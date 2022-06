Adámková (ANO): Když není nutné platit penále, je ta pomoc jasná a výrazná

reklama

Vážený pane ministře, dámy a pánové.

Dovolte mi říct několik postřehů z praxe k velmi, řekla bych, dobré věci, jako je milostivé léto. Tady bych jenom chtěla pro naše poučení, ze všeho se má člověk poučit a doufám, že jsme to tak dali. Jak řekli mí předřečníci, byl to jeden z mnoha pozměňovacích návrhů a nikdo jsme nepředpokládali, že tam bude zádrhel. Asi ten ďábel spí v detailu, jak se tak říká.

Takže my jsme si tak radostně říkali, je to výborné, udělalo se něco pro dlužníky. Protože se domnívám, že přes všechno dobré počínání, tak samozřejmě mnozí jsou opravdu v té pasti ne úplně vlastním přičiněním. A je dobré jim pomoci. Jak se tady kolegové dostali k tomu tématu léto nebo jaké je roční období.

Kdybychom chtěli úplně tu atmosféru, která je plná přátelství a já jsem za to šťastná, ještě doplnit, můžeme říci, že to může být i v překladech starých textů, kde máme období, léto, rok a podobně, takže je to určitě velmi zajímavé téma i pro ty lidi, kteří se zabývají tímto.

Ve zdravotním pojištění opravdu se stalo to, co jsme tady nepředpokládali ani my, to znamená, že v první chvíli nám právníci nechtěli uznat výklad. Je to možná tím a kolegové, kteří jsou znalí práva, vědí, že ten právní názor může být různý. My jsme si to prostě jako laici v tomto směru neuvědomili, takže tam došlo k určitému pozdržení. Je to pro nás poučení pro všechny, myslím teď i pro kolegy, kteří se zabývali tím předkladem, že asi se to mělo více komunikovat. Ale nikoho nenapadla tato problematika, že tam ten zádrhel prostě bude, ale stalo se. Takže já jsem ráda, že teď snad už je odstraněn, protože pro vaši informaci by se mohlo říci, že ten zájem byl opravdu ne úplně tak, jak jsme očekávali.

Ale na druhou stranu je třeba říct, že se tím pomohlo opravdu poměrně velkému počtu dlužníků, které tížily tyto dluhy. A abychom byli úplně upřímní, tak samozřejmě, jak tady říkal můj kolega, pojišťovny, a hovořím tady zejména za největší zdravotní pojišťovnu, mají samozřejmě měkké vymáhání, to znamená, stále se dohadují, dohadují. Ale v momentě, kdy tam bylo i to penále, tak mnohé dohady nebyly víceméně možné. Pojišťovna má zase možnost udělat tam určitý splátkový kalendář. Čili je možné také vyjít vstříc. Ale v momentě, kdy není nutné platit penále, které mnohdy mnohonásobně převyšuje dlužnou částku, tak se domnívám, že ta pomoc je jasná a výrazná.

Co se týče té zvýšené odměny exekutorům, padla na to otázka na tiskové konferenci po správní radě v pondělí od novinářů, kteří sledují tuto problematiku. Já si myslím, že to je dobře. Že to je určitý podnět k tomu, aby samozřejmě tam byla taková proaktivní i také účast pro to, aby pomohli klientům, aby ta dlužná částka byla splacena. Takže já jsem velmi ráda, že se dostáváme k té části milostivé léto II. Není tady již, domníváme se, dneska problém u zdravotního pojištění. Alespoň doufáme, že ho opět nikdo nenajde, doufám, že právníci už tam nebudou mít jiný právní názor, protože to by nám tam nebylo úplně příjemné. A děkuji kolegům, kteří se ujali té přepracované verze a jsem ráda, že jsme ji dneska mohli projednat. A já doufám, že tam asi bude opravdu shoda.

Děkuji.

