Zkušený novinář Henek: Hodně jsem se smál po vystoupení Fialy. Zapomněl na 770 milionů Kč denně

Hnutí ANO po víkendu navýšilo počet krajských zastupitelů o 114 na nynějších 292. Vládní strany jich nově mají 267: ODS 106, STAN 93 (včetně Starostů pro Liberecký kraj), KDU-ČSL 49, TOP 09 získala 16 a Piráti tři mandáty. Co způsobilo, že samotné ANO získalo o 25 zastupitelských křesel více než všech pět vládních stran dohromady?

Za svůj výsledek vděčí hnutí ANO asi třem příčinám: běžnému kyvadlovému efektu, kdy se lidé při volbách do krajů někdy – samozřejmě ne vždy – přiklánějí k opozičním stranám, protože chtějí za něco vytrestat ty vládní.

Za druhé musíme mít na paměti, že ANO v čele s Andrejem Babišem má tu nejlepší reklamní agenturu, kterou mohou mít, a navíc je nestojí ani korunu – říká si pětikoalice. Vláda dělá celé opozici tak báječnou propagaci, že by mě na místě opozičních stran bylo poněkud stydno, že za tak ohromné proopoziční nasazení nechtějí vládní politici ani korunu.

Pozoruhodné je, že koaliční strany tuto svou roli nejlepší propagační agentury opozice ještě neodhalily – naopak v tomto směru zvyšují svou pracovitost. Ale pro soudného člověka je neuvěřitelné, že si toho vládní politici už dávno nevšimli, vždyť snad každý vidí, že stačí, když se v médiích jen trochu častěji objeví pan premiér nebo paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, a preference vládních stran, zejména SPOLU, jdou hned dolů a preference ANO a SPD stoupají.

Říkáte „je pozoruhodné“. Ale copak je možné, aby si žádní politici vládních stran nevšimli, jaké negativní reakce některé koaliční špičky u veřejnosti vyvolávají?

Pak už zbývá snad jen konspirační vysvětlení, že se vládní strany dohodly, že Andreje Babiše s jeho hnutím musejí za pomoci spřátelených médií do parlamentních voleb dostat nejméně na čtyřicetiprocentní podporu. Pokud interně takový závazek pětikoalice přijala, pak bych jejich úsilí chápal. A je to také jediný nezpochybnitelný úspěch, kterým se může pochlubit…

Třetím důvodem může být to, že lidé mají už dost různého politikaření, kterého byli svědky jak po minulých krajských, tak i po parlamentních volbách, kdy se pospojovaly doslova jakékoli strany, sebevíce odlišné, sebevíce vzdálené, sebevíce odpudivé, jen když se nebudou bratříčkovat s ANO, které také minule zvítězilo ve většině krajů. Často pak strany spojovalo jen jedno jediné: zavilý Antibabiš. Pár lidí, hrajících si na intelektuály a ke spokojenému životu vyžadujících nějaký nenávistný postoj, to možná ocení, ale pro většinu normálních lidí nenávist nikdy není dobrým jednotícím prvkem a lidi dlouho moc nebaví. Právě svou nenávistí zarytí antibabišovci nahnali do jeho tábora značnou spoustu lidí, kteří ho dříve vůbec nemuseli.

Podle premiéra Petra Fialy nešlo o fatální neúspěch ODS. Ale pokud bychom odečetli 34 mandátů z jižních Čech, které sám hejtman Martin Kuba nebere jako dílo ODS, má nejsilnější vládní strana nově 72 zastupitelů, v průměru tedy šest na každý ze zbylých dvanácti krajů. Když tedy tento výsledek nebudeme brát jako fatální neúspěch ODS, jak ho můžeme nazvat?

Víte, to, jak pojmenovává věci pan premiér, je tak mimo mísu, že jeho slova nemůžeme brát vůbec vážně. Tento výsledek je samozřejmě fatální neúspěch ODS. Ba víc, je to katastrofa a obrovská ostuda. Připomeňme si jen tak namátkou, že před pouhými osmi lety v roce 2016 měla třeba KSČM zisk 86 mandátů v krajích. Ehmm, s tím se chce dnešní ODS srovnávat? To je jako uspokojivý výsledek? Vážně? Podobné výsledky bude vydávat za něco, co není fatální neúspěch? Myslím, že pan premiér znovu jen posílil v lidech přesvědčení, že mu nelze věřit ani slovo.

