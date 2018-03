Zpěvák: V Česku je to příšerné a změní se to, až vymře několik generací, říká můj otec z Bavorska. Je dobře, že lidé demonstrují. Z EU nevystupujme. Migranti? V Itálii se to velmi zhoršilo

ROZHOVOR „To celé rozjela Angela Merkelová a teď si to bude muset také vyřešit. To není otázka Unie, ale otázka naprostého selhání paní Merkelové v této záležitosti,“ říká v souvislosti s uprchlickou krizí muzikálový zpěvák, Fantom opery, Radim Schwab. Pro ParlamentníListy.cz promluvil o toleranci vůči migrantům i o situaci v Německu a v Itálii, kde má část rodiny. „V Itálii se situace zhoršila a už to v některých částech velkých měst rozhodně není tak, že se jdete večer projít celým městem,“ vysvětluje zpěvák s tím, že taková situace ale nyní není rozhodně jen v Itálii.

Velkou diskusi vyvolává v poslední době otázka, zda mít, či nemít referendum ohledně případného setrvání nebo odchodu z Evropské unie. Radime, jak vy vnímáte Evropskou unii? Co nám přináší a jste pro setrvání, nebo odchod z tohoto společenství evropských států?

Odchod by byla nerozvážnost a byla by to velká ekonomická ztráta. Spíš by se měla nějak reformovat a tomu se v budoucnosti Unie rozhodně nevyhne.

Například Václav Klaus mladší tvrdí, že z EU bychom měli vystoupit i za cenu, že zchudneme. V Českém rozhlase řekl: „Je to něco, jako když jste bohatí a máte spolu děti, ale manžel vás začíná mlátit. V takové chvíli je slušné, morální a demokratické položit si otázku, zda to stojí za to.“ Mluví také například o tom, že v západní Evropě jsou dnes čtvrti, kde panují jiná pravidla a lidé křesťanské víry tam nejsou příliš vítáni. Co si o jeho slovech myslíte?

Chápu podtext vaší otázky. My jsme příliš hodní, vstřícní a v tomto ohledu je to špatně. Podívejte se na to obráceně. Pojďme k nim do jejich zemí a začněme tam šířit naši kulturu... Co myslíte, že se stane? Tedy pokud zde chcete být, přijmete naše pravidla. Pokud ne, nikdo vás tu nedrží...

To, co mnoha lidem nejen v České republice, ale například i v Maďarsku nebo v Polsku vadí, je tlak Německa ohledně migrantů. Jak vy vnímáte takzvanou uprchlickou krizi a co si myslíte o kvótách, které se některé západní země snaží prosadit?

To celé rozjela Angela Merkelová a teď si to bude muset také vyřešit. Není důvod se na něčem takovém podílet. To není otázka Unie, ale otázka naprostého selhání paní Merkelové v této záležitosti. Je až s podivem, jak se mohla dopustit takového fatálního omylu, který bude mít obrovský následek pro celé Německo.

Když jsme spolu před časem mluvili, tak jste zmínil, že váš otec žije v Německu a že v Mnichově je dnes už čtvrtina obyvatel cizinci. Jak se dnes v Německu žije? Jak se tato země v posledních letech podle vašich zkušeností změnila?

Relativně dobře, není to samozřejmě už, co to bývalo... Ale Německo má velmi silnou ekonomiku a zatím jsou Němci až kupodivu velmi vstřícní. Teď mluvím tedy alespoň o Bavorsku, kam už přes dvacet let jezdím.

Myslíte, že Německo zvládá takzvanou integraci migrantů z muslimských zemí?

Jak Německo zvládne pojmout a integrovat tolik lidí, to se asi těžko dá odhadnout... Uvidíme, jak to budou řešit.

