ODS: Zavádění GDPR? Vystrašit a vyfakturovat

„Liknavostí minulé i současné vlády došlo u stovek tisíc soukromých i veřejnoprávních subjektů ke vzniku atmosféry, kterou lze nejlépe charakterizovat slovy „vystrašit a vyfakturovat“. Kvůli neexistenci prováděcích zákonů k GDPR jsou dnes stovky tisíc firem a veřejných institucí v nejistotě a pod hrozbou vysokých sankcí. Důsledkem je obchod se strachem, kterého využívají různé poradenské firmy a nabízejí obcím, firmám i veřejným institucím, že je za nemalé finanční částky ochrání před sankcemi. Přitom se ve většině případů jedná pouze o nafouknutou bublinu, která byla způsobena nečinností předchozí a současné vlády,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

Další postup občanských demokratů představil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura: „Vláda měla na implementaci nařízení téměř dva roky a teprve těsně před nabytím jeho účinnosti posílá do Poslanecké sněmovny dva návrhy zákonů, kterými se směrnice adaptuje do našeho právního řádu. Jeden z nich mění sto jiných zákonů a ten druhý mění kromě GDPR také strukturu Úřadu na ochranu osobních údajů. Ten zákon je nekvalitní a příliš široký. Na úplnou změnu není bohužel dostatek času, ale několik změn bude ODS navrhovat. Chceme hájit drobné podnikatele, proto vládě navrhujeme součinnost pro co nejrychlejší projednání se zkrácením lhůt, ale v běžném režimu, ve kterém chceme zapracovat tyto 3 zásadní změny - snížení sankcí v závislosti na velikosti podniku a jejich zrušení pro obce, odložení povinnosti platit sankce minimálně do poloviny roku 2019 a zavedení jednotného přehledného informačního portálu, aby byly dostupné přehledné informace na jednom místě.“

autor: PV