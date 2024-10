Zkreslená čísla a peníze Ukrajincům. Okamura udal příklady

V uplynulém týdnu po obrovské kritice ze strany občanů a opozice Fialova vláda schválila, že navýšení platů politiků pro příští rok bude „jen“ o 6,9 %. Ministr Kupka to doprovodil komentářem, že vláda „dýchá se společností“. Máte stejný pocit?

Rozhodně ne. SPD odmítá tuto amorální drzost Fialovy vlády a nezažranost jejích členů – a naopak jsem podal, již popáté, návrh zákona na zmrazení platů politiků. Výmluvy premiéra Fialy a dalších vládních představitelů na to, že pouze naplňují nález Ústavního soudu, jsou směšné, protože Ústavní soud prohlásil za protiústavní pouze snížení platů soudců, ale platy politiků se nezabýval. Dodám, že můj návrh na zmrazení platů politiků byl naposledy před dvěma lety ve Sněmovně hlasováním vládní koalicí zamítnutý. Lidem zvýšili daně, ale sami nehorázně chrochtají u koryt. Musíme tuhle vládu ve volbách vyměnit – a SPD vrátí lidem to, co jim Fialova vláda vzala.

Co tedy bude navrhovat SPD?

Navrhuji „zmrazit” platy politiků do konce příštího volebního období, tedy do roku 2029. Za dobu Fialovy vlády klesly reálné příjmy českých občanů na úroveň začátku roku 2019 a jejich životní úroveň se stále propadá. Navrhovat v této situaci skokové zvyšování platů politiků považuji za amorální drzost Fialovy vlády. Politici by si neměli rozhodovat o platech sami, ale jejich výše měla být pevně navázána např. na meziroční růst (nebo pokles) průměrných platů ve veřejné sféře.

SPD se podpisem koaliční smlouvy v minulém týdnu stává součástí vedení i v Královéhradeckém kraji, kde povládnete mimo jiné i s hnutím ANO. Znamená to, že byste chtěli takto vládnout i celorepublikově?

Karty při volbách rozdají voliči, ale je faktem, že v tuto chvíli je pro nás hnutí ANO přirozeným potenciálním vládním partnerem, jelikož jiná opoziční strana ve Sněmovně není a ani žádná jiná opoziční strana kromě ANO a SPD nepřekračuje 5 %, navíc vládneme s ANO již v krajích. Královéhradecký kraj je již čtvrtý kraj, na jehož správě se po úspěšných zářijových volbách budeme podílet v roli koaličních partnerů jakožto plnohodnotná součást rady kraje. Budeme se tedy přímo účastnit na vedení třetiny krajů. Vedle Královéhradeckého kraje jsou to ještě Olomoucký kraj, Kraj Vysočina a Moravskoslezský kraj.

Když se vrátím k vaší otázce, tak přítomnost SPD ve velkém počtu krajských vládních koalic jednoznačně potvrzuje náš koaliční potenciál, odbornou kompetenci našich členů a náš respekt u politických partnerů. Jsme plně připraveni být po volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce aktivní a silnou součástí nové vlády České republiky.

Psali jsme: Okamura (SPD): Vláda prosazuje, aby Česká televize a rozhlas mohly špiclovat podnikatele

Rvačky Ukrajinců, lidé se bojí. Okamura píše premiérovi

Útoky cizinců. Litoměřice, Praha. Okamura se hrozí: Obětí může být vaše dítě, partner

Minulý týden byl na návrh vašeho poslance a předsedy kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Radovana Vícha schválen podnět k provedení kontroly všech zakázek Ministerstva pro místní rozvoj souvisejících s digitalizací stavebního řízení. Co od této kontroly vlastně očekáváte?

To uvidíme. Děláme maximum možného. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zákon o trestní a hmotné odpovědnosti politiků. Škoda, že neplatí již nyní, protože Ivan Bartoš z Pirátů by podle nás měl nést mnohem širší než jen politickou odpovědnost za miliardové ztráty a za zpackanou digitalizaci.

Podle zjištění vydavatelství Mafra ze 4. října bylo na MMR v souvislosti s digitalizací zaplaceno již více než 80 milionů korun, a dokonce byly vypláceny i odměny! Celkové škody jsou kvůli nefunkčnímu systému již kolem 2 miliard korun. Existují i důvodná podezření, že v této souvislosti došlo i k porušení zákona.

V hnutí SPD jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba zjistit Nejvyšším kontrolním úřadem výši škod a míru zavinění, případně pochybení anebo porušení legislativy související s digitalizací stavebního řízení a vůči viníkům přijmout odpovídající opatření.

V nadcházejícím týdnu se v Poslanecké sněmovně začne projednávat návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok. Předpokládám, že ho nepodpoříte.

To předpokládáte správně. Fialova vláda totiž navrhuje rozpočet se schodkem, který je ve skutečnosti vyšší o desítky miliard korun. Takový nereálný rozpočet nemůžeme podpořit.

