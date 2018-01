Augustýn (TOP 09): Kam se poděly všechny smělé plány?

Řeka Sázava bude přirozeným odpočinkovým centrem, z obou stran kypící životem na rekultivovaných plochách, budeme mít zrekonstruovanou pěší zónu, dodělány cyklostezky do okolí, propojené ve městě v jeden celek. Město se zapojí do projektu smart city, dokončíme Farčata a mnoho dalších plánů. Vize to byly krásné, ale vedení města nyní předložilo svůj poslední rozpočet a mnoho občanů se oprávněně ptá, kde jsou ty velkolepé proměny? U řeky bylo vysekáno jen pár keřů, nová cyklostezka je jen do Nového Veselí, a to po cestách, které zde již dávno byly, ze smart city není zatím nic, na Farčatech také změna žádná a u pěší zóny je zatím hotová jen architektonická soutěž.

Jedinou významnou investicí je rekonstrukce na fotbalovém a tenisovém hřišti, ale i ta je pouze v očesané variantě. Díky získané dotaci naštěstí zbydou peníze na dlouho odkládanou rekonstrukci hřiště u ZŠ Švermova, které je ve velmi neutěšeném stavu. To mě také nakonec přimělo navrhovaný rozpočet podpořit. Jinak lze jen stručně konstatovat, že se výdaje rozplizly do provozních nákladů a různých studií a strategií. Alespoň, že většina příspěvkových organizací si polepší, bohužel se to ale nedá říci o příspěvkové organizaci Kultura, která zůstává takovou městskou popelkou.

MGR. TOMÁŠ AUGUSTÝN, ZASTUPITEL MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (TOP 09)

