Zelená politika vychovává stádo. Žal, papouškování pouček, poslušnost. Právník o tom má celou knížku

Politikou Green Dealu není ohrožena jen ekonomika a prosperita. Ještě víc se to týká svobody, kterou dusí nové příkazy a zákazy, administrativní zátěž, omezování volby zboží a služeb a v budoucnu i ztížení osobní mobility. Zelený úděl – se všemi přepjatými ambicemi a nereálnými předpoklady – má ale hluboko uvnitř zakódováno nasměrování ke krachu. „Snahy o dosažení nulových čistých emisí do roku 2050 nutně narazí na nedostatek veřejných i soukromých financí, sociální neúnosnost, administrativní nezvladatelnost i chybějící technologie, kapacity a suroviny,“ říká pro ParlamentníListy.cz právník Tomáš Břicháček, autor čerstvě vydané knihy „Green Deal – Zelený úděl“.

Ve své nové knize „Green Deal – Zelený úděl“ pomocí argumentů a zdůvodnění přesvědčujete čtenáře o tom, že tato klimatická linie EU není žádnou spásou, nýbrž hrozbou. Jaká jsou hlavní nebezpečí, která z ní vyplývají?

Nejčastěji se hovoří o nebezpečích ekonomické povahy, která jsou opravdu ta nejzřejmější. Vše nasvědčuje tomu, že dopady Zeleného údělu na průmysl a obchod a právě tak na blahobyt občanů budou ničivé, a to zvláště ve vztahu k menším podnikům a střední třídě obyvatel. Tíživá regulace a jí vyvolané vysoké ceny povedou k hospodářskému poklesu, deindustrializaci, zaostávání Unie za zbytkem světa, chudnutí domácností, nezaměstnanosti.

Jsem ale přesvědčen, že ohrožena zdaleka není jen ekonomika a prosperita. Ještě před ní bych postavil svobodu, kterou dusí mimo jiné nové příkazy a zákazy, administrativní zátěž, omezování volby zboží a služeb a v budoucnu i ztížení osobní mobility. Právě tak bychom se měli obávat o lidskou důstojnost, protože zelená politika aktivně přispívá zaprvé k výchově iracionálních, stádových jedinců, uzavřených do světa strachu a pocitu viny, trpících klimatickým žalem, papouškujících namemorované poučky, snících o návratu do předprůmyslové éry a poslušně přijímajících omezování svobody i chudnutí, zadruhé vede k rozšiřování množiny sociálně slabých lidí závislých na státu.

Dále touto politikou nutně utrpí veřejné finance, protože očekávané astronomické rozpočtové výdaje a klesající rozpočtové příjmy povedou k dovršení jejich rozvratu. Politikou Zeleného údělu utrpí i svébytnost členských států, jelikož dochází k další masivní expanzi unijní regulace a unijních struktur a s tím spojenému přesunu moci do bruselského centra. V neposlední řadě doplatí na Green Deal demokracie, jednak proto, že se dále zužuje prostor pro rozhodování na úrovni členských států ve prospěch unijních institucí, jednak kvůli přerůstání Zeleného údělu ve svého druhu státní ideologii.

Čím si pak vysvětlit, že o tématu Green Dealu se mluví už tolik let, ale zatím nebylo uceleně zpracováno?

Důvodů tady vidím celou řadu. Předně jde o téma, které je pro autory se společenskovědním profilem – u nichž především lze předpokládat, že se takového úkolu chopí – poměrně nepřístupné. Působí odtažitým, technicistním dojmem. Jednotlivá opatření jsou plná cizích slov, matematických a chemických vzorců, číselných hodnot udávaných v nejrozmanitějších jednotkách. Často připomínají více výrobní postup než právní a politické akty.

Zadruhé jde o téma velmi rozsáhlé, které vyžaduje studium nepřeberného množství unijních dokumentů, k nimž stále přibývají další a další.

Zatřetí, celá tato agenda se rychle vyvíjí a je v neustálém pohybu. Sledovat všechny nové legislativní návrhy a to, jak se během projednávání jejich obsah měnil, a zachytit celý dynamický politický vývoj kolem, není snadným úkolem.

Dlouho ostatně nebylo vůbec jasné, jak to s celým plánem dopadne. Na začátku mnozí nevěřili tomu, že se podaří jej uvést do praxe. Několikrát také narazil na různé významné překážky – předně pandemii covidu a válku na Ukrajině –, kdy už byl předpovídán jeho konec. Zelený úděl ale ukázal mimořádnou životaschopnost. Krize jej nezastavily, ale dokonce urychlily a ještě posílily.

Když skončilo české předsednictví v Radě EU, které řadu agend popostrčilo dopředu, bylo zřejmé, že Zelený úděl bude prosazen téměř v úplnosti tak, jak byl Komisí navržen, že se vše usazuje a že celý plán získává jasné kontury. Takto jsem někdy začátkem minulého roku došel k závěru, že téma už je zralé k tomu, pokusit se o něm sepsat souhrnné pojednání.

