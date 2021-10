Zelený-Atapana: Green Deal je velký podvod na lidi. Jsme klamáni politiky, svět je řízen jinými

Čestný a schopný člověk, který má přirozené charisma, je na výši fyzicky i duševně, nemůže být ani u nás, ale ani ve světě nikdy zvolen. „Protože musí skákat, jak někdo v pozadí píská. Jsou to figurky nastrčené mocnými korporacemi. A my jsme otroci těchto korporací, ti zvolení nám to naše otroctví jenom zprostředkovávají. Jsme v pasti, nemáme řešení,“ tvrdí pro ParlamentníListy.cz etnolog, spisovatel a publicista Mnislav Zelený, který byl při svém pobytu mezi indiány adoptován do kmene Jawalapiti a získal indiánské jméno Atapana. Právě s jejich kulturou srovnává volby v naší civilizaci.

reklama

Oslovuje vás něčím předvolební kampaň, která už jde do finiše, nebo byste čekal od politických stran něco jiného, než předvádějí?

My jsme v pasti, a to už dost dlouhou dobu. A to, co se předvádí, je divadlo. Je to hra podobná tomu, co se předvádí skoro na celém světě, v tzv. světě demokracie. Je to pořád o tom samém. Jsou to předvolební sliby, sliby chyby, jen aby někdo získal moc. A nikdo neříká pravdu. Vzpomeňte, co prohlásil kdysi předseda ODS pan Topolánek: „Kdybychom říkali pravdu, tak nás nezvolí“. Je to jednoduché, je to snůška lží. Řekněme si to otevřeně, protože to tak je. Jediný Topolánek měl odvahu říct pravdu! Anketa Je podle vás Viktor Orbán diktátor? Je 1% Není 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4859 lidí

Co tou pastí myslíte?

To, že nemáme řešení. Ať zvolíme toho či onoho, tak jeden je za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. A to mluvím o tzv. demokratických stranách, za které se ovšem prohlašují všichni. Ale to není žádná demokracie. Nám totiž nechce vládnout žádný výkvět společnosti. Výkvět společnosti je někde jinde, ale určitě ne v politice.

I když Milion chvilek už dlouho skomírá na nezájem veřejnosti, tak jeho dobrovolníci se snaží na poslední chvíli ovlivnit voliče pro koalice Spolu a Pirátů se STAN. Začátkem týdne se pokusili jakýmsi happeningem odradit od hlasování pro hnutí ANO. Podaří se jim přesvědčit lidi, že pokud zůstane Andrej Babiš v čele vlády, bude to mnohem horší než doteď?

Já se na všechno dívám trošičku víc shora. A vnímám, že je to všechno na nás jakýsi podvod, protože nějaká demokracie neexistuje. Ten, kdo vládne, je někdo jiný. Všechny vlády, které vznikají, ať už v Německu nebo v Americe, jsou submisivní vůči nadnárodním korporacím, což jsou ty, které nám vládnou. Každá strana, každá vláda se pak vůči nim vymezuje, jestli s nimi bude více, či méně kolaborovat. Ale my, normální lidé, jsme v pasti. Pro nás je jedno jestli vyhraje volby tahle, nebo tamta strana.

Psali jsme: Lukáš Pollert: Očkovaní roznesli mutace. Kocourkov. Celé je to jinak ,,Očkování? Účinnost až k nule.” Profesor Beran: Tečka za covidem úplně jinak To jsem doufal, že už nezažiju. Zelená EU? Profesor: Miliarda lidí navíc! Na to zapomněli Očkování: „Těhotné riskují zdraví. I dítěte. Mladí? Pozor.“ Imunoložka varuje

Strašit voliče se snaží i předseda ODS Petr Fiala. Ve svém projevu k zahájení kampaně varoval před populisty, kteří za pomoci „ruských webů“ lijí do společnosti jed. Jak je to s tím „litím jedu“, kdo ho lije a s jakým účinkem?

