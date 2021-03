AntiCovid tým: Stát musí udělat okamžitý audit JIP lůžek, proočkovat pedagogy a podnikatelům neslibovat úvěry, ale odškodnění

Okamžitý audit JIP lůžek ve všech zdravotnických zařízeních pomůže zachránit lidské životy. Musíme hledět do budoucna, proto stát musí do konce března proočkovat všechny učitele. Podnikatelé a firmy si zaslouží odškodnění, ne pouhou garanci úvěrů.

AntiCovid tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vyzývá vládu k tomu, aby zajistila dostupnou péči pacientům na JIP. Za klíčové rovněž pokládá očkování všech pedagogů i pedagogických pracovníků do konce března. Pro vývoj českého hospodářství je rovněž důležitá perspektiva firem a živnostníků. Proto AntiCovid důrazně doporučuje přijetí klíčových zákonů (odškodňovací zákon a Antivirus C) na úkor státní garance úvěrů.

1. Jednotky intenzivní péče zůstanou dostupné všem potřebným

Mezi lidmi vládne oprávněná nejistota. A to zejména v případě pacientů, pro zlepšení jejichž stavu je nutný pobyt na jednotkách intenzivní péče. Je zapotřebí, aby odpovědné orgány (MZD) koordinovaly dostupnost kapacit na JIP, a to i na soukromých klinikách, které se zatím péčí o covidové pacienty nezabývají, ale disponují potřebným přístrojovým vybavením i odborným personálem. Proto vyzýváme Ministerstvo zdravotnictví k okamžitému auditu JIP lůžek ve všech zdravotnických zařízeních. Je nezbytné, aby se potřebná péče nejdříve dostala k těm pacientům, kteří péči potřebují opravdu urgentně. Do péče o neakutní případy a doléčení by měly být zapojeny také lůžkové kapacity a zaměstnanci v lázních.

2. Všichni učitelé musí být proočkováni do 31. března

Pokud je vzdělávání prioritou státu, pokládáme za klíčové očkování pedagogů i zaměstnanců škol, které musí následovat okamžitě po proočkování nejrizikovějších skupin lidí (zdravotníci, ošetřovatelé v domovech s pečovatelskou službou a věkem ohrožené skupiny obyvatel). Vyzýváme vládu, aby nejpozději do konce března proočkovala první dávkou vakcíny všechny učitele a nepedagogické pracovníky ve školství. Jsme si jisti, že stát má skladem dostatek vakcín, které nesmí nechat ležet ladem. Strategie očkování učitelů a nepedagogického personálu musí zahrnovat očkování zejména vakcínou firmy AstraZeneca, které je na skladech dostatečné množství. Jedině rychlá vakcinace je předpokladem toho, aby se žáci i učitelé mohli ideálně už v průběhu dubna postupně vracet do škol, samozřejmě dovolí-li to pandemická situace.

3. Nárok na ošetřovné musí mít i rodiče žáků speciálních základních škol

Vyzýváme na základě četných reakcí veřejnosti vládu, aby s ohledem na úplné uzavření škol rozšířila nárok na ošetřovné pro rodiče žáků ze speciálních základních škol. Tito žáci i v případě, že jsou starší 10 let, potřebují přímý dohled a podporu při distanční výuce ze strany rodičů. Je tedy spravedlivé a vhodné pro ně rozšířit nárok na ošetřovné na základě potvrzení školy, a to až do 15. roku věku žáka.

4. Stát musí podnikatele odškodňovat, ne pouze garantovat úvěry

Pokládáme za nemyslitelné, aby byl stát pouhým garantem úvěrů pro firmy a živnostníky. Vláda v dnešní situaci není schopna podnikatelům říct termín, kdy se jejich provozy budou moci vrátit do normálního režimu. V takové situaci by si podnikatelé půjčovali pouze na to, aby krizi přežili. Jsme přesvědčeni, že naším cílem má být opak. Musíme firmy udržet konkurenceschopné a perspektivní do budoucna. Naším cílem musí být naopak přijetí takové legislativy, která to umožní, zejména odškodňovacího zákona a odpuštění odvodů za sociální a zdravotní pojištění (Antivirus C).

