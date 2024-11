Zeman: Fiala připomíná Hitlera v bunkru. BIS se chystá zatýkat

Pane prezidente, podle názorů mnohých lidí už 17. listopad není oslavou znovunabytí svobody a demokracie, ale dnem pro politické manifestace a plivání na názorové odpůrce. Do jaké míry je to v souladu s odkazem toho skutečného 17. listopadu v roce 1989?

Registruji, že si odkaz 17. listopadu snaží přisvojit různí jednotlivci a skupiny včetně těch, kteří v té době stáli na opačné straně barikády. Myslím si, že to dobře vystihuje věta: po mužích listopadu přicházejí muži před listopadem.

Ano, věta Miroslava Koreckého z MF Dnes, kterou s oblibou citujete. Není ta skutečnost ale poněkud bizarní?

Lidé často zapomínají, a když se jim někdo neustále vnucuje jako jediný správný reprezentant listopadové revoluce, tak mávnou rukou a třeba mu i uvěří.

Premiér Petr Fiala ve svém vystoupení u Václava Moravce vychválil svou vládu natolik, že je podle něho nejlepší v historii naší země od roku 1938. Premiér se dokonce označil za supermana. Co to o něm říká?

Za třicet let v politice jsem sice nezažil hloupější výrok, ale to je pouze jedna část mého hodnocení. Ve druhé části se musíme ptát po příčinách tohoto výroku. Docela vážně beru v úvahu i hypotézu, že byl pod vlivem drog. Ať už pervitinu jako wehrmacht ve druhé světové válce, anebo extáze, což je, tuším, taneční droga. Takové vysvětlení mi nepřipadá úplně nepřípadné, ale sám jsem se klonil k vysvětlení, že zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Fiala ví, že prohraje volby, a snaží se nějakým velmi razantním aktem, v podstatě aktem zoufalství, zvrátit vývoj směřující k jeho porážce. Trochu mně to připomíná Adolfa Hitlera v bunkru.

Fiala vyzval lidi, aby ho do premiérského křesla zvolili znovu, protože během dalších čtyř let zajistí vysoké mzdy jako v Německu. Za to schytal kritiku i z vlastních řad. Opozice už mluví o tom, že se dočista zbláznil. Tato slova, předpokládám, řadíte do stejného ranku jako slova o supermanovi…

Mluvil jsem právě o tom, protože to je daleko důležitější než nějaký superman. Nabídnu bonmot, který není originální, protože už ho někteří politologové použili. Výrok o německých platech by se s úsměvem dal brát vážně pouze tehdy, kdybychom to chápali jako předpověď kolapsu německé ekonomiky.

Vláda schválila novelu trestního zákoníku, která zavádí nový trestný čin nazvaný „činnost pro cizí moc“ a počítá s tresty vězení pro lidi, kteří cizí moci předají neutajované informace. BIS tuto změnu velmi vítá. Je to správný, nebo spíše nebezpečný krok?

Už dříve jsem řekl, že se Česká republika stává státem tajných služeb. BIS by zřejmě uvítala, kdyby mohla i zatýkat lidi. Pevně doufám, že za jedenáct měsíců, tedy po parlamentních volbách, tyto nápady, které mně připadají jako honění amerických špionů v 50. letech, budou pryč.

Pod takový paragraf lze schovat účelově prakticky cokoli. Trestat by se měla i příprava takového jednání. Někdo mi něco řekne v neformálním hovoru třeba ve sněmovní restauraci, já to večer budu vykládat v hospodě, kde bude náhodou sedět skrytý ruský agent, předá to dál a odsoudí mě.

Napadl mě hrůzný případ. Navštívil jsem americké velvyslanectví, sdílel jsem názor amerického velvyslance, šířil ho dál a BIS mě obviní, že jsem agent cizí moci.

Nepůsobí už ale takový zákon jako praktiky totalitního státu?

To jsou praktiky totalitního státu, nikoli že by to tak mohlo působit.

Podle ředitele BIS Michala Koudelky jsme svědky globalizace zla, kdy se podle něho sbližují Rusko, Čína, Írán a Severní Korea a vzájemně si pomáhají a budou nás chtít negativně ovlivňovat i po skončení ukrajinské války. Podle Koudelky nejde o strašení, když se mluví o hrozbě globálního konfliktu. Jaký je na to váš pohled?

Pořád se třeseme hrůzou před nejrůznějšími nepřáteli. Dokládáme tím pouze to, že nemáme sami vlastní pozitivní program, za který bychom bojovali.