Tak populisté jsou všichni bez rozdílu, protože chtějí vládnout. Už jsem zmiňoval Fialova předchůdce v čele ODS pana Topolánka, že by je lidé nezvolili, kdyby říkali pravdu o tom, co chtějí dělat. Lití jedu je tady ale neustále dokola. Sama demokracie je lití jedu. Demokracie znamená, že bychom si měli zvolit výkvět společnosti. Už o tom mluvím třicet, čtyřicet let, čistá demokracie tu opravdu není. Ta je, bohužel, musím to znovu říct, u těch indiánů. Protože ti si volí absolutně nejčestnějšího a nejschopnějšího člověka, který má přirozené charisma, který je na výši fyzicky i duševně. A to jsou předpoklady dobrého vůdce. Takový vůdce nemluví, co udělá, protože všichni vědí, co už udělal. Je to ten, který jde všude první. Je to ten, který je štědrý. Je to ten, který ví. Je to ten, který po první fatální chybě končí, protože jejich vůdce nesmí chybovat. Tam jde totiž o život. Kdo to má ze zvolených u nás nebo ve světě? Nikdo. Protože nikdo s takovými vlastnostmi nemůže být ani u nás, ale ani ve světě zvolen. Protože musí skákat, jak někdo v pozadí píská. Jsou to figurky tolerované mocnými korporacemi, protože se proti nim nikdy nepostaví. My jsme otroci těchto korporací, a ti zvolení politici nám to naše otroctví, i když se tváří jako lidumilné, jenom zprostředkovávají. Proto říkám, že jsme v pasti.

Psali jsme: „I vaše zkurv*né děti jsou rasisté!“ Kamara v Praze zažil noc hrůzy. Malí Češi ho vybučeli a byl vyloučen

Myslíte si tedy, že volby nemají žádný smysl?

Jsou zbytečné. Člověk za těch dvacet, třicet, čtyřicet, padesát let ztratil absolutně důvěru v tenhle systém. Ne v nějaký náš systém, ale celosvětový systém tzv. demokratického světa. Vezměme si volby ve Spojených státech nebo kdekoli. To jsou divadla, obrovská divadla. Buď větší, nebo menší. Tam je to cirkus, u nás je to menší cirkus. Ale ti čestní, kteří by nás měli vést, ne nám vládnout, kteří by měli charisma, predispoziční charisma, ti, kteří by byli silní fyzicky i duševně, se do vlády nikdy nedostanou, protože ti ostatní je smetou. Nadnárodní firmy jsou obehnány neprůstřelnými mluvčími, neprostupnými telefonními zvoněními, ty se dokonale odlidštily. Přitom jsou to ty, co vládnou světu. Politici nám to pouze předkládají na stříbrném podnosu. A jakýkoli dobrý čin, který slibují a mají ho schovaný v kapse, je jen pozlátko, abychom se utišili, abychom si mysleli, jak jsme dobře zvolili a jak nám budou dobře vládnout. Každý má pro nás nějaké to pozlátko připravené. To jsou i ty veškeré předvolební debaty, diskuze, hesla, dohadování, billboardy jen vytvářející dojem, že se jedná o demokracii, kde hlasy lidu mají váhu a zvolí nejlepšího. Blbost.

Jsou však mezi námi mnozí, kteří i napříč politickým tlakům a směrům tvoří nádherné hodnoty neodporující Přírodě, kteří mnohdy stojí mimo pozornost masmédií, která zpravidla podporují jen módní trendy jepičího významu, a těm je třeba se obdivovat.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale také jsou lidé, kteří si hodně slibují od nové síly, za kterou jsou považováni Piráti. Nesou s sebou modernitu a svěžest, jak je jim připisováno? A co říci k těm jejich tématům jako klimatická změna, elektromobilita, homosexuálové? Lze jejich příchodem k moci očekávat ozdravení společnosti?

Anketa Má se o zahraniční politice EU dál rozhodovat jednomyslně, čili i s naším právem veta? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6206 lidí

Nás nemá za co odměnit?