Ovšem mnohem horší zprávou pro současné vedení ODS je otevřená revolta hejtmana Kuby. Ten jel velmi dobrou kampaň a k ODS se nehlásil buď vůbec, nebo jen minimálně. Vysvětlil to zcela realisticky, že chtěl, aby ho volili lidé, kteří by současnou celostátní ODS rozhodně nevolili. Pojmenoval to přesně. A za tímto racionálním pojmenováním současné situace je ukryta budoucnost ODS. Dovolím si dopustit se prognózy: Buď s Fialou na politické smetiště, nebo s Kubou zpět na výsluní.

Petr Fiala se na politické smetiště evidentně nechystá, ba naopak. K výsledkům krajských voleb uvedl, že jsou úspěšné oba koncepty, tedy kandidovat v koalici SPOLU, nebo samostatně. Který z těch dvou úspěšných konceptů ODS pro sněmovní volby v příštím roce podle vás zvolí a z jakého důvodu?

Nevím. Rok je ještě dlouhá doba a ono to také nezáleží jen na ODS. Může se něco podstatného stát třeba u lidovců. Jiří Čunek si pohrává s myšlenkou, že by za určitých okolností mohl znovu kandidovat na předsedu KDU-ČSL. Co když vážně tu výzvu zdvihne a co když zvítězí? Mohli by lidovci s Čunkem v čele uspět, kdyby kandidovali samostatně? Samozřejmě. Voličský zájem se dlouhodobě přiklání ke konzervativním stranám. Není divu, rostoucí množství lidí je vyloženě vyděšeno z ideologického řádění progresivistů a z jejich rostoucího fanatismu, agresivity, sprostoty. Například ODS si úprkem od konzervativismu odradila nějakých 20–25 procent voličů, kdysi velmi věrných a stabilních. Ale je vidět, že vedení strany se o tyto voliče vůbec nezajímá. Ostatně tito voliči se stejně tak nezajímají o ODS pod současným vedením. Označují ji za levicovou a nedůvěryhodnou partaj.

Kdyby na zmíněné konzervativní voliče dobře zacílili lidovci, pak můžeme jejich potenciální zisk ve volbách střízlivě odhadnout mezi osmi až deseti procenty. Všichni konzervativci nebudou chtít volit ANO, i když většina mu to asi hodí. Část konzervativců se nechá zlákat novými stranami, které už ukázaly, že to s nimi umějí – Motoristé, Přísaha a podobně. Ale pořád je tady oněch odhadovaných osm až deset procent lidí, kteří se chtějí přiklonit k nějaké tradiční, klidné konzervativní síle. Donedávna to byli právě lidovci, dokud nezavrhli Boha na nebesích a neobrátili se ke zlatému teleti v Bruselu.

Jak by si lidovci museli počínat, aby tyto konzervativní voliče přetáhli na svou stranu právě oni?

Pokud by Čunek a jeho vedení strany dokázali přesvědčit voliče, že koketování s ultralevicovými progresivistickými ideologiemi je minulostí a že je nehodlají ve straně už tolerovat, pak by mohli mít velkou šanci. No a Petr Fiala by byl docela nahraný. Uvázat si pro volby na krk jen mrtvou stranu – tedy TOP 09 –, které zatím o jejím smutném skonu nikdo neřekl, to by se mu mohlo pořádně vymstít. Protože hodně voličů sice vidělo ty progresivistické sklony TOP 09, ale hodili to koalici SPOLU jen proto, že doufali, že když ne ODS, tak aspoň lidovci budou ty šílené progresivistické nápady v koalici tlumit. Lidovci v tom však za poslední tři roky selhali na celé čáře. Takže bez lidovců by byla dvoukoalice SPOLU velkým rizikem pro ODS, protože by je nemuselo volit ani mnoho z těch, kteří by to samostatné ODS možná ještě se skřípěním zubů hodili. Jednoduše řečeno: TOP 09 je po tom, co předváděla poslední tři roky pod vedením Markéty Adamové Pekarové, už pro každého partnera jen koulí na noze.

