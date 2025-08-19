Novák (ANO): Ví snad bývalý ministr spravedlnosti ještě něco víc?

19.08.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům exministra Blažka o účelovosti konání policie.

Novák (ANO): Ví snad bývalý ministr spravedlnosti ještě něco víc?
Foto: Marek Novák
Popisek: Marek Novák

Au nebo faul? A na koho vlastně faul? Nejdříve vlastní gól v zápase, který šel možná ještě zachránit remízou. Stačilo pustit pravdu na světlo světa… Jenže vše je jinak, pravda skrytá v dýmu kouřových signálů, které tentokrát místo mlčícího premiéra Fialy zdatně vysílá “nadějná” nová krev v podobě ministrině Decroix… Jenže… Ví snad bývalý ministr spravedlnosti ještě něco víc? Anebo jen střílí do vlastních řad za zradu Brna Opavou přes Brno… Těžko soudit, jediné, co je jisté je to, že minimálně ministr Stanjura věděl o tom, že se stát pod vedením Petra Fialy chystá přijmout jako “odpustek” dar, který pocházel z nelegální činnosti jako trh se se zbraněmi či dokonce odporné dětské pornografie.

Vypadá to, jako vyřizování účtů za to, že někdo nedodržel původní dohodu kmotrů a to je na celé kauze, která bude mít ještě hodně tmavých zákoutí, to nejhorší.

Kdo by před pár měsíci čekal, že naši zem “proslaví” obchodování s mafií a praní špinavých peněz.

Nemůžeme se tedy dnes divit, že členové současné vlády udělají vše, aby rychle našli, obvinili a odsoudili toho “jediného” viníka a z celého tohoto nechutného příběhu nakonec vyšli jako zachránci planety.

Jenže na jedno zapomněli… Tohle už jim lidé skutečně nezbaští…

Co myslíte?

Mgr. Marek Novák, MBA

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nováková (KDU-ČSL): Tady je pár věcí, které se díky mně podařily
Komunistku nenechali podepsat dopis na podporu Gazy. Má vzkaz pro Patočku
Zaorálek (SOCDEM): Je Zelenskyj v pasti?
Blažek: Tohle se nehodí. O tom se v médiích nedočtete

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Blažek , Novák , ANO

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Chová se policie účelově?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

plk. Ing. Zdeněk Nytra byl položen dotaz

Co říkáte na to, jak se k celé kauze staví Blažek?

On teď tvrdí, že dar byl jedinou cestou k zabavení výnosů. Vy s ním souhlasíte? Mě to už hlava nebere. Kdyby to byla pravda, tak k čemu máme třeba policii? A nebyla to ona, kdo kdysi Jiříkovskému bitcoiny zabavil, ale soud mu je pak vrátil, což teda podle mě byla chyba nebo nemyslíte? A zase, jestli...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kavij (KSČM): Agent Pávek se opětovně vyjádřil k sestavování nové vlády.

13:05 Kavij (KSČM): Agent Pávek se opětovně vyjádřil k sestavování nové vlády.

„Každý, kdo nabádá k tomu, aby Česká republika vystoupila z NATO, nebo z EU, v mých očích naši zemi …