Navíc, vláda zcela nedostatečně podporuje naše občany na úkor různých zbytných výdajů, dál vyhazuje peníze na Ukrajince, na předražené zahraniční zakázky a na politické neziskové organizace s ideologickým programem jako je podpora migrace, nepřizpůsobivých, gender, multikulti, LGBT a tak podobně.

Nebývalé tvrdé kritice podrobila rozpočet i Národní rozpočtová rada vlády. Neakceptovatelné je i falšování odhadu rozpočtových příjmů a výdajů, což zkresluje a zatajuje před občany skutečný stav veřejných financí a je to i zcela v rozporu s povinností vlády jednat transparentně a v souladu s platnou legislativou.

V čem je rozpočet podle vás falšován?

Například příjmy z prodeje emisních povolenek jsou nadhodnoceny o zhruba 10 miliard korun, a naopak plánované výdaje na důchody jsou podhodnoceny o zhruba 7 miliard korun. Návrh také počítá se zatím neschválenou legislativou na krytí dotací na „obnovitelné zdroje“. Aktuálně tedy opět hrozí, že skutečný výsledný deficit za rok 2025 bude o desítky miliard vyšší než ten, který nyní vláda předkládá do Poslanecké sněmovny. Podle hnutí SPD se jedná ve skutečnosti zhruba o 45 miliard korun vyšší schodek (tedy celkem 286 miliard korun), než vláda prezentuje.

Navíc, vládní rozhazování je jednou z příčin inflace. V září ceny másla meziměsíčně stouply o 16 %, ceny mléka o 14 %, o 10,5 % se zvýšily ceny v oblasti školství a vzdělávání. Poplatky za mateřské školky vzrostly meziměsíčně o 28,4 %, poplatky za školní družiny o 39,6 %! Katastrofální je zejména to, že až skokově rostou ceny základních životních potřeb, potravin a nákladů na bydlení, což zásadním způsobem snižuje kvalitu života všech občanů, jejich životní úroveň a sociální situaci.

Koaliční poslanci poslali do Poslanecké sněmovny pozměňovací návrh k takzvané velké mediální novele. Ta by totiž Českou televizi i Český rozhlas opravňovala žádat o osobní data firem, konkrétně od České správy sociálního zabezpečení. Důvodem má být efektivnější výběr rozhlasových a televizních poplatků…

Fialova vláda prosazuje, aby Česká televize a Český rozhlas mohly špiclovat podnikatele. Podle hnutí SPD televize a rozhlas nejsou objektivní, ale jsou nástrojem vládní a bruselské propagandy. Prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků a samozřejmě odmítáme, že by Česká televize a Český rozhlas kohokoli špehovaly.

Agentura Bloomberg přišla s výpočtem, jak by se mohlo dařit Evropské unii, pokud by nezačala zaostávat za USA poté, co přijala euro. Vyšlo z toho, že průměrná mzda v Česku by mohla být přes 70 tisíc korun, zatímco dnes je jen něco přes 40 tisíc. Mělo by nás to přivést k zamyšlení, jestli to začít v Evropské unii dělat úplně jinak?

Vidíme, že Evropská unie způsobuje od doby přijetí eura obrovské zaostávání.

SPD podporuje spolupráci, volné cestování a obchodování suverénních evropských států bez diktátu, bez buzerace a bez byrokratických nesmyslů Bruselu. Vidíme, že současná EU nepomáhá, ale škodí, proto je správné vyhlásit referendum o vystoupení z EU, aby občané mohli rozhodnout. Vznik a přijetí eura žádné zlepšení ekonomiky nepřineslo – naopak. V EU byla řada plánů, kdy měla unie „dohnat a předehnat“ USA, ale vše je nakonec ještě horší kvůli tuhé regulaci a centralizaci.

Dalším šokem může být přechod na elektromobilitu. Ten podle odhadů může v českém autoprůmyslu připravit o práci 75 tisíc lidí, jak varuje Mezinárodní měnový fond ve své nové studii. Překvapuje vás to?

Nepřekvapuje. Dokresluje to jen před chvílí řečené. Je to další příklad toho, že EU nepomáhá, ale škodí.

SPD bojuje proti zákazu aut na benzín a naftu i proti Green Dealu EU. Musíme zastavit Green Deal EU, nebo nás zničí. Prosazujeme, aby Česká republika nezaváděla nesmyslný Green Deal EU, který podporuje Fialova vláda. Například v Německu se elektroauta přestala téměř prodávat, meziroční propad je o 70 %. A vidíme, do jakých obrovských problémů se kvůli Green Dealu dostává německý automobilový průmysl a průmysl obecně. A my se topíme s Německem společně. Nemáme nic proti elektromobilitě, pokud se vyplatí. Ale nařizovat něco bolševicky shora, to je nesmysl.