Copak nás může příroda odměnit třeba za tu dnes forzírovanou elektromobilitu? Kdo je proti ní, je rovnou odsouzen jako nepřítel lidstva! Zeptejte se na Green Deal jakéhokoli odborníka a dozvíte se, že je to zase jenom hra určité skupiny nadnárodních koncernů a korporací, jak vyšťouchnout jeden druhého, ale přírodě to nepřinese vůbec nic. Tu elektřinu musíte z něčeho vyrobit. Ale to bychom zacházeli do detailů. Přečtěte si dopis bílému muži od indiánů U´wa z roku 2000, tam je to jasně řečeno a toho se držím. Indiáni a jejich vůdci nás varují. Tento dopis se také objeví v mé nejnovější knížce Atlas indiánů Jižní Ameriky, která – doufejme – za měsíc nebo za dva vyjde. Právě jsem se dozvěděl, že jak nejsou čipy, lišty na střechy, auta, tak není ani papír na knihy a vše je ve hvězdách.

Jak se vám zamlouvají další záměry Pirátů, ať už manželství stejnopohlavních párů nebo manželství více osob, jak chtěl uzákonit pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík?

Jsou to atraktivní aktivity, jimiž chtějí přilákat voliče. Jsou to ta zmiňovaná pozlátka. Ale je to proti přírodě. Zeptejte se indiána, co by tomu řekl: Ano, když chtějí žít spolu, tak ať žijí, ale ať z toho nedělají téměř nějakou normu.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dá se posoudit, zda je Česko v lepším stavu než po minulých volbách v roce 2017, nebo by jakékoli hodnocení bylo zkreslené tím rokem a půl s covidem?

Já se domnívám, že dobře už bylo a teď už jen jedeme pomaloučku z kopce. A je úplně jedno, jakou vládu po volbách budeme mít, ta to nezastaví. Lidstvo celé naší civilizace pomalu jede z kopce. Kamkoli se podíváte, vidíte, kam to spěje. Dřív jsem si pořídil nový kotel a nemusel jsem se o něj starat. Ale teď mi všichni říkají: „Vážený pane, ale to bylo“. To už bylo, teď je všechno daleko komplikovanější, tím pádem háklivější plné jemné elektroniky, jenž pokazí i trocha prachu a tím pádem se všechno vyhazuje. Je evidentní obrovská snaha těch koncernů, aby se nic neopravovalo, jen vyrábělo. Navíc tu jsou ta kazítka, která výrobek – lednice, auto, mrazák, pračka a podobně – udržují akorát kousek přes garanci a pak nejlépe pryč s tím do odpadu! Jak se něco rozbije, tak vyhodit. Odpadu je strašně moc a tím odpadem se zahltíme.

Snaze o bezodpadové hospodářství moc nevěříte?

Bezodpadové hospodářství jsou jen takové výmysly nějakých politiků, ale všechno je přesně obráceně. Dříve si každý něco opravil, pak si opravil méně, pak něco opravili opraváři, ale dnes? „Ne, pane, vyhodit!“ A tohle je právě ten tlak obrovských firem na nás, na obyčejné lidi. Z čeho by ty chudáci koncerny žily, kdyby třeba kotel Mora vydržel jako dřív 40 let! Nebo kdybychom nosili boty 10-15 let! Kdyby, kdyby, kdybychom šetřili naší peněženku, a tím šetřili přírodní zdroje, tak by se kola firem zastavovala a celá naše ekonomika se hroutila, poněvadž ta je postavená na utrácení za každou cenu. A to je přesně to, co nás vede do zhouby! To je to, o čem říkám, že jsme v pasti. S tím prostě nic nenaděláme. My v tom, bohužel, jedeme s nimi, s politiky. Jenže jim je to jedno, že jedou z kopce, protože si říkají, že zatím je ještě veselo, ještě se tančí na palubě. Indián je šetřílek, protože šetří Matku zemi, která nás živí. A varuje nás, že tančíme na nahnuté palubě! A tento náš svět není jeho světem, protože my utrácíme nesmyslně, jen abychom utráceli a živili nadnárodní korporace a ještě jim tleskali, jak jim to jde a co zas na nás vymyslí. A politické strany takové nesmyslné utrácení podporují, aby udržely kola továren v pohybu a sebe u moci.