Během pondělí bouchl Petr Fiala pěstí do stolu a vzkázal, že nemíní odevzdat naši zemi levici a populistům. Chce vést s koaličními stranami „důležitá jednání o stávající situaci“. Nezní to od premiéra poněkud výhrůžně, že nemíní odevzdat naši zemi? On je jejím vlastníkem?

On vážně nemá soudnost. Jednak je k smíchu fakt, že se považuje za pravici. On, který ODS dotlačil ještě dál vlevo, než je současná KSČM… Bylo by dobré, ale asi marné mu připomenout, že ať vyhraje příští rok v parlamentních volbách kdokoli, levicovější vláda než ta jeho už nemůže přijít. Nikdo není víc vlevo než on a jeho parta.

Odtržení od reality pana Fialy je asi už dokonáno. Jinak by si uvědomil, jak temné konotace tyto jeho rádoby hrdinské řeči vzbuzují. To chce říct, že nepředá moc demokraticky zvolenému vítězi? Že se bude držet křesla i násilím? Že je ochoten zmanipulovat volby? Ten člověk je vážně – přinejmenším – mimozemšťan...

A souhlasím s vámi, zní to poněkud výhrůžně, ale také hloupě, ovšem vcelku vzato tak nějak fialovsky. Takový prostě Petr Fiala je. Kdyby neměl spasitelský komplex a netrpěl tak zavilou nenávistí k opozici, mohl být lepším premiérem. Nebo jinak, nemusel být nejhorším premiérem za posledních 35 let.

Jinak nevěřím, že důležitá jednání o stávající situaci povedou k něčemu důležitému. Zvláště ne pozitivnímu. Domnívám se, že uslyšíme opět mnoho nafoukaných slov, peskování a urážek voličů, nekompetentních soudů, pseudomoralistních kázání a také nabubřelých slibů. Budou tím zaplněna spřátelená mainstreamová média, vždy ochotná k nějaké propagandistické akci. Ale zlomového to nebude znamenat nic. Očekávat můžeme jen pokračující všeobecný úpadek, doprovázený vládními sprostotami vůči lidem, to je asi tak všechno. Nicméně nevylučuji, že nás za ten rok ještě překvapí. Ovšem spíše nepříjemně než příjemně.

O překvapení se postaral už v úterý po poledni, když po ranní hodinu a půl trvající schůzce nechal Ivana Bartoše vykládat do médií, že se nic nemění, že Piráti ve vládě zůstávají a makají dál, aby o tři hodiny později oznámil, že navrhne prezidentu Petru Pavlovi Bartošovo odvolání z vlády. Co tomu kroku i způsobu komunikace z Fialovy strany říkáte?

Hodně, ale opravdu hodně dlouho jsem se smál. Mnohá vystoupení pana premiéra už opravdu nelze brát vážně a člověku nezbývá nic jiného než se pěkně od plic zasmát. Mimochodem to uvolňuje plíce, podporuje klidnou psychiku a prodlužuje život, což je reálný důvod – možná jediný – proč bychom mohli být panu premiérovi vděčni. Slova sice vyvolávají salvy smíchu, ale smutné je, že jeho činy ponoukají mnoho lidí k pláči nebo ke skřípění zubů. Opět opakuji, jak ho mají – jeho a celou vládu – po takovém tajtrlíkování lidé brát vážně? Ještě před pár dny se na veřejnosti pan Fiala tvářil, jako že se nic neděje, žádný průšvih se nestal, prostě normální pozdrženíčko a doslova řekl: „Nepopírám, že se rozběh systému nedaří, jak jsme si představovali, postupně ale dochází ke zlepšování. To je pozitivní…“ Potom za skvělé řešení označil, že Bartošovi se zvládání jeho komplikací s digitalizací pomůžou ministr dopravy Kupka, průmyslu a obchodu Síkela a financí Stanjura. Tím celý megaprůšvih za miliardy a miliardy korun shodil ze stolu, jako že se nic neděje. Někteří ekonomové tvrdí, že je to monstrózní průšvih za jednotky miliard, další mluví o desítkách miliard, ekonom Petr Bartoň dokonce tvrdí, že to je 770 milionů denně. Všechna ta čísla jsou strašná a normální premiér měl Bartoše vyrazit už před několika měsíci, kdy bylo všem odborníkům jasné, že Bartoš své sliby a termíny nemůže stihnout. Jenže premiér sám si se sliby nikdy nedělal těžkou hlavu, tak proč by jejich neplnění měl vyčítat svému ministrovi, že jo…

