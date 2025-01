Adámková (ANO): Vracíme do středověku - sežeňte si svého kováře?

Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové.

Někdy člověku přinese realita něco, co se domnívá, že nemůže zažít ani ve strašném snu. A pro doktora je to nedostatek léků. To, co se děje v posledních týdnech, je velmi špatné a domnívám se, že z hlediska nás všech naprosto nutné, abychom o tom hovořili, protože se může dotknout tato problematika všech vás.

Dobře víte, že bolesti zubů provázejí lidstvo tak dlouho, jak je. A také bych byla velmi nerada, abychom sklouzli do situace, že by extrakce zubů, tedy vytrhnutí zubů, bolelo jako v době středověku, kdy to prováděl jistě jinak zručný kovář. V čem byl hlavní problém a v čem je naše priorita, je, že tyto úkony nás nebolí. Jinak nečiňme si žádné iluze v tom, že by předchozí generace neuměly chirurgickou stránku věci. Řada význačných chirurgů v době před anestezií má - dodnes po nich je pojmenována řada věcí, protože byli velmi zruční, ale víme dobře z knih, jak dopadali jejich pacienti, pokud vůbec přežili tedy, odhlížím od všech možných komplikací.

Víte velmi dobře, že trhání zoubků je v současné době jedna z léčebných preventivních metod i u dětí, neboť samozřejmě všichni chtějí, aby jejich chrup byl co nejlepší, protože špatný chrup nám potom zhoršuje řadu interních nemocí. Takže ortodoncie, tedy část stomatologie, která se zabývá rovnáním zubů, se mnohdy nevyhne extrakci, tedy vytrhnutí zoubku. No a co nás může čekat? Že zoubek nenecháte dítěti vytrhnout, protože trápit dítě určitě nikdo z nás nebude - já tedy rozhodně bych byla proti - a mnohdy bez opichu, jak se tomu říká, čili bez podání anestezie, to opravdu nejde. Ty zoubky nejsou takové, že by zůstávaly v měkkém rohlíku.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. BPP

poslankyně



V posledních týdnech se množí velká řada upozornění na to, že nejsou anestetika pro stomatology. Vážení přátelé, jestli toto ponecháme bez povšimnutí, tak se vracíme do doby středověku, sežeňte si svého kováře, protože ten byl jistě zručný, a naše - a já jsem velmi hrdá, říkám to tu opakovaně, že patřím do společnosti, která má solidární zdravotní systém, víte to dobře, že to říkám, abychom tu solidaritu neměli tak, že budeme mít vypsané služby a budeme se chodit navzájem držet na křesle.

Protože jestli se někdo domnívá, že bez anestezie můžeme mít moderní stomatologii - a budu se dnes zaměřovat pouze na stomatologii - takto nejde, v žádném případě. Takže abychom si řekli proč, když už jsem se tak rozohnila na téma anestezie, samozřejmě je jisté, že všichni víme, o čem se hovoří, ale jsou to látky, které umožňují přerušení bolestivého vedení nervem. Upozorňuji, že stomatologická anestezie je velmi specifický výkon, a já se táži, a proto bych velmi prosila o zařazení toho bodu.

Je to důvod, protože máme na trhu stomatology, kteří neumějí podávat anestezii, neboť jsou z jiného curricula, než je naše. Je to záměr? Doufám, že nikoliv, že to je nějaká jiná záležitost. Takže prosím pěkně, jako první bod dnešního jednání Pokles kvality zdravotnické péče pro pacienty v České republice ve stomatologii. A proč - ještě se k tomu vrátím.

Podání stomatologické anestezie, prosím, je specifický úkon. Oni také nepoužívají celou škálu anestetik, jsou tam anestetika dneska již vybraná pro stomatologii a já opravdu si neumím představit, jak bychom dále chtěli zachovávat kvalitu stomatologické péče bez možnosti opichu. Není jenom o extrakci, čili o vytržení zubu. Zase všichni velmi dobře víme, že některé kazy jsou hluboké i u dětí, a je možné, že bude nutné tam tedy zoubek opíchnout, čili znecitlivět před velkým vrtáním.

Já bych byla velmi nerada - jsem internista - máme tady velikou škálu lidí s diabetem, abychom proto, že jim nemůžeme poskytnout stomatologickou péči, měli o to zhoršenou metabolickou situaci v naší populaci. Doufám, že tento bod bude naprosto nekonfliktní, protože zuby máme všichni a bolí nás taky všechny, extrakci jsme také prožili všichni, takže žádám o zařazení tohoto bodu.

Děkuji.