Jaké jizvy zanechá zmíněný covid pro příští volební období?

Covid je pro nás takové to „tytyty“, kdy se naše Země jako živoucí organismus trošičku otřásla a zatřásla pod tím, co jí děláme, jak ji ničíme, jak ji drancujeme, jak ji vykořisťujeme. Tak si prostě řekla, že na nás udělá „tytyty“.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poznamenalo nebo změnilo nás v něčem to, když nám Země takto pohrozila?

Lidstvo má tu neuvěřitelnou vlastnost, že se nikdy nepoučí. Lidstvo je chviličku v takové euforii, vzpomeňme, jak to bylo u nás po roce 1989 nebo po skončení druhé světové války, všichni byli kamarádi, přátelé, ale na to se rychle zapomíná. Lidstvo opakuje stejně jako člověk jedinec chyby donekonečna, až se zahubí.

Profesor Miroslav Bárta, egyptolog a odborník na civilizaci, tvrdí, že západní civilizace selhává a blíží se její kolaps. Dá se tomu čelit?

Anketa Od jakého věku by měl mít český občan právo volit? Od 16 let 7% Od 18 let 11% Od 21 let 70% Ještě později 12% hlasovalo: 19616 lidí

Vždy se pokrok oslavoval, vy teď mluvíte proti němu. Ale copak není z podstaty nevyhnutelný?

Pokrok už dávno není pozitivní, ale co už máme, dobře, to máme. A jak všude říkám, jde o to užívat ty věci s mírou. Moje babička říkala: „Všeho s mírou“. A pokud se užívá všeho s mírou, tak se dá ještě nějakou dobu přežít. Ale to když bude hlásat nějaká politická strana, tak nevyhraje. Nikdo nechce slyšet pravdu a tak zase naletí na krásné předvolební sliby, které nic neřeší.

Profesor Bárta má svatou pravdu, kterou si však již několik staletí můžeme přečíst u anglického historika Edwarda Gibbona, který v roce 1775 napsal patnáct bodů charakterizujících upadající civilizaci. Nezdá se vám, že je už splňujeme všechny s vysokou měrou a žádné politické straně to vůbec nevadí?

valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací tradiční role otce živitele je zpochybňována, rodina je rozvrácena senioři jsou zanedbáváni a lidé pečují o domácí mazlíčky víc než o své rodiče literatura a umění se stávají bezduché. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí platí horentní sumy čestná vojenská služba je odmítána a zpochybňována, vysmívána a místo ní je armáda žoldácká lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor jsou předváděni pochybní umělci, populisté, pokrytci a tzv. celebrity daňové zatížení obyvatel roste, stát přerozděluje vysoké částky, lidé se nebojí nepracovat, stát se o ně postará. úroveň vzdělání rapidně klesá státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výšky. kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi mizivá porodnost a výchova dětí je vnímána jako obtěžující a tak se dětí rodí stále méně. šíří se cynismus přicházejí masy cizinců politikové nadbíhají lůze občané na vše nadávají

Psali jsme: Jádro, jinak bude zle. Nebude nám pomoci. Profesorka jasně k elektřině a plánu EU Oni vydělají, vy zmrznete. Český vědec a boj za klima: Dopadne na všechny Vědec Guttmann: Zločin, zaneřádit zemi větrníky. Změna, o které zelení nemluví. Zastavte je „Teď je jim venkov dobrý, hlína a hnůj!“ Zelený-Atapana a svět po viru: EU, bohatství, USA, Čína, moudrost babičky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.