Když jsme u Green Dealu, připomenu, že kvůli Green Dealu EU budou změny jen v teplárenství stát do roku 2030 minimálně 200 miliard korun. Teplárny v Česku teplem a teplou vodou zásobují přibližně 40 % českých domácností, a to především v bytových domech, které mají uzpůsobené centrální nebo lokální blokové kotelny. Tuzemské teplárenství plánuje odchod od uhlí dokončit do roku 2030. Potřebné investice podle aktuálních odhadů převýší částku 200 miliard korun, informoval iDnes. To jsou obrovské náklady, které se musí projevit v ceně energií a v inflaci.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zůstaňme ještě u aut. Evropská unie vážně uvažuje o tom, že by byly řidičské průkazy odebírány po překročení povolené rychlosti o 30 km/h ve městě a chce řidičáky odebírat na úrovni celé Evropské unie, jak informoval server Autozive.cz. Co na to říci, měla by EU řešit řidičáky?

To by přece neměla být pravomoc EU, ale toto si musí řešit národní státy. Proč chce EU do všeho centrálně zasahovat? EU neřeší skutečné problémy, ale místo řešení problémů vytváří další byrokracii.

Vy nejste pro větší bezpečí na silnicích?

To jsme. O to ale v tomto případě nejde. Brusel si chce jen uzurpovat další pravomoci národních států. Podle SPD by se Brusel do dopravních předpisů členských států neměl vůbec motat. Podle našeho názoru řidičské oprávnění poskytují jednotlivé státy, takže i ty by případně měly rozhodovat o odebrání řidičáku, případně zakázat občanům cizích států, kteří na jejich území něco porušili, aby tam mohli řídit. Avšak Evropská unie ani žádný jiný stát nemá mít právo zakazovat řidičům, aby jezdili v jiných státech. Odmítáme porušování suverenity jednotlivých států Bruselem! Odmítáme, aby o českých občanech na českém území rozhodovaly orgány cizích států či Evropské unie!

Psali jsme: Vondrův „holandský chvat“: Podpořil správné otvírání dveří. „Neměl jsem informace.“

Navíc, když jste například podezřelý, že jste v Německu překročil rychlost, bude o vás rozhodovat německá policie, případně jiný německý správní orgán. Pokud se jedná o zákaz řízení v Německu, je to naprosto v pořádku – je to jejich země, jejich suverenita a jejich zákony. Stejně tak je možné, aby jiný stát informoval jiný stát o přestupcích jeho občana (a ten nechť případně vyhodnotí případ sám i pro své území). Ale o případném zákazu řízení v České republice by podle nás měly rozhodovat české orgány. Cizí státní orgány mohou věc posuzovat odlišně, mohou mít jiné postupy, používat jiné důkazy a podobně. Český občan má právo se odvolat k českým orgánům! Takže odmítáme, že by o českých občanech na českém území rozhodovaly orgány cizích států či Evropské unie!

Německý kancléř Olaf Scholz ve středu potvrdil, že je připraven s ruským prezidentem Vladimirem Putinem jednat o spravedlivém míru na Ukrajině. Odvolal se přitom na ukrajinské svolení, aby se Rusko zúčastnilo příštího mírového summitu. Je podle vás správné, že se bude jednat ve formátu Ruska a evropských velmocí?

Ano. Takže vidíme, že už i německý kancléř chce jednat s Putinem o míru. Kdy už zabedněná Fialova vláda uzná realitu? Takže se jen potvrzuje to, co SPD říká již delší dobu – pokud jde o konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, je nutné co nejdříve zastavit boj, dohodnout příměří, zahájit mírová jednání a dohodnout se o míru. Navíc se ukazuje, že už ani Ukrajinci nechtějí bojovat a umírat. Proč bychom na zabíjení na Ukrajině měli platit my?

Z čeho dovozujete, že Ukrajinci nechtějí bojovat? O žádných masových dezercích z fronty jsem, popravdě řečeno, neslyšel...

Jen v zemích EU se vyhýbá ukrajinskému zákonu o vojenské službě tři čtvrtě milionu Ukrajinců, z toho 90 tisíc je v České republice. Nechtějí za Ukrajinu bojovat.

A na Ukrajině musí ukrajinská armáda doslova chytat na ulicích muže, aby měla dost vojáků, které by poslala na frontu. Zoufalý nedostatek vojáků a neochota bojovat v ukrajinské armádě přiměl tamní úřady k rozsáhlému zátahu na mladé muže, kteří se nepřihlásili do armády. Ukrajinští policisté je chytali v restauracích, v nákupních centrech či na rockovém koncertě nejen v Kyjevě, ale i v dalších městech v zemi.

Někteří muži se natolik zoufale snaží uniknout mobilizaci, že riskují své životy, aby unikli z Ukrajiny, informoval britský list Daily Telegraph.

Pakliže sami Ukrajinci takto masově nechtějí bojovat za svou zemi, nevidím důvod, proč takovou válku podporovat. Řešením jsou mírová jednání, nikoliv zamrzlá válka.