Co bylo a nadále je hlavní motivací environmentalistů, kteří přesvědčili Evropu o tom, že ochrana planety a přírody je hlavní prioritou jejího dalšího vývoje?

Nevidím důvod zpochybňovat, že skuteční environmentalisté jsou hnáni svým osobním přesvědčením, tedy různě silným ideologickým zápalem. Věří, že dělají dobrou věc. Environmentalismus se stal pro mladé idealisty jednou z nových spasitelských ideologií poté, co zašla hvězda starého marx-leninského socialismu.

Environmentalismu se také chytají ti, kteří v něm vidí záminku pro přistřihávání křídel kapitalismu, svobodě či národním státům a přejí si centrálně řízenou společnost, a to nejlépe na nadstátní úrovni.

Třetí motivaci vidím v populismu – kdy politici environmentalistickou agendu prosazují proto, že si myslí, že voliči to od nich očekávají a že na tom lze uhrát politické body.

Témata, jako je klima, mají pro politickou reprezentaci v některých zemích tu velkou výhodu, že odlákávají pozornost občanů od každodenní politiky a skutečných starostí směrem k takřka filozofickým, existenciálním otázkám. Podobně může jít také o náhražkový politický program, který zastírá, že konkrétní politici jinak nemají občanům, co nabídnout.

V úvodu jste řekl, že Green Deal přispívá k výchově iracionálních, stádových lidí, uzavřených do světa strachu, pocitu viny, klimatického žalu a podobně. Podle čeho se dá posoudit, zda jsou propagátoři Green Dealu ve své činnosti produkovat čím dál víc zmíněných jedinců úspěšní?

V posledních letech vidíme například velký posun v oblasti ekologického aktivismu. Demonstrace, happeningy, soudní procesy – to zde bylo odnepaměti. Ale dnešní fenomény jako jsou školní stávky, klimatické žaloby, opakující se blokády dopravních tepen, výpady proti autům SUV nebo násilné útoky na umělecká díla, památky nebo i sportovní akce, to je něco nanejvýš děsivého. Před několika dny jsme slyšeli zprávu o tom, jak dvě důchodkyně ve věku přes 80 let tloukly kvůli klimatu kladivem do vitríny, ve které je vystavena anglická Magna Charta, a už nám to ani nepřišlo divné.

A co teprve psychické problémy mladých lidí, odhodlání některých z nich nemít děti – ať už z beznaděje nebo kvůli představě, že tak zachrání planetu –, propagace pojídání hmyzu, úvahy o „nerůstu“, diskuse o tom, jak je klima poškozováno hovězím dobytkem a jeho říháním a pšoukáním a podobně. Myslím, že jsme se dostali někam, kam jsme se dostat nikdy neměli.

Dá se určit, čím byla tato pro mnohé nepochopitelná cesta vyvolána?

Na vině je vyhrocený klimatický alarmismus, který vytvořil takovou atmosféru ve společnosti. Je těžké říci, jaký přesně je podíl Green Dealu, který je jen jedním z konkrétních vtělení této doktríny. Věřím ale, že představuje prohloubení celého problému. Stačí už sám fakt, že klimatická agenda je v podobě tohoto plánu vyzdvižena nad ostatní činnosti Unie a že je jí všude plno. Z toho plyne větší zájem médií i akademické sféry a obecně výraznější místo pro toto téma ve veřejné diskusi. Pozorujeme také snahy o agitaci a využití vzdělávacích systémů.

Vypadá to, že Green Deal je pro Evropu nezvratným procesem. Podle premiéra Petra Fialy je realitou a nemá už smysl spekulovat nad tím, jak by to mohlo být jinak, ale snažit se z něj vytěžit, co se dá. Nezbývá tedy nic jiného než se s tímto vývojem smířit?

Je pravda, že klimatická linie EU má za sebou mnohaletou triumfální jízdu a jeví se dnes jako pevně usazená a nezvratná. Při pohledu do našich dějin však vidíme, že podobné zdánlivě beznadějné situace vyvstávaly zas a znovu. Vždy bylo hodně těch, kteří svěsili ocas a vydali se s proudem. Dějiny ale ve výsledku tvořili ti, kdo se nepodvolili a snažili se různým pohromám vzdorovat.

Moje kniha je mimo jiné apelem k tomu, abychom nepropadli odevzdanosti a pasivitě a hledání „mírného pokroku v mezích Evropského klimatického zákona“. Green Dealu a klimatickému extrémismu se musíme postavit s odhodláním, činorodostí a optimismem. Náš odpor musí být rozhodný, hlasitý, všestranný. Musí probíhat v politice, ve společenské diskusi i v rodině.

Co by mohlo způsobit krach všech těch velikášských plánů, jejichž konečným cílem má být dosažení nulových čistých emisí do roku 2050?

Domnívám se, že Zelený úděl – se všemi přepjatými ambicemi a nereálnými předpoklady – má nasměrování ke krachu zakódováno hluboko uvnitř.