Zajímavé také je, jak se Bartoš, který hlásal, že on s Piráty vnese do politiky svěží vítr a sebereflexi, nakonec držel korýtka křečovitě jako ti nejzatemněnější papaláši… A zklamal v tom i prezident Petr Pavel, který z naprosto záhadných důvodů ten Bartošův megaprůšvih bagatelizoval a tvrdil, že „Bartošova rezignace by nic nevyřešila a situaci jen zkomplikovala“. Přitom opak by mohl být pravdou.

A to bych mohl ještě hodně dlouho mluvit o tom, jak se nám může děsivě vymstít to zaslepené vzývání „všespásné digitalizace“, ale to by bylo na celé samostatné téma. Teď se spokojím jen s tím, že tahle vláda je vážně panoptikum. Bohužel nebezpečné panoptikum.

Další hořká pilulka pro Piráty, kteří utrpěli v krajských volbách naprosté fiasko, ale jako by si už na debakly zvykli. Ve sněmovních volbách zažili sešup z 22 na čtyři poslance, v eurovolbách ze tří na jednoho, v krajských volbách z 99 na tři zastupitele, v senátních volbách už v prvním kole přišli o dosavadního senátora Lukáše Wagenknechta. Způsobilo propad oblíbenosti Pirátů u voličů jejich vládní angažmá? A spíš to, že do vlády vstoupili, nebo to, jak si v ní počínali?

Jednoznačně jsou drtivé propady Pirátů výsledkem jejich veřejného působení. Kdysi dávno to byla poměrně sympatická parta nadšenců pod vedením dredaře Ivana, kteří se urputně zasazovali za absolutní svobodu na internetu, naprostou svobodu slova a co nejmenší zásahy státu do života jednotlivců. S tím je také kdysi – poprvé – volila většina jejich tehdejších voličů. Ale když je stále více lidí začalo kritizovat, že se z energických zastánců svobody stali propagátory cenzury a milovníky udavačů, tak samozřejmě jejich voliči začali silně stříhat ušima. A poté, kdy Piráti začali prosazovat v politice samé nejhorší progresivistické nápady, tak voliči prohlédli. Takže za jejich propad může otočka o 180 stupňů od prapůvodních programových cílů i samotné vládní angažmá. Už dlouho si myslím, že jedním z nejvýkonnějších pomocníků opozice je ministr Lipavský, podle mého mínění bezkonkurenčně nejhorší ministr zahraničí od roku 1989. Nechci to přehánět, ale myslím si, že je dokonce horší než celá řada komunistických ministrů zahraničí. Jeho mediální efekt je podobný efektu Fialy nebo Pekarové: Objeví se jednou v televizi, opozici rázem stoupnou preference a pětikoalici klesnou.

Končící šéf Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš si bezprostředně po volbách posteskl: „Myslel jsem si, že když odvádíte dobrou práci, kterou jste navíc lidem slíbili, tak je to ten nejlepší možný marketing. A že to lidé uvidí a bude to stačit. Ale evidentně to nestačí.“ Co bylo tou dobrou prací Pirátů, kterou veřejnost neocenila?

Nevím. Skutečně nevím. Bartoš měl za úkol dvě věci – digitalizaci a nové byty. V obojím fatálně selhal. Lipavský měl hájit zájmy České republiky v zahraničí. Místo toho odezíral ze rtů bruselským úředníkům, aby jejich přání vyplnil ještě dříve, než byla vyslovena. Podporoval i ty nejpitomější a nejnebezpečnější zhovadilé nápady Evropské unie včetně těch extrémních, přičemž se pravidelně snažil být ještě extrémnější než jeho páníčkové v Bruselu. Dokázal nade vší pochybnost, že vláda eurofilů nemusí mít žádného ministra zahraničí, že je to zbytečně drahý luxus. Vlastně by stačila jediná sekretářka s průměrnými znalostmi angličtiny, která by přijala v e-mailu všechny rozkazy z EU, nechala je přeložit a poslala zpět s razítkem „samozřejmě s radostí souhlasíme“ a rozeslala by je příslušným ministerstvům.

