na dezinformace. Buď se jedná o lež, podvod, omyl, propagandu, manipulaci, o pravdu, která ještě nebyla rozpoznána, nebo je třeba ji umlčet... ten pojem nepoužívám a vlastně mu ani nerozumím.

Jak už jsme zmínili, je pár měsíců do voleb. Jak hodnotit náladu, atmosféru v české společnosti?

Teď vás asi překvapím. Ale dobře. Velká část společnosti s nástupem Donalda Trumpa zvedla hlavu, protože uvěřila, že změna je možná. A já se k ní počítám.

Kampaň, především tedy ta billboardová, se nám už docela slušně rozjela. Je, nebo není na hraně? A pokud, tak která konkrétně? A očekáváte s tím, jak se volby blíží, že bude kampaň, nejen ta billboardová, opravdu vyhrocená?

Sleduju pohyby na politické scéně, řekl bych, takřka pod mikroskopem. V řádu hodin. I když pravda je, že jsem teď kolem oznámení Donalda Trumpa a reakcí politiků a médií zvolnil. Přeskakuji. Třeba dění na Ukrajině vynechávám úplně. Billboardy jsou pro lidi, kteří se tolik politikou nezabývají. Takže vlastně nevím, jak se podle nich orientují, aby pak věděli, koho volit. Mnozí lidé, kteří nejsou tak in, říkají, že volit nepůjdou. Což je špatně.

Premiér Fiala v souvislosti s českou tzv. muniční iniciativou a s tím, že je prý velká šance, že se podaří dostat na Ukrajinu podobné množství nábojů jako vloni, před časem, podle informací v médiích, pro Financial Times řekl: „Babiš je proti této muniční iniciativě, proti výdajům na obranu a mluví o míru bez podmínek.“ A dodal. „Pomáhá Vladimiru Putinovi, to je velmi jasné.“ Co na premiérova slova na adresu Babiše říkáte?

Ukrajina je téma, které jsem si už zablokoval. Asi bych řekl, že už i Česká televize si uvědomuje, že toho mají lidi plné zuby a snaží se v nich vyburcovat zbytky zájmu. Když se náhodou na to podívám, vidím, že Putin útočí hlavně na děti, nemocnice, dětská hřiště a pokojně žijící občany, kteří se zrovna dívají na televizi. Asi tím se teď vyhrávají války. Nechávám to téma redaktorům.

Trojice poslanců Spolu, v čele s Markem Bendou, navrhuje, aby byla do trestního zákona zavedena trestnost podpory a propagace komunistického hnutí. Souhlasil byste s tím? A je takový návrh namístě právě teď, kdy má STAČILO!, jehož lídrem je předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, podle průzkumů dost reálnou šanci dostat se do Poslanecké sněmovny?

Očekávám, že současná vláda bude dělat všechno pro to, aby nějakým způsobem cinkla letošní volby. Tohle patří do předvolební kuchařky, jak si zajistit vládu i po volbách. Jestli je někdo za to chytne za ruku, nebo jestli to udělají tak chytře, že se znova do vlády dostanou, uvidíme. Ale i kdyby volby vyhráli, jsou vyčerpaní, morálně rozložení, podle mě potřebují oddech. Být na jejich místě, nechám to proběhnout férově, a pokud koalice prohraje, mohou si odpočinout, přeskupit se, nabrat sil. Ale takhle to v politice nechodí, koalice bude bojovat do posledního muže, do posledního dechu a všemi nefér prostředky, které ji napadnou.