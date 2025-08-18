Lochman (STAN): Rušení neefektivních tratí železnice. Musíme se tudy vydat

Francouzká železniční síť se za necelých sto let o více než třetinu zkrátila a současně výrazně zrychlila. TGV tak dnes zná každý. U nás máme stále síť Rakouska-Uherska, logicky bez efektivity.
Redukování neefektivních tratí a využití financí na páteřní tratě je jediné hospodárné řešení. Neefektivní lokální trasy se dají řešit autobusovou poptávkovou dopravou anebo vlakotramvajovou dopravou, aby se snížily náklady na investici do vozidel i na provoz.
Nostalgii lze ochránit podporou historických jízd a spolků na vymezených tratích a/nebo nastavením zabezpečení pro historické stroje. Je jen na nás, zda se rozhodneme být skanzenem železniční dopravy, nebo moderním státem dopravy. Na udržování dlouhé neefektivní tratě i výstavbu vysokorychlostních tratí peníze nemáme. Ten, kdo říká, že se dnešní síť dá udržet, musí odpovědět na tu "plytkou" otázku, kde na to vezmeme a taky proč takhle neefektivně veřejné peníze vynakládat.
autor: PV