Stačí se podívat už na jeho nejčastěji uváděnou květnatou definici, podle níž jde o „novou strategii růstu, jejímž cílem je transformovat Unii ve spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která bude mít v roce 2050 nulové čisté emise skleníkových plynů a ve které nebude mít hospodářský růst vazbu na využívání zdrojů“. Velmi to připomíná někdejší Lisabonskou strategii, která měla přeměnit Unii v „nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa založenou na znalostech, schopnou udržitelného hospodářského růstu, vytváření více kvalitních pracovních příležitostí a zachovávající sociální soudržnost“ a která skončila neslavně. Tehdy jako nyní jde o změť vzájemně se vylučujících požadavků a ideálů.

Snahy o dosažení nulových čistých emisí do roku 2050 nutně narazí na nedostatek veřejných i soukromých financí, sociální neúnosnost, administrativní nezvladatelnost i chybějící technologie, kapacity a suroviny.

Z toho, co jste až dosud uvedl, vyplývá dost jednoznačně, že Green Deal považujete za ideologii, nikoli vědecky podloženou politiku. Co je podle vás hlavním důkazem toho, že to tak opravdu je?

Předně bych řekl, že politická reprezentace se nemůže vzdávat svojí odpovědnosti za program, který prosazuje. Je-li určitý myšlenkový směr prosazován státem či politickými stranami, stává se politikou, ať už je inspirován kýmkoli či čímkoli. Je přitom lhostejno, zda je zdrojem vědecká teorie, doporučení expertů, poradců či úředníků nebo věštění z karet nebo kávové sedliny.

Zelený úděl je tedy namístě vnímat primárně jako politický program. Charakteristickými rysy tohoto programu jsou mimo jiné: nedůvěra ke svobodnému člověku a k trhu, z níž vyplývá snaha svázat soukromou sféru tvrdou regulací, dále pak odsun člověka ze středu uvažování a upřednostnění přírody a planety, a rovněž přemíra naivního utopického snílkovství a toužebného myšlení.

Otázka vztahu politiky a vědy je příliš komplexní na to, abychom ji vtěsnali do tohoto rozhovoru. V knize je jí věnována celá jedna delší podkapitola. Píšu tam mimo jiné, že jedním z předpokladů pro legitimní rozhodování o Zeleném údělu a o celé otázce klimatu je desakralizace klimatické vědy a její snesení z pomyslného Olympu, odkud si zvykla udávat směr, zpátky na zem. Dále bych odkázal na výborný text Pavla Rysky Kult vědy a davovost intelektuálů ve sborníku Sebedestrukce Západu 2.0.

Kde se vůbec vzal ten název Green Deal a jeho poněkud pejorativní překlad „Zelený úděl“?

Evropská komise při představení celého plánu (ani později) název nijak nevysvětlila. Je však zřejmé, že se musela inspirovat pojmem Green New Deal, který už od druhé poloviny nultých let tohoto století rezonoval v anglosaském světě, zvláště ve Spojených státech.

Green New Deal je pro změnu parafrází názvu známého reformního plánu New Deal prezidenta Franklina Delano Roosevelta z třicátých let minulého století. New Deal měl přispět k obnově americké ekonomiky po velké hospodářské krizi. Zahrnoval hospodářské a sociální reformy a také rozsáhlé veřejné investice. Jinými slovy šlo o rozsáhlé intervence státu do ekonomiky.

„Green New Deal“, nakolik můžeme zobecnit různé projekty, které se objevily, pak představuje myšlenku, že by se plán na způsob New Dealu měl zopakovat, tentokrát se zaměřením na klima a obecně ochranu životního prostředí.

Rooseveltův New Deal se do češtiny tradičně překládal jako Nový úděl a právě z toho vyplynul i překlad Zelený úděl, který je stále hojně používán, ačkoli je oficiálním českým označením Zelená dohoda pro Evropu. Nepovažoval bych ho přímo za pejorativní, je v tom ale skryta jistá ironie. Slovo úděl má v sobě přece nádech něčeho, co člověku uchystá život, respektive co na něj bez ohledu na jeho přání dolehne, a často zaznívá s jakýmsi trpkým, chmurným podtónem. Právě to vystihuje podstatu Green Dealu velmi dobře.

Blížící se volby do Evropského parlamentu asi nevychýlí poměr sil natolik, že by převážili odpůrci Green Dealu. Při pohledu na strany a konkrétní kandidáty, dá se doporučit voličům u nás, kdo by české zájmy v tomto směru dokázal hájit, a naopak před volbou koho je třeba domácí voliče rozhodně varovat?

Nějaký zásadní převrat bych také neočekával, i když k určitému oslabení tábora příznivců zelené linie zřejmě dojde.

V České republice máme letos na výběr z několika subjektů, které Zelený úděl jednoznačně odmítají a prosazují jeho zastavení. Voličům bych napověděl jedině tolik, že tyto subjekty nemají hledat ani mezi současnými vládními stranami, ani mezi těmi, které vládly v době, kdy byl Green Deal spuštěn, jakkoli se dnes k němu příliš nehlásí.

