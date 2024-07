Zvrácenost, hnus, úchylky. Západ nemůže přežít. Na výběr podle Foldyny bude islámská nebo ruská sféra

Premiér Fiala podepsal s prezidentem Zelenským bezpečnostní dohodu mezi Českem a Ukrajinou. Co tomu říkáte?

Že by mě zajímalo, zda to, že nám v den podpisu Ukrajina vypnula dodávky ropy, je součástí té dohody – třeba v nějakém jejím dodatku, anebo je to od Ukrajinců jen takový malý přátelský bonus.

Vypnula je přece jenom Slovensku a Maďarsku.

Jednak je ropovodem Družba zásobována i ČR, a jednak velká část PHM u našich benzinek pochází ze slovenských a maďarských rafinérií. Naše výroba ani zdaleka nedokáže pokrýt naši spotřebu.

Ještě se vraťme k obsahu česko-ukrajinské bezpečnostní dohody.

Myslíte, že má smysl, zabývat se papírem, který vznikl jen proto, že se jeden sluha pokouší vlézt do zadku druhému sluhovi, doufaje, že se tak zalíbí jejich společnému pánovi?

Jde přece o dokument, který podepsal prezident a premiér.

I prezident, i premiér může být sluha.

Utíkáte od obsahu dohody. Četl jste ten dokument?

Četl, ale získal jsem ho neoficiální cestou. Oficiálně nám vláda zatím nic nedala.

Je v něm něco, co se vám na něm líbí, něco užitečného?

Jistě. Například to, že má platit deset let. Taky to mohlo být „na věčné časy a nikdy jinak“.

Nic dalšího už se vám na té dohodě nelíbí?

Ale kdepak, je v ní spousta humorných pasáží.

Například?

Pobavilo mě například, že ČR bude podporovat Ukrajinu „neochvějně“, což ve spojení s panem Petrem Fialou a s ministrem-dítětem Lipavským působí velmi komicky. „Hybridní hrozby“, „dezinformace“ či „inkluzivní reformy“ jsou dnes takříkajíc v základní výbavě, takže nechybí ani tady, ale, snad aby byla atmosféra Černých baronů skutečně dokonalá, došlo dokonce i na legendární „boj proti imperialistům“. Podobných perel je tam celá řada, a jestli vojín Jasánek nebyl smyšlenou postavou, tak je jasné, že jeho potomek sedí ve Strakovce a píše, seč mu jeho chabé fyzické i duševní síly stačí.

Víte, já jsem celý ten dokument zprvu bral vážně, ale když jsem se z něj dozvěděl, že Ukrajina, a nyní cituji, „je oddaná demokracii, právnímu státu, úctě k lidským právům a svobodě sdělovacích prostředků“, a že „ukrajinské orgány zajistí, aby podpora poskytovaná na podporu a rekonstrukci byla využívána efektivně, transparentně a odpovědně“. Čili jsem pochopil, že text, který mám k dispozici, je buď falešný, nebo je výsledkem hodně obskurního večírku, na němž hlavní roli hráli pan Fiala, pan Zelenskyj, možná také tajemná Kristýna, ale hlavně nějaké hodně divné drogy, anebo že si z nás pan Fiala s panem Zelenským zkrátka jen dělají pr*el.

Ať už ale platí kterákoli ze zmíněných variant, tak se tou slátaninou nehodlám zabývat. Doufám jen, že to podobně vyhodnotí i v Kremlu, protože jinak nám všem ti dva šašci na záda namalovali terč – a teď tupě civí na to, co se bude dít. S terčem se to ale má tak, že se do něj většinou nakonec někdo strefí… Ale to by vlastně Rusům taky nedávalo smysl, protože pokud je ten text pravý a budeme-li my ho skutečně dodržovat a pokud opravdu zavedeme opatření v rámci našeho slavného Green Dealu, tak tu všichni – samozřejmě s bojovou písní na popraskaném retu a za laskavého dohledu plukovníka Foltýna – pojdeme hlady. Takže; proč plýtvat municí?

Prezident Biden stáhl svoji kandidaturu a podpořil Kamalu Harrisovou. Váš komentář?

Prezident Biden zatím neoznámil nic, pouze se objevil nějaký papír, pak někdo napsal na twitterový účet prezidenta Bidena, že prezident Biden už nechce být prezident, a pak totéž řekl na videu nějaký člověk, který byl prezidentu Bidenovi podobný. Ale ať už je to jak chce, tak prezident Biden je už vetchý a senilní stařec a jako takový by měl dostat možnost důstojně a v klidu dožít svůj život někde v ústraní. Je však třeba taky říct, že když ještě vetchý a senilní nebyl, tak šlo o prvotřídního zmetka, který má na svědomí spousty lidských životů a spoustu lidského utrpení, takže se na něj v pekle už určitě těší. Je taky možné, že už ho tam přivítali.

Moment. Vy říkáte, že může být prezident Biden mrtvý a že ten, kdo oznamoval, že nebude kandidovat, byl nějaký jeho dvojník?

Možná to opravdu byl pan Biden, jen se mi zdálo, že trochu vyrostl, což je v 81 letech trochu zvláštní. Ale USA jsou vlastně zemí neomezených možností. Taky se mohl vytáhnout v důsledku toho třídenního kovidu. Anebo se mi to opravdu jen zdálo.

Jak byste okomentoval atentáty na prezidenta Trumpa a na premiéra Fica?

Prezident Trump i premiér Fico jasně řekli, že by se mělo přestat válčit a začít jednat, což je zjevně pro mnoho lidí nepřijatelné – zejména samozřejmě pro ty, kdo do té války nemusí. Co se týká pachatelů, tak se ukazuje, že se liberální demokracie neustále vyvíjí. Liberální demokraté se doposud své politické oponenty snažili pouze zavřít do basy anebo uřvat; teď se ale ve své lásce ke svobodě a demokracii posunuli, a snaží se je zabít. Ještě poměrně nedávno se takovým liberálním demokratům říkalo fašisté a slušná společnost si před takovým odpadem maximálně tak odplivla. Dnes nám vládnou, a ještě přitom lidi poučují o hodnotách a slušnosti. A víte, co je nejhorší?

... řekněte...

Že jim to většina lidí žere.

Opravdu je to většina?

Jistě, jinak by vládní koalice nemohla vyhrát několikery volby za sebou. A protože to byly volby sněmovní, prezidentské i senátní, tak liberálně demokratičtí fašisté dnes ovládají všechna mocenská centra v naší zemi.

Pro krajské volby se SPD spojila s PRO a s Trikolorou. Jde o reakci na špatný volební výsledek v evropských volbách?

Já to tak nevnímám, i když nepopírám, že evropské volby dopadly pro SPD debaklem. Já osobně jsem ale například na demonstrace Jindřicha Rajchla chodil pravidelně, takže spojení s jeho stranou je pro mě vcelku přirozené. Ale hlavně – kvůli tomu, abych odstranil vládu Petra Fialy, bych se spojil i s čertem.

Jenže v krajských volbách Petra Fialu odstranit není možné, to až za rok ve sněmovních.

To máte pravdu. Je ale možné ho výrazně oslabit. Víte, když před lety Mirek Topolánek mluvil o krajských kmotrech, tak měl do značné míry pravdu, i když slovo „kmotr“ asi nebylo příliš šťastné. Je ale skutečností, že politický systém v ČR ze své podstaty generuje silné hráče na krajské úrovni. A když tito hráči přijdou vinou špatného volebního výsledku – a za ten je vždy zodpovědný především stranický šéf – o část svého vlivu, tak se to promítne do jejich dalších politických kroků. S trochou nadsázky se tedy dá říci: „Není nutné zabíjet Fialu, stačí poškodit krajské kmotry a oni ho pak už zabijou sami.“ Aby nedošlo k nějakému nedorozumění nebo dezinterpretaci; mám na mysli samozřejmě pouze smrt politickou. Jinak panu Fialovi přeji mnoho let života, při nichž bude moci v klidu vzpomínat na to, co všechno pro Čechy, Moravany a Slezany udělal.

Takže tvrdíte, že prohrané krajské volby mohou pro Petra Fialu znamenat konec?

Spíš mohou znamenat začátek jeho konce.

Před chvílí jste zmínil Green Deal a mluvil jste přitom o smrti hladem. Předpokládám, že šlo o nadsázku.

Nešlo. Vždyť, co znamená celý ten jejich Green Deal? Je to razantní – a když říkám razantní, tak nemyslím pár jednotek procent – zdražení prakticky všeho. Lidé si nebudou moci zatopit, svítit budou jen málo, nebudou si moci dovolit cestovat jinak než pěšky, drahé pohonné hmoty budou znamenat drahé potraviny, oblečení, spotřební zboží… zkrátka drahé úplně všechno, plus, jako bonus, razantní zhoršení bezpečnostní situace. Ta zhovadilost nás pošle zpět do středověku, protože žvásty o tom, že o vše se postarají vyspělé technologie, jsou opravdu jen žvásty zfanatizovaných idiotů, kteří nemají kontakt s realitou.

A váš návrh řešení?

Okamžité odstoupení od Green Dealu. Normalizace vztahů s Ruskem a s Čínou. Zrušení podpory výzkumu genderů a všech podobných hovadin, zvýšení podpory technických oborů, pro zahraniční subjekty zavedení zákazu vlastnictví české půdy a českých nemovitostí, aktivní prorodinnou politiku – myslím tím samozřejmě rodinu, kterou tvoří muž, žena a jejich děti, zahraničním korporacím zavést povinnost proinvestovat část zisku z jejich činnosti v ČR na území ČR, přísná regulace politických neziskovek… mohl bych takhle pokračovat ještě dlouho. Je zkrátka nutné udělat zásadní reformy prakticky ve všech oblastech života společnosti, protože jinak jako národ nepřežijeme.

Nepřežijeme?

Jistě. Pokud nepočítám s jadernou válkou, o kterou tak stojí různí Foltýni, Řehkové a Fialové, a ke které snad ale nedojde, tak Češi, Moravani a Slezané zkrátka vymřou.

Domníváte se, zda jsou opatření, o kterých jste mluvil, prosaditelná v rámci EU?

Myslím, že ne.

A to byste řešil jak?

Pokud něco není slučitelného se životem – a fungování současné EU s přežitím našeho národa slučitelné není – tak je třeba se toho zbavit.

Mluvíte tedy o vystoupení z EU?

Mluvím o pokusu o dobytí EU. A pokud ten pokus selže, tak o vystoupení. Přesně v tomto pořadí.

Podporujete normalizaci vztahů s Ruskem, což zmiňují i někteří experti s dovětkem, že k tomu může začít docházet po válce. Rusko je přece agresor.

Dějiny nezačaly rokem 2022 a dokonce ani rokem 2014, takže o tom, kdo je v rusko-ukrajinském konfliktu agresor, a kdo všechno je jeho účastníkem, by se dalo velmi dlouze diskutovat, kdyby ovšem pravdivý popis situace nebyl v naší skvělé liberální demokracii trestný. Ale to je jedno… Víte, politika není černobílá. Politika se skládá z nekonečného množství různých odstínů šedi a je povinností politika hledat pro svoji zemi tu nejvýhodnější pozici. A pro ČR je výhodné mít dobré vztahy se všemi zeměmi, tedy i s Ruskem a s Čínou.

I s Ukrajinou?

Ta už de facto neexistuje, ale když se ptáte, tak ano, i s Ukrajinou.

Je snad možné mít dobré vztahy se dvěma stranami konfliktu?

Samozřejmě, že je. Věta – „nebudeme vám pomáhat, ale ani škodit, protože problémy, které jste si vyrobili, jste si vyrobili bez našeho přičinění, a proto si je bez našeho přičinění také musíte vyřešit“ – je velmi srozumitelná a velmi férová. V politice je to vlastně jedna z nejférovějších a zároveň nejužitečnějších vět, které můžete pronést. Škoda, že v čele naší země jsou slaboši, kteří ji nejsou schopni ze sebe vysoukat.

A je to vůbec v zemi naší velikosti možné?

Například Viktor Orbán ukázal, že je.

Neřekli nám totéž ale i naši spojenci v Mnichově v roce 1938?

Neřekli. Tehdy nám řekli – „podvolíte se podmínkám, které jsme dohodli bez vaší účasti, jinak vás budeme považovat za viníka války“. Navíc; paralela s Mnichovem je zcela mimo mísu, protože s Ukrajinou jsme žádnou smlouvu o vojenské pomoci neměli a nemáme. Ten slint, co se mi dostal do ruky, nepočítám, ať už je pravý, nebo ne.

Jak podle vás skončí rusko-ukrajinský konflikt?

Tak, že se sejdou Rusko, USA a Čína, dohodnou se, a pak zbytku světa, včetně EU, oznámí, jak to bude.

EU v tom procesu nebude hrát žádnou roli?

Nebude, protože ji nehraje ani dnes. EU je dnes už jen kasička bez vlivu. Kasička, ze které si nadnárodní korporace – většinou americké – a ukrajinští oligarchové berou peníze Evropanů. Po dohodě Ruska, USA a Číny odpadnou ti oligarchové. Nám se ale bude samozřejmě tvrdit, že EU hrála roli zásadní. A kde nepomohou tvrzení, pomůže cenzura, popřípadě vězení. Možná dokonce dojde i na potravinové fólie.

Jak se vám líbilo zahájení olympijských her?

Šlo o demonstraci toho, čím je dnes Západ.

A čím je?

Zvrácenou společností fascinovanou hnusem a sexuálními úchylkami. Společností, která nenávidí kořeny, ze kterých vyrostla, a proto, podobně jako strom s přeťatými kořeny, nepřežije. Ale je dobře, že to každý mohl vidět. Někteří politici pořád opakují, že patříme na Západ. Nevím jak vy, ale já na takový Západ patřit nechci.

Co se s tím dá dělat?

Buď před tím utéct, anebo se to pokusit změnit.

Řekl jste, že Západ nepřežije. Co se podle vás stane?

Myslel jsem to tak, že nepřežije ve své současné podobě. Pokud se Západ neprobere, tak bude pohlcen muslimským světem s tím, že jeho části možná spadnou do ruské zóny vlivu. Myslím, že o tu ruskou část pak bude mezi lidmi docela rvačka.

