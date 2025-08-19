Novák (ANO): Ví snad bývalý ministr spravedlnosti ještě něco víc?

Au nebo faul? A na koho vlastně faul? Nejdříve vlastní gól v zápase, který šel možná ještě zachránit remízou. Stačilo pustit pravdu na světlo světa… Jenže vše je jinak, pravda skrytá v dýmu kouřových signálů, které tentokrát místo mlčícího premiéra Fialy zdatně vysílá “nadějná” nová krev v podobě ministrině Decroix… Jenže… Ví snad bývalý ministr spravedlnosti ještě něco víc? Anebo jen střílí do vlastních řad za zradu Brna Opavou přes Brno… Těžko soudit, jediné, co je jisté je to, že minimálně ministr Stanjura věděl o tom, že se stát pod vedením Petra Fialy chystá přijmout jako “odpustek” dar, který pocházel z nelegální činnosti jako trh se se zbraněmi či dokonce odporné dětské pornografie.
Vypadá to, jako vyřizování účtů za to, že někdo nedodržel původní dohodu kmotrů a to je na celé kauze, která bude mít ještě hodně tmavých zákoutí, to nejhorší.
Kdo by před pár měsíci čekal, že naši zem “proslaví” obchodování s mafií a praní špinavých peněz.
Nemůžeme se tedy dnes divit, že členové současné vlády udělají vše, aby rychle našli, obvinili a odsoudili toho “jediného” viníka a z celého tohoto nechutného příběhu nakonec vyšli jako zachránci planety.
Jenže na jedno zapomněli… Tohle už jim lidé skutečně nezbaští…
Co myslíte?
autor: PV