A kdyby z nějakých protokolárních důvodů přece jen v Evropě trvali na existenci konkrétního, živého ministra, pak by to šlo svěřit průměrně cvičené opičce. Samozřejmě samičce a pro její politickou hodnotu by bylo dobré, kdyby byla lesbicky orientovaná. K nejchytřejším patří orangutani, navíc jsou zrzaví, to je taky dobré. Zacházet s razítkem se svým podpisem by se taková orangutanka naučila jistě rychle a veškeré náklady na její činnost by se omezily na pět kilo banánů denně a nějaké ty pleny, aby nemočila a nekadila v salónech, v kuloárech a na hosty. To by byla panečku úspora státního rozpočtu. Říkám to jako vtípek, ale je mi ve skutečnosti hořko, když si uvědomím, že s opičkou by to bezesporu fungovalo stejně špatně jako s Lipavským. Vlastně možná i o něco lépe, opička by asi nehrotila politiku do extrémů, zvláště orangutani to prý nemají v povaze.

Lipavského reakcí na volební k.o. byla jeho výzva, že se strana musí zbavit „komoušů“ a vypnout pirátské fórum, kde se i veřejně odehrávají interní stranické diskuse, což mnohdy nemusí být ku prospěchu věci. Mohou tyto kroky a případná léčba Hřibem, což jsou doporučení některých politologů, aby stranu vedl bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib, zastavit pád Pirátů?

To jsou hned tři věci v jedné. Zbavit se „komoušů“ Piráti skutečně musejí. Ale kdo tam pak zůstane? Nepochybně by musel odejít i Lipavský… protože on a jemu podobní Piráti se dostali nalevo ještě mnohem dál než současná KSČM. V zaslepenosti a ideologickém fanatismu mohou suverénně soutěžit se starými komunisty, bolševiky. A on si to neuvědomuje? Vážně ne? Z toho je vidět jeho neuvěřitelná mimóznost a nulová sebereflexe.

Pokud Piráti vypnou interní stranické diskuse, nezbude nic, co by je ještě odlišovalo od jiných stran. Stane se z nich stará, nudná, zakyslá partaj. Myslím, že to spíše odradí zbytek stávajících i další voliče, než aby je to přitáhlo zpět.

No a léčba Hřibem? Nebydlím sice v Praze, ale kdykoli zavítám, slýchám běžně ve spojení s příjmením pana Hřiba také slůvko satan. Nejsem sice mykolog, ale domnívám se, že hřib satan ještě nikdy nikoho z ničeho nevyléčil. Naopak účinky jeho síly byly vždy devastující. A nedomnívám se, že by na tom cokoli změnila velká písmena na začátku uvedených slov.

Poslanec za STAN Martin Exner označil krajské volby za tragickou zprávu o zmanipulovanosti českého voliče. Podle něj lidé vlivem Ruska na politiky a politiku jako takovou hledí skrze ruský „narativ“ toho, že politici lžou, kradou a všichni jsou šmejdi. „Vítězství Ruska v dezinfo válce. Lidé přijali narativ, že politici jsou všichni šmejdi, kradou a lžou, a proto nemá cenu volit,“ vyrovnal se s nízkou účastí a neúspěchem vládních stran. Neumějí už lidé kvůli dezinformacím rozlišit pravdu a lež, dobro a zlo, jak tvrdí, a proto krajské volby dopadly tak, jak dopadly?

Sázeli jsme se s kamarády, který vládní politik bude tak intelektuálně na dně, možná až v kanále, že i výsledek krajských voleb hodí na Putina. No a pan Exner nezklamal. Gratulujeme a posíláme skleněnou sošku obecního blba.

