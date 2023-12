Adamec (ODS): Zamyslet se, jak v sobě a druhých podněcovat světlo namísto tmy

reklama

Před několika dny jsem se zamýšlel nad přáním, které bych chtěl v rámci nadcházejících vánočních svátků a do nového roku vyslat k Vám všem. Napadlo mne mnoho věcí, nad kterými bychom se měli v tomto čase, kdy máme k sobě přeci jenom blíže, zamyslet a co bychom si měli pro sebe i společnost do dalšího období přát. Bohužel, přišel čtvrtek a hodnoty se nám před očima změnily jako v přesýpacích hodinách. A tak si dovolím snad jen zdůraznit, že ještě více než kdy jindy, bychom měli následující dny prožít v pospolitosti a v myšlenkách, jak v sobě a druhých podněcovat světlo namísto tmy. Važme si možnosti být se svými blízkými, mysleme na ty, kteří s námi být nemohou a můžeme-li, pomáhejme svou účastí i skutky těm, kteří to potřebují. Dětem radostné a nám všem mírem v duši požehnané Vánoce. Upřímnou a hlubokou soustrast všem pozůstalým po obětech tragédie na Filozofické fakultě UK, zraněným brzké uzdravení a všem naději, že se nám podaří se s touto událostí vyrovnat.

Mgr. Ivan Adamec ODS



