Lochman (STAN): Rušení neefektivních tratí železnice. Musíme se tudy vydat

19.08.2025 8:02

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rušení neefektivních tratí, abychom mohli stavět ty efektivní.

Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Mnichova Hradiště Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. (Žijeme pro Hradiště)

Francouzká železniční síť se za necelých sto let o více než třetinu zkrátila a současně výrazně zrychlila. TGV tak dnes zná každý. U nás máme stále síť Rakouska-Uherska, logicky bez efektivity.

Redukování neefektivních tratí a využití financí na páteřní tratě je jediné hospodárné řešení. Neefektivní lokální trasy se dají řešit autobusovou poptávkovou dopravou anebo vlakotramvajovou dopravou, aby se snížily náklady na investici do vozidel i na provoz.

Nostalgii lze ochránit podporou historických jízd a spolků na vymezených tratích a/nebo nastavením zabezpečení pro historické stroje. Je jen na nás, zda se rozhodneme být skanzenem železniční dopravy, nebo moderním státem dopravy. Na udržování dlouhé neefektivní tratě i výstavbu vysokorychlostních tratí peníze nemáme. Ten, kdo říká, že se dnešní síť dá udržet, musí odpovědět na tu "plytkou" otázku, kde na to vezmeme a taky proč takhle neefektivně veřejné peníze vynakládat.