Právě na těchto lidech je nejjasněji vidět ideologický fanatismus některých jednotlivců z vládnoucí pětikoalice. V zaslepenosti, nesoudnosti a prolhanosti jsou už úplně na stejné úrovni jako staří, bolševičtí komunisté. Ti také nedokázali ani za nic uznat, že udělali něco špatně. Vždycky za to mohl buď vnitřní nepřítel, zrádci ve vlastních řadách, nebo vnější nepřítel, samotní kapitalisté, imperialisté a jejich posluhovači. Proto se také komunistům nedařilo se rozvíjet, protože ke kvalitativnímu rozvoji je zcela nezbytná sebereflexe. Tu neměli, a proto zbankrotovali a zanechali po sobě sto milionů mrtvých. To je výsledek jejich ideologického fanatismu. Vážně je děsivé, že teď tady máme strany, v nichž existují fanatici stejně zapálení, zaslepení a nenávistní jako staří bolševici.

Realita je samozřejmě zcela opačná – lidé si dokážou udělat názor. Mainstreamová média opouštějí diváci, posluchači a čtenáři, protože se opakovaně přesvědčili, že nešíří informace, ale propagandu. Krajské volby dopadly tak, jak dopadly, kvůli hrubým, tragickým chybám vládní pětikoalice, kvůli jejich nesoudnosti, přehlížení vlastních přešlapů a kvůli zaslepenosti novými, stále nebezpečnějšími ideologiemi.

Ještě mě zaujalo Exnerovo doporučení vládě, aby začala brát vážně strategickou komunikaci, kterou pro ni zajišťuje plukovník Otakar Foltýn. Vyčítá jí, že na strategickou komunikaci vyčlenila málo peněz i lidí. Pomohlo by navýšení lidí a peněz pro Foltýna a spol. k tomu, aby se lidé lépe orientovali mezi pravdou a lží, dobrem a zlem, a víc se jich přidalo k vládním stranám, které podle Exnera ty správné hodnoty hájí a zastupují?

Navýšení lidí a peněz na onu takzvanou strategickou komunikaci by bezesporu pomohlo. Ale úplně jinak, než si pan Exner nepříliš inteligentně namlouvá. Pomohlo by totiž vládě a celé pětikoalici ještě rychleji do politického hrobu. Je vážně až neuvěřitelné, jak si nikdo ze současných papalášů nevšiml, jak jim ty agresivní útoky na lidi škodí. Mám na mysli pochopitelně ty odporné útoky, které jsou vydávány za „boj s dezinformacemi“, což ale není nic jiného než hon na jinak smýšlející občany. Nikdo si nevšiml dokonce ani toho, jak destruktivní roli sehrává sprostota, nevybíravé kopance, lhaní a nestoudná propaganda. Kdyby se tato vláda – a její poslanci – nechovala jako parta rudých milovníků cenzorů a udavačů, mohla mít lepší preference. Asi by se k ní nepřidalo více lidí, ale jsem přesvědčen, že by ji méně lidí opustilo.

Co musí dělat pětikoalice, pokud se z ní v případě odchodu Pirátů z vlády nestane čtyřkoalice, během roku zbývajícího do sněmovních voleb jinak, aby se udržela u moci a zvrátila výsledkový trend posledních voleb, v nichž jí ubývali voliči? Můžou být pro ni výsledky krajských voleb dostatečným varováním, ale i impulzem, aby víc naslouchala potřebám a zájmům společnosti?

To je otázka nejméně za miliardu. Nepochybně si ji klade celá vládní koalice. Domnívám se, že kdyby vláda chtěla vědět, co by pro tuto zemi mohla udělat nejlepšího, tak by odpověď byla jednoduchá: až do voleb nedělejte nic. A volby ať jsou co nejdříve, takže urychleně odejděte.

Ale jak zvrátit trend? Jedna věc je vědět jak, ale druhá věc je to dokázat. A jsem přesvědčen, že tato vláda by to nedokázala ani tehdy, kdyby to náhodou věděla. Proč? Ptejme se na podstatné věci: bude vláda více naslouchat lidem? Nebude. Jednak to neumí, ale především lidmi z celé duše opovrhuje. Jenže bez naslouchání lidem nemůže najít hluboké porozumění pro jejich potřeby. Bez hlubokého porozumění potřebám lidí nemůže nic napravit. A bez nápravy toho, co tady napáchala a kvůli čemu se zapíše do historie jako nejhorší vláda od roku 1989, nemůže pomyslet na to, že by obrátila trend. Může tedy reálně pomýšlet jen na jediné, jak volby zmanipulovat. Ale to je tak strašidelné pomyšlení, že se mi do něj ani spekulativně nechce pouštět.