Velkou diskusi nedávno vyvolalo, že německé úřady povolily syrskému běženci, aby za ním do Německa přicestovala jeho druhá žena. Co si o tom myslíš a co říkáš na „dětské nevěsty“, o kterých se také často mluví? Mimochodem, i předseda bavorské AfD Petr Bystroň nám potvrdil, že v Německu nedávno běžela reportáž o migrantovi, který má dvě ženy a jednu si vzal, když jí bylo pouhých třináct let…

Jak už jsem řekl na začátku rozhovoru, chcete tu být, respektujte naše pravidla a naši kulturu. Nechcete? Na shledanou... Žádná diskuse ani kompromis. Pro naše vnímání je tohle úlet. Je to asi stejné, jako kdybychom tam přijeli a udělali jim tam nudapláž. Co myslíte, že by se stalo...? Byla by taková tolerance z jejich strany...?

Pokud vím, tak vaše sestra žije v Itálii. Jak tam se za poslední roky během „uprchlické krize“ změnil život? Například v italské Macaratě byla zavražděna před několika týdny brutálním způsobem Italka, podezřelým byl od začátku muž z Nigérie. Poté následovala střelba z projíždějícího auta, zřejmě právě na migranty z Afriky…

V Itálii se situace zhoršila a už to v některých částech velkých měst rozhodně není tak, že se jdete večer projít celým městem. Ale to stejné je třeba ve Francii nebo například v Anglii.

Když o tom mluvíme, neuvažuje třeba vaše rodina, ať už sestra nebo otec, o návratu do České republiky? Podle našich informací, na základě rozhovoru s jedním jihočeským podnikatelem, si někteří lidé z Německa už pořídili „útočiště“ v českém pohraničí, a přestože mají v Německu rozjeté podnikání, hodlají se sem s rodinou přestěhovat.

No tak pro ně je to samozřejmě výhodnější, není to jen otázka toho, na co narážíte... V naší rodině je to zcela opačně. Táta řekl, že do České republiky už v životě nevstoupí, je to tu prý příšerné a snad až vymře několik generací, se něco hne a změní. Nemůžu říct, že s tímto názorem zcela souhlasím, ale respektuji ho.

Když se podíváme na současnou politickou situaci u nás, co říkáte na demonstrace, které v těchto dnech po České republice proběhly? Je skutečně ohrožena demokracie, jak mnozí tvrdí?

Myslím, že je dobře, že se lidé ozvali. Mne až někdy zaráží, co všechno je česká společnost schopná tolerovat! Od korupce přes všechny možné politické kauzy... Co na to odpovědět? To bychom mohli diskutovat hodně dlouho a museli bychom si vymezit pojem demokracie a podívat se, co zažíváme teď. Je to všechno v pořádku?

Ať nemluvíme jen o politice, prozraďte nám, na čem vy v poslední době pracujete, co chystáte? V jakém muzikále vás například můžeme vidět?

Podařilo se nám natočit nové album GRAZIOSO, na kterém jsme hodně pracovali a moc se povedlo. Jsou na něm krásné balady i muzikálové skladby. A ty krásné písně z alba teď zazní na jarním koncertě „ČAS NA LÁSKU“, který bude v Brně v Červeném kostele 10. května v 19.00 a 24. května v Ostravě. Více informací je na mých stránkách www.radimschwab.cz. No a pak chystáme ještě jedno překvapení. 3. června v Lucena Music baru bude každoroční koncert MR. MUZIKÁL 2018. Tentokrát jsme jej nazvali „HOROR“ a budou tam všechny ty hororové písně, které jsem zpíval v různých projektech od EXCALIBRU přes Fantoma nebo i z Kytice ve slavné verzi od pana JIŘÍHO SUCHÉHO z divadla SEMAFOR, kterou ještě stále hrajeme. Stejný koncert bude i v Kolíně 2. června. No a aby toho nebylo málo, tak před tím vším, 22. dubna v Klubu JOE, se ještě rozložím na 25 různých postav v „one man show“ MISTERO BUFFO z dílny nositele Nobelovy ceny za literaturu Daria Fo.